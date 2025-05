Fans de “Naruto” y otras series de ánime: así te estafan digitalmente

Para muchos miembros de la Generación Z, el streaming es más que una forma de entretenimiento: es una forma de vida que les conecta con personajes, mundos y comunidades que forman parte de su identidad. Los ciberdelincuentes explotan este amor de los centennials por el ánime y las plataformas para estafas digitales.

¿Cómo? aprovechan el vínculo emocional para atraerlos a enlaces falsos o archivos maliciosos. Enganchan a los adolescentes con supuestos episodios exclusivos, avances filtrados o accesos Premium, a sus series favoritas.

Naruto, Demon Slayer, Attack on Titan, One Piece y Jujutsu Kaisen encabezan la lista de señuelos utilizados por los estafadores. Solo Naruto fue utilizado en más de 114 mil intentos de ataque. Le siguen Demon Slayer con 44 mil y Attack on Titan con 39 mil 433, de acuerdo con el nuevo informe 2024 – 2025 de Kasperky, empresa global de ciberseguridad.

Entre el segundo trimestre de 2024 y el primero de 2025, detectaron más de 250 mil intentos de ciberataques disfrazados como contenido popular.

Intentos de atacar a los usuarios mediante archivos maliciosos o no deseados disfrazados como los animes favoritos de la Generación Z

En respuesta, se lanzó “Case 404”, un juego interactivo en línea que transforma a los jugadores en detectives digitales. Su objetivo es claro: enseñar a identificar estafas, evitar trampas y reforzar la seguridad personal en el entorno digital. A través de casos ficticios, los centennials aprenden a desarrollar pensamiento crítico y habilidades para navegar con mayor seguridad.

Fabiano Tricarico, de Kaspersky, compañía que desarrolló el juego “Case 404” hace estas recomendaciones a la Generación Z:

Ver series de forma segura: recomendaciones clave para adolescentes



– Utiliza siempre servicios de streaming legítimos y de pago. No ingreses a páginas que prometan contenido gratuito no autorizado.



– Descarga solo desde sitios web oficiales o marketplaces verificados.

– Revisa cuidadosamente las URLs antes de ingresar tus datos. Evita páginas con nombres extraños o errores ortográficos.

– Nunca descargues archivos de video con extensiones como .exe o .msi. Esas extensiones suelen estar asociadas con malware.



– Protege tus dispositivos con una solución confiable de seguridad digital.



– Si compartes contenido o ves series en dispositivos móviles, activa una VPN para proteger tu IP y tus datos personales.

“A medida que el mundo del entretenimiento evoluciona, también lo hacen las tácticas de los ciberdelincuentes para explotar el contenido popular, ya sea mediante descargas falsas o estafas con productos. Desde animes icónicos como Naruto y Demon Slayer hasta los últimos éxitos de taquilla como Intensa-mente 2, los estafadores están encontrando nuevas formas de aprovechar el vínculo de la Generación Z con la cultura digital y las plataformas de streaming. Ante el aumento de estas amenazas, es más importante que nunca que los jóvenes se mantengan alerta y comprendan cómo protegerse en línea”, afirmó Fabiano Tricarico.

