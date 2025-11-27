Entretenimiento
Estreno de Stranger Things 5 presente en estafas en línea, alertan especialistas
Protege a tus hijos en el mundo digital
Ciudad de México.- Con el estreno de la quinta temporada de Stranger Things, que generó una enorme expectativa mundial y una conversación global entre los fans, especialistas en seguridad digital alertan a los usuarios sobre el riesgo de que ciberdelincuentes utilicen este lanzamiento como gancho para cometer estafas en línea.
Históricamente, los estrenos de alto perfil suelen ser aprovechados por usuarios maliciosos que buscan engañar a los fans mediante sitios fraudulentos, ofertas falsas de acceso a material inédito y promesas de streaming gratuito.
Este tipo de engaños funciona porque los atacantes se apoyan en la emoción de los fans y en la urgencia por acceder al contenido rápidamente. Para lograrlo, suelen crear páginas que imitan a la perfección el diseño de plataformas de streaming populares o de sitios oficiales relacionados con los estrenos. Estas páginas incluyen logotipos, colores, tipografías y mensajes muy similares a los originales, lo que hace que muchas personas crean que están ante una oferta real. Este problema se agrava si se tiene en cuenta que aproximadamente el 65por ciento de los mexicanos no sabe reconocer un sitio web falso, según el estudio Lenguaje Digital de Kaspersky.
El engaño generalmente comienza con un anuncio o enlace que promete acceso anticipado, streaming en alta definición o incluso filtraciones exclusivas de las producciones, alerta Kasperky.
“Una vez que los usuarios ingresan al sitio falso, se les solicita “crear una cuenta gratuita” para poder ver el contenido. Esta acción suele requerir que proporcionen datos como nombre completo, correo electrónico, número de teléfono, fecha de nacimiento y, en muchos casos, información de tarjeta bancaria para “verificar la identidad” o “activar una prueba sin costo”. Aunque aparentemente inofensivo, este paso permite a los atacantes recopilar información personal sensible que puede utilizarse para robos financieros, suplantación de identidad o para venderla en la red oscura”.
La violencia digital afecta a 10 millones de mujeres en México
En otros casos, las víctimas son dirigidas a supuestas promociones especiales vinculadas con los estrenos, como sorteos por mercancía exclusiva, experiencias VIP, o bonos de edición limitada. Estos esquemas suelen solicitar datos adicionales o pagos por adelantado “para cubrir costos de envío” o “confirmación de participación”. Ninguno de estos premios existe, y el objetivo real es obtener datos bancarios o realizar cargos no autorizados, agrega el estudio.
La estafa puede llegar a vaciar tus cuentas
Los ataques también pueden incluir redirecciones a páginas con publicidad engañosa, descargas maliciosas o pop-ups que buscan instalar software no deseado en el dispositivo. Estas tácticas aumentan el riesgo de que las víctimas terminen infectando sus equipos con malware capaz de robar credenciales, monitorear la actividad en línea o comprometer sus cuentas, explica Leandro Cuozzo, Investigador de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) de Kaspersky.
“Los estrenos de gran alcance suelen concentrar un volumen masivo de búsquedas y conversaciones en línea, lo que crea el escenario perfecto para que los ciberdelincuentes inserten enlaces fraudulentos entre los resultados o circulen promociones falsas en redes sociales”.
El especialista agrega que aunque parezca increíble los usuarios siguen cayendo en el engaño:
“Este comportamiento se repite año tras año porque los usuarios, movidos por la emoción del estreno, bajan la guardia y pueden pasar por alto señales de alerta como URLs sospechosas, solicitudes inusuales de datos o condiciones poco claras. Nuestra recomendación es navegar con cautela y desconfiar de cualquier oferta que prometa acceder antes que nadie a estas producciones, ya que estos ganchos suelen ser la puerta de entrada a robos de identidad, filtración de datos personales o pérdidas financieras”.
Consejos para evitar caer en estafas digitales
- -Verifica siempre la fecha y el lugar oficial del estreno: Si una página dice que puedes ver las producciones antes de su fecha oficial o sin pasar por plataformas conocidas, casi seguro es una estafa. Las productoras no liberan contenido antes ni en enlaces compartidos por redes sociales.
- -Revisa con detenimiento la dirección del sitio web: Antes de hacer clic o escribir tus datos, fíjate en la URL (la dirección que aparece arriba en el navegador). Si tiene faltas de ortografía, símbolos raros o no se parece al nombre real del sitio, no confíes. Los estafadores cambian solo un par de letras para engañar.
- -Desconfía de cualquier “filtración”, “acceso gratis” o “streaming adelantado”: Ninguna película ni serie oficial regala acceso sin condiciones. Si te prometen ver la nueva temporada o película “en exclusiva”, probablemente es un engaño para que caigas en un formulario falso o descargues malware.
No des tus datos ni pagues por sorteos o premios “especiales”: Los estudios y plataformas oficiales jamás te pedirán tu identificación para entregarte premios. Si te solicitan pagar algo “solo para confirmar tu premio”, es fraude.
Usa una protección que te avise cuando un sitio es falso, detecte sitios sospechosos, te avisa cuando un enlace no es seguro y bloquea páginas que podrían robar tus datos.
La violencia digital es una realidad que afecta a 10 millones de mujeres
Ximena Sariñana se suma a campaña
Ciudad de México. – La violencia en contra de las mujeres tiene un nuevo y masivo campo de acción en los entornos digitales, la violencia digital es real y es un fenómeno que afecta la vida de 10 millones de mujeres en México.
En el contexto del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, este 25 de noviembre, las estadísticas oficiales dimensionan la urgencia de visibilizar y combatir el ciberacoso y la agresión en línea.
Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2024), 10 millones de mujeres en México enfrentaron algún tipo de agresión en plataformas digitales. Lo que ocurre en el mundo virtual tiene efectos devastadores en la vida real de las víctimas.
El ciberacoso, una práctica normalizada
La violencia digital adopta múltiples formas, y muchas de ellas se han normalizado en la interacción cotidiana en línea, a pesar de su impacto nocivo. La principal evidencia de esto es el envío no solicitado de contenido sexual.
Una de cada tres mujeres en México ha recibido material de naturaleza sexual sin su consentimiento, según datos del INEGI (2024), esta es una de las formas más extendidas de ciberacoso y agresión.
A nivel global, la problemática no es menor: el 40 por ciento de las mujeres ha vivido violencia digital y, lo que es igualmente preocupante, 9 de cada 10 que navegan en línea han presenciado ataques directos contra otras mujeres (The Economist Intelligence Unit, 2021).
El rápido auge de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) ha introducido nuevas formas de violencia, particularmente dirigidas contra las mujeres y las niñas.
El 95 por ciento de las imágenes o videos manipulados mediante inteligencia artificial para simular contenido sexual no consentido (conocidos como deepfakes) tiene como protagonistas a mujeres, documenta un informe de Naciones Unidas (2024), las herramientas de manipulación de imágenes y video se utilizan predominantemente para el abuso.
Esta desproporción refleja cómo la tecnología puede exacerbar y profundizar formas específicas de violencia de género.
Ximena Sariñana y Karla Souza se suman en contra de la violencia digital hacia las mujeres
Ante este panorama la sociedad civil y diversas figuras públicas participan en una campaña para identificar y detener este tipo de acoso: Es real la violencia digital, cuenta con la participación de la organización Defensoras Digitales liderada por Olimpia Coral Melo, busca concientizar sobre este problema social también en el entorno digital.
Para fortalecer la difusión y el alcance de los mensajes, se sumaron figuras como Ximena Sariñana y Karla Souza, ambas artistas y madres de niñas, y Embajadoras de Buena Voluntad de ONU Mujeres; junto a Marion Reimers, Eréndira Ibarra, Mabel Cadena, Diego Alfaro, Alfonso Dosal y Emmanuel Restrepo.
La campaña se articula en torno a tres acciones esenciales para que las mujeres y la sociedad en general puedan defenderse y actuar:
Informarse: Para identificar y reconocer las múltiples formas de violencia digital.
Detectar: Para dejar de normalizar las agresiones en línea.
Denunciar: Para hacer valer los derechos y asegurar la respuesta institucional.
La magnitud de los 10 millones de víctimas en México exige una respuesta institucional integral y coordinada, reafirmando que la seguridad y la dignidad de las mujeres deben estar garantizadas al navegar en la red.
El amor incondicional de la hija y nieta de Bruce Willis
“Lo abrazo aunque no me reconozca”
Ciudad de México.- La hija mayor de Bruce Willis, Rumer, compartió recientemente con sus seguidores la experiencia al visitar a su padre, quien padece Demencia Frontotemporal (DFT). Aunque el icónico actor no siempre la reconoce, ella afirma que la conexión se mantiene a través del afecto, un lazo que ahora incluye a su pequeña hija, Louetta.
La Demencia Frontotemporal obligó al legendario actor Bruce Willis a retirarse del cine y de la vida pública. Su hija, Rumer Willis, de 37 años, fruto de su matrimonio con Demi Moore, se sinceró sobre la complejidad de la enfermedad y la experiencia de visitarlo. Para Rumer, la esencia de su padre sigue presente más allá del deterioro cognitivo.
La actriz explicó que, pese al avance de la enfermedad, el amor es el lenguaje que sigue intacto:
“Estoy muy agradecida de que, cuando voy allí y le doy un abrazo, tanto si me reconoce como si no, él pueda sentir el amor que le he dado y yo pueda sentirlo también por su parte. Que aún vea una chispa de él y que él pueda sentir el amor que le estoy dando”.
La DFT ha sido descrita por Rumer como un diagnóstico “difícil de responder” en términos de bienestar general, confirmando que “cualquier persona con DFT no está muy bien” en términos de salud. Sin embargo, recalca que dentro de ese contexto, su padre está tan bien como le permite la condición.
Su nieta, la luz de Bruce Willis
Para Rummer llevar a su hija, Louetta, de casi dos años, se ha convertido en una prioridad, pues refuerza la idea de que los lazos familiares brindan consuelo y estabilidad. La misma Rummer encuentra ese consuelo en el abrazo de su padre, pues después desde hace unos meses está separada de su pareja, criando sola a su hijita.
El rol incomprendido del cuidador
El avance agresivo de la demencia obligó a la familia a tomar decisiones difíciles, como el reciente traslado de Bruce a una vivienda independiente de una sola planta con atención especializada las 24 horas. Este cambio, que generó críticas, fue defendido por su actual esposa, Emma Heming, quien tomó el rol de cuidadora principal.
En el especial Emma y Bruce Willis: El Viaje Inesperado, Heming abordó la incomprensión social sobre la labor de quien cuida a un enfermo: “Con demasiada frecuencia, quienes no han vivido esta experiencia ni han estado en primera línea juzgan a los cuidadores de forma rápida e injusta”, expresó.
Recientemente, en Siete24, charlamos en entrevista con la Dra. Xochitl Gómez, acerca del rol de los cuidadores en enfermedades con algún tipo de demencia, como el Alzheimer, y el soporte que debe rodear al cuidador, que mayoritariamente son mujeres de la familia:
“Nosotros tenemos que tener cuidado con el cuidador, tenemos que cuidar al cuidador, voy a usar esa frase, porque la mayoría de los cuidadores, según una encuesta, son mujeres… y estas personas también requieren nuestro apoyo para reducir su carga”.
El acompañamiento emocional es importante para el enfermo, resaltó la especialista.
La historia de la familia Willis es un ejemplo de cómo el amor y la responsabilidad superan el dolor y los desafíos de una enfermedad neurodegenerativa. Su caso resalta la importancia de la paciencia y el apoyo incondicional del cuidador al paciente.
La ex Miss Universo Ximena Navarrete comparte el bautizo de su tercer hijo
Plena en su vida familiar
Ciudad de México.- La ex Miss Universo Ximena Navarrete compartió con sus seguidores uno de los momentos familiares más importantes, las fotos del bautizo de su hijo Santiago con su esposo, el empresario Juan Carlos Valladares. Santi, de seis meses de edad, es el tercer hijo del matrimonio.
Las imágenes, publicadas en sus redes sociales muestran momentos de la familia Valladares posando para el fotógrafo Mario Orozco y al pequeño Santi con sus dos hermanos mayores.
La celebración del más importante de los Sacramentos de la Iglesia Católica se dio en el marco de los primeros seis meses de vida del bebé.
¿Qué significa el bautismo o bautizo?
El sacramento del bautismo es un rito de iniciación en la fe que significa ser purificado del pecado original y nacer a una vida nueva en Cristo. A través de él, se entra en la Iglesia, se recibe el Espíritu Santo, se convierte uno en hijo de Dios y miembro del pueblo de Dios. Es la puerta de entrada a la vida cristiana y al resto de los sacramentos, de acuerdo con información del sitio en línea Aleteia, proyecto de evangelización católica.
Ximena Navarrete vive su mejor etapa en familia
Después de felicitar a Fátima Bosch por su triunfo en Miss Universo, Ximena Navarrete disfrutó de esta celebración familiar el pasado fin de semana. En diversas entrevistas y en publicaciones en sus redes sociales, la modelo ha expresado que vive uno de los mejores momentos de su vida, pues el sueño que añoró de ser madre y tener familia hoy es una realidad.
Después de cumplir sus metas profesionales, a nivel personal Ximena también se siente plena, pues sus tres hijos llenan su mundo.
Desde su primer embarazo, Ximena ha mantenido una relación cercana con sus seguidores. Sus publicaciones reflejan valores como la familia, la gratitud y la fe. “Nuestro Santiago, te amamos con todo nuestro corazón”, escribió junto a una imagen de Santi recién nacido, poco después de su nacimiento.
La pareja formada por Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares se casó hace casi una década y al poco tiempo estaban esperando pero lamentablemente perdieron al bebé. Después se sometieron a un tratamiento de fertilidad gracias al cual llegó Ximenita, su primera hija.
“My G”: el amor que impulsa la causa de Aitch por el síndrome de Down
Ciudad de México.— Harrison James Armstrong, conocido como Aitch, rapero y participante del programa “I’m a Celebrity… Get Me Outta Here!”, expresó su desacuerdo con las leyes eugenésicas sobre el aborto en el Reino Unido. Su postura parte de su relación con su hermana Gracie, de 13 años, quien tiene síndrome de Down.
En entrevista con el Daily Mail explicó que decidió participar en el programa para crear conciencia sobre las personas con síndrome de Down y en honor a su hermana. Señaló que busca evitar que las familias reciban el diagnóstico con desánimo. Afirmó que considera el síndrome de Down como “una bendición” y espera que nadie responda con frases de pésame cuando una persona informa que un familiar vive con esta condición.
Aitch afirmó que su objetivo principal es que el síndrome de Down no se perciba como algo negativo. Dijo que su intención es que el tema no provoque reacciones de compasión y expresó que, según su experiencia, quienes viven con esta condición son “las mejores personas del mundo”.
Canción dedicada a Gracie
Hace tres años, el rapero colaboró con Ed Sheeran en la canción “My G”, dedicada a su hermana. Los fondos recaudados fueron donados a la Asociación del Síndrome de Down. A través de redes sociales presentó el tema y expresó su aprecio por Gracie, a quien llamó “la chica más perfecta” que ha conocido y no cambiaría su vida con ella.
Marco británico sobre aborto por discapacidad
La legislación del Reino Unido contempla que el aborto no es permitido después de las 24 semanas de embarazo, salvo cuando existe una discapacidad diagnosticada en el feto, esta excepción abarca incluso casos considerados leves o corregibles, como el labio leporino. También señala que la expansión de pruebas prenatales incrementó los abortos motivados por criterios eugenésicos.
En Inglaterra, Gales y Escocia el aborto por motivos de discapacidad fetal grave está permitido legalmente sin límite de gestación.
Heidi Crowter y la impugnación judicial contra la ley
Heidi Crowter, mujer con síndrome de Down, emprendió acciones legales para intentar modificar esta legislación. Su objetivo fue poner fin a los abortos permitidos después de las 24 semanas por motivos de discapacidad. Su caso fue presentado ante los tribunales, pero no obtuvo el resultado esperado.
Crowter aseguró que la política pública que establece como norma el aborto de bebés con síndrome de Down hasta el momento del nacimiento, le hace sentir que no debería existir.
Mencionó que conoce de primera mano lo que implica vivir con esta condición y afirmó que ese conocimiento fundamenta su campaña para evitar que bebés con su condición sean abortados.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
¿Cuál es la situación real de la pobreza laboral en México?
Ciencia alerta: ultraprocesados afectan a familias en la salud
Cirugía fetal: el campo que modifica la vida de los bebés antes de nacer
Consejo de hombres: el trend que es un desahogo y apoyo
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
“SEP impone capacitación obligatoria sobre infancias trans y no binarias en escuelas”; alertan padres de familia
Sin cuidados paliativos, México no está listo para debatir la eutanasia: Dr. Guillermo Aréchiga
Siete frutas que transforman el altar de Día de Muertos en un puente de luz y tradición
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
