‘El Hombre Gris’ tendrá secuela y spin-off

Ciudad de México.- La actriz Verónica Bravo, conocida por su papel de la oficial Ramírez en la serie “Harina”, sufrió el robo de su celular en junio pasado y como consecuencia del dinero ahorrado en su cuenta de BBVA, a través del uso de su aplicación.

A finales de junio la comediante de Backdoor relató en un video publicado en sus redes sociales como los ladrones accedieron a su aplicación del banco descargada en su móvil y robaron todos sus ahorros “el dinero que tenía ahorrado de toda mi vida profesional y mi trabajo”.

“BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y no se van a hacer responsables por este robo”.

Verónica Bravo responsabiliza a la poca seguridad del banco:

“Mi celular no tenía guardadas mis contraseñas, no tenía foto de mi INE, no tenía absolutamente nada y, sin embargo, los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA y me robaron todo mi dinero”.