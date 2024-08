Festival Mundial del Bolero celebra su inscripción en el Patrimonio Mundial

Ciudad de México.- Rosario Castellanos (1925 – 1974) fue una escritora que hoy es vigente, tanto por su obra como por su forma de enfrentar la época en que le tocó vivir, un mundo marcado por el rechazo a la presencia de las mujeres en la literatura; una forma contemporánea de entender su producción e historia personal, es considerar que tuvo varios rostros: autora, activista, diplomática y académica.

La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM organizó la Jornada académica y cultural por el 50 aniversario luctuoso de al autora, titulado “Rosario Castellanos, un resplandor único”, que incluyó la presentación del libro “Cartas a Ricardo”, una reedición enriquecida con nuevos ensayos que abordan la relevancia de estos textos presentados de manera epistolar.

Participaron en la presentación, realizada en el Aula Magna de la Facultad, Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, la escritora especialista en Rosario Castellanos, Sara Uribe, y Socorro Venegas, moderadora y titular de Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura.

“Cartas a Ricardo” es una serie de textos dedicados a su esposo, Ricardo Guerra, durante un viaje en barco a Europa, donde vivió entre 1950 y 1958, los cuales ofrecen una visión íntima y personal de la autora, revelando sus pensamientos, emociones y reflexiones sobre su vida, su relación y su entorno.

“Estoy muy impresionada por el momento de su vida en el que escribió estas cartas, pues estamos hablando de los años 50, cuya postura y forma de vida fueron muy criticacadas, como pasó con muchas otras mujeres. Aunque ella tenía don de gente, con muchas ganas de conocer el mundo de su época, desde una visión muy particular. Un aspecto impresionante en estas cartas es que la muestran como alguien que en ese momento se sentía insegura”.

“La lectura del libro, sumada a mis encuentros previos con la obra de Rosario Castellanos, que es muy amplia, e incluso la he usado para dar clases, me llevó a encontrar que es una mujer con varios rostros. Esta es una obra de crecimiento, aunque no pensó las cartas para ser publicadas, podemos encontrar al menos tres Rosarios, una de ellas inédito hasta ahora, que es su lado íntimo y emotivo”.