“Hablo con Dios”: Reyli Barba, el cantautor devoto de Santa Cecilia

Ciudad de México.— En conversación con el productor musical Javier Paniagua, el cantautor mexicano Reyli Barba habló de su relación con Dios y de su devoción a Santa Cecilia, reconocida como la patrona de los músicos.

La entrevista formó parte del podcast de Javier Paniagua en YouTube, donde el exvocalista del Grupo Elefante compartió aspectos personales y espirituales que acompañan su vida y su obra.

Devoción a Santa Cecilia y la figura de la Madonna

Reyli Barba aceptó su devoción a Santa Cecilia. “No me considero religioso, me considero un devoto de la Santa Cecilia, la Virgen de la música, la Santa Patrona de la música”, expresó.

Asimismo, mencionó su aprecio por la imagen de la Virgen y su conexión con las mujeres de su vida. “Me encantan las vírgenes, me parecen la Madonna. Se me hace tan hermosa la imagen de la Madonna porque tengo una relación muy hermosa con las mujeres desde mi abuela Blanca, que me cuidó desde que nací. La veo como una Madonna, igual que mi mamá y mi hermanita. Me llevo muy bien con las mujeres, me es fácil comunicarme con ellas”.

El término Madonna hace referencia al motivo artístico de la Virgen María con el Niño Jesús, una representación tradicional en la iconografía cristiana que simboliza la ternura y la maternidad.

“Dios es la música”

¿Quién es Dios?, le preguntan a Reyli Barba y respondió “la música, el sol, que lo reventó todo el sonido, Dios es la música, la Santa Cecilia, la Madonna que se iluminó, el vientre que reventó y trajo fuego, agua, viento, todo. Hizo estos microclimas preciosos, las manzanas permitidas, los tambores, la buena voluntad. Él es Dios, nosotros mismos haciéndonos bien”.

El cantante asoció la presencia divina con los elementos y con la creación misma, describiendo la música como una manifestación de Dios en la vida.

Un diálogo constante con Dios

Reyli aceptó que habla con Dios “Todo el tiempo”, y qué te dice, cuestionaron: “Muchas cosas. Hablo mucho con Él, la verdad con quien más hablo es con Él. Hablo poco con la gente aquí en el relajo con los muchachos, pero me guardo mucho para hablar con Dios”.

El cantautor relató que esas conversaciones inspiran sus canciones: “Él me sube a la tribuna del compositor y me dice: canta, no saques la pluma, canta. Creo que sólo Dios me cree cantando. Cuando le canto, ahí siento que de verdad le hablo, ahí está el espíritu, no la voz”.

La inspiración como diálogo espiritual

Reyli explicó que su proceso de composición parte de esa relación íntima con Dios. “Me encierro, pongo el micrófono, reviso qué tan honesta fue mi plática con Dios y de repente resulta que está en la radio, y de repente resulta que tiene 25 años sonando y con Dios cantando, qué bendición”.

Su manera de crear música, dijo, está guiada por la sinceridad de ese diálogo interior que considera esencial en su vida artística.

ebv