Guillermo Del Toro va por el Óscar con su Frankenstein más humano

Ciudad de México.- Esta mañana, Frankenstein, la obra más personal de Guillermo del Toro, conquistó nueve nominaciones a los premios Óscar. La película competirá en las principales categorías : Mejor Película, Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi.

Además aspira al Óscar en las categorías de fotografía, diseño de producción, vestuario, maquillaje y peluquería, sonido y música.

El filme del tapatío logró posicionarse con fuerza entre las diez mejores producciones del año. Esta lista es encabezada por Sinners, de Ryan Coogler. Sin embargo, el impacto emocional, humano y estético de la visión de Del Toro la posicionó entre las favoritas. Este proyecto representa la culminación de un sueño que comenzó desde los 11 años de edad.

El Frankenstein de Del Toro: El dilema moral de desafiar a Dios

La cinta cuenta con las actuaciones de Oscar Isaac como el Dr. Víctor Frankenstein y Jacob Elordi como La Criatura. Esta versión invierte la lógica del relato clásico de Mary Shelley. Del Toro no busca que el espectador tema al monstruo. Por el contrario, nos invita a juzgar la soberbia del creador.

El eje central de la historia es la responsabilidad, la ética y la paternidad fallida. Víctor Frankenstein, el “moderno Prometeo”, es movido por una ambición científica desmedida. Su deseo es desafiar a la muerte y a Dios mismo. Sin embargo, el guion enfatiza que su pecado más grave no es el acto de dar vida, sino el abandono posterior del hijo, de acuerdo con el propio Del Toro.

Víctor Frankenstein rechaza a su creación por su apariencia física. Al hacerlo, condena a su “hijo” a una existencia marcada por la soledad y el dolor. El director explicó en diversas entrevistas su fascinación con estos temas de forma clara:

“Explorar la relación entre la humanidad y los monstruos, entre creador y creación, entre padre e hijo, ha consumido mis historias una y otra vez”.

¿Quién es el verdadero monstruo?

¿Quién es el verdadero monstruo? ¿Es aquel que es creado imperfecto o aquel que es incapaz de amar? Son las preguntas que plantea el director, así la película se convierte en un espejo de nuestras propias obligaciones morales.

La grandeza de esta adaptación, de acuerdo con la crítica, reside en el retrato humano de La Criatura. Jacob Elordi interpreta con una fragilidad conmovedora a un ser que solo pide un lugar en el mundo. Lo vemos cuestionar su identidad e implorar por afecto. La rabia de la criatura solo aparece tras el rechazo constante de la sociedad y de su propio padre.

Este enfoque nos recuerda que la capacidad de perdonar es uno de los actos más humanos que existen.

La película trasciende el género de terror para convertirse en una invitación a reflexionar sobre la ineludible obligación moral y humana de un padre hacia su hijo.

El filme es un recordatorio de que perdonar y mostrar empatía son, quizás, los actos más humanos que existen y nos recuerda, como ha dicho Del Toro:

“No tenemos tarea más urgente que la de permanecer humanos”.

Del Toro y su camino hacia la estatuilla dorada

Guillermo del Toro, de 61 años, ya es un veterano en Hollywood. El cineasta ya cuenta con tres estatuillas doradas en su trayectoria. Ganó dos por La Forma del agua en 2018 y una más por Pinocho en 2023. Con estas nueve menciones, el mexicano reafirma su estatus como uno de los narradores cinematográficos más importantes de nuestra era.

