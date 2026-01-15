“Estaríamos juntas”: Luciana, hija de Lorena Rojas, conmueve al hablar de su madre

Ciudad de México.- El amor entre una madre y una hija trasciende el tiempo y la vida. Así lo demostró Luciana, la hija de la actriz Lorena Rojas, quien a sus 12 años de edad cautivó al público al hablar con profunda madurez sobre el vínculo que la une a su mamá, fallecida en 2015.

En una reciente aparición en el programa Hoy Día, Luciana estuvo acompañada por su tía, la actriz Mayra Rojas, quien la adoptó legalmente como su hija tras la muerte de Lorena. Durante la entrevista, ambas abrieron su corazón para compartir cómo han construido un hogar sólido basado en la verdad y el recuerdo cariñoso de la protagonista de telenovelas.

El sueño de Luciana junto a Lorena Rojas

A pesar de ser una bebé cuando Lorena partió, Luciana creció rodeada de anécdotas y fotografías que mantienen viva la imagen de su madre. La pequeña compartió que, en ocasiones, se permite imaginar cómo sería su vida cotidiana si el cáncer no hubiera arrebatado la vida de la actriz a los 44 años.

“Estaríamos yendo a lugares entre mamá e hija”.

Así lo reveló Luciana con una sonrisa que enterneció a los conductores. La niña añadió que en sus pensamientos visualiza una vida en Miami, pero siempre conectada con su familia en México:

“Iríamos a ver con mucho gusto a mi tía, a mis primos, que hoy son mis hermanos. Pues, muy feliz. También me preguntaría cómo sería la vida si yo estuviera con ella”.

Un hogar cimentado en el amor y la adopción

La historia de Luciana es un testimonio de resiliencia. Lorena Rojas cumplió su gran deseo de ser madre en 2013, cuando adoptó a la pequeña en Estados Unidos, dos años después perdió la batalla contra el cáncer de mama que hizo metástasis en diversos órganos.

Tras su fallecimiento el 16 de febrero de 2015, Mayra Rojas asumió el compromiso de criar a su sobrina como una hija más. En 2018, el proceso legal concluyó y Luciana se integró formalmente a la familia de Mayra.

Durante la charla, su madre actual le dedicó palabras llenas de ternura a la menor: “Te iríamos a visitar, y yo no sería tu mamá, sino tu tía”.

Hoy, a 11 años de la pérdida, la familia Rojas demuestra que la ausencia física no significa olvido. Luciana crece con la certeza de que fue una niña profundamente deseada en una familia que honra la memoria de Lorena.

npq

