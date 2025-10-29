Cultura
“Hansel y Gretel” ahora se cuenta con animaciones y una atractiva producción visual
La animación engancha a los pequeños al arte
Ciudad de México.- La ópera no es exclusiva para adultos. La adaptación para público infantil de Hansel y Gretel confirma esta premisa. Esta exitosa producción dirigida a los más pequeños de casa, regresa al Lunario del Auditorio Nacional. Ofrecerá un par de funciones especiales este domingo 2 de noviembre.
La versión abreviada de la famosa historia de los Hermanos Grimm promete ser una experiencia de alta calidad. Esta ópera para niños es la forma perfecta de promover la convivencia en familia.
Hansel y Gretel es parte de la temporada 2025 del ciclo Ópera para niños.
El arte de contar cuentos para los pequeños
La dirección escénica está a cargo del aclamado director y escenógrafo Jorge Ballina, quien busca cautivar a los niños con elementos visuales atractivos.
“Creo que esta es una versión para niños muy pequeños y espero que con esto se enganchen para ir a la ópera por siempre”.
La clave del éxito escénico es la innovación
La producción emplea una escenografía bidimensional móvil. Utiliza gráficos que parecen salidos de un libro infantil de cuentos o de una historieta o comic. Además, integra animaciones en video proyectadas en pantalla LED.
El director explica su visión: los niños se pueden acercar a la ópera desde edades muy tempranas.
“Esto se logra haciendo cosas de calidad que cuenten una historia clara y mantengan la atención de los niños con acción y elementos visuales atractivos”.
Esta versión de Hansel y Gretel está traducida completamente al español. Su duración es de una hora, lo que la hace ideal para la capacidad de atención de los más jóvenes. El lenguaje es totalmente apto para el público infantil.
La producción ha logrado darle un toque muy nuestro a la ambientación. El tipo de personajes, el vestuario, la casa, el bosque y los dulces tienen una clara inspiración mexicana, como una forma sutil de honrar nuestra cultura sin caer en lo folclórico.
El vestuario de inspiración mexicana y el trazo escénico estilizado ayudan a crear personajes con la silueta característica de un cuento infantil. Incluye momentos oscuros, pero siempre manejados con sensibilidad.
Cinco cantantes, un pianista y un actor narrador se encargan de contar esta fascinante historia. El elenco de cantantes de primer nivel garantiza un gran espectáculo musical.
La moraleja
La trama, recordamos, sigue a los dos hermanos Hansel y Gretel. Se aventuran al bosque en busca de comida. Encuentran una casa hecha de dulces, habitada por una Bruja. Ella planea engordarlos para comérselos. Los hermanos demuestran ser más listos. Se salvan empujándola a su propio horno y se reencuentran con sus padres.
La historia contiene una valiosa moraleja para los pequeños, destacó Ballina:
“También tiene una cierta moraleja: ‘cuidado con lo que te ofrecen los extraños, no te vayas con ellos porque te puede ir muy mal’.”
Esta enseñanza refuerza los valores familiares de la prudencia o la confianza en los padres.
¿Qué dice la crítica?
El espectáculo fue bien recibido por la crítica. El crítico José Noé Mercado escribió para ProÓpera sobre la calidad visual. “El video que acompañó la representación permitió una interactividad fascinante entre el trazo escénico y los paisajes o elementos escenográficos”, citó.
La ópera Hansel y Gretel se presentará el domingo 2 de noviembre con dos funciones: a las 11:30 y 14:30 horas en el Lunario del Auditorio Nacional. Es una oportunidad imperdible para introducir a los niños a las artes escénicas de alta calidad.

Cultura
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Se remonta a la caída de Tenochtitlan
Ciudad de México.- La veneración a San Judas Tadeo en la iglesia de San Hipólito y San Casiano es relativamente nueva, es un fenómeno social que ha tomado fuerza en las últimas dos décadas. Cada día 28 se le venera, pero el 28 de octubre es “su día” y decenas de miles de fieles lo atestiguan.
Cada día 28 miles de personas de todas las edades, pero sobre todo hombres jóvenes acuden a darle gracias.
El fenómeno es social, además de religioso y es interesante porque el sitio y la iglesia son históricos y fundamentales en la fundación de nuestro país.
TE RECOMENDAMOS: Artesanos afinan detalles para el Desfile de Día de Muertos
La ermita de la Noche Triste
La historia de la esquina que hoy forman el paseo de la Reforma, Zarco y Avenida Hidalgo, en la colonia Guerrero, tiene 500 años, se remonta a 1520, al suceso conocido como la Noche Triste, cuando el ejército comandado por Hernán Cortés desfalleciente y derrotado buscaba refugio.
Juan Garrido, sobreviviente de la batalla se refugió justo en ese sitio y en agradecimiento por haber salvado la vida construyó ahí una ermita, que con el tiempo fue conocida como Ermita de los Mártires.
Otra versión cuenta que Cortés ordenó a Garrido levantar ahí una ermita.
Afuera del tempo está la placa con la inscripción y un monumento de piedra.
“Edificaron aquí una ermita que la llamaron de los mártires y la dedicaron a San Hipólito por haber ocurrido la toma de la ciudad, el día 13 de agosto que se celebra este santo”.
El 13 de agosto ocurrió la caída de Tenochtitlan, y en esa época “con frecuencia la victoria militar suscita la elección de los primeros santos patronos”, refiere Pierre Ragon en su artículo “Los santos patronos de las ciudades del México central”.
En 1599 se comenzó a construir la iglesia sobre la ermita y se terminó casi 150 años después, ya en el siglo XVIII.
“El templo como tal fue edificado para conmemorar la toma de Tenochtitlan… eligieron a San Hipolito y San Casiano y se les denominó patronos de la nueva ciudad”,
Así lo explica la antropóloga del INAH Roxana Durón Sánchez.
La iglesia de la Conquista
Fuentes históricas refieren que justo en ese punto donde años después se levantó la iglesia los Mexicas tenían puestos de control de acceso a la ciudad.
Y fue ahí donde los españoles fueron descubiertos y huyeron, la leyenda señala que Hernán Cortés retrocedió a Popotla y lloró bajo el árbol conocido como de la Noche Triste.
En 1521, con el triunfo de los españoles y la caída de Tenochtitlan, Cortés ordenaría la construcción de un templo en ese punto y que fuera dedicado a San Hipólito, quien fuera un soldado en el siglo II, canonizado por su servicio a prisioneros.
En 1559 se construyó junto a la ermita un hospital, el Hospital de San Hipólito, el primero en América.
Ya para 1740 se terminó el edifico del templo en las dimensiones que lo conocemos ahora.
A lo largo de su historia ha servido como cuartel militar, hospital y hasta escuela de medicina, de acuerdo con información proporcionada por el INAH.
En 1921 comenzó su restauración y más tarde fue declarado Monumento Nacional, a la mitad del siglo XX la estatua de San Judas Tadeo colocada en la cúpula se reparó.
Al ser visualmente más accesible la iglesia comenzó a ser conocida por este santo y fue ganando cada vez más popularidad por su ubicación estratégica en la actividad comercial de la Ciudad de México actualmente.
La veneración de los devotos a San Judas Tadeo cada 28 de mes y el 28 de octubre es motivo de otra historia, también fascinante .

Cultura
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
Prehispánico y Católico
Ciudad de México.- El Día de Muertos, que se celebra el 1 y 2 de noviembre, es una celebración mexicana para honrar a los muertos y se remonta a la época prehispánica, tras la conquista se mezcló con la fiestas católicas de los fieles difuntos.
Esto es lo que debes conocer para entender la tradición de Día de Muertos:
TE PUEDE INTERESAR: El origen del Altar de Muertos
¿Cómo nace la tradición?
El Día de Muertos se celebra en México desde antes de la llegada de los españoles. Era una celebración común a todas las culturas de Mesoamérica que tenían un concepto parecido sobre la muerte y su significado.
En estas culturas el destino de los muertos estaba marcado por la forma de vida que tuvo la persona.
Con la llegada de los españoles, la fiesta se hizo mestiza y sumó nuevos elementos y significados católicos. La cruz de flores es el más significativo de estos elementos.
¿Qué rememoramos el 1 y 2 de noviembre?
La celebración tiene lugar el 1 y 2 de noviembre, aunque comienza ya la noche del 31 de octubre cuando se encienden las primeras veladoras para recibir a los muertos chiquitos, a los niños. El 1 es el día de Todos los Santos.
La noche del 1 al 2, la ofrenda alcanza su máximo esplendor. Se reza y en algunas zonas del país se pasa la noche en los panteones. Es el Día de los Fieles Difuntos.
Al terminar la celebración, se degustan todos los platillos y bebidas de la ofrenda.
¿Por qué respetamos a la muerte en México?
La muerte era importante en las culturas mesoamericanas. Al inframundo lo llamaban Mictlán, y Mictlantecuhtli era el señor de la muerte.
El destino final de las personas estaba determinado por la conducta desarrollada en la vida. De esta época viene la relación que el mexicano tiene con la muerte.
El ritual del Día de Muertos permite acercarnos sin miedo al destino final, reencontrar a los seres queridos. A la muerte se le tiene miedo, respeto, pero nos acercamos a ella, nos reímos para ocultar el temor.
¿Cómo se dividía el inframundo?
Para los mexicas, el Mictlán era el lugar de los muertos, donde los fallecidos atravesaban durante cuatro años un proceso para dejar el cuerpo y las emociones a su paso.
Había nueve niveles que eran obstáculos que las personas debían superar. En el primero, por ejemplo, había un río que las personas cruzaban con ayuda de un xoloitzcuintle, un perro sin pelo emblemático de México.
El último nivel representaba el paso de nueve ríos y era como encontrarse con todas las emociones, en un proceso de purificación.
¿Qué debe haber en una ofrenda o altar de muertos?
En la ofrenda participan todos los miembros de la familia. Día de Muertos es una veneración. Al final de la conmemoración, la familia procede a comer la ofrenda, que también fue tomada, en esencia, por los difuntos.
A nivel social, también expresamos de una manera divertida mediante pequeñas rimas llamadas “calaveritas” en donde en tono burlón se hace mofa de la muerte.
Las fotografías de los difuntos de la familia a los que se le dedica esta conmemoración jamás deben faltar.
Las velas y veladoras se dejan encendidas. Se colocan frutas, pan y comida que le gustaba a los muertos. La bebida de su predilección se pone en la ofrenda, desde agua hasta cerveza o tequila.
Se adorna con papel picado con la imagen de la muerte y flores de cempasúchil que marca el camino de vuelta a casa.
¿Y el cempasuchil?
El cempasúchil es una planta originaria de México y de Centroamérica que se utiliza como adorno en las ofrendas y altares.
Además florece en el otoño. Se dice que sus pétalos de color amarillo marcan la senda que deben recorrer los muertos durante la visita que hacen estos días porque se supone que guardan el calor del sol y su aroma los llama.
ENTÉRATE: Ya puedes vivistar la ofrenda monumental en el Zóalo
La Catrina
Los muertos y los dioses son los primeros personajes de estos días desde tiempos prehispánicos. El elemento común era el perro -los aztecas conocían a los xoloitzcuintle- que según la tradición ayudaba en el Mictlán a hallar el camino a su destino final.
A principios del siglo XX se añadió la Catrina, la calavera creada por el grabador José Guadalupe Posada, que vestida de varias formas, marca esa visión satírica, de burla que se tiene con la muerte en México.
Los alebrijes, una artesanía hecha de cartonería y con colores vibrantes que representan animales fantásticos, comenzaron a popularizarse partir de la segunda mitad del siglo XX.

Cultura
El altar de muertos ¿cuál es su origen?
Conoce sus elementos
Ciudad de México.- Con motivo del Día de Muertos, en la mayoría de los hogares mexicanos se lleva a cabo un colorido ritual, montar la ofrenda o altar de muertos, una representación del anhelo de reencontrarnos con los difuntos y compartir con ellos el pan, el agua, la sal, el azúcar, las frutas.
La ofrenda a los muertos que se pone en las casas de muchas familias mexicanas, y cuyos elementos principales son las flores, los alimentos que gustaban al difunto, las calaveritas y el pan hecho en casa, han variado con el paso de los años. Pero el altar de muertos que aun se conserva tiene elementos imprescindibles como el cempasúchil y el copal, de origen prehispánico.
El altar de muertos es un tipo de escenografía en la que participan nuestros difuntos, que llegan a beber, comer, descansar y convivir como una forma de dialogar con su recuerdo y su vida.
Ofrenda
Los altares de muertos como los conocemos en la actualidad son un reflejo del sincretismo del viejo y el nuevo mundo: una mezcla cultural en la que los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas y veladoras; y los indígenas agregaron el sahumerio con su copal, la comida y la flor de cempasúchil.
Durante los dos primeros días de noviembre, a los muertos se les recibe con elementos naturales, frugales e intangibles, además se incluyen las estelas de olores y fragancias que le nacen a las flores, al incienso y al copal.
Las fragancias del copal y el incienso se usan para limpiar el lugar de los malos espíritus y evitar peligro alguno a quienes regresan a su casa.
TE RECOMENDAMOS: Ofrenda Monumental del Zócalo 2025 ¡ya puedes visitarla!
El agua, sal, azúcar, velas o veladoras, copal, incienso, flores, petate, izcuintle, pan, gollete y cañas son algunos elementos imprescindibles que deben llevar las ofrendas para conservar su encanto espiritual.
Cada uno de ellos tiene su propio significado, por ejemplo, el agua representa la fuente de la vida, se ofrece a las ánimas para saciar su sed después del largo recorrido y para que fortalezcan su regreso, mientras que la sal sirve para que el alma no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año.
También se puede colocar un aguamanil, jabón y toalla por si el ánima necesita lavarse las manos después del largo viaje.
La luz de las velas
La luz que producen las velas representa la esperanza y la fe, una guía para que los difuntos puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada.
En varias comunidades indígenas cada vela representa un difunto, es decir, el número de veladoras que tendrá el altar dependerá de las almas que quiera recibir la familia.
Si los cirios o los candeleros son morados es señal de duelo; y si se ponen cuatro en cruz, representan los cuatro puntos cardinales, de manera que el ánima pueda orientarse hasta encontrar su camino a su casa.
Las calaveritas
Las típicas calaveritas de azúcar no pueden faltar en la ofrenda; nos recuerdan, de forma colorida, a la muerte; las más pequeñas son dedicadas a la Santísima Trinidad y la grande al Padre Eterno.
El copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses, pues el incienso fue traído por los españoles; las fragancias de ambos subliman la oración o alabanza, se usan para limpiar el lugar de los malos espíritus y evitar peligro alguno a quienes regresan a su casa.
Las flores
Por sus colores y estelas aromáticas, las flores son símbolo de la festividad, adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima.
Las más tradicionales son el alhelí y la nube, que su color significa pureza y ternura y suelen acompañan a las ánimas de los niños; así como la de cempasúchil, que en muchos lugares se acostumbra a desojarla y poner caminos de pétalos para guiar al difunto del campo santo a la ofrenda y viceversa.
El camino al Mictlán
En los altares dedicados a los niños, no debe faltar el perrito izcuintle en juguete, para que sus ánimas se sientan contentas al llegar al banquete.
De acuerdo con la creencia, el perrito izcuintle es el que los ayuda a cruzar el caudaloso río Chiconauhuapan, que es el último paso para llegar al Mictlán.
El Pan de Muerto
Elaborado de diferentes formas, el pan es uno de los elementos más preciados en el altar de muertos representa el ofrecimiento fraternal; la Iglesia lo presenta como el “Cuerpo de Cristo”.
Los golletes son panes en forma de rueda y se colocan en las ofrendas sostenidos por trozos de caña, estos simbolizan los cráneos de los enemigos vencidos y las cañas las varas donde se ensartaban.
La comida
En las ofrendas también se acostumbra colocar fotografías de quienes ya no están, la imagen de las ánimas del purgatorio, imágenes de santos, frutas, dulce de calabaza, calaveras de azúcar, licor, una cruz grande de ceniza y los platillos favoritos del difunto.
El mole con pollo, gallina o guajolote es la comida favorita que ponen en el altar muchos indígenas de todo el país, aunque también le agregan barbacoa con todo y consomé.
Esos platillos son esa estela de aromas, el banquete de la cocina en honor a los seres recordados, pues la buena comida tiene por objeto deleitar al ánima que visita a sus familiares.
También se puede incluir el chocolate de agua; la tradición prehispánica dice que los invitados tomaban esa bebida que usaba el difunto para bañarse, de manera que los visitantes se impregnaban de la esencia del difunto.
Las ánimas
Para recibir a las ánimas, el altar se adorna con papel picado, telas de seda y satín donde descansan también figuras de barro, incensario o ropa limpia.
En la mayoría de los hogares campesinos de extracción mestiza o indígena, y aún entre algunas familias urbanas, el 31 de octubre se elabora la ofrenda dedicada a los niños o “angelitos”.
Sus ánimas llegan el 1 de noviembre para nutrirse de la esencia y el olor de los alimentos que sus padres les prepararon.
A diferencia de los altares para los adultos, éstos se caracterizan por que la mayoría de sus elementos son blancos y en escala pequeña, se colocan alimentos sin picante, dulces y juguetes.

CDMX
Ofrenda Monumental del Zócalo está dedicada a mujeres indígenas
Rinde tributo a Tonantzin
Ciudad de México.-La Ofrenda Monumenta del Zócalo marca el inicio formal de los festejos de Día de Muertos en la capital y ya se encuentra instalada en la Plaza de la Constitución, que se convirtió en un espacio de historia y memoria colectiva.
Las calacas gigantes, de más de cuatro metros de altura, dominan el panorama. Están caracterizadas de personas indígenas y guerreros prehispánicos. Miles de flores de cempasúchil complementan la vista.
Homenaje a México-Tenochtitlan
La Ofrenda Monumental este año tiene un significado, su diseño fue elegido mediante votación ciudadana. El público eligió la propuesta que lleva por nombre “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición”, del Colectivo Zion Art Studio; más de 12 mil votantes participaron en la selección.
La ofrenda está enmarcada en la conmemoración de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan y rinde un sentido homenaje a la Diosa Madre Tonantzin. Además, incluye elementos simbólicos esenciales del mundo prehispánico.
Argel Gómez Concheiro, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios, presente en el evento de inauguración, explicó la composición.
“Ganó una propuesta bellísima que encabeza Marco, cartonero de Iztapalapa, relacionada con los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán y a la Diosa Tonantzin, como se recuerda hasta nuestros días. La propuesta convoca a las diosas de las otras culturas mesoamericanas que traen ofrendas para todos nosotros”.
TE RECOMENDAMOS: Fiesta de calaveras: Más de 16 mil Catrinas desfilan al Zócalo
El Encuentro entre culturas
La ofrenda ofrece una experiencia de profunda conexión con nuestras raíces. Muestra cómo la tradición del Día de Muertos se fusiona con la historia antigua de nuestro país. No solo es un tributo a los difuntos. También es un reconocimiento a la cosmogonía indígena.
Los visitantes pueden disfrutar de la Ofrenda Monumental desde el 25 de octubre hasta el 2 de noviembre.
Un detalle adicional embellece el recorrido: en la avenida 20 de Noviembre se instaló un tapete del Camino a Mictlán. Esto guía simbólicamente a los visitantes hacia el gran altar en el corazón de la ciudad.

