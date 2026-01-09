“Familia en Renta”, el estreno ideal para cerrar las vacaciones en familia

Ciudad de México.- Este fin de semana marca el cierre de las vacaciones escolares y no hay mejor manera de despedir el descanso que una visita al cine, “Familia en Renta”, la nueva producción de Brendan Fraser, dirigida por la realizadora japonesa HIKARI.

¿De qué trata “Familia en renta”?

La película nos presenta a Phillip (Fraser), un actor estadounidense y que, ante la necesidad de empleo, se une a una agencia de “familias de alquiler” en Tokio. Este negocio, aunque parezca ciencia ficción, es una realidad extendida en Japón con más de 300 agencias activas donde se puede rentar desde un amigo para ir al cine, hasta un esposo para “probar” la vida conyugal por un día.

El viaje cultural de Brendan Fraser

Para Fraser, ganador del Oscar, este papel no fue simplemente un trabajo actoral más tras su éxito en La Ballena. El actor se instaló en Tokio semanas antes del rodaje para vivir la ciudad como un local, conversando con desconocidos. Lo que más impactó al actor fue la estructura social japonesa y su respeto por la infancia y la comunidad.

Fraser compartió en una entrevista de la producción lo que aprendió de la familia en tierras niponas:

“Hay una comprensión inherente de que educar a los niños es responsabilidad de todos. Esa comprensión automática de brindarles cuidado es algo que realmente me conmovió de Japón. Adoro Tokio. Sus costumbres culturales y educadas, su practicidad y conveniencia, y su fuerte sentido de familia y comunidad. Hay algo especial en descubrir lo que haces y hacerlo bien”.

El actor asegura que esta experiencia le enseñó no solo a entender una cultura ajena, sino a profundizar en valores personales: “En Japón aprendí cómo respetar a la gente, cómo respetarse a sí mismo”.

Padres falsos, emociones reales: La visión de HIKARI

La directora HIKARI comenzó a investigar esta industria en 2018, descubriendo que el auge de rentar personas nace de la soledad y la falta de apertura hacia la terapia profesional en Japón. En la película, Phillip es contratado para ser el padre de una niña resentida, con la que termina estableciendo una relación afectuosa como si fuera su verdadero padre.

El personaje termina interpretando a un periodista para acompañar a un actor veterano (interpretado por Akira Emoto) que está perdiendo la memoria, estableciendo un vínculo que trasciende el contrato económico.

HIKARI explica que, aunque el servicio se pague, el impacto emocional es auténtico:

“Cada persona con la que hablé buscaba conexión. Aunque estén pagando por el servicio, encuentran una amistad en esas dos o tres horas que comparten. Y los actores que interpretan a esas personas sustitutas también están 100% comprometidos en la relación y encuentran su propia conexión en la comunidad. Los roles pueden ser falsos, pero la emoción es real”.

Para la realizadora, el cine es una herramienta para sanar. “¿Cómo puedo como directora ofrecer a la audiencia una perspectiva nueva sobre cómo ver el mundo? Porque creo que una manera de hacer del mundo un lugar mejor es contar historias que nos ayuden a comprendernos mutuamente”, señala.

Mari Yamamoto and Brendan Fraser in RENTAL FAMILY. Photo by James Lisle/Searchlight Pictures. © 2025 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

“Familia en Renta” nos recuerda que, a pesar de las barreras culturales o la tecnología, la necesidad de pertenencia y de conexión humana es universal.

Es una oportunidad perfecta para que padres e hijos conversen sobre el valor de la comunidad y la importancia de estar presentes para los demás, consideró Brendan Fraser en las notas de producción. La película ya se encuentra disponible en las principales salas de cine.

npq

