Fin de Año: Proyectarán Pinocho de Guillermo del Toro en el Zócalo

Los fans de DC y Superman están decepcionados y manifestaron su tristeza en redes sociales después de que Henry Cavill informara que no volverá a ponerse la capa roja en el Universo cinematográfico extendido de DC comics.

Siempre no, Henry Cavill ya no será Superman, y es que apenas hace dos meses el actor confirmara, con un video, que interpretaría al súper héroe una vez más. Después de que el Hombre de Acero encarnado por Cavill hiciera un cameo en la película Black Adam.

YA VISTE: Así lo anunció Cavill en octubre

Hubo cambios en la directiva de Warner Bros., así de simple; en octubre pasado James Gunn fue elegido copresidente y Peter Safran, director ejecutivo de DC Studios. En cuanto tomaron la batuta buscaron a Henry Cavill para decirle que siempre no va. Son decisiones de negocios.

Así que por respeto a sus fans a quienes ya había dado la buena noticia, el actor decidió comunicar el cambio de planes.

“Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación 8 de los nuevos ejecutivos), esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Lo respeto”.