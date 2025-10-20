“Hablo con Dios”: Reyli Barba, el cantautor devoto de Santa Cecilia

Ciudad de México.— En conversación con el productor musical Javier Paniagua, el cantautor mexicano Reyli Barba habló de su relación con Dios y de su devoción a Santa Cecilia, reconocida como la patrona de los músicos.
La entrevista formó parte del podcast de Javier Paniagua en YouTube, donde el exvocalista del Grupo Elefante compartió aspectos personales y espirituales que acompañan su vida y su obra.
Devoción a Santa Cecilia y la figura de la Madonna
Reyli Barba aceptó su devoción a Santa Cecilia. “No me considero religioso, me considero un devoto de la Santa Cecilia, la Virgen de la música, la Santa Patrona de la música”, expresó.
Asimismo, mencionó su aprecio por la imagen de la Virgen y su conexión con las mujeres de su vida. “Me encantan las vírgenes, me parecen la Madonna. Se me hace tan hermosa la imagen de la Madonna porque tengo una relación muy hermosa con las mujeres desde mi abuela Blanca, que me cuidó desde que nací. La veo como una Madonna, igual que mi mamá y mi hermanita. Me llevo muy bien con las mujeres, me es fácil comunicarme con ellas”.
El término Madonna hace referencia al motivo artístico de la Virgen María con el Niño Jesús, una representación tradicional en la iconografía cristiana que simboliza la ternura y la maternidad.
“Dios es la música”
¿Quién es Dios?, le preguntan a Reyli Barba y respondió “la música, el sol, que lo reventó todo el sonido, Dios es la música, la Santa Cecilia, la Madonna que se iluminó, el vientre que reventó y trajo fuego, agua, viento, todo. Hizo estos microclimas preciosos, las manzanas permitidas, los tambores, la buena voluntad. Él es Dios, nosotros mismos haciéndonos bien”.
El cantante asoció la presencia divina con los elementos y con la creación misma, describiendo la música como una manifestación de Dios en la vida.
Un diálogo constante con Dios
Reyli aceptó que habla con Dios “Todo el tiempo”, y qué te dice, cuestionaron: “Muchas cosas. Hablo mucho con Él, la verdad con quien más hablo es con Él. Hablo poco con la gente aquí en el relajo con los muchachos, pero me guardo mucho para hablar con Dios”.
El cantautor relató que esas conversaciones inspiran sus canciones: “Él me sube a la tribuna del compositor y me dice: canta, no saques la pluma, canta. Creo que sólo Dios me cree cantando. Cuando le canto, ahí siento que de verdad le hablo, ahí está el espíritu, no la voz”.
La inspiración como diálogo espiritual
Reyli explicó que su proceso de composición parte de esa relación íntima con Dios. “Me encierro, pongo el micrófono, reviso qué tan honesta fue mi plática con Dios y de repente resulta que está en la radio, y de repente resulta que tiene 25 años sonando y con Dios cantando, qué bendición”.
Su manera de crear música, dijo, está guiada por la sinceridad de ese diálogo interior que considera esencial en su vida artística.
Guía familiar para el Día de Muertos: ofrendas, desfiles y paseos
Ciudad de México.— La Ciudad de México se prepara para uno de los festejos más esperados del año. Las calles, plazas y parques se llenarán de color, música y tradición con más de 500 actividades programadas para conmemorar el Día de Muertos, en medio de un hecho histórico: la capital rompió récord en la producción de cempasúchil con más de seis millones de plantas cultivadas.
Récord de cempasúchil en la capital
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que la producción de cempasúchil alcanzó una cifra sin precedentes, resultado del esfuerzo de los productores locales. Subrayó la importancia de impulsar la venta directa para que el trabajo de los floricultores se traduzca en beneficios reales.
Una ciudad vestida de tradición
La titular de la Secretaría de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, informó que este año la ciudad ofrecerá 414 actividades en espacios públicos entre el 18 de octubre y el 2 de noviembre, con una asistencia esperada de cinco millones de personas.
La Ofrenda Monumental en el Zócalo abrirá el 25 de octubre y estará dedicada a Tonanzin, en homenaje a las diosas mesoamericanas. Además, habrá megaofrendas en la Plaza de las Tres Culturas, el Deportivo Xochimilco y el Parque Tezozómoc.
El Desfile de Alebrijes recorrerá Paseo de la Reforma el 18 de octubre, seguido de la Procesión de Catrinas el 26 y el baile monumental en el Zócalo el 30. Los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre se presentará la ópera Cuautemoctzin en la Plaza de la Constitución.
Cultura, arte y memoria en todos los rincones
Las actividades abarcarán desde cine y teatro hasta desfiles comunitarios y ofrendas en barrios tradicionales. El objetivo es invitar a las familias a reflexionar sobre la memoria y las raíces, a través de expresiones artísticas que unen generaciones.
La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, explicó que la siembra del cempasúchil comenzó en julio y que este año se abrirán rutas de venta directa para los floricultores, con el fin de promover el consumo local.
Por su parte, la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, señaló que la celebración incluirá paseos en trajineras, concursos de ofrendas y el Festival de Esculturas Lumínicas, además de la Feria del Cempasúchil, en zonas emblemáticas como Polanco, Reforma, el Centro Histórico y la Zona Rosa.
Tradición viva que une a millones
El Día de Muertos volverá a llenar de vida a la capital con desfiles, música, flores y arte popular. Entre luces, altares y catrinas, la Ciudad de México rendirá homenaje a sus raíces y a quienes ya partieron, reafirmando su papel como epicentro cultural del país y guardiana de una de las tradiciones más entrañables de México.
Cine
“Jesús: Luz del Mundo” cine de animación con un mensaje de fe para los más pequeños
La vida de Cristo desde los ojos del apóstol Juan niño
Ciudad de México.- La cartelera se ilumina con una propuesta para toda la familia, sobre todo para los más pequeños: Jesús: Luz del Mundo no solo es una película animada; es una declaración de principios. Es la alternativa ideal para quienes buscamos ver cine con un mensaje de esperanza y valores.
La gran fortaleza de la cinta reside en su enfoque narrativo, está centrada en la idea de que los discípulos de Jesús eran muy jóvenes, posiblemente adolescentes, esto permite que los niños se identifiquen fácilmente. El equipo de producción eligió contar la historia del Mesías a través de los ojos de Juan, el apóstol más joven. Juan es un adolescente, un joven con dudas, miedos, y una necesidad genuina de ayudar a su familia a pagar los voraces impuestos romanos.
¿De qué trata Jesús: Luz del Mundo?
Juan es un adolescente, un joven con dudas, miedos, y una necesidad genuina de ayudar a su familia, él y su hermano Santiago escuchan de su madre la fascinante historia de la creación del mundo. Y sí, sus padres son Zebedeo y Salomé.
La película transforma un relato bíblico conocido en una conmovedora historia de crecimiento personal. Los espectadores, especialmente los más pequeños, se identifican de inmediato con las ansiedades y la inexperiencia de Juan. Su búsqueda desesperada por una solución económica lo conduce a un encuentro inesperado con Jesús de Nazaret.
Un Mensaje de Vida y Valores
La narrativa recorre los momentos cruciales de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Destaca su compasión y humanidad. La película presenta a los discípulos como jóvenes con entusiasmo y dudas. Ellos siguieron a Jesús en una aventura transformadora.
Figuras como Pedro, Santiago, y el mismo Juan, no son solo personajes bíblicos. Son jóvenes que emprendieron un viaje lleno de desafíos y aprendizajes. La cinta es una excelente herramienta de catequesis, narrada de forma ágil y cronológica. Esto facilita seguir la historia al público infantil.
La Magia de la Animación 2D Clásica
El talento detrás de la producción respalda la calidad visual del proyecto. El director Tom Bancroft, junto con su hermano Tony (veterano de clásicos como Mulán y El Rey León), decidió regresar a la animación 2D dibujada a mano. Esta elección estética no es casual. En medio de producciones en 3D con infinitos efectos visuales, la animación tradicional ofrece una conexión emocional más directa.
Los productores explican que esta técnica preserva una belleza atemporal. Las sutiles “imperfecciones humanas” del dibujo otorgan autenticidad al relato. Este estilo visual cálido y cercano permite transmitir emociones profundas, conectando tanto con niños como con adultos nostálgicos. El equipo de Bancroft logró un resultado notable. Aplicaron las técnicas de Hollywood, pero se mantuvieron rigurosamente fieles al texto de los Evangelios.
La película pertenece a El Proyecto Poema de Salvación, una fundación dedicada a inspirar seguidores de Jesús de por vida.
Jesús: Luz del Mundo es una propuesta cinematográfica sencilla pero una opción necesaria en la cartelera. Ofrece una mirada nueva a la historia de Cristo y difunde valores esenciales para la vida y la familia.
Se puede ver en Cinépolis
Entretenimiento
“No me negó unos tenis, me regaló una mentalidad”: Espinoza Paz y la fuerza de Dios en su historia
Ciudad de México.— A los 12 años, Isidro Chávez Espinoza, mejor conocido como Espinoza Paz, no imaginaba que una respuesta de su padre marcaría el rumbo de su vida. Trabajaba junto a él en el campo cuando, con la inocencia de un niño, le pidió unos tenis nuevos. La respuesta fue tajante: “Tú tienes que tener tu propio dinero, porque te gusta mucho lo bueno”.
Sin mirarlo, su padre siguió su camino. En ese instante, Espinoza no entendió el significado de aquellas palabras. Pero ese momento, aparentemente duro, se convirtió en el origen de una mentalidad que más tarde lo impulsaría a construir una de las carreras más exitosas de la música regional mexicana.
Con el paso de los años, el cantante y compositor comprendió que aquel “no” fue una semilla de independencia y fortaleza. “Ahí supe que si quería algo, tenía que ganármelo”, escribió el cantante en sus redes sociales.
Una promesa que se cumplió
Aquel niño que soñaba con un par de tenis hoy puede mirar atrás con gratitud. “Hoy, gracias a Dios, no sólo me alcanza para los tenis… me alcanza para cumplir sueños”, compartió Espinoza Paz.
Cada logro, cada canción y cada escenario han sido, para él, una oportunidad de agradecer.
“Hoy entiendo que mi papá no me estaba negando unos zapatos, me estaba regalando una mentalidad. Con su forma dura, me dio hambre de crecer, y sin saberlo, me dio las ganas de no conformarme con poco”.
LEE “Hasta tus pies, Virgen de Talpa”: Julión Álvarez y su padre peregrinan en fe
La sabiduría de su abuela
Asimismo, Espinoza Paz recordó las palabras de su abuela, una mujer sencilla que le enseñó a ver la abundancia donde otros sólo ven lo básico: “Gracias a Dios tenemos comidita, tenemos un techito, tu abuelo vendió su cosechita”.
Aquellas frases se quedaron grabadas en su memoria como un canto de esperanza. Con el tiempo, comprendió que agradecer también es una forma de hacer música, una melodía interior que le da sentido a la vida.
“Gracias, Dios, por todo”
El cantautor confiesa que empieza cada mañana pronunciando una oración poderosa: “Gracias Dios por todo”, una frase que se ha convertido en su brújula personal.
Música como gratitud
La historia del intérprete de El próximo viernes es el relato de un hombre que descubrió que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en la fe, el trabajo y la gratitud.
Cine
Alertan sobre nuevas estafas digitales que usan películas de anime para robar datos personales
Estafa digital disfrazada de entretenimiento
Ciudad de México.- La emoción por el estreno mundial de la más reciente película de anime se ha convertido también en un terreno fértil para el engaño. Miles de fans en todo el mundo son atraídos por sitios falsos que prometen acceso gratuito a la película Demos Slayer: Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle, pero en realidad buscan robar información personal y financiera, advirtió la firma de ciberseguridad Kaspersky.
En su más reciente informe denuncian que los estafadores lanzaron campañas en varios idiomas, simulando plataformas oficiales de streaming o páginas de fans. Cuando el usuario intenta reproducir el contenido, aparece un reproductor falso que le pide registrarse y compartir datos personales, incluidos su correo electrónico, número telefónico y, en algunos casos, datos bancarios.
Ciberseguridad con enfoque familiar: proteger empieza en casa
Para Lisandro Ubiedo, analista Senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, estos fraudes aprovechan la emoción de los seguidores más jóvenes.
“Los lanzamientos de gran impacto representan un terreno fértil para las operaciones fraudulentas. Los atacantes aprovechan la urgencia de los fans por acceder antes que nadie al nuevo contenido, especialmente de los adolescentes, mediante técnicas de ingeniería social”.
El experto subraya que el objetivo de estos ataques no siempre es solo robar dinero, sino crear bases de datos personales que luego se usan para fraudes más sofisticados:
“En este tipo de campañas, el objetivo no es solo robar credenciales o datos financieros, sino construir bases de información que luego se reutilizan en ataques más dirigidos. Por eso, recomendamos extremar precauciones y consumir contenido únicamente a través de fuentes oficiales y verificadas”.
El especialista insistió en que la educación digital es clave para evitar este tipo de fraudes, sobre todo cuando los más pequeños tienen acceso a internet sin supervisión.
Recomendaciones para padres: cómo prevenir los fraudes digitales
- – Verificar siempre la autenticidad de los sitios web
- – Utilizar plataformas de streaming reconocidas y seguras, y no compartir datos personales en formularios sospechosos.
- – Activar la autenticación multifactor (2FA) y monitorear regularmente las cuentas bancarias o digitales.
- – Instalar alguna solución de certificadas con el sello “Approved”.
Una invitación a disfrutar con seguridad y valores
Aunque el entorno digital puede ser riesgoso, no tiene por qué ser un enemigo de la familia. Con información, diálogo y acompañamiento, padres e hijos pueden disfrutar de la cultura digital con confianza.
Las películas, los videojuegos y las plataformas de entretenimiento pueden ser espacios de encuentro y aprendizaje, siempre que se consuman de forma responsable.
La próxima vez que tus hijos te pidan ver una “película gratis” en internet, recuerda que detrás de un simple clic puede haber una amenaza invisible.
El mejor antivirus sigue siendo la educación en casa.
