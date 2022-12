El documental ‘A plena luz’ sobre multi homicidio en la Narvarte ya está disponible

Ciudad de México.– El documental “A plena luz”, de Alberto Arnaut, que ya está disponible este jueves en Netflix, trae claridad al caso Narvarte, ocurrido en 2015, en el que asesinaron a un periodista y cinco mujeres, y que sigue impune.

El asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y el feminicidio de cuatro mujeres en Ciudad de México lleva más de siete años impune, denunciaron sus creadores en una conferencia de prensa luego de proyectar el documental en la Cineteca Nacional.

En la rueda de prensa familiares de las víctimas denunciaron las irregularidades en la indagación de la autoridades

“En el documental no hay un final porque no sabemos qué fue lo qué pasó en aquella ocasión, y nos preocupa mucho que esta pérdida de datos en las investigaciones nos lleven a no tener jamás una verdad”.

El multiasesinato sacudió a México el 31 de julio de 2015, cuando los cadáveres de Espinosa, la activista Nadia Vera, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la modelo colombiana Mile Martín y la maquilladora Yesenia Quiroz, aparecieron en un domicilio de la Narvarte.

¿Qué aborda A plena luz?

A plena luz audita y traduce para el cine las once mil fojas de los 24 tomos del expediente del caso Narvarte, exhibiendo pistas ignoradas y cabos que no han sido atados por negligencia y/o complicidad de las autoridades que investigaron el caso.

Las nuevas hipótesis y los análisis son explorados de manera didáctica mediante una maqueta a escala y con la reconstrucción en tamaño real del departamento de la calle Luz Saviñón #1909, realizada en un foro. Esta propuesta visual, poco frecuente en el documental mexicano, permite revivir los hechos de forma segura, profunda y sin caer en la revictimización.

Con agilidad narrativa, el documental recorre una cadena de inconsistencias que apuntan a un crimen de Estado: burocracia, criminalización de las víctimas, filtraciones a la prensa y evidencia manipulada, en delitos cometidos a plena luz del día y aún impunes.

Así se hizo la investigación del caso Narvarte para Netflix

Con guion e investigación de Cristina Soto, Salma Abo Harp, Pedro G. García y Alberto Arnaut, A plena luz expone los testimonios de los abogados de las víctimas Leopoldo Maldonado, Karla Micheel Salas y David Peña, así como en los análisis del abogado y perito criminalista Óscar Daniel Ornelas, la psicóloga forense Samantha Olivares, el antropólogo social y criminalista Tilemy Santiago G. y el perito en informática Luis Pedro García Yáñez.

A plena luz intenta contribuir a la búsqueda de verdad y justicia que desde hace siete años encabezan las familias de las víctimas y organizaciones acompañantes como Artículo 19, así como reivindicar la memoria de Alejandra, Nadia, Mile, Yesenia y Rubén, llamando a las audiencias a involucrarse y alzar la voz por este caso que continúa impune.

A plena luz ya está disponible en Netflix.

