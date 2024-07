Eugenio Derbez y Pedro Alonso juntos en serie dramática: El Juicio

Ciudad de México.- Inspirada en casos reales ocurridos en México, El Juicio es la primera serie dramática de Eugenio Derbez, quien actúa y también produce para Amazon MGM Studios, y en la que comparte créditos con el actor español Pedro Alonso.

El Juicio dramatiza un crimen que sacudió una de las principales ciudades mexicanas y resonó en todo el país. La trama sigue a una joven y su padre en su lucha por justicia después de que ella sufre abuso sexual.

Esta historia pone en la mira a un poder judicial dividido entre la justicia y la indignación, a través de la lucha de dos padres que buscan defender a sus hijos.

La serie de ocho episodios es producida también por 3Pas Studios, la compañía de Eugenio Derbez; es dirigida por Daniel Krauze, como showrunner y escritor.

Lo que dijeron los protagonistas

Como actor, Eugenio Derbez busca proyectos que lo reten a salir de la comedia.

“Toda mi carrera he buscado desafiarme, y El Juicio representa uno de los mayores retos actorales que he enfrentado. Explorar situaciones y sentimientos aterradores me llevó a nuevos lugares en términos de actuación”.

Eugenio Derbez agregó lo complejo del tema:

“Es complicado y devastador llevar a la pantalla la historia de un padre que busca justicia para su hija, enfrentando numerosos obstáculos que reflejan muchos aspectos de la realidad de nuestro país. Sin embargo, no cabe duda de la seriedad, la responsabilidad y la alta calidad que el público verá en pantalla. Esto es posible gracias a un gran showrunner y guionista como Daniel Krauze, la experiencia de excelentes directores como Roberto Sneider, Belén Macías y Jorge Michel Grau, y la colaboración de un talentosísimo actor como Pedro Alonso”.

Por su parte, el español Pedro Alonso había decidido alejarse de los sets lo que quedaba del 2024, pero al recibir el guion de El Juicio no pudo resistirse.

“Tras mis últimos dos años y medio, exigentes pero estimulantes, había decidido rotundamente no rodar nada como actor este 2024… hasta que me llegó el guion de El Juicio. No es fácil meterse en una historia a propósito de un asunto tan delicado, de un modo que evite la tentación de la trazada fácil, aquella que puede reducir la trama a un relato tendencioso, populista o sentimental, donde todo se limite a señalar al culpable y desahogarse. Creo que Daniel Krauze ha sabido ir mucho más allá en su relato de los hechos, para tocar, sin renegar del thriller, algo que en última instancia nos compromete a todos y nos retrata”.

Y agregó Pedro Alonso:

“Esta es para mí una historia que no solo habla de buscar justicia sino de algo estructural, sistémico. No me cabe duda de que la serie va a generar una discusión necesaria. Estoy feliz de haberme subido a este barco capitaneado por Eugenio Derbez, a quien aprecio y respeto, no solo como el actor de grandísimo talento que es”.

¿De qué trata El Juicio?

Relata los esfuerzos de una joven y su padre en su lucha por justicia después de que ella sufre un abuso sexual. Además de lidiar con las secuelas del delito, ambos se enfrentarán contra un fallido sistema judicial y contra el padre del joven agresor: un exitoso hombre dispuesto a usar todo su poder para proteger a su hijo y evitar que pague por su crimen.

Filmada en sets de Puebla y Ciudad de México, El Juicio cuenta con la participación de los actores Karla Gaytán e Iker Sánchez Solano, además de Eugenio Derbez y Pedro Alonso.

El Juicio se estrenará en exclusiva a través de Prime Video en más de 240 países y territorios.

