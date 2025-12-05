El telón baja para un referente de la comedia: Eduardo Manzano, ‘El Polivoz’

Ciudad de México.- Eduardo Manzano, figura cumbre del humor blanco en México “El Polivoz”, falleció este 4 de diciembre a los 87 años. Su partida fue confirmada por su familia, y puso fin a una trayectoria de más de seis décadas que definió la comedia televisiva nacional.

La información fue difundida en un emotivo comunicado compartido en redes sociales por su hijo, Lalo Manzano, quien rindió homenaje al legado de su padre. Aunque el deceso ocurrió el día anterior, la confirmación oficial generó una oleada de mensajes y recuerdos por parte de colegas, amigos y millones de seguidores.

“Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo”.

En su despedida, Lalo Manzano compartió unas palabras que resumen el impacto del primer actor en la vida de quienes lo conocieron y lo admiraron:

“Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía, y detrás de cada sonrisa siempre hubo un padre que nos enseñó a reír incluso en los momentos más difíciles”.

Un legado inmortal: Los Polivoces

Eduardo Manzano nació en 1938 y alcanzó la cúspide de la fama masiva en las décadas de los sesenta y setenta, al formar, junto a Enrique Cuenca (fallecido en el año 2000), el legendario dúo cómico conocido como Los Polivoces. Su programa de televisión no solo fue un éxito de audiencia, sino un fenómeno cultural que cambió el panorama del entretenimiento.

El ingenio y la química entre Manzano y Cuenca dieron vida a personajes que se incrustaron permanentemente en el imaginario colectivo. Manzano se inmortalizó interpretando a inolvidables creaciones como:

El comandante Agallón Mafafas: Un militar bravucón y cómico, de frases características.

Gordolfo Gelatino: El galán con un aire de inocencia perpetua, hijo de la Naborita.

Don Teofilito: El hombre de la tercera edad con comentarios ingeniosos y una crítica social sutil.

Estos personajes, junto con muchos otros, demostraron la versatilidad de Manzano para el sketch y el humor blanco, lo que le ganó el apodo de “El Polivoz” (el de muchas voces).

La reinvención de Don Arnoldo

FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Tras el fin de la dupla original, Manzano demostró que su talento podía sostener proyectos en solitario, pero su legado se revitalizó por completo en el siglo XXI con su papel en la exitosa serie de comedia Una familia de diez, producida por Jorge Ortiz de Pinedo.

Desde 2007, Manzano interpretó al entrañable Arnoldo López Conejo, el abuelo de la familia que pasaba sus días en el sofá, siempre con un comentario oportuno y sarcástico, conectando con nuevas generaciones que no habían crecido con Los Polivoces.

Aunque en los últimos años su salud se había visto mermada, en 2021 enfrentó un serio problema de salud relacionado con una infección biliar que requirió hospitalización, Manzano nunca dejó de mostrar su profesionalismo y humor. Su familia no reveló la causa de su deceso al momento de esta publicación.

El mensaje de despedida de su hijo concluye con una poderosa afirmación sobre su calidad humana:

“Su legado no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa. Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más. Descansa en paz”.

Con su partida, se cierra un capítulo fundamental de la televisión y la comedia mexicana.

npq

