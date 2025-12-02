Entretenimiento
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, acompaña a la Virgen de Guadalupe en peregrinación a NY
En la Catedral de San Patricio
Ciudad de México.- Tras obtener la corona de Miss Universo 2025, Fátima Bosch inició sus compromisos oficiales en Estados Unidos acompañando a la Virgen de Guadalupe en su llegada a la Catedral de San Patricio, en el corazón de Nueva York. La reina de belleza mexicana refrendó ahí su apoyo a la comunidad migrante, su causa central.
La Miss Universo acaparó la atención al acompañar la llegada de la Madre Peregrina a la emblemática Catedral de San Patricio, ubicada en la Quinta Avenida. La ceremonia religiosa, tradicionalmente un punto de encuentro para la comunidad migrante, marcó el inicio de la exposición de la imagen en la ciudad, donde permanecerá hasta el 12 de diciembre.
Un mensaje de fe y valores en la Eucaristía
Fátima Bosch se unió a la congregación y a diversos líderes comunitarios para la misa de bienvenida a la Virgen de Guadalupe. La eucaristía fue oficiada por Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, quien dedicó unas palabras especiales a la Miss Universo.
Monseñor agradeció la asistencia de Fátima Bosch y la exhortó a encontrarse con los hermanos migrantes, animándola a llevar y transmitir los valores que le fueron inculcados por sus padres. Su presencia en la histórica catedral resalta la fusión de la dimensión social y cultural que acompaña a la fe de la comunidad mexicana en el extranjero.
TE RECOMENDAMOS: Ella es Clara Cuevas, la influencer que cambió el algoritmo por la paz espiritual
Fátima Bosch reafirma su compromiso con los migrantes
El compromiso social de Fátima Bosch con la población migrante fue uno de los pilares de su participación en el certamen, y lo reafirmó durante su primera visita oficial al consulado de México en Nueva York tras su triunfo en Tailandia el 21 de noviembre.
Tras rezar ante el altar de la Virgen de Guadalupe en la misa organizada por Fuerza Migrante, la mexicana se reunió con el cónsul de México en esa ciudad, Marcos Bucio Mujica, ahí señaló que apoyar la comunidad migrante es “una causa por la que llevo tiempo trabajando”.
En el consulado, recibió una calurosa bienvenida por parte de funcionarios diplomáticos y líderes comunitarios que celebraron su victoria. Ante decenas de asistentes, la Miss Universo reiteró su profunda admiración por todos aquellos que emigran en busca de una vida mejor, destacando su valentía.
“El coraje de dejar donde vives y reinventarte merece todo nuestro apoyo y admiración”, afirmó Bosch, subrayando la urgencia de “hacer más visible este tema en todas las plataformas”.
Miss Universo regresa a casa en Tabasco
La agenda de la reina de belleza continuará enfocada en sus compromisos sociales y, según el anuncio del gobernador de Tabasco, Javier May, Fátima Bosch regresará a su tierra natal el próximo 14 de diciembre.
La Miss Universo encabezará un colorido y esperado desfile en el marco de la Caravana Navideña, para celebrar con sus paisanos su triunfo universal y la reafirmación de sus raíces y valores. Este regreso será un punto de partida en su nueva encomienda que conectará su figura global con la comunidad que la vio crecer.
Cine
“Inmaculada”: documental sobre la Virgen María y su relevancia histórica
En cines el 11 de diciembre
Ciudad de México. Diciembre es un mes profundamente ligado a la fe y la devoción mariana, y qué mejor manera de honrar esta tradición que con un estreno cinematográfico que invita a la reflexión profunda. Este mes se estrena en México el documental Inmaculada, una obra dirigida por el cineasta polaco Michal Kondrat.
Tras cautivar al público con producciones como Dos Coronas y La Divina Misericordia, Kondrat se enfoca ahora en la figura central de la Virgen María. La cinta, con una duración de 80 minutos, se propone desentrañar el significado de la autodefinición de María a Santa Bernadette en Lourdes en 1858: “Yo soy la Inmaculada Concepción”.
Un análisis profundo de la figura de María
El corazón de Inmaculada reside en un análisis académico y teológico. El documental reúne a un grupo de expertos y sacerdotes, como el reconocido mariólogo P. Donald Calloway, quienes se sumergen en textos griegos de la Sagrada Escritura, diversas revelaciones y el propio dogma de la Inmaculada Concepción.
El resultado es una profunda interpretación de los pasajes bíblicos que reafirman el extraordinario papel de María en el plan de salvación. La película subraya cómo la pureza inmaculada de la Madre de Cristo es fundamental para la relación con su hijo y su participación activa en la historia de la humanidad.
Una experiencia visual y catequética
El director Michal Kondrat no solo buscó informar, sino también crear una experiencia envolvente para el espectador. Para llevar al público a los momentos más cruciales de la vida de María y Jesús; incluyendo el milagro de las Bodas de Caná, la Última Cena y el Gólgota. Para esto el equipo de producción utilizó las últimas tecnologías digitales.
El documental combina una escenografía tradicional con un estudio virtual LED de vanguardia, logrando transportar a la audiencia a los actos eternos de la Sagrada Familia de hace más de dos mil años.
Kondrat afirmó que la película es el resultado de un “profundo deseo de llevar la figura de María al mundo de hoy”, y así la describe:
“Es una película sólida, catequética y experiencial que te ayudará a ti y a tu familia a crecer en un mayor amor y devoción por María”.
Estrena en México la víspera del 12 de diciembre
Inmaculada fue rodada en locaciones de Polonia, Estados Unidos y Francia, y promete ser una pieza fundamental de la cartelera de cine católico de fin de año en nuestro país.
El esperado estreno en México está programado para el 11 de diciembre exclusivamente en salas de Cinemex. Una oportunidad imperdible para entender y vivir la fe desde una nueva perspectiva cinematográfica.
Cultura
Premio FIL: La humanidad enfrenta un retroceso moral
Amin Maalouf
Ciudad de México.– La inauguración de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el máximo foro literario en habla hispana, se convirtió en un llamado urgente a retomar el humanismo. Al recibir el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025, el escritor Amin Maalouf puso en el centro del debate la paradoja de nuestro tiempo: la vertiginosa aceleración tecnológica y el retroceso moral de la humanidad.
En un discurso de profunda reflexión, Maalouf, situó el acto de leer y escribir no sólo como una celebración cultural, sino como una necesidad histórica para la supervivencia colectiva.
El salto tecnológico contra la regresión moral
Maalouf describió el momento actual como el periodo más “desconcertante y fascinante” de la historia. Subrayó que vivimos una brecha crítica: mientras que los avances científicos y la Inteligencia Artificial (IA) impulsan innovaciones, la evolución de la mentalidad humana colectiva va en retroceso.
“Ese salto tecnológico contrasta con una evolución moral que atraviesa una verdadera regresión”.
El autor franco-libanés también alertó sobre la fragilidad del progreso social.
“Cuando una sociedad pasa de la dictadura a la democracia, nunca se puede estar completamente seguro de que no volverá algún día a la dictadura”,
Así lo advirtió, señalando que los avances morales no son automáticos ni irreversibles.
Ante la rapidez de la innovación, que trae consigo riesgos como el uso dañino de biotecnologías, Maalouf hizo un llamado a asumir una responsabilidad colectiva. Para el escritor, el desafío no está en rechazar la tecnología, sino en comprenderla y “ponerla al servicio del ser humano”.
La literatura como brújula para el destino
En este panorama de incertidumbre, el galardonado con el Premio FIL 2025, colocó a las letras en un papel protagónico. La literatura, sostuvo, tiene tres funciones esenciales para el siglo XXI, todas ellas enfocadas en nuestro sentido de humanidad y convivencia:
Aportar claridad: Iluminar la complejidad del mundo contemporáneo.
Recordar el destino común: Subrayar que, como humanidad, “o sobrevivimos juntos, o desaparecemos juntos”.
Iluminar Valores: Ser la conciencia que guía la convivencia, la dignidad y el humanismo en un mundo hiperconectado pero moralmente disperso.
Para el autor, la única respuesta sensata a esta crisis de mentalidad es “acelerar, en paralelo, la evolución de nuestras mentalidades” a través de la educación, el diálogo y la creación.
Maalouf cerró su discurso con una convicción que resonó en el foro:
“La literatura es hoy más indispensable que nunca en la historia humana”.
Es en las páginas de los libros, afirmó, donde la humanidad no solo narra su presente, sino que encuentra el espacio para repararlo e imaginar un porvenir más digno.
Este 2025, la FIL abrió con Barcelona como ciudad invitada de honor y una oferta de más de 800 escritores, que la reafirma como una trinchera cultural. Continuará hasta el 7 de diciembre.
Cine
Axel Parker: el influencer que prioriza la responsabilidad con valores y respeto a la familia
Ciudad de México.- El influencer y tiktoker Axel Parker afirmó que la creación de contenido debe asumirse con responsabilidad, especialmente ante los millones de jóvenes que consumen redes sociales.
En entrevista con SIETE24 Noticias, sostuvo que la influencia digital no puede desligarse de los valores familiares, el respeto y la dignidad humana.
Parker, cuya comunidad supera el millón de seguidores en TikTok, participó en esta conversación con motivo del Día Internacional del Influencer, que se celebra el 30 de noviembre.
Un creador que priorizó la responsabilidad y el mensaje positivo
Parker comentó que su llegada a las redes se dio hace casi una década. Recordó sus inicios en YouTube con contenido humorístico y, con el tiempo, migró al análisis cinematográfico. En este punto, subrayó el peso que conlleva tener una audiencia numerosa.
“El tío Ben en Spider-Man decía que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y yo creo que sí. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno expone”, dijo Parker.
El creador sostuvo que el entretenimiento también debe fomentar convivencia sana. Explicó que evita el uso de lenguaje ofensivo para mantener su contenido apto para familias con niños.
“Yo siempre trato de manejar las cosas lo más ‘family friendly’ que se pueda”, afirmó.
Valores, cercanía y reconocimiento al público
Parker señaló que su compromiso no se limita al mensaje, sino también al trato con el público.
Reconoció que ha observado conductas negativas entre algunos creadores durante eventos.
“He visto gente que ignora al público en las alfombras rojas. Eso me cae muy mal porque gracias a ellos estamos donde estamos”, aclaró.
Agregó que su comunidad ocupa un lugar esencial en su trayectoria, pues su crecimiento se debe al seguimiento constante que recibe.
Explicó que, incluso en las interacciones breves, intenta mantener una actitud agradecida.
También mencionó que busca que sus seguidores desarrollen criterio propio al consumir cine o series.
“Siempre les digo que saquen sus propias conclusiones, no solamente se dejen guiar por lo que diga cualquier otra persona”, comentó.
Destacó que publica contenido diario, aunque procura seleccionar actividades que aporten valor a su audiencia. Señaló que, con el tiempo, aprendió a rechazar invitaciones a eventos que no fortalecen su proyecto.
Familia, formación personal y apoyo incondicional
El influencer resaltó que sus logros no se explican sin el acompañamiento de su familia. Parker aseguró que el respaldo de sus padres, hermanos y novia fue decisivo en su desarrollo personal y profesional.
“La familia es lo más importante, porque si no tienes familia estás solo”, advirtió.
Recordó que, durante sus primeros eventos en México, su padre lo acompañó constantemente y su madre se mantuvo pendiente de sus avances. Mencionó que su novia, también creadora de contenido, participa en su proceso de grabación y producción diaria.
El creador sostuvo que la convivencia familiar representa un punto de equilibrio ante el estrés emocional y la presión que conlleva la exposición pública.
Señaló que la cercanía con sus seres queridos le permitió mantener perspectiva en momentos de crecimiento rápido.
Disciplina, constancia y metas a futuro
Parker mencionó que inició en redes sin recursos técnicos avanzados. Explicó que su mayor obstáculo fue vencer el miedo al primer video y aseguró que la constancia fue clave para crecer en YouTube y TikTok.
“Es una lucha constante mental. Si el primer video no te pega, tienes que seguir y seguir”, explicó al hablar sobre sus inicios.
El influencer relató que ha vivido experiencias destacadas, como entrevistar a Tom Holland, participar en la premier mundial de Thor y aparecer como star talent en “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.
Dijo que espera cumplir su meta de entrevistar a Daniel Radcliffe, famoso por su personaje de Harry Potter, en un futuro próximo.
De cara a los nuevos creadores, Parker envió un mensaje directo.
“Si quieres hacerlo, hazlo. No necesitas una cámara profesional. No te rindas y sé constante”, concluyó.
Programa
Ya está listo “El Cascanueces”, el ballet ideal para iniciar a los niños en el arte
Un clásico navideño de la CDMX
Ciudad de México.- La víspera navideña en esta ciudad no está completa sin El Cascanueces. Este ballet clásico, con música de Piotr Ilich Chaikovski, regresa al corazón de la capital para celebrar su temporada 2025 en el Auditorio Nacional. Más de 20 temporadas lo convierten en el espectáculo dancístico más emblemático de la época.
Esta producción de la Compañía Nacional de Danza (CND) es un montaje de ensueño que ha conquistado a más de un millón de espectadores desde su estreno en este recinto en 2001. En escena, convergen 240 artistas, representados por el talento de los bailarines solistas de la CND, y la participación de estudiantes de la Academia de la Danza Mexicana, quienes dan vida a personajes entrañables como Clara, Fritz, los ratones y los angelitos.
Puerta de entrada al arte de la danza
Más allá del vestuario y la escenografía que recrea el esplendor del siglo XIX con un toque contemporáneo, El Cascanueces es un evento diseñado para el disfrute familiar. Como lo comenta Mariana Torres, solista de la CND, la historia que sucede en Nochebuena es la vía perfecta para que los padres acerquen a sus hijos al arte y la danza por primera vez.
“Es un cuento de un reino fantástico que sueña la niña Clarita. No se lo pueden perder porque esto hace que vaya toda la familia y es una buena manera de introducir a todos al arte”, señaló la solista, destacando el carácter familiar de la puesta en escena.
La experiencia se eleva con la música en vivo interpretada por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, que estará bajo la batuta del director azerbaiyano Ayyub Guliyev, un factor que añade una riqueza a la coreografía.
El mensaje de esperanza de la Navidad
La atemporalidad de El Cascanueces, basado en el cuento de E.T.A. Hoffmann, reside en su poderoso mensaje de esperanza, imaginación y madurez, de acuerdo con The Boston Ballet. La travesía de la joven Clara, que ve a su juguete Cascanueces transformarse en un príncipe, simboliza la transición de la infancia a la adolescencia.
Es una aventura onírica que celebra la capacidad de la imaginación para transformar la realidad, promoviendo la valentía y la unidad familiar como los pilares de la temporada navideña, ha señalado antes la Orquesta Sinfónica de Minería.
Para disfrutar de este ballet clásico, que fue totalmente renovado en 2017 para aprovechar las dimensiones del Auditorio Nacional, la CND ofrecerá 10 funciones del 18 al 23 de diciembre.
Agéndalo:
- 18 y 19 de diciembre: 19:30 horas.
- 20, 22 y 23 de diciembre: 12:00 y 18:00 horas.
- 21 de diciembre: 12:00 y 17:00 horas.
¡Una cita obligada para vivir la magia navideña en la CDMX y crear recuerdos artísticos imborrables!
Mundial 2026, blindado contra trata de niños en México
Manejo emocional: el antídoto contra la diabetes
Consejos para que los pequeños aprendan a andar en bicicleta
Comprar sin calma: el trasfondo emocional del shopping digital
México desea visita del Papa León XIV; Sheinbaum busca al pontífice
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
Sin cuidados paliativos, México no está listo para debatir la eutanasia: Dr. Guillermo Aréchiga
CIDH está en crisis de legitimidad por escándalo de “juez-comisionado”: Global Center for Human Rights
Sisley Fernanda y el calvario del acoso escolar en México
¿Dónde se vive más? Así varía la esperanza de vida en México en 2025
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
