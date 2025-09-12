Festival de Música de Morelia 2025 es también un refugio para la comunidad

Ciudad de México.– Leonora, la película que retrata la vida y el legado de la pintora surrealista Leonora Carrington, inspirada en la novela homónima de Elena Poniatowska ya está en salas de arte. La cinta, que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), donde recibió elogios de la crítica, ofrece un viaje entre el arte, la memoria y la resiliencia de una de las artistas más importantes del siglo XX.

La de Leonora, una vida de resiliencia

Protagonizada por la actriz británica Olivia Vinall, Leonora muestra a Carrington desde su infancia en la aristocracia inglesa hasta su integración al círculo surrealista en París en la década de 1930. La película no oculta los episodios más oscuros de su vida, como su internamiento en instituciones psiquiátricas tras la separación de su pareja, el pintor Max Ernst, ni las huellas que esos traumas dejaron en su obra.

El filme, codirigido por Thorsten Klein y Lena Vurma, recurre a un lenguaje visual en el que la figura de la hiena aparece como metáfora de los sufrimientos internos que la artista logró transformar en creación. “Leonora es una película sobre la resiliencia y la posibilidad de sanar”, señaló la crítica especializada tras su estreno en el FICG.

El encuentro con México y la búsqueda de libertad

Uno de los grandes aciertos de la película es mostrar cómo México se convirtió en el refugio creativo de Carrington. Al llegar a la Ciudad de México en la década de 1940, encontró un entorno fértil para desplegar su talento, rodeada de artistas y escritores que la inspiraron. Fue aquí donde estrechó su amistad con la pintora Remedios Varo y desarrolló una de las etapas más prolíficas de su carrera.

Rodada en locaciones como la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y el jardín surrealista de Edward James en Xilitla, la película recrea con detalle los espacios que marcaron su vida y su arte. El filme se concentra en el viaje artístico y psicológico de Carrington, sin profundizar en su faceta como madre.

La dimensión familiar de Carrington

Aunque la cinta omite esa parte de su biografía, la novela de Poniatowska y los testimonios históricos muestran que la estabilidad familiar que Leonora encontró en México fue decisiva para su desarrollo. Casada con el fotógrafo húngaro Emerico “Chiki” Weisz, con quien tuvo a sus hijos Gabriel y Pablo, Carrington halló en ese núcleo íntimo la paz que necesitaba para reconciliarse con su pasado y consolidar una obra única.

Incluso ya en la tercera edad, la pintora solía hacerse acompañar de sus hijos y con frecuencia se les veía hacer vida familiar cotidiana por las calles de la Colonia Roma.

Su vida familiar, poco abordada en el cine, fue un pilar silencioso que le permitió experimentar con libertad, trabajar sin concesiones y dejar un legado que hoy la coloca como una de las artistas más valiosas del mundo. En 2024, una de sus pinturas alcanzó 28 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s, superando a nombres como Dalí y el propio Max Ernst.

Un estreno imperdible

Cassandra Ciangherotti como Remedios Varo

La película, una coproducción entre México, Alemania, Reino Unido y Rumanía, cuenta también con las actuaciones de Cassandra Ciangherotti como Remedios Varo, Alexander Scheer como Max Ernst, Ryan Gage como Edward James y Luis Gerardo Méndez en papeles clave.

Más allá de la biografía, Leonora se convierte en un manifiesto sobre el poder sanador del arte y la posibilidad de rehacer la vida en libertad. En palabras de los críticos, se trata de “una obra de arte que se convirtió en película”, un testimonio visual de que la creatividad puede surgir incluso de las heridas más profundas.

Leonora se estrena este 4 de septiembre en Sala de Arte Cinépolis.

