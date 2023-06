‘Grandes robos de la historia’ parecen de película pero fueron reales

Ciudad de México.- El reconocido cinefotógrafo Rodrigo Prieto debutará como director nada menos que con la daptación cinematográfica de Pedro Páramo, novela de Juan Rulfo que es una de las obras más representativas de la literatura mexicana.

La adaptación de la novela la llevó a cabo el premiado guionista y director Mateo Gil. Así lo anunció Netflix esta semana, el gigante de streaming producirá el ambicioso proyecto.

Manuel García-Rulfo es conocido por protagonizar recientemente la serie de Netflix, El abogado del Lincoln, y los filmes Los siete magníficos, Un vecino gruñón, Perfectos desconocidos, entre muchas otras.

“Pedro Páramo me impactó profundamente desde la primera vez que la leí y llevar la novela de Juan Rulfo a la pantalla será una hazaña en todos los aspectos. Estamos siempre en búsqueda de nuestras raíces, de quiénes somos, y esto es algo que me atrae mucho de la novela. Me identifico especialmente con Juan Preciado, que se está buscando a sí mismo y a su país en la búsqueda de su padre. Él representa al pueblo mexicano, en el sentido de que somos un pueblo mestizo, una mezcla de raíces y de razas”.



Rodrigo Prieto