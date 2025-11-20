El Rey León dará funciones con Lenguaje de Señas Mexicano y para niños con autismo

Ciudad de México.- El panorama teatral en México está cambiando para ser más inclusivo y que el entretenimiento pueda ser disfrutado por todos. El musical El Rey León ofrecerá una histórica función adaptada a las necesidades de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones neurodivergentes. La iniciativa se suma a las celebraciones mundiales por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y busca garantizar el derecho al entretenimiento. Además, la obra se traduce a Lenguaje de Señas Mexicano para que puedan entenderla las personas sordas.

El Rey León eleva un rugido por la inclusión con dos funciones especiales que buscan garantizar el derecho a la cultura para todos.

Julieta González, productora teatral de Ocesa, informó que el musical adaptó su puesta en escena para dos públicos específicos: aquellos con hipersensibilidad sensorial y, por primera vez, para aquellos que no pueden escuchar.

El Rey León en función relajada

La Función Relajada diseñada específicamente para la comunidad autista y neurodivergente, es una iniciativa que se suma a las acciones del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre, informó la productora, que contó la asesoría de la Asociación Iluminemos por el Autismo.

La puesta en escena presentará una función adaptada con ajustes razonables pensados para generar un ambiente amigable, cómodo y seguro para quienes viven con retos sociales y/o sensoriales.

Julieta González destacó el valor de este proyecto, que va más allá de la taquilla: el compromiso con la accesibilidad y la inclusión, para ofrecer al público una experiencia en la que la emoción, la música y los colores de la sabana africana puedan disfrutarse sin barreras.

Y agregó que la adaptación va más allá de un gesto de buena voluntad, es un compromiso social.

“Esta es una función en donde le damos la bienvenida a todas las personas que no han podido venir al teatro por su condición. En esta función hay adaptaciones que se hacen tanto para las personas en la neurodiversidad como para las familias. Entonces lo que tratamos de crear es un ambiente de empatía para todos ellos”.

Para lograr esta atmósfera de calma, la producción ha trabajado arduamente en modificar elementos técnicos que son vitales en una función convencional. La productora detalló que se eliminan los efectos de luz estroboscópica y cualquier cambio de iluminación abrupto. En cuanto al audio, el diseño de sonido ha sido ajustado para reducir drásticamente los volúmenes máximos, evitando la sobrecarga sensorial.

“Hemos ajustado el diseño de sonido y luces para que no haya picos intensos. La prioridad es la calma, no la espectacularidad ruidosa”.

¿Qué es una función relajada y por qué es importante?

Una Función Relajada no es simplemente una presentación con menor aforo, sino un evento donde se modifican intencionalmente las condiciones sensoriales y las expectativas de comportamiento del público. El objetivo principal es reducir la ansiedad y el estrés en personas con condiciones como el Trastorno del Espectro Autista (TEA), Síndrome de Tourette, discapacidad intelectual, o cualquier persona que se beneficie de un entorno más tolerante.

Además de las modificaciones técnicas, la función elimina las normas de etiqueta teatral convencionales: el público tiene total libertad para moverse, levantarse e incluso emitir sonidos. Para complementar la experiencia, el teatro habilitará Zonas de Calma o refugios silenciosos, donde los asistentes pueden tomar un respiro y regresar a la sala cuando lo deseen.

TE RECOMENDAMOS: La película “Sorda” aborda el reto de la maternidad para una madre que no escucha

El rugido de Simba se podrá sentir

La segunda función incluyente que se llevará a cabo estará dedicada a la comunidad que vive con sordera. Para ello, el texto de El Rey León se está traduciendo por completo al Lenguaje de Señas Mexicanas (LSM).

Esta adaptación implica que el musical contará con intérpretes profesionales que estarán presentes durante toda la función, traduciendo en tiempo real los diálogos, las letras de las canciones y los matices emocionales de la obra. Con esta acción, El Rey León no solo garantiza la asistencia, sino la comprensión y la conexión emocional del público sordo con la historia de Simba.

“Es una función en donde damos también cabida a los sordos. El texto de Rey León se está traduciendo al lenguaje de señas mexicanas. Contamos con 40 chalecos que están conectados a la consola de la obra, y entonces ellos están, además de estar recibiendo el lenguaje de señas mexicano, también estarán sintiendo la música a través de la vibración”.

González hizo hincapié en que este esfuerzo busca sentar un precedente en la industria del entretenimiento. La visión no es solo hacer una o dos funciones, sino que la inclusión se vuelva un hábito de la cartelera cultural del país.

npq

📲 Comparte con nosotros en WhatsApp