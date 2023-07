Erika de la Rosa aporta su experiencia para ‘Amores que engañan’

Ciudad de México.– Erika de la Rosa sufrió hace algunos años de violencia vicaria, -una forma de violencia en la que el padre ataca a los hijos para dañar a la madre-, afortunadamente su caso tuvo un final feliz y con los años ella pudo sanar. Ahora aportó su experiencia personal al personaje que interpreta en la serie Amores que engañan, de Lifetime.

La actriz protagoniza el episodio siete “Dónde están mis hijos”, que estrena este sábado 15 de julio, para contar la historia de Nora, divorciada de un hombre conflictivo y poderoso que le quita a sus hijos y se los lleva al extranjero.

El capítulo forma parte de la serie Amores que engañan, cuya temporada dos se transmite con éxito a través de Lifetime.

La serie es producida y protagonizada por mujeres detrás y delante de cámaras, cada episodio cuenta historias diferentes basadas en dramas de mujeres reales en situaciones cotidianas, abordando el amor, la ilusión y la confianza; el dolor, la traición y el desengaño.

“Son historias creíble, originales, bien hechas, que tienen que ver con las mujeres latinas, series para mujeres lideradas por mujeres, más apegadas a las necesidades de entretenimiento que tenemos”, comparte Erika de la Rosa en entrevista con Siete24 .

Erika de la Rosa está segura que el personaje la buscó y que llegó en el momento adecuado, porque si le hubieran ofrecido el papel hace tres años habría dicho que no.

En esta etapa de su vida pudo sentarse con el director con las productoras, para contarles su experiencia y poder sugerir un par de cambios para hacer las situaciones más creíbles.

“Vamos a hacerlo más real, ‘legalmente no es posible mencionar esto, vamos a cambiarlo’, por haberlo vivido en carne propia, me permitieron sumar un par de detalles, eso me hizo sentir más involucrada con la historia de este capítulo”.