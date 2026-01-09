Cine
“Familia en Renta”, el estreno ideal para cerrar las vacaciones en familia
Una historia sobre la soledad y la necesidad de afecto
Ciudad de México.- Este fin de semana marca el cierre de las vacaciones escolares y no hay mejor manera de despedir el descanso que una visita al cine, “Familia en Renta”, la nueva producción de Brendan Fraser, dirigida por la realizadora japonesa HIKARI.
¿De qué trata “Familia en renta”?
La película nos presenta a Phillip (Fraser), un actor estadounidense y que, ante la necesidad de empleo, se une a una agencia de “familias de alquiler” en Tokio. Este negocio, aunque parezca ciencia ficción, es una realidad extendida en Japón con más de 300 agencias activas donde se puede rentar desde un amigo para ir al cine, hasta un esposo para “probar” la vida conyugal por un día.
El viaje cultural de Brendan Fraser
Para Fraser, ganador del Oscar, este papel no fue simplemente un trabajo actoral más tras su éxito en La Ballena. El actor se instaló en Tokio semanas antes del rodaje para vivir la ciudad como un local, conversando con desconocidos. Lo que más impactó al actor fue la estructura social japonesa y su respeto por la infancia y la comunidad.
Fraser compartió en una entrevista de la producción lo que aprendió de la familia en tierras niponas:
“Hay una comprensión inherente de que educar a los niños es responsabilidad de todos. Esa comprensión automática de brindarles cuidado es algo que realmente me conmovió de Japón. Adoro Tokio. Sus costumbres culturales y educadas, su practicidad y conveniencia, y su fuerte sentido de familia y comunidad. Hay algo especial en descubrir lo que haces y hacerlo bien”.
El actor asegura que esta experiencia le enseñó no solo a entender una cultura ajena, sino a profundizar en valores personales: “En Japón aprendí cómo respetar a la gente, cómo respetarse a sí mismo”.
Padres falsos, emociones reales: La visión de HIKARI
La directora HIKARI comenzó a investigar esta industria en 2018, descubriendo que el auge de rentar personas nace de la soledad y la falta de apertura hacia la terapia profesional en Japón. En la película, Phillip es contratado para ser el padre de una niña resentida, con la que termina estableciendo una relación afectuosa como si fuera su verdadero padre.
El personaje termina interpretando a un periodista para acompañar a un actor veterano (interpretado por Akira Emoto) que está perdiendo la memoria, estableciendo un vínculo que trasciende el contrato económico.
HIKARI explica que, aunque el servicio se pague, el impacto emocional es auténtico:
“Cada persona con la que hablé buscaba conexión. Aunque estén pagando por el servicio, encuentran una amistad en esas dos o tres horas que comparten. Y los actores que interpretan a esas personas sustitutas también están 100% comprometidos en la relación y encuentran su propia conexión en la comunidad. Los roles pueden ser falsos, pero la emoción es real”.
Para la realizadora, el cine es una herramienta para sanar. “¿Cómo puedo como directora ofrecer a la audiencia una perspectiva nueva sobre cómo ver el mundo? Porque creo que una manera de hacer del mundo un lugar mejor es contar historias que nos ayuden a comprendernos mutuamente”, señala.
“Familia en Renta” nos recuerda que, a pesar de las barreras culturales o la tecnología, la necesidad de pertenencia y de conexión humana es universal.
Es una oportunidad perfecta para que padres e hijos conversen sobre el valor de la comunidad y la importancia de estar presentes para los demás, consideró Brendan Fraser en las notas de producción. La película ya se encuentra disponible en las principales salas de cine.
Ya está en cines “Inmaculada”, la película mariana para el mundo de hoy
Sobre las revelaciones del dogma de la Inmaculada Concepción
Ciudad de México.- Ya está en cines la película Inmaculada, un documental sobre las revelaciones del dogma de la Inmaculada Concepción, dirigida por Michal Kondrat, que llega la víspera del día de la Virgen de Guadalupe en México.
El documental analiza textos griegos de la Sagrada Escritura, revelaciones y el dogma de la Inmaculada Concepción. El resultado es una nueva interpretación de los pasajes que revelan a María, madre de Cristo, y su papel a lo largo de la historia de la mano de su hijo.
“Yo soy la Inmaculada Concepción” es como María, la Madre de Dios, se presentó a Santa Bernadette en 1858 en Lourdes, Francia, relató a Siete24 Antonio Villalobos, autor del libro “Santa Bernadette. La incorruptible”.
El cineasta Michal Kondrat se pregunta en este documental ¿Por qué María se presenta así?
La respuesta la podemos hallar en Inmaculada, en el documental un grupo de eminentes expertos, entre ellos los Padres Marianos, P. Donald Calloway y el P. Kazimierz Chwalek. Ellos junto con los Reverendos Chris Alar y Rev. Joseph Roesch, analizan textos griegos de la Sagrada Escritura, revelaciones y el dogma de la Inmaculada Concepción.
El resultado es una nueva interpretación de los pasajes de la Escritura que revelan a María, la Madre de Cristo, y su extraordinario papel en el plan divino para la salvación del mundo.
“Esta es la película mariana para el mundo de hoy, necesitado de la sana enseñanza de la Iglesia y de la presencia de Nuestra Madre, María, la Inmaculada Concepción”.
Así lo explica Kondrat en las notas de producción del filme:
“Esta película es el resultado de un profundo deseo de llevar la figura de María al mundo de hoy, un mundo que necesita la sólida enseñanza de la Iglesia y la presencia de Nuestra Madre, María, la Inmaculada Concepción”.
En esta época navideña en la que celebramos el nacimiento de Jesús y es propicia para reflexionar sobre el amor de Dios, Kondrat anima a las familias a ver esta película juntos “para crecer en su amor y devoción hacia María y su hijo Jesús”.
“Inmaculada es una película sólida, catequética y experiencial que te ayudará a ti y a tu familia a crecer en un mayor amor y devoción por María, la Madre de Dios”.
¿Qué es el dogma de la Inmaculada Concepción?
La Inmaculada Concepción es un dogma fundamental de la fe católica que concierne a la Virgen María. Fue proclamado solemnemente por el papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deus.
Este documento declara:
“Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que enseña que la Bienaventurada Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue, por una gracia y un privilegio singular del Dios todopoderoso, en vista de los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, preservada intacta de toda mancha del pecado original, es una doctrina revelada por Dios, y que por tanto debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles”.
Este dogma significa que María, desde el primer instante de su existencia en el seno de su madre Ana, es preservada del pecado original que marca a todo ser humano.
Por un privilegio único, Dios concedió a María la gracia de ser totalmente pura, para que pudiera convertirse en la madre del Salvador.
Esta preservación se debe a la acción anticipada de la salvación de Cristo. Es decir, Dios aplicó a María desde su concepción los frutos de la redención antes incluso de que esta se cumpliera en la cruz.
La Inmaculada Concepción manifiesta así la santidad excepcional de María y el plan amoroso de Dios. Al colmarla de gracia, Dios muestra su voluntad de actuar en la historia humana por medio de una mujer libre y plenamente abierta a su amor. María, al ser concebida sin pecado, se convierte en modelo perfecto de fe y fidelidad.
La fiesta de la Inmaculada Concepción se celebrada cada año el 8 de diciembre. En México, celebramos el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe, por el aniversario de sus apariciones al Santo Juan Diego.
Inmaculada estrena este 11 de diciembre exclusivamente en salas de Cinemex.
Omar Chaparro conmoverá esta Navidad en ‘La celda de los milagros’:
Interpreta a un papá con una condición neurodivergente
Ciudad de México.- La celda de los milagros, la nueva película mexicana de la temporada, se prepara para su estreno esta Navidad. La historia es una reflexión profunda sobre el amor incondicional entre padre e hija, la justicia y la capacidad del espíritu humano para encontrar la luz, en los lugares más oscuros.
Omar Chaparro encabeza el elenco como Héctor, un padre ejemplar cuya vida da un giro devastador. La trama se centra en cómo este hombre, que vive en la mente de un niño debido a una condición neurológica, es acusado injustamente de un crimen y sentenciado a una cárcel clandestina.
En esta prisión de desesperanza, el carisma y la bondad pura de Héctor comienzan a permear los corazones de sus compañeros de celda, quienes, conmovidos por el lazo inquebrantable que lo une a su pequeña hija Alma (interpretada por Mariana Calderón), idean un plan para devolverle la libertad.
El amor inocente como escudo protector
La directora Ana Lorena Pérez Ríos, reconocida por su trabajo en Como agua para chocolate, utiliza la inocencia del protagonista como un motor de cambio y redención.
En las notas de la producción, la directora subraya la esencia de la historia de La celda de los milagros:
“Es mirar el mundo con los ojos de un niño, sin prejuicios, conectar con esa mirada de infancia. Es una historia de amor entre padre e hija: un lazo transparente y potente que salva a ambos atraviesa la oscuridad…”
Ana Lorena profundiza en cómo este vínculo familiar se convierte en la única herramienta de resistencia frente a la injusticia.
“Héctor y Alma navegando la injusticia, el prejuicio, el dolor con el escudo más poderoso que puede existir: el amor y la fe en el latido del otro”, asegura la directora. Es esta fe compartida la que convierte la celda en un lugar de esperanza.
Y hace énfasis en que este mundo de dolor y crimen dentro de la prisión “se permea de luz porque es atravesada por el paso de la vida de un hombre que vive en la mente de un niño”.
“La celda de los milagros es una historia de esperanza y fe en ese niño y niña que llevamos dentro y ve el mundo como es: una posibilidad infinita”.
Un elenco sólido y una producción de ambición latinoamericana
Acompañan a Omar Chaparro y a la joven Mariana Calderón, el reparto se completa con figuras destacadas del cine mexicano y latino: Gustavo Sánchez Parra como el Tigre, Natalia Reyes como la maestra Ingrid, Sofía Álvarez, Arturo Ríos y Marco Treviño. Su presencia dota al drama de la fuerza y matices necesarios para explorar los dilemas morales de la cárcel.
La película fue rodada en diversas locaciones de Colombia, incluyendo Bogotá, Bojacá y Guasca, donde se recreó minuciosamente la atmósfera de un pueblo en el sur de México. Este esfuerzo de colaboración internacional asegura que la crudeza de la narrativa se equilibre con la paz visual, gracias al trabajo de diseño de producción de Jonny Torres y la dirección de fotografía de Paulo Pérez.
Una invitación a creer de nuevo
La celda de los milagros no es solo un drama carcelario, es una película sobre la resiliencia y el poder transformador de la bondad. Al elegir el día de Navidad para su estreno, la producción nos invita a reflexionar sobre la esperanza y la capacidad del amor como una fuerza milagrosa.
Cine
Axel Parker: el influencer que prioriza la responsabilidad con valores y respeto a la familia
Ciudad de México.- El influencer y tiktoker Axel Parker afirmó que la creación de contenido debe asumirse con responsabilidad, especialmente ante los millones de jóvenes que consumen redes sociales.
En entrevista con SIETE24 Noticias, sostuvo que la influencia digital no puede desligarse de los valores familiares, el respeto y la dignidad humana.
Parker, cuya comunidad supera el millón de seguidores en TikTok, participó en esta conversación con motivo del Día Internacional del Influencer, que se celebra el 30 de noviembre.
Un creador que priorizó la responsabilidad y el mensaje positivo
Parker comentó que su llegada a las redes se dio hace casi una década. Recordó sus inicios en YouTube con contenido humorístico y, con el tiempo, migró al análisis cinematográfico. En este punto, subrayó el peso que conlleva tener una audiencia numerosa.
“El tío Ben en Spider-Man decía que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y yo creo que sí. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno expone”, dijo Parker.
El creador sostuvo que el entretenimiento también debe fomentar convivencia sana. Explicó que evita el uso de lenguaje ofensivo para mantener su contenido apto para familias con niños.
“Yo siempre trato de manejar las cosas lo más ‘family friendly’ que se pueda”, afirmó.
Valores, cercanía y reconocimiento al público
Parker señaló que su compromiso no se limita al mensaje, sino también al trato con el público.
Reconoció que ha observado conductas negativas entre algunos creadores durante eventos.
“He visto gente que ignora al público en las alfombras rojas. Eso me cae muy mal porque gracias a ellos estamos donde estamos”, aclaró.
Agregó que su comunidad ocupa un lugar esencial en su trayectoria, pues su crecimiento se debe al seguimiento constante que recibe.
Explicó que, incluso en las interacciones breves, intenta mantener una actitud agradecida.
También mencionó que busca que sus seguidores desarrollen criterio propio al consumir cine o series.
“Siempre les digo que saquen sus propias conclusiones, no solamente se dejen guiar por lo que diga cualquier otra persona”, comentó.
Destacó que publica contenido diario, aunque procura seleccionar actividades que aporten valor a su audiencia. Señaló que, con el tiempo, aprendió a rechazar invitaciones a eventos que no fortalecen su proyecto.
Familia, formación personal y apoyo incondicional
El influencer resaltó que sus logros no se explican sin el acompañamiento de su familia. Parker aseguró que el respaldo de sus padres, hermanos y novia fue decisivo en su desarrollo personal y profesional.
“La familia es lo más importante, porque si no tienes familia estás solo”, advirtió.
Recordó que, durante sus primeros eventos en México, su padre lo acompañó constantemente y su madre se mantuvo pendiente de sus avances. Mencionó que su novia, también creadora de contenido, participa en su proceso de grabación y producción diaria.
El creador sostuvo que la convivencia familiar representa un punto de equilibrio ante el estrés emocional y la presión que conlleva la exposición pública.
Señaló que la cercanía con sus seres queridos le permitió mantener perspectiva en momentos de crecimiento rápido.
Disciplina, constancia y metas a futuro
Parker mencionó que inició en redes sin recursos técnicos avanzados. Explicó que su mayor obstáculo fue vencer el miedo al primer video y aseguró que la constancia fue clave para crecer en YouTube y TikTok.
“Es una lucha constante mental. Si el primer video no te pega, tienes que seguir y seguir”, explicó al hablar sobre sus inicios.
El influencer relató que ha vivido experiencias destacadas, como entrevistar a Tom Holland, participar en la premier mundial de Thor y aparecer como star talent en “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.
Dijo que espera cumplir su meta de entrevistar a Daniel Radcliffe, famoso por su personaje de Harry Potter, en un futuro próximo.
De cara a los nuevos creadores, Parker envió un mensaje directo.
“Si quieres hacerlo, hazlo. No necesitas una cámara profesional. No te rindas y sé constante”, concluyó.
