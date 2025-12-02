Fátima Bosch, Miss Universo 2025, acompaña a la Virgen de Guadalupe en peregrinación a NY

Ciudad de México.- Tras obtener la corona de Miss Universo 2025, Fátima Bosch inició sus compromisos oficiales en Estados Unidos acompañando a la Virgen de Guadalupe en su llegada a la Catedral de San Patricio, en el corazón de Nueva York. La reina de belleza mexicana refrendó ahí su apoyo a la comunidad migrante, su causa central.

La Miss Universo acaparó la atención al acompañar la llegada de la Madre Peregrina a la emblemática Catedral de San Patricio, ubicada en la Quinta Avenida. La ceremonia religiosa, tradicionalmente un punto de encuentro para la comunidad migrante, marcó el inicio de la exposición de la imagen en la ciudad, donde permanecerá hasta el 12 de diciembre.

Un mensaje de fe y valores en la Eucaristía

Fátima Bosch se unió a la congregación y a diversos líderes comunitarios para la misa de bienvenida a la Virgen de Guadalupe. La eucaristía fue oficiada por Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, quien dedicó unas palabras especiales a la Miss Universo.

Monseñor agradeció la asistencia de Fátima Bosch y la exhortó a encontrarse con los hermanos migrantes, animándola a llevar y transmitir los valores que le fueron inculcados por sus padres. Su presencia en la histórica catedral resalta la fusión de la dimensión social y cultural que acompaña a la fe de la comunidad mexicana en el extranjero.

Fátima Bosch reafirma su compromiso con los migrantes

El compromiso social de Fátima Bosch con la población migrante fue uno de los pilares de su participación en el certamen, y lo reafirmó durante su primera visita oficial al consulado de México en Nueva York tras su triunfo en Tailandia el 21 de noviembre.

Tras rezar ante el altar de la Virgen de Guadalupe en la misa organizada por Fuerza Migrante, la mexicana se reunió con el cónsul de México en esa ciudad, Marcos Bucio Mujica, ahí señaló que apoyar la comunidad migrante es “una causa por la que llevo tiempo trabajando”.

En el consulado, recibió una calurosa bienvenida por parte de funcionarios diplomáticos y líderes comunitarios que celebraron su victoria. Ante decenas de asistentes, la Miss Universo reiteró su profunda admiración por todos aquellos que emigran en busca de una vida mejor, destacando su valentía.

“El coraje de dejar donde vives y reinventarte merece todo nuestro apoyo y admiración”, afirmó Bosch, subrayando la urgencia de “hacer más visible este tema en todas las plataformas”.

Miss Universo regresa a casa en Tabasco

La agenda de la reina de belleza continuará enfocada en sus compromisos sociales y, según el anuncio del gobernador de Tabasco, Javier May, Fátima Bosch regresará a su tierra natal el próximo 14 de diciembre.

La Miss Universo encabezará un colorido y esperado desfile en el marco de la Caravana Navideña, para celebrar con sus paisanos su triunfo universal y la reafirmación de sus raíces y valores. Este regreso será un punto de partida en su nueva encomienda que conectará su figura global con la comunidad que la vio crecer.

