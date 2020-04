El mundo gamer de luto; murió Gus Rodríguez

Ciudad de México.- El mundo de los videojuegos en México está de luto, después de darse a conocer la muerte de Gus Rodríguez, creador de la revista “Club Nintendo” y el programa de TV “Nintendomanía”.

Además, era uno de los guinistas del comediante Eugenio Derbez, y creador de uno de sus personajes: “Armando Hoyos”.

Gus perdió la vida a los 60 años de edad y aunque se descartó que haya sido por el coronavirus Covid-19, no se sabe las causas de su fallecimiento.

Gus Rodríguez ha fallecido, pero ha dejado legado en muchísimos ámbitos.



Uno de ellos, por supuesto, el de los videojuegos.



Los medios especializados en México tuvieron sus inicios con 2 proyectos de Gus: Club Nintendo y Nintendomanía.



Esta es su historia: pic.twitter.com/vAWUkxVFzm — Push The Button (@PT_Button) April 11, 2020

En octubre de 2019, en su cuenta de twitter, Gus informó que padecía de un problema pulmonar “a todos mis followers, o sea, quiero decir amigos: Les agradezco que estén atentos de mi salud. Una enfermedad pulmonar me atacó repentinamente y me hizo adelgazar mucho, todavía no se va pero ahora sí ya le estoy haciendo frente y le ganaré. Gracias por su preocupación Los amo”, posteó.

Hasta el momento se desconoce sí está fue la causa de la muerte del escritor, pues ninguna fuente oficial lo ha revelado. Su hijo, Javier Rodríguez, solo se despidió de él a través de su cuenta de twitter.

“Gracias por todo pá, te voy a extrañar mucho. Sabes que siempre fuiste mi mayor ídolo”.