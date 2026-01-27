El nuevo BTS y el ARMY: ¿Quiénes son y por qué impulsan un fenómeno global?

Ciudad de México.- El fenómeno de BTS en 2026 no es el mismo que conocimos hace cinco años. El sold out para sus próximos conciertos en México tiene una raíz profunda: la madurez posterior al servicio militar. La narrativa que hoy domina los medios coreanos y que llegó con fuerza en nuestro país es la de “héroes que cumplieron con su deber”. Al completar su servicio militar obligatorio, los siete integrantes desbloquearon un nivel de respeto que trasciende el K-Pop.
Este giro atrajo a un sector de la población mexicana más amplio que antes miraba al K-Pop con escepticismo. La disciplina militar y el compromiso civil han validado al grupo ante los ojos de padres y adultos. Hoy, el ARMY ya no es exclusivamente adolescente; el fandom que creció con ellos ahora tiene entre 25 y 35 años. Algunos son profesionales con empleos estables y poder adquisitivo, capaces de movilizar la economía nacional en cuestión de horas.
Pertenecer a algo más grande: El sentido de comunidad frente a la soledad digital
En medio de la hiperconexión caracterizada por una profunda soledad, muchos jóvenes en ARMY un refugio. Los valores que promueve el grupo —amor propio, disciplina y resiliencia— son el pegamento de esta comunidad. Para un padre de familia, entender a BTS es entender que su hijo no solo sigue a una banda, sino que pertenece a una red de apoyo global.
El vínculo inquebrantable: ¿Qué significa ser ARMY?
El término ARMY es el acrónimo de Adorable Representative M.C. for Youth (Representantes Adorables de la Juventud), pero su fuerza reside en su significado literal: un ejército. Según fuentes especializadas, como el podcast de Alizbeth Mercado, este nombre se estableció en 2013 para simbolizar la unión y el apoyo constante al grupo, cuyos integrantes son los Bangtan Sonyeondan o “boy scouts a prueba de balas”. ARMY es el escudo que protege al grupo, y el grupo es la voz que valida las luchas de sus fans.
Claves para padres
Si tienes un “ARMY” en casa, considera estos tres puntos clave:
- Seguridad ante todo: El poder de consumo de este grupo atrae estafas. Verifica siempre fuentes oficiales.
- Impacto social: ARMY en México destaca por sus colectas filantrópicas. Fomenta esa participación comunitaria.
- Validación emocional: El mensaje de BTS es “ámate a ti mismo”. Abrir un diálogo sobre este tema puede mejorar la relación con tus hijos.
La banda surcoreana agotó en su totalidad las tres fechas programadas para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, registrando uno de los procesos de venta más intensos y de mayor demanda en la historia reciente de los espectáculos en el país.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
Celebridades
Martha Higareda narra cómo fue el nacimiento de sus hijas
Ciudad de México.- Tras las primeras semanas después del nacimiento de sus hijas, la actriz Martha Higareda, narró el nacimiento de sus mellizas como una verdadera prueba de fe y fortaleza física. La nueva mamá se ausentó tres meses de su podcast De todo un mucho, al que regresó esta semana para compartir con Yordi Rosado la historia que cambió su vida para siempre.
Martha acudió a una cesárea programada en la semana 37 de gestación, la primera de sus hijas nació sana y con un llanto vigoroso, la llegada de la segunda pequeña presentó complicaciones y provocó una gran tensión en el quirófano, donde se encontraba su esposo Lewis Howe.
El diagnóstico de la hija de Martha Higareda
La actriz relató a Yordi con emoción cómo el ambiente cambió drásticamente al nacer su segunda bebé, quien presentó dificultades respiratorias inmediatas. Los segundos se volvieron horas mientras los doctores trabajaban a marchas forzadas para estabilizar a la recién nacida.
La diferencia entre sus hijas era evidente desde el primer contacto cuando las pusieron en su pecho: mientras una se movía con energía, la otra permanecía decaída y luchaba por respirar.
Martha recordó la angustia de escuchar a la doctora animar a la pequeña para que reaccionara. “De repente ya llora. Fue fuerte porque se oye la preocupación en la voz de los doctores. Entonces nace nuestra segunda bebé y se tarda en respirar”, narró sobre aquel instante que definió como “eterno”.
La bebé tuvo que permanecer en la incubadora conectada a un respirador, mientras la mamá sostenía en sus brazos a la primera de las mellizas.
“Estaba feliz de tener a la nena entre mis brazos, pero por otro sabía que había otra bebé luchando por sobrevivir”.
La preeclampsia puso en riesgo su vida
Después de varios días, cuando parecía que lo peor había pasado y la familia finalmente se reunía en casa, surgió una nueva emergencia. Martha Higareda sufrió de preeclampsia, una condición caracterizada por niveles de presión arterial peligrosamente altos.
Su esposo tuvo que trasladarla de urgencia al hospital cuando su presión arterial alcanzó los 215.
“Después del nacimiento de nuestras bebés y de que una pequeña estuviera en cuidados intensivos, regresamos a casa. Días después, mi esposo me llevó de urgencia a la sala de emergencias”.
Hoy, con la salud restablecida y sus dos hijas creciendo sanas, Martha Higareda utiliza su podcast para agradecer la protección divina y el apoyo incondicional de su esposo.
“Con profunda gratitud a Dios estoy viva”.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
Celebridades
“Estaríamos juntas”: Luciana, hija de Lorena Rojas, conmueve al hablar de su madre
Tiene 12 años
Ciudad de México.- El amor entre una madre y una hija trasciende el tiempo y la vida. Así lo demostró Luciana, la hija de la actriz Lorena Rojas, quien a sus 12 años de edad cautivó al público al hablar con profunda madurez sobre el vínculo que la une a su mamá, fallecida en 2015.
En una reciente aparición en el programa Hoy Día, Luciana estuvo acompañada por su tía, la actriz Mayra Rojas, quien la adoptó legalmente como su hija tras la muerte de Lorena. Durante la entrevista, ambas abrieron su corazón para compartir cómo han construido un hogar sólido basado en la verdad y el recuerdo cariñoso de la protagonista de telenovelas.
El sueño de Luciana junto a Lorena Rojas
A pesar de ser una bebé cuando Lorena partió, Luciana creció rodeada de anécdotas y fotografías que mantienen viva la imagen de su madre. La pequeña compartió que, en ocasiones, se permite imaginar cómo sería su vida cotidiana si el cáncer no hubiera arrebatado la vida de la actriz a los 44 años.
“Estaríamos yendo a lugares entre mamá e hija”.
Así lo reveló Luciana con una sonrisa que enterneció a los conductores. La niña añadió que en sus pensamientos visualiza una vida en Miami, pero siempre conectada con su familia en México:
“Iríamos a ver con mucho gusto a mi tía, a mis primos, que hoy son mis hermanos. Pues, muy feliz. También me preguntaría cómo sería la vida si yo estuviera con ella”.
Un hogar cimentado en el amor y la adopción
La historia de Luciana es un testimonio de resiliencia. Lorena Rojas cumplió su gran deseo de ser madre en 2013, cuando adoptó a la pequeña en Estados Unidos, dos años después perdió la batalla contra el cáncer de mama que hizo metástasis en diversos órganos.
Tras su fallecimiento el 16 de febrero de 2015, Mayra Rojas asumió el compromiso de criar a su sobrina como una hija más. En 2018, el proceso legal concluyó y Luciana se integró formalmente a la familia de Mayra.
Durante la charla, su madre actual le dedicó palabras llenas de ternura a la menor: “Te iríamos a visitar, y yo no sería tu mamá, sino tu tía”.
Hoy, a 11 años de la pérdida, la familia Rojas demuestra que la ausencia física no significa olvido. Luciana crece con la certeza de que fue una niña profundamente deseada en una familia que honra la memoria de Lorena.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
Celebridades
Año Nuevo 2026: CDMX se convierte en la capital mundial del “beat”
Paseo de la Reforma se transformó en una gigantesca pista de baile
Ciudad de México.- La música electrónica volvió a tomar las calles de la capital mexicana con un concierto que reunió a miles de personas, familias enterad y grupos de amigos, en Paseo de la Reforma. En una producción de talla internacional, DJs nacionales y extranjeros transformaron el espacio público en una imponente pista de baile para despedir el año y dar una bienvenida electrizante al Año Nuevo 2026.
El evento, que ya se perfila como un referente global, congregó a más de 200 mil personas a lo largo de la emblemática avenida, según cifras oficiales.
El concierto de Año Nuevo ofreció un recorrido sonoro que abarcó desde el techno y el electro experimental, hasta fusiones de ritmos populares y electrónica alternativa.
Una travesía de ritmos electrónicos para recibir el Año Nuevo
La travesía musical comenzó desde las seis de la tarde del 31 de diciembre. Ramiro Puente fue el encargado de encender los motores con un viaje por la historia de la electrónica nacional, cediendo la estafeta a Vel, quien con un techno sofisticado comenzó a elevar las pulsaciones de la multitud que se extendía por varios kilómetros.
El tono de la noche se tornó magnético con la llegada de Jehnny Beth, cuyo set industrial y oscuro preparó el terreno para un cambio radical de energía. La entrada de 3BallMTY, el colectivo regiomontano, desató la euforia masiva al fusionar ritmos populares con su inigualable estilo de electrónica moderna, logrando que el ánimo colectivo se fundiera en una sola celebración de identidad mexicana.
El clímax hacia el 2026
Cerca de la medianoche se hizo presente Mariana BO, quien asombró a la audiencia con su característica fusión de violín en vivo y electro house. Acto seguido, Kavinsky, el ícono francés del synthwave, transportó a las y los asistentes a un paisaje retrofuturista digno de la estética de los años 80, preparando el ambiente para el momento más esperado.
Tras el conteo masivo que marcó el primer segundo del 2026, la artista Arca tomó el control con un DJ set inmersivo y experimental que desafió los sentidos. Finalmente, para sellar una noche inolvidable, MGMT tomó los controles a la 01:00 horas con su faceta de DJs, navegando entre la nostalgia del dance y la electrónica alternativa, manteniendo a la multitud en movimiento bajo las primeras horas del año nuevo.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
Celebridades
“Nuestro mejor regalo de Navidad”: Claudia Martín y Carlos Said anuncian el nacimiento de su hijo
Un cierre de año lleno de amor
Ciudad de México.- El 2025 quedará marcado para siempre en la memoria de Claudia Martín y Carlos Said. Tras un año de intensas emociones, que incluyó una boda civil en junio y el éxito de su telenovela Juegos de amor y poder, la pareja coronó su historia de amor con la noticia del nacimiento de su hijo Máximo.
A través de una emotiva publicación compartida en sus cuentas oficiales de Instagram, los actores presentaron al mundo a su primogénito. Con un escenario de calidez hogareña y atuendos navideños, Claudia y Carlos posaron por primera vez junto a su pequeño, quien llegó al mundo en plena época navideña.
“El mejor regalo de Navidad”: Claudia Martín
Con la sensibilidad que la caracteriza, la protagonista de Los ricos también lloran expresó el desborde de alegría que vive junto a su esposo.
“No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste. El mejor regalo de Navidad eres tú, Máximo Said Martín. ¡Bienvenido a la familia!”.
Así lo anunció la actriz junto a las tiernas imágenes que rápidamente se volvieron virales.
Aunque la pareja ha preferido mantener en privado los detalles específicos del parto y la fecha exacta del nacimiento, las fotografías dejan ver a un bebé sano y a unos padres primerizos radiantes de felicidad.
Carlos Said, por su parte, compartió en sus historias la frase “Cerrando nuestro 2025”, dejando claro que la llegada de Máximo es el broche de oro para un año de consolidación familiar.
Una dulce espera compartida con sus fans
Desde que anunciaron el embarazo en agosto de 2025, apenas semanas después de su enlace matrimonial, la pareja permitió que sus seguidores fueran parte de este viaje. Desde el romántico baby moon en Nueva York hasta el emotivo baby shower en Oaxaca, que compartieron con sus seguidores.
Figuras del espectáculo como Eduardo Santamarina, Daniel Elbittar y Shanik Aspe no tardaron en reaccionar a la publicación, enviando mensajes de cariño y bendiciones para la nueva familia. Santamarina, quien trabajó con ellos recientemente, comentó: “Queridos, muchas felicidades. Viva la familia. Les mando muchos besos y abrazos a los tres”.
Un inicio de año con propósitos de vida y familia
Con la llegada de Máximo, Claudia y Carlos demuestran que su relación, nacida en los sets de grabación, superó cualquier expectativa. A pesar de las críticas iniciales sobre la diferencia de edad, los actores priorizaron su bienestar y la construcción de un hogar sólido.
Ahora, la familia Said Martín se prepara para recibir el 2026 en la intimidad de su casa, enfocados totalmente en los cuidados de su bebé y en disfrutar esta nueva etapa que, en palabras de Carlos, es un “sueño hecho realidad”.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
El nuevo BTS y el ARMY: ¿Quiénes son y por qué impulsan un fenómeno global?
Salud mental e incertidumbre: factores en la seguridad de los jóvenes
Procrear vida podría asociarse con mayor longevidad en las mujeres, sugiere estudio científico
Educación superior y uso ético de la inteligencia artificial en México
¿Cómo prepararse para la era de la Inteligencia Artificial (IA)? Pulir las habilidades humanas
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
¿Hoy es el día más triste del año?
Cumplir tus propósitos de ahorro este Año Nuevo es posible
Guía práctica: Así debes separar tu basura en la CDMX este 2026
La paz no es una utopía, es un camino: filósofo y pastores analizan mensaje de León XIV
La revolución silenciosa que propone León XIV: Ser agentes ‘desarmantes’, en un mundo estrepitoso
Un Año Jubilar, dos papas: León XIV y Francisco
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Te Recomendamos
-
Columna Invitadahace 2 días
Criar a partir de la ternura es clave para erradicar el bullying y la violencia escolar
-
Residencias Medicashace 10 horas
Abuso estructural en las residencias médicas: cuando el problema no es un caso aislado
-
Historias que Conectanhace 1 día
Armando Hernández: cuando tocar fondo no fue el final, sino el inicio
-
Mundohace 2 días
Miles marchan por la vida en Washington: “una batalla que hay que librar y ganar”, dice Trump