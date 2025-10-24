Cine
“Frankenstein” de Guillermo del Toro, una reflexión sobre la pérdida de la humanidad y el perdón
La humanidad del ‘monstruo’ y el pecado del padre
Ciudad de México.- Guillermo del Toro finalmente cumplió el sueño que “ocupado la mayor parte de su vida”. Su adaptación de Frankenstein ya está en cines y no es una simple película de terror gótico; es un profundo tratado existencial que desmantela el mito del monstruo para exhibir su corazón sensible. Esta versión está centrada en la responsabilidad, la ética, la paternidad fallida, el perdón y la búsqueda de la humanidad en un mundo que rechaza la diferencia.
El dilema moral de desafiar a Dios
La cinta, protagonizada por Oscar Isaac como el Dr. Víctor Frankenstein y Jacob Elordi como La Criatura, invierte la lógica del relato clásico de Mary Shelley. Del Toro no nos pide que temamos al monstruo, sino que juzguemos al creador.
El verdadero drama moral y ético reside en la relación trágica entre el “padre” y el “hijo”. Víctor Frankenstein, el “moderno Prometeo”, es impulsado por la ambición científica y la soberbia de querer desafiar a Dios. Pero, una vez que su creación está viva, el pecado más grande de Víctor no es la creación, sino el abandono. Rechaza a su hijo por su apariencia, condenándolo a una vida de soledad y dolor.
El director mexicano es categórico al explicar su fascinación:
“Explorar la relación entre la humanidad y los monstruos, entre creador y creación, entre padre e hijo, ha consumido mis historias una y otra vez”.
En esta película, ese conflicto se presenta de manera íntima y dolorosa, obligándonos a preguntar: ¿Quién es el verdadero monstruo, el que es creado imperfecto o el que es incapaz de amar?
Frankenstein, la criatura que solo pide amor
La grandeza de esta adaptación reside en el retrato sensible de La Criatura. El monstruo, interpretado con una conmovedora fragilidad por Jacob Elordi, se descubre como un ser sensible, ávido de conocimiento y, sobre todo, desesperado por amor. Lo vemos cuestionar su identidad, implorar por un lugar en el mundo y reaccionar con rabia solo ante el rechazo constante de la sociedad y, crucialmente, de su creador.
Lo que dice la crítica de Frankenstein
Varias voces de la crítica han señalado que:
- “Del Toro convierte el terror en un “cuento impresionante sobre el perdón” (The Wrap).
- “La capacidad de perdonar parece lo más humano que les puede ocurrir a esos personajes fracturados.” (El Hype).
El filme es un recordatorio de que la capacidad de perdonar y de mostrar empatía son, quizás, los actos más humanos que existen.
Frankenstein de Guillermo del Toro es una invitación urgente a reflexionar sobre la responsabilidad ética de nuestros actos y la ineludible obligación moral de un padre hacia su hijo. Es un filme que trasciende el género y nos recuerda: “No tenemos tarea más urgente que la de permanecer humanos”.
Vayan a verla en pantalla grande, ya está en cines selectos. El 7 de noviembre estrena en Netflix.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cine
“Jesús: Luz del Mundo” cine de animación con un mensaje de fe para los más pequeños
La vida de Cristo desde los ojos del apóstol Juan niño
Ciudad de México.- La cartelera se ilumina con una propuesta para toda la familia, sobre todo para los más pequeños: Jesús: Luz del Mundo no solo es una película animada; es una declaración de principios. Es la alternativa ideal para quienes buscamos ver cine con un mensaje de esperanza y valores.
La gran fortaleza de la cinta reside en su enfoque narrativo, está centrada en la idea de que los discípulos de Jesús eran muy jóvenes, posiblemente adolescentes, esto permite que los niños se identifiquen fácilmente. El equipo de producción eligió contar la historia del Mesías a través de los ojos de Juan, el apóstol más joven. Juan es un adolescente, un joven con dudas, miedos, y una necesidad genuina de ayudar a su familia a pagar los voraces impuestos romanos.
¿De qué trata Jesús: Luz del Mundo?
Juan es un adolescente, un joven con dudas, miedos, y una necesidad genuina de ayudar a su familia, él y su hermano Santiago escuchan de su madre la fascinante historia de la creación del mundo. Y sí, sus padres son Zebedeo y Salomé.
La película transforma un relato bíblico conocido en una conmovedora historia de crecimiento personal. Los espectadores, especialmente los más pequeños, se identifican de inmediato con las ansiedades y la inexperiencia de Juan. Su búsqueda desesperada por una solución económica lo conduce a un encuentro inesperado con Jesús de Nazaret.
Un Mensaje de Vida y Valores
La narrativa recorre los momentos cruciales de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Destaca su compasión y humanidad. La película presenta a los discípulos como jóvenes con entusiasmo y dudas. Ellos siguieron a Jesús en una aventura transformadora.
Figuras como Pedro, Santiago, y el mismo Juan, no son solo personajes bíblicos. Son jóvenes que emprendieron un viaje lleno de desafíos y aprendizajes. La cinta es una excelente herramienta de catequesis, narrada de forma ágil y cronológica. Esto facilita seguir la historia al público infantil.
La Magia de la Animación 2D Clásica
El talento detrás de la producción respalda la calidad visual del proyecto. El director Tom Bancroft, junto con su hermano Tony (veterano de clásicos como Mulán y El Rey León), decidió regresar a la animación 2D dibujada a mano. Esta elección estética no es casual. En medio de producciones en 3D con infinitos efectos visuales, la animación tradicional ofrece una conexión emocional más directa.
Los productores explican que esta técnica preserva una belleza atemporal. Las sutiles “imperfecciones humanas” del dibujo otorgan autenticidad al relato. Este estilo visual cálido y cercano permite transmitir emociones profundas, conectando tanto con niños como con adultos nostálgicos. El equipo de Bancroft logró un resultado notable. Aplicaron las técnicas de Hollywood, pero se mantuvieron rigurosamente fieles al texto de los Evangelios.
La película pertenece a El Proyecto Poema de Salvación, una fundación dedicada a inspirar seguidores de Jesús de por vida.
Jesús: Luz del Mundo es una propuesta cinematográfica sencilla pero una opción necesaria en la cartelera. Ofrece una mirada nueva a la historia de Cristo y difunde valores esenciales para la vida y la familia.
Se puede ver en Cinépolis
npq
Cine
Alertan sobre nuevas estafas digitales que usan películas de anime para robar datos personales
Estafa digital disfrazada de entretenimiento
Ciudad de México.- La emoción por el estreno mundial de la más reciente película de anime se ha convertido también en un terreno fértil para el engaño. Miles de fans en todo el mundo son atraídos por sitios falsos que prometen acceso gratuito a la película Demos Slayer: Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle, pero en realidad buscan robar información personal y financiera, advirtió la firma de ciberseguridad Kaspersky.
En su más reciente informe denuncian que los estafadores lanzaron campañas en varios idiomas, simulando plataformas oficiales de streaming o páginas de fans. Cuando el usuario intenta reproducir el contenido, aparece un reproductor falso que le pide registrarse y compartir datos personales, incluidos su correo electrónico, número telefónico y, en algunos casos, datos bancarios.
Ciberseguridad con enfoque familiar: proteger empieza en casa
Para Lisandro Ubiedo, analista Senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, estos fraudes aprovechan la emoción de los seguidores más jóvenes.
“Los lanzamientos de gran impacto representan un terreno fértil para las operaciones fraudulentas. Los atacantes aprovechan la urgencia de los fans por acceder antes que nadie al nuevo contenido, especialmente de los adolescentes, mediante técnicas de ingeniería social”.
El experto subraya que el objetivo de estos ataques no siempre es solo robar dinero, sino crear bases de datos personales que luego se usan para fraudes más sofisticados:
“En este tipo de campañas, el objetivo no es solo robar credenciales o datos financieros, sino construir bases de información que luego se reutilizan en ataques más dirigidos. Por eso, recomendamos extremar precauciones y consumir contenido únicamente a través de fuentes oficiales y verificadas”.
El especialista insistió en que la educación digital es clave para evitar este tipo de fraudes, sobre todo cuando los más pequeños tienen acceso a internet sin supervisión.
Recomendaciones para padres: cómo prevenir los fraudes digitales
- – Verificar siempre la autenticidad de los sitios web
- – Utilizar plataformas de streaming reconocidas y seguras, y no compartir datos personales en formularios sospechosos.
- – Activar la autenticación multifactor (2FA) y monitorear regularmente las cuentas bancarias o digitales.
- – Instalar alguna solución de certificadas con el sello “Approved”.
Una invitación a disfrutar con seguridad y valores
Aunque el entorno digital puede ser riesgoso, no tiene por qué ser un enemigo de la familia. Con información, diálogo y acompañamiento, padres e hijos pueden disfrutar de la cultura digital con confianza.
Las películas, los videojuegos y las plataformas de entretenimiento pueden ser espacios de encuentro y aprendizaje, siempre que se consuman de forma responsable.
La próxima vez que tus hijos te pidan ver una “película gratis” en internet, recuerda que detrás de un simple clic puede haber una amenaza invisible.
El mejor antivirus sigue siendo la educación en casa.
npq
Cine
“Kit de Santidad”: la película inspirada en el ejemplo de Carlo Acutis, ya está en cines
Ficción y testimonio real para mostrar el poder transformador de la fe
Ciudad de México.- La película “Kit de Santidad” inspirada en la vida del santo Carlo Acutis, el joven italiano canonizado por el Papa León XIV en septiembre pasado, ya se proyecta en cines mexicanos para invitar al público a un viaje de fe y reflexión.
Dirigida por Pablo Casso y producida por Gaby Jácoba, esta cinta de Ave María Films en colaboración con Hollywood Catholic Films combina elementos de ficción con testimonios reales para presentar una historia profundamente humana.
¿De qué trata “Kit de Santidad”?
El protagonista, Sebastián, interpretado por Antonio Mauri, es un joven que ha perdido el rumbo tras una crisis familiar. Al acercarse al mensaje de Carlo Acutis y conocer su “kit de santidad”, Sebastián emprende un camino de transformación y conversión espiritual, que lo llevará a reencontrarse con la fe y esperanza.
De la pantalla a la vida real: el mensaje que trasciende
El actor Antonio Mauri compartió sobre el estreno del filme, que este proyecto lo transformó tanto personal como espiritualmente.
“En lo personal, este acercamiento a Carlo, a conocer más de su vida y sus investigaciones, me ha acercado más a Dios. Y en lo profesional, hay algo muy especial: me inspira a hacer proyectos que sé que le van a ayudar a la gente”.
El docudrama de 93 minutos combina la ficción con actuaciones como la de Mauri y testimonios de figuras como Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis; el científico Ricardo Castañón Gómez, conocido por sus estudios sobre milagros eucarísticos, y el sacerdote mexicano Padre Borre, popular en redes sociales por su estilo evangelizador cercano.
La película destaca por su mensaje accesible y universal, especialmente dirigido a jóvenes y familias que buscan inspiración en medio de los desafíos actuales y entre la oferta de cine llena de propuestas estridentes. Con una narrativa sensible y una propuesta cinematografía muy sencilla, “Kit de Santidad” se suma a una nueva ola de producciones de cine católico que buscan tocar corazones y fortalecer valores.
YA VISTE: Así fue la premier de Kit de Santidad
Una propuesta de fe y esperanza en tiempos difíciles
Más allá de la biografía del joven santo, “Kit de Santidad” plantea una reflexión sobre el sentido de la vida y el poder del testimonio. El filme muestra que la santidad no es un ideal inalcanzable, sino un camino posible para cualquiera que desee vivir con amor, autenticidad y servicio.
YA VISTE: “Jesús: Luz del Mundo”, película animada para toda la familia, muy pronto en cines
“Kit de Santidad” ya está disponible en Cinemex a nivel nacional con un cine que promueve los valores y la fe.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cine
“Kit de Santidad”, la película sobre Carlo Acutis que inspira a una nueva generación
Ciudad de México.– En medio de un ambiente festivo, se llevó a cabo la premier de la película “Kit de Santidad”, una producción que ya se exhibe en salas Cinemex de todo el país. La cinta, dirigida por Pablo Casso y producida por Gaby Jácoba bajo el sello de Ave María Films, invita al público a reflexionar sobre la fe, la esperanza y la posibilidad de la conversión personal.
Está centrada en la vida y el mensaje de San Carlo Acutis, el joven italiano canonizado el pasado 7 de septiembre en el Vaticano por el Papa León XIV. la película retrata el camino interior de Sebastián, un adolescente que ha perdido el rumbo y, tras una crisis familiar, descubre el “kit de santidad” de Carlo, este hallazgo lo lleva a reencontrarse con su fe y a transformar su vida desde el interior.
Un estreno que reunió varios testimonios
Durante la premier en la Ciudad de México, el protagonista Antonio Mauri compartió cómo el proyecto tocó profundamente su vida personal y espiritual.
“En esta historia vemos como Sebastián se va acercando a Carlo y conociendo más de su kit, y pues también nosotros con el al mismo tiempo. Y es muy fácil identificarnos con este personaje”.
A través del formato de docudrama, que combina dramatización, testimonios y elementos documentales, “Kit de Santidad” muestra que la fe puede vivirse con alegría en el mundo contemporáneo. En el filme participan Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis; el Dr. Ricardo Castañón Gómez, reconocido investigador de los milagros eucarísticos; y el sacerdote mexicano José Juan Montalvo, conocido como el Padre Borre, influyente en redes sociales por su mensaje de fe y su empatía con los jóvenes.
Así se vivió la premier de “Kit de Santidad”
El filme fue recibido con calidez por el público asistente, entre quienes se encontraban figuras del espectáculo como las actrices Graciela Mauri y Karyme Lozano, quienes destacaron la relevancia de promover producciones con valores.
“Quiero recomendarles Kit de Santidad… Si los jóvenes quieren venir, vengan, apoyemos el cine con valores, el camino bonito, a mí me encantó”, dijo Graciela Mauri.
“Quiero recomendarles que no dejen de venir a ver Kit de Santidad, una película hermosa que habla de un joven que pasa por situaciones de adolescente y que encuentra el camino. Como mamás, podemos traer a nuestros hijos, a los jóvenes. Apoyemos el cine católico y los valores”, expresó Lozano.
Una producción que promueve valores y fe
Además de su estreno nacional, “Kit de Santidad” forma parte del Festival Internacional de Cine Católico, donde ha sido recomendada por personalidades como Alexander Acha y Karyme Lozano.
Con esta cinta, Gaby Jácoba, directora del Festival, busca continuar la misión de acercar historias que transforman y conectan con la espiritualidad.
“El cine puede ser un instrumento de fe y esperanza; historias como la de Carlo nos recuerdan que todos podemos aspirar a la santidad desde la vida cotidiana”, afirmó durante la presentación.
La película puede verse actualmente en salas Cinemex de todo el país.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
La libertad religiosa se deteriora en el mundo; México escala a categoría de “discriminación”
Tarea por la Paz que reúne a liderazgos juveniles para sanar el odio
“Frankenstein” de Guillermo del Toro, una reflexión sobre la pérdida de la humanidad y el perdón
ONU debe recuperar su credibilidad y compromiso con la dignidad humana: Neydy Casillas
Lo que empezó con una pandemia ahora podría salvar a pacientes con cáncer
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
Gilberto Mora, un joven futbolista mexicano marcado por Dios
“El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
Es momento de unirse a favor de la mujer y la vida: Alison González
“Vivir un día a la vez”; Ana Paula, legado que inspira a no rendirse nunca
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Celebridadeshace 3 días
Nacho Cano es padrino de bautizo en la Basílica de Guadalupe
-
Opiniónhace 3 días
¿Por qué incomoda tanto la objeción de conciencia?
-
Méxicohace 3 días
Clics que se vuelven escudos: una alerta digital ayuda a salvar a la infancia
-
Mundohace 3 días
Eutanasia ofrece visión utilitarista en el final de la vida: médicos