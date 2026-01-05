El Palacio de los Deseos recibe hoy las últimas cartas para los Reyes Magos

Ciudad de México.- En las víspera de la noche más esperada del año, el Palacio Postal, convertido para esta temporada en el Palacio de los Deseos, vibra con la emoción de miles de niñas y niños que buscan asegurar que sus peticiones lleguen a tiempo a los Reyes Magos. Hoy, 5 de enero, es la fecha límite para participar en esta tradición que une la historia de México con la ilusión infantil.

Desde temprano, las puertas de la “Quinta Casa de Correos” se abrieron para recibir a las familias que, cargadas de sueños y sobres coloridos, buscan a Melchor, Gaspar y Baltazar. Este esfuerzo del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) tiene un objetivo claro: conservar la magia de la ilusión y fomentar la unión familiar a través de la escritura.

Una pausa del celular: Escribir a puño y letra

En un mundo dominado por la inmediatez digital, el taller “Escribe tu carta a los Reyes Magos” se presenta como un refugio de nostalgia y aprendizaje. Aquí, personal capacitado acompaña a los menores en la redacción de sus mensajes, enseñándoles no solo a pedir juguetes, sino a estructurar correctamente un sobre con los datos del remitente, el destinatario y la importancia de colocar la estampilla postal.

Esta experiencia emocionó hasta a incluso en los adultos. La usuaria de Instagram y creadora de contenido, Soy Maleen, compartió su testimonio tras visitar el recinto:

“¿Te acuerdas cuando escribías tu carta para los Reyes Magos? Por primera vez me van a responder. El Palacio Postal es el Palacio de los Deseos, pero también es un museo. Escribí una carta para los Reyes Magos y ahora estoy esperando la respuesta que va a llegar hasta mi casa.

Después hice el recorrido en el museo y se convirtió en uno de mis lugares favoritos de la Ciudad de México. Está lleno de historia, arte y donde sea que voltees está hermoso. A veces necesitamos una pausa de la ciudad, del internet, de los celulares, volver a escribir una carta a puño y letra, darnos el tiempo de apreciar algo fuera de una pantalla y visitar lugares que nos inspiran”.

¿Cómo participar en el Palacio de los Deseos?

Para depositar la carta en los buzones mágicos, es necesario adquirir el kit navideño, tiene un costo accesible de 30 pesos e incluye una hoja-sobre y el timbre postal conmemorativo. Una vez redactada, se deposita en los buzones habilitados tanto dentro como fuera del edificio, garantizando que el Servicio Postal Mexicano haga la entrega especial a los Reyes.

Además de la carta, el gran atractivo de este último día es la presencia física de los Reyes Magos. Las familias pueden tomarse una fotografía con ellos de forma totalmente gratuita utilizando sus propios teléfonos o cámaras, creando un recuerdo imborrable de este 2026.

El Palacio Postal es más que una oficina de correos

Visitar el Palacio de los Deseos es también una oportunidad para admirar la arquitectura de la Quinta Casa de Correos, construida en 1907. Esta obra maestra del ingeniero mexicano Gonzalo Garita y Frontera y el arquitecto italiano Adamo Boari (quien también diseñó Bellas Artes), es una joya de arquitectura ecléctica.

Con 115 años de historia, el edificio deslumbra con su cantera de Chiluca, mármoles mexicanos y su emblemática herrería traída desde Florencia, Italia. Es una mezcla fascinante de Gótico isabelino, Gótico veneciano y Art Nouveau. Además, los visitantes pueden recorrer el Museo Postal, que tras su reciente reapertura, ofrece un viaje por más de 500 años de historia de la comunicación en México.

