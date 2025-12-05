Entretenimiento
El telón baja para un referente de la comedia: Eduardo Manzano, ‘El Polivoz’
Adiós a El Polivoz
Ciudad de México.- Eduardo Manzano, figura cumbre del humor blanco en México “El Polivoz”, falleció este 4 de diciembre a los 87 años. Su partida fue confirmada por su familia, y puso fin a una trayectoria de más de seis décadas que definió la comedia televisiva nacional.
La información fue difundida en un emotivo comunicado compartido en redes sociales por su hijo, Lalo Manzano, quien rindió homenaje al legado de su padre. Aunque el deceso ocurrió el día anterior, la confirmación oficial generó una oleada de mensajes y recuerdos por parte de colegas, amigos y millones de seguidores.
“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo”.
En su despedida, Lalo Manzano compartió unas palabras que resumen el impacto del primer actor en la vida de quienes lo conocieron y lo admiraron:
“Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía, y detrás de cada sonrisa siempre hubo un padre que nos enseñó a reír incluso en los momentos más difíciles”.
Un legado inmortal: Los Polivoces
Eduardo Manzano nació en 1938 y alcanzó la cúspide de la fama masiva en las décadas de los sesenta y setenta, al formar, junto a Enrique Cuenca (fallecido en el año 2000), el legendario dúo cómico conocido como Los Polivoces. Su programa de televisión no solo fue un éxito de audiencia, sino un fenómeno cultural que cambió el panorama del entretenimiento.
El ingenio y la química entre Manzano y Cuenca dieron vida a personajes que se incrustaron permanentemente en el imaginario colectivo. Manzano se inmortalizó interpretando a inolvidables creaciones como:
El comandante Agallón Mafafas: Un militar bravucón y cómico, de frases características.
Gordolfo Gelatino: El galán con un aire de inocencia perpetua, hijo de la Naborita.
Don Teofilito: El hombre de la tercera edad con comentarios ingeniosos y una crítica social sutil.
Estos personajes, junto con muchos otros, demostraron la versatilidad de Manzano para el sketch y el humor blanco, lo que le ganó el apodo de “El Polivoz” (el de muchas voces).
La reinvención de Don Arnoldo
Tras el fin de la dupla original, Manzano demostró que su talento podía sostener proyectos en solitario, pero su legado se revitalizó por completo en el siglo XXI con su papel en la exitosa serie de comedia Una familia de diez, producida por Jorge Ortiz de Pinedo.
Desde 2007, Manzano interpretó al entrañable Arnoldo López Conejo, el abuelo de la familia que pasaba sus días en el sofá, siempre con un comentario oportuno y sarcástico, conectando con nuevas generaciones que no habían crecido con Los Polivoces.
Aunque en los últimos años su salud se había visto mermada, en 2021 enfrentó un serio problema de salud relacionado con una infección biliar que requirió hospitalización, Manzano nunca dejó de mostrar su profesionalismo y humor. Su familia no reveló la causa de su deceso al momento de esta publicación.
El mensaje de despedida de su hijo concluye con una poderosa afirmación sobre su calidad humana:
“Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa. Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más. Descansa en paz”.
Con su partida, se cierra un capítulo fundamental de la televisión y la comedia mexicana.
npq
Cultura
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
Inicia temporada en Monterrey
Ciudad de México.- El musical familiar Un Cuento de Navidad, producido y protagonizado por Adal Ramones, regresa esta temporada decembrina e inicia gira en su natal Monterrey el proximo 13 de diciembre.
Es una puesta en escena para toda la familia con más de 30 artistas en escena y música en vivo, en la que Adal Ramones interpreta a Scrooge. Esta temporada está acompañado por Lisett.
El actor y productor ha dicho que se trata de un espectáculo completamente familiar para disfrutar en la temporada decembrina, pero sobre todo una oportunidad para convivir con la familia y reflexionar sobre la importancia de pasar tiempo de calidad juntos.
“Qué es Un cuento de Navidad? Realmente es un regalo al corazón, el mejor regalo en materia de espectáculos que le puedes dar a tu familia, es una bofetada milagrosa para despertar de esa hipnosis en la que estamos de que solo vivimos para trabajar, de estos influencers que nos dicen cómo ser millonarios, y no es así, la verdad. La vida es compartir, es estar con la familia, es buscar a los amigos, aunque sea algo intangible, es dar cariño, comprensión, prestar oídos, y para eso es este cuento”.adal ramones
Adal, que ya ha presentado la obra en temporadas anteriores, asegura que los espectadores salen flotando, es una certeza de que sí es posible vivir en un mundo mejor.
El actor interpreta a Scrooge, un gruñón para el que se caracteriza completamente y con el que muchos se van a identificar, “porque a veces refunfuñamos con la familia”.
Adal Ramones cumple su sueño de años de ponerse en la piel de Scrooge.
¿De qué trata Un Cuento de Navidad?
Basado en el clásico de Charles Dickens, Un Cuento de Navidad, El Musical trae a las familias mexicanas un mensaje de caridad, esperanza y buena voluntad.
Narra la historia de Ebeneezer Scrooge, un viejo avaro que cree que la riqueza personal es más valiosa que vivir en armonía con la gente que le rodea, por lo que la idea de ayudar al prójimo y celebrar la Navidad es algo que aborrece. Sin embargo esto cambiará para Scrooge en la víspera de la Navidad con la llegada de tres espíritus que lo llevarán a reconciliarse con su pasado, entender su presente y cambiar su futuro.
Completan el elenco Áxel Alcántara, Mauricio Hernández, Caro Vélez, Óscar Piñeiro, Humberto Mont, Bobby Mendoza, Kike Cosío, Arturo Echeverría, entre otros actores.
La dirección escénica y coreografía de Oscar Carapia y la dirección musical de Analí Sánchez, con la producción de Adal Ramones.
En Monterrey el espectáculo se presenta el 13 de diciembre, en el Teatro Luis Elizondo con dos funciones a las 17:00 y a las 19:30 hrs.
En la Ciudad de México se presentará a partir del 20 y hasta el 28 de diciembre, excepto el día 24, en el Teatro Silvia Pinal.
Un Cuento de Navidad, El Musical cuenta con la música de Alan Menken (La Bella y la Bestia, Aladdín, La Sirenita), letras de Lynn Ahrens y libreto de Mike Ockrent y Lynn Ahrens (Anastasia).
Celebridades
Lupita Jones defiende a Fátima Bosch “no es síntoma de la enfermedad de Miss Universo”
Critica a la administración de Anne Jakrajutatip
Ciudad de México.- La polémica en torno a la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025 sigue escalando, pero la voz más fuerte en defenderla vino de una figura histórica del certamen: Lupita Jones.
En una reciente conferencia de prensa, la exdirectora de Mexicana Universal se pronunció sobre el escándalo que envuelve a la organización, deslindando completamente a la actual reina de belleza de los problemas estructurales y de corrupción.
Jones aseguró que los ataques digitales contra Fátima Bosch son injustos, destacando que ella es una víctima colateral de la crisis que atraviesa la franquicia global. En un mensaje de apoyo claro, Jones declaró que Fátima Bosch “no es síntoma de la enfermedad que está atravesando” el certamen y aseguró que ella merece la corona.
Miss Universo “perdió el rumbo”: Crítica a la administración de Anne Jakrajutatip
La defensa de la soberana mexicana fue solo el inicio de su exposición de razones en contra de la cúpula de Miss Universo. Lupita Jones, quien estuvo al frente de la franquicia nacional por casi tres décadas, cargó duramente contra la gestión del empresario o empresaria tailandesa Anne Jakapong Jakrajutatip, una persona trans y el copropietario mexicano, Raúl Rocha Cantú.
Jones fue enfática al señalar que la marca ha sido utilizada para fines ajenos a su propósito original.
“Creo que Miss Universo ha perdido por completo el rumbo, justamente porque lo han querido enfocar en objetivos particulares o muy personales, haciendo uso de la marca para cosas que no tienen nada que ver”.
Acusaciones contra el dueño de Miss Universo
La ex-Miss Universo apuntó directamente a los graves problemas legales y financieros que enfrentan los propietarios del certamen, lo cual ha mermado la credibilidad del concurso a nivel mundial.
Lupita Jones hizo hincapié en el estatus de la propietaria global, señalando que la controversia la ha dejado inoperante. La primera mexicana en ganar la corona declaró que Anne Jakapong “está deshabilitada para hacer nada” en la organización, en referencia a la crisis financiera de su empresa (JKN Global Group) y las órdenes de arresto que pesan en su contra.
Asimismo, la crítica se extendió al copropietario. Jones sostuvo que Raúl Rocha (quien también enfrenta acusaciones serias) “no debió haber llegado a Miss Universo”, sugiriendo que su participación ha sido parte del daño que ha afectado la integridad del certamen.
El conflicto de fondo es ideológico
La contundente crítica de Lupita Jones se contextualiza en un conflicto ideológico que data de hace dos años. En ese momento, Jones fue separada de la dirección de Mexicana Universal debido a su abierta postura en contra de la participación de mujeres trans en los certámenes de belleza, argumentando que los espacios femeninos debían ser preservados para mujeres biológicas.
Esta postura se opuso directamente a la visión de la nueva dueña global, Anne Jakapong Jakrajutatip, un multimillonario tailandes y persona trans, que adquirió la marca Miss Universo con el objetivo de impulsar una agenda de inclusión y diversidad total, permitiendo la participación trans en el certamen a nivel global.
Para Lupita Jones, este cambio de enfoque, sumado a la falta de transparencia, ha provocado que la marca pierda su prestigio.
Lupita Jones concluyó que la suma de escándalos y la falta de liderazgo han transformado el evento, desviando la atención del verdadero espíritu de la competencia.
“Miss Universo ya no se trata de las chavas. Miss Universo ya no se trata de la competencia. Se trata de todos estos escándalos que tiene alrededor. Ahorita está hecho un circo”.
Con sus declaraciones, Lupita Jones reafirma la necesidad de que la marca Miss Universo recupere su credibilidad, advirtiendo que la polémica y las acusaciones contra los dueños “ensucian a los concursos de belleza”.
Cine
“Inmaculada”: documental sobre la Virgen María y su relevancia histórica
En cines el 11 de diciembre
Ciudad de México. Diciembre es un mes profundamente ligado a la fe y la devoción mariana, y qué mejor manera de honrar esta tradición que con un estreno cinematográfico que invita a la reflexión profunda. Este mes se estrena en México el documental Inmaculada, una obra dirigida por el cineasta polaco Michal Kondrat.
Tras cautivar al público con producciones como Dos Coronas y La Divina Misericordia, Kondrat se enfoca ahora en la figura central de la Virgen María. La cinta, con una duración de 80 minutos, se propone desentrañar el significado de la autodefinición de María a Santa Bernadette en Lourdes en 1858: “Yo soy la Inmaculada Concepción”.
Un análisis profundo de la figura de María
El corazón de Inmaculada reside en un análisis académico y teológico. El documental reúne a un grupo de expertos y sacerdotes, como el reconocido mariólogo P. Donald Calloway, quienes se sumergen en textos griegos de la Sagrada Escritura, diversas revelaciones y el propio dogma de la Inmaculada Concepción.
El resultado es una profunda interpretación de los pasajes bíblicos que reafirman el extraordinario papel de María en el plan de salvación. La película subraya cómo la pureza inmaculada de la Madre de Cristo es fundamental para la relación con su hijo y su participación activa en la historia de la humanidad.
Una experiencia visual y catequética
El director Michal Kondrat no solo buscó informar, sino también crear una experiencia envolvente para el espectador. Para llevar al público a los momentos más cruciales de la vida de María y Jesús; incluyendo el milagro de las Bodas de Caná, la Última Cena y el Gólgota. Para esto el equipo de producción utilizó las últimas tecnologías digitales.
El documental combina una escenografía tradicional con un estudio virtual LED de vanguardia, logrando transportar a la audiencia a los actos eternos de la Sagrada Familia de hace más de dos mil años.
Kondrat afirmó que la película es el resultado de un “profundo deseo de llevar la figura de María al mundo de hoy”, y así la describe:
“Es una película sólida, catequética y experiencial que te ayudará a ti y a tu familia a crecer en un mayor amor y devoción por María”.
Estrena en México la víspera del 12 de diciembre
Inmaculada fue rodada en locaciones de Polonia, Estados Unidos y Francia, y promete ser una pieza fundamental de la cartelera de cine católico de fin de año en nuestro país.
El esperado estreno en México está programado para el 11 de diciembre exclusivamente en salas de Cinemex. Una oportunidad imperdible para entender y vivir la fe desde una nueva perspectiva cinematográfica.
Entretenimiento
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, acompaña a la Virgen de Guadalupe en peregrinación a NY
En la Catedral de San Patricio
Ciudad de México.- Tras obtener la corona de Miss Universo 2025, Fátima Bosch inició sus compromisos oficiales en Estados Unidos acompañando a la Virgen de Guadalupe en su llegada a la Catedral de San Patricio, en el corazón de Nueva York. La reina de belleza mexicana refrendó ahí su apoyo a la comunidad migrante, su causa central.
La Miss Universo acaparó la atención al acompañar la llegada de la Madre Peregrina a la emblemática Catedral de San Patricio, ubicada en la Quinta Avenida. La ceremonia religiosa, tradicionalmente un punto de encuentro para la comunidad migrante, marcó el inicio de la exposición de la imagen en la ciudad, donde permanecerá hasta el 12 de diciembre.
Un mensaje de fe y valores en la Eucaristía
Fátima Bosch se unió a la congregación y a diversos líderes comunitarios para la misa de bienvenida a la Virgen de Guadalupe. La eucaristía fue oficiada por Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, quien dedicó unas palabras especiales a la Miss Universo.
Monseñor agradeció la asistencia de Fátima Bosch y la exhortó a encontrarse con los hermanos migrantes, animándola a llevar y transmitir los valores que le fueron inculcados por sus padres. Su presencia en la histórica catedral resalta la fusión de la dimensión social y cultural que acompaña a la fe de la comunidad mexicana en el extranjero.
Fátima Bosch reafirma su compromiso con los migrantes
El compromiso social de Fátima Bosch con la población migrante fue uno de los pilares de su participación en el certamen, y lo reafirmó durante su primera visita oficial al consulado de México en Nueva York tras su triunfo en Tailandia el 21 de noviembre.
Tras rezar ante el altar de la Virgen de Guadalupe en la misa organizada por Fuerza Migrante, la mexicana se reunió con el cónsul de México en esa ciudad, Marcos Bucio Mujica, ahí señaló que apoyar la comunidad migrante es “una causa por la que llevo tiempo trabajando”.
En el consulado, recibió una calurosa bienvenida por parte de funcionarios diplomáticos y líderes comunitarios que celebraron su victoria. Ante decenas de asistentes, la Miss Universo reiteró su profunda admiración por todos aquellos que emigran en busca de una vida mejor, destacando su valentía.
“El coraje de dejar donde vives y reinventarte merece todo nuestro apoyo y admiración”, afirmó Bosch, subrayando la urgencia de “hacer más visible este tema en todas las plataformas”.
Miss Universo regresa a casa en Tabasco
La agenda de la reina de belleza continuará enfocada en sus compromisos sociales y, según el anuncio del gobernador de Tabasco, Javier May, Fátima Bosch regresará a su tierra natal el próximo 14 de diciembre.
La Miss Universo encabezará un colorido y esperado desfile en el marco de la Caravana Navideña, para celebrar con sus paisanos su triunfo universal y la reafirmación de sus raíces y valores. Este regreso será un punto de partida en su nueva encomienda que conectará su figura global con la comunidad que la vio crecer.
