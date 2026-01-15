Celebridades
“Estaríamos juntas”: Luciana, hija de Lorena Rojas, conmueve al hablar de su madre
Tiene 12 años
Ciudad de México.- El amor entre una madre y una hija trasciende el tiempo y la vida. Así lo demostró Luciana, la hija de la actriz Lorena Rojas, quien a sus 12 años de edad cautivó al público al hablar con profunda madurez sobre el vínculo que la une a su mamá, fallecida en 2015.
En una reciente aparición en el programa Hoy Día, Luciana estuvo acompañada por su tía, la actriz Mayra Rojas, quien la adoptó legalmente como su hija tras la muerte de Lorena. Durante la entrevista, ambas abrieron su corazón para compartir cómo han construido un hogar sólido basado en la verdad y el recuerdo cariñoso de la protagonista de telenovelas.
El sueño de Luciana junto a Lorena Rojas
A pesar de ser una bebé cuando Lorena partió, Luciana creció rodeada de anécdotas y fotografías que mantienen viva la imagen de su madre. La pequeña compartió que, en ocasiones, se permite imaginar cómo sería su vida cotidiana si el cáncer no hubiera arrebatado la vida de la actriz a los 44 años.
“Estaríamos yendo a lugares entre mamá e hija”.
Así lo reveló Luciana con una sonrisa que enterneció a los conductores. La niña añadió que en sus pensamientos visualiza una vida en Miami, pero siempre conectada con su familia en México:
“Iríamos a ver con mucho gusto a mi tía, a mis primos, que hoy son mis hermanos. Pues, muy feliz. También me preguntaría cómo sería la vida si yo estuviera con ella”.
Un hogar cimentado en el amor y la adopción
La historia de Luciana es un testimonio de resiliencia. Lorena Rojas cumplió su gran deseo de ser madre en 2013, cuando adoptó a la pequeña en Estados Unidos, dos años después perdió la batalla contra el cáncer de mama que hizo metástasis en diversos órganos.
Tras su fallecimiento el 16 de febrero de 2015, Mayra Rojas asumió el compromiso de criar a su sobrina como una hija más. En 2018, el proceso legal concluyó y Luciana se integró formalmente a la familia de Mayra.
Durante la charla, su madre actual le dedicó palabras llenas de ternura a la menor: “Te iríamos a visitar, y yo no sería tu mamá, sino tu tía”.
Hoy, a 11 años de la pérdida, la familia Rojas demuestra que la ausencia física no significa olvido. Luciana crece con la certeza de que fue una niña profundamente deseada en una familia que honra la memoria de Lorena.
Año Nuevo 2026: CDMX se convierte en la capital mundial del “beat”
Paseo de la Reforma se transformó en una gigantesca pista de baile
Ciudad de México.- La música electrónica volvió a tomar las calles de la capital mexicana con un concierto que reunió a miles de personas, familias enterad y grupos de amigos, en Paseo de la Reforma. En una producción de talla internacional, DJs nacionales y extranjeros transformaron el espacio público en una imponente pista de baile para despedir el año y dar una bienvenida electrizante al Año Nuevo 2026.
El evento, que ya se perfila como un referente global, congregó a más de 200 mil personas a lo largo de la emblemática avenida, según cifras oficiales.
El concierto de Año Nuevo ofreció un recorrido sonoro que abarcó desde el techno y el electro experimental, hasta fusiones de ritmos populares y electrónica alternativa.
Una travesía de ritmos electrónicos para recibir el Año Nuevo
La travesía musical comenzó desde las seis de la tarde del 31 de diciembre. Ramiro Puente fue el encargado de encender los motores con un viaje por la historia de la electrónica nacional, cediendo la estafeta a Vel, quien con un techno sofisticado comenzó a elevar las pulsaciones de la multitud que se extendía por varios kilómetros.
El tono de la noche se tornó magnético con la llegada de Jehnny Beth, cuyo set industrial y oscuro preparó el terreno para un cambio radical de energía. La entrada de 3BallMTY, el colectivo regiomontano, desató la euforia masiva al fusionar ritmos populares con su inigualable estilo de electrónica moderna, logrando que el ánimo colectivo se fundiera en una sola celebración de identidad mexicana.
El clímax hacia el 2026
Cerca de la medianoche se hizo presente Mariana BO, quien asombró a la audiencia con su característica fusión de violín en vivo y electro house. Acto seguido, Kavinsky, el ícono francés del synthwave, transportó a las y los asistentes a un paisaje retrofuturista digno de la estética de los años 80, preparando el ambiente para el momento más esperado.
Tras el conteo masivo que marcó el primer segundo del 2026, la artista Arca tomó el control con un DJ set inmersivo y experimental que desafió los sentidos. Finalmente, para sellar una noche inolvidable, MGMT tomó los controles a la 01:00 horas con su faceta de DJs, navegando entre la nostalgia del dance y la electrónica alternativa, manteniendo a la multitud en movimiento bajo las primeras horas del año nuevo.
“Nuestro mejor regalo de Navidad”: Claudia Martín y Carlos Said anuncian el nacimiento de su hijo
Un cierre de año lleno de amor
Ciudad de México.- El 2025 quedará marcado para siempre en la memoria de Claudia Martín y Carlos Said. Tras un año de intensas emociones, que incluyó una boda civil en junio y el éxito de su telenovela Juegos de amor y poder, la pareja coronó su historia de amor con la noticia del nacimiento de su hijo Máximo.
A través de una emotiva publicación compartida en sus cuentas oficiales de Instagram, los actores presentaron al mundo a su primogénito. Con un escenario de calidez hogareña y atuendos navideños, Claudia y Carlos posaron por primera vez junto a su pequeño, quien llegó al mundo en plena época navideña.
“El mejor regalo de Navidad”: Claudia Martín
Con la sensibilidad que la caracteriza, la protagonista de Los ricos también lloran expresó el desborde de alegría que vive junto a su esposo.
“No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste. El mejor regalo de Navidad eres tú, Máximo Said Martín. ¡Bienvenido a la familia!”.
Así lo anunció la actriz junto a las tiernas imágenes que rápidamente se volvieron virales.
Aunque la pareja ha preferido mantener en privado los detalles específicos del parto y la fecha exacta del nacimiento, las fotografías dejan ver a un bebé sano y a unos padres primerizos radiantes de felicidad.
Carlos Said, por su parte, compartió en sus historias la frase “Cerrando nuestro 2025”, dejando claro que la llegada de Máximo es el broche de oro para un año de consolidación familiar.
Una dulce espera compartida con sus fans
Desde que anunciaron el embarazo en agosto de 2025, apenas semanas después de su enlace matrimonial, la pareja permitió que sus seguidores fueran parte de este viaje. Desde el romántico baby moon en Nueva York hasta el emotivo baby shower en Oaxaca, que compartieron con sus seguidores.
Figuras del espectáculo como Eduardo Santamarina, Daniel Elbittar y Shanik Aspe no tardaron en reaccionar a la publicación, enviando mensajes de cariño y bendiciones para la nueva familia. Santamarina, quien trabajó con ellos recientemente, comentó: “Queridos, muchas felicidades. Viva la familia. Les mando muchos besos y abrazos a los tres”.
Un inicio de año con propósitos de vida y familia
Con la llegada de Máximo, Claudia y Carlos demuestran que su relación, nacida en los sets de grabación, superó cualquier expectativa. A pesar de las críticas iniciales sobre la diferencia de edad, los actores priorizaron su bienestar y la construcción de un hogar sólido.
Ahora, la familia Said Martín se prepara para recibir el 2026 en la intimidad de su casa, enfocados totalmente en los cuidados de su bebé y en disfrutar esta nueva etapa que, en palabras de Carlos, es un “sueño hecho realidad”.
La dura caída de Tylor Chase: la exestrella de Nickelodeon
Su batalla y la de su familia por recuperar la salud mental
Ciudad de México.- El actor Tylor Chase, recordado por su papel en Manual de supervivencia escolar de Ned, atraviesa una profunda crisis de salud mental y adicciones. Su historia, lejos del sensacionalismo, abre una conversación urgente sobre la compasión, la rehabilitación y el costo emocional del estrellato infantil.
A comienzos de los 2000, Tylor Chase era una de las promesas juveniles más queridas de Nickelodeon. Con su carisma y talento, alcanzó la popularidad en Manual de supervivencia escolar de Ned, serie que marcó a toda una generación. Pero detrás de los reflectores, el joven actor enfrentaba un peso que se volvió insoportable: la presión del éxito precoz, las expectativas de la industria y el abandono emocional que a menudo sigue al final de la fama.
Hoy, con 33 años, su historia vuelve a los titulares por motivos muy distintos. En los últimos días, fue hospitalizado de emergencia en California tras un nuevo episodio de crisis psiquiátrica.
Las imágenes que circularon en redes lo mostraban desorientado y en situación de calle. Lejos de la burla o el juicio, su caso ha despertado un debate necesario: ¿cómo acompañar a quienes viven con enfermedades mentales en medio de la exposición pública?
Su familia pide comprensión, no lástima
El padre de Tylor explicó que el actor fue diagnosticado con trastorno bipolar, esquizofrenia y adicciones.
“Mi hijo no es un caso perdido, es una persona enferma que merece comprensión y ayuda”.
Desde hace más de una década, su tratamiento es intermitente, condicionado por recaídas y falta de acompañamiento médico constante.
Lo que necesita es empatía, expresó su hermana a TMZ:
“Necesitamos dejar de señalar a las personas que atraviesan enfermedades mentales. Muchos no piden ayuda porque temen ser juzgados. A Tylor lo han grabado, se han burlado, cuando lo que más necesita es empatía”
Organizaciones de salud mental en Los Ángeles, que insisten en que los casos como el del actor exponen la urgencia de crear redes de atención accesibles, sin discriminación y con acompañamiento emocional para los familiares.
Una red de apoyo que vuelve a tenderse
Tras conocerse su situación, varios excompañeros de Nickelodeon, entre ellos Devon Werkheiser, protagonista de la serie que los lanzó a la fama, enviaron mensajes públicos de apoyo.
“No puedo dejar de pensar en mi amigo. Lo que Tylor está viviendo puede pasarnos a cualquiera. Si lo conoces, sabes que es un alma noble que solo necesita ayuda”.
Otros actores, como Daniel Curtis Lee, Miranda Cosgrove y Drake Bell, también se sumaron al llamado para romper el silencio sobre los problemas de salud mental en la industria infantil, un tema que durante años se ha tratado con secretismo.
El valor de hablar: salud mental sin estigmas
La historia de Tylor Chase es, sobre todo, una invitación a mirar con humanidad a quienes enfrentan batallas invisibles. No se trata solo de un exactor que perdió la fama, sino de una persona que busca sanar.
Chayanne dice adiós a Tony Ocasio, revive una amistad de escenarios y adolescencia
Ciudad de México.- La muerte de Tony Ocasio sacude a la música latina y a miles de seguidores que crecieron con Los Chicos. La noticia activa recuerdos compartidos y reactiva la memoria del pop juvenil ochentero.
Héctor Antonio Ocasio Cedeño, conocido como Tony Ocasio, formó parte de una generación que encontró identidad en canciones, coreografías y giras.
Su partida representa un duelo colectivo cargado de afecto.
Medios internacionales informan que Tony Ocasio murió a causa de un infarto. El cantante residía en Orlando, Florida, y tenía 58 años. Era originario de Puerto Rico.
La confirmación circula rápidamente y provoca reacciones inmediatas en redes sociales. Colegas y seguidores expresan pesar y reconocimiento a su trayectoria artística.
Tony Ocasio integró Los Chicos, una agrupación juvenil que alcanzó popularidad en la década de los 80. El grupo conectó con audiencias jóvenes en Puerto Rico y América Latina.
El mensaje de Chayanne y la fuerza del recuerdo
Entre los homenajes, el mensaje de Chayanne genera especial atención. El cantante comparte imágenes de su etapa en Los Chicos y evoca una amistad temprana.
“Cuántos ensayos, cuántas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego”, escribió Chayanne. El mensaje resalta la cercanía forjada en la adolescencia.
Ambos artistas coincidieron cuando la industria era escuela y el escenario, aprendizaje diario. Esa experiencia compartida fortaleció vínculos personales y artísticos.
Los Chicos y una época que sigue viva
Los Chicos se consolidaron como un fenómeno del pop en español. El grupo destacó por su carisma, disciplina escénica y conexión con el público juvenil.
Canciones como “Mamma Mía”, “Será porque te amo”, “Frente al mar” y “Ave María” marcaron una época. En “Ave María”, Tony Ocasio dejó una interpretación recordada.
La agrupación expandió su presencia a Centroamérica y otros países de la región. Su música acompañó programas de televisión, giras y encuentros familiares.
La muerte de Tony Ocasio también recuerda la de José Miguel “Migue” Santa, ocurrida en 2019. Ambos integraron una historia que sigue presente en la memoria colectiva.
Las reacciones actuales muestran cómo la música construyó comunidad. Seguidores comparten recuerdos personales, fotografías y agradecimientos por una etapa luminosa.
Las canciones de Los Chicos continúan circulando y conectan generaciones. La historia de Tony Ocasio permanece abierta en cada escucha y en cada recuerdo compartido.
