Hermanos Isaac y Esteban Hernández se reúnen y brillan en Despertares 2025
La gala de ballet en el Auditorio Nacional
Ciudad de México.- La danza volvió a poner a México en el centro de la escena internacional con Despertares 2025, la gala dirigida por el bailarín mexicano Isaac Hernández que reunió a los máximos exponentes del ballet y la danza contemporánea el sobre el escenario del Auditorio Nacional. La función tuvo un sello entrañable: el talento compartido de los hermanos Isaac y Esteban Hernández, quienes bailaron en distintos momentos del programa y fueron recibidos con el mismo entusiasmo por el público mexicano.
Los hermanos Isaac y Esteban, orgullo de México
Aunque no compartieron un mismo número, la presencia de ambos en un escenario de esta magnitud fue una de las postales más significativas de la velada. Isaac, bailarín principal del American Ballet Theatre, abrió la gala con una interpretación de Giselle que ya había marcado su debut en el Metropolitan Opera House de Nueva York meses atrás.
Por su parte, Esteban Hernández, primer bailarín del San Francisco Ballet, conquistó a la audiencia con una ejecución llena de fuerza y elegancia que confirmó su lugar como una de las figuras emergentes más sólidas en la danza mundial.
El público reconoció en ambos no solo el talento individual, sino también la historia de una familia mexicana que, desde el patio de su casa en Guadalajara, supo acompañar y respaldar los sueños de sus hijos hasta convertirlos en referentes internacionales.
Despertares trasciende a la danza
Despertares no fue únicamente una gala de lujo, sino una auténtica celebración de la danza como lenguaje universal. Estrellas de Europa, Asia y Estados Unidos compartieron el escenario en piezas que entrelazaron ballet clásico, contemporáneo y música en vivo, confirmando el carácter global del proyecto que Isaac Hernández impulsa desde hace más de una década.
Pero lo que más conmovió fue el sentido humano detrás de la producción. Los asistentes destacaron el esfuerzo de Isaac por acercar a México espectáculos de primer nivel y, al mismo tiempo, inspirar a las nuevas generaciones con conferencias, clases magistrales y actividades formativas.
México en el mapa cultural del mundo
La respuesta del público fue contundente: ovaciones de pie, mensajes en redes sociales y un ambiente de orgullo compartido. Con esta edición, Despertares volvió a demostrar que México puede ser sede de espectáculos del más alto nivel artístico, pero también que el talento florece cuando encuentra raíces sólidas en la familia.
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
En el Domo Digital del Papalote
Ciudad de México.- Este Día de los Abuelos aprovecha que aún son vacaciones escolares y reúna a los nietos con sus abuelos, te proponemos el siguiente plan para disfrutar en familia: El Papalote Museo del Niño tiene en cartelera Abuelo en órbita, una película proyectada en el Domo Digital. Es para niñas, niños, padres, madres y abuelos. El filme de animación promueve el aprendizaje científico de forma entretenida.
¿De qué trata Abuelo en órbita?
La película cuenta la historia de Zoé, una dingo de 10 años, y su abuelo Koala, un astrónomo retirado. Ambos emprenden una misión galáctica para salvar el sol. En el camino enfrentan a Bogbog, un alien adolescente que amenaza con apagarlo. La aventura sucede en un formato fulldome de 360 grados, que sumerge al público en el universo del desierto australiano.
Abuelo en órbita impulsa el respeto a los adultos mayores y destaca cómo el cariño de los abuelos marca la infancia para siempre. Al mismo tiempo que entretiene ofrece una experiencia educativa, divertida y cercana.
Abuelo en órbita tiene respaldo científico
Stéphanie Escoffier, astrofísica del CNRS en Francia, colaboró con el contenido. La historia se conecta con los programas de la Nueva Escuela Mexicana. Aporta al aprendizaje en las áreas de Saberes y Pensamiento Científico, así como De lo Humano y lo Comunitario.
El domo permite que las familias vivan la película en un entorno envolvente, mientras que la historia invita a reflexionar sobre el papel de los abuelos en la vida familiar. En un momento en que muchas veces se les descuida, esta historia rescata su importancia como figuras sabias, afectuosas y formadoras.
Abuelo en órbita estará disponible en el domo digital de Papalote. Las funciones están abiertas al público familiar y escolar. El museo recibe visitantes de todas las edades: desde grupos escolares hasta personas adultas mayores.
Reliquia de Carlo Acutis se puede visitar en la Feria del Libro Católico 2025
En la Basílica de Guadalupe
Ciudad de México.- La Basílica de Guadalupe alberga esta semana la XXV Feria del Libro Católico, donde una de las secciones más visitadas es la exhibición de reliquias de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, que serán canonizados el próximo 7 de septiembre.
El “santo millennial” en la Basílica
Carlo Acutis, conocido como el “influencer de Dios” por haber utilizado la tecnología para evangelizar y documentar milagros eucarísticos en internet, falleció en 2006 a los 15 años a causa de una leucemia.
En 2023 su madre visitó la Basílica y, tras venerar la reliquia de San Joselito, decidió donar en 2024 un relicario con un mechón de cabello de su hijo, que ahora puede venerarse en el recinto mariano.
La vida de Acutis ha inspirado a miles de jóvenes en todo el mundo y fue un testimonio de cómo internet y las redes sociales pueden ser utilizadas para difundir la fe y la belleza del Evangelio.
“Pueden venir también a ver estas reliquias; pedir una oración especial, tenerla en sus manos y vivir un momento de devoción y encuentro”, señaló Itzel Mares, directora de la Dimensión de Educación y Cultura de la Arquidiócesis Primada de México, durante la apertura.
Un cuarto de siglo de evangelización a través de los libros
La Feria del Libro Católico cumple este año 25 ediciones. Nació en 1999 impulsada por el padre Mario Ángel Flores, entonces director de la Comisión de Cultura de la Arquidiócesis.
Desde entonces, el encuentro se ha consolidado como un espacio donde los fieles encuentran materiales de formación, literatura espiritual, recursos pastorales y textos que ofrecen respuestas claras frente a la confusión ideológica de nuestro tiempo.
¿Qué puedes encontrar en la Feria del Libro Católico?
En esta edición participan más de una decena de editoriales y distribuidores, entre ellos: Buena Prensa, Librería San Pablo, Hermanas Paulinas, Ediciones Pastorales, Librerías Verbum, Librería San Miguel, además de la Casa del Catequista, que se suma por primera vez con material didáctico para niños y catequistas.
Los visitantes podrán adquirir desde textos de devoción, literatura infantil y novelas espirituales, hasta juegos para niños y material audiovisual en DVD y CD.
La feria permanecerá abierta en el atrio de la Basílica hasta el 31 de agosto, y ofrece a familias, catequistas y devotos un punto de encuentro entre la fe, la cultura y la evangelización.
Día Internacional de los Abuelos: una celebración con raíces cristianas
Honra a San Joaquín y Santa Ana,
Ciudad de México.- Este sábado 26 de julio se celebra el Día Internacional de los Abuelos, una fecha que tal vez no sepas, pero que tiene un profundo significado cristiano: conmemora a San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, padres de la Virgen María.
Esta conmemoración no solo invita a dar gracias por los abuelos, sino a reconocer el papel insustituible que tienen como transmisores de fe, amor y sabiduría dentro del núcleo familiar.
San Joaquín y Santa Ana: abuelos de Jesús
Según la tradición católica, San Joaquín y Santa Ana fueron un matrimonio justo y piadoso que esperaron con paciencia el nacimiento de su hija, María. Aunque las Escrituras no brindan muchos detalles sobre ellos, la devoción popular y diversos textos apócrifos los han colocado como ejemplo de educación en la fe, paciencia en la adversidad y ternura familiar.
Desde 1969, tras la reforma litúrgica impulsada por el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica conmemora juntos a estos santos el 26 de julio, convirtiéndolos también en los patronos de los abuelos en el calendario cristiano.
El Papa Francisco: “Los abuelos son un tesoro”
A lo largo de su pontificado, el Papa Francisco, recientemente fallecido, destacó el valor de los abuelos. En una misa, dijo con motivo de esta celebración:
“Los abuelos son un tesoro. No se pueden dejar solos. Son la sabiduría de un pueblo”.
Esta frase nos recuerda que son ellos quienes mantienen viva la memoria de las raíces, la fe y la historia familiar.
En 2021, Francisco instituyó oficialmente la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, que se celebra el cuarto domingo de julio (este año, el 28 de julio), para acercarla a la memoria litúrgica de Joaquín y Ana.
“No se puede crecer sin raíces. Los abuelos nos dan identidad, nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos. Ellos merecen gratitud, escucha y cariño.”
Más que una efeméride: una invitación a reforzar a la familia
El ritmo de vida acelerado que llevamos, la tecnología y las distancias han debilitado el contacto generacional, este Día de los Abuelos no se trata solo de regalar una flor o hacer una llamada, sino de reconocer su dignidad, acompañarlos, aprender de su experiencia y devolverles la dedicación que sembraron.
Los abuelos representan la historia viva de cada familia. Con su testimonio enseñan valores esenciales: la perseverancia, el perdón, la fe en Dios y el amor incondicional.
Esta celebración también es una oportunidad para educar a las nuevas generaciones sobre el papel fundamental que tienen los mayores en la vida familiar.
Este 26 de julio, el Día Internacional de los Abuelos nos invita a celebrar mucho más que una fecha. Nos llama a revalorar la figura de los pilares de la familia. Hoy es el momento de agradecer.
Una comunidad para promover el arte como expresión de paz
Cultura para todos
Del 25 al 28 de septiembre de 2025, la Ciudad de México será nuevamente escenario del Festival Internacional de Arte Ríos de Color, una celebración artística que reunirá más de 100 obras seleccionadas por un jurado internacional, talleres impartidos por artistas reconocidos mundialmente y actividades culturales gratuitas para todo el público.
Organizado por la escuela Endorphine Art School, el festival tiene como propósito promover el arte de la pintura, en particular la acuarela, fomentando el intercambio cultural y la formación artística tanto de profesionales como de entusiastas del arte.
Este año, el festival se desplegará en diversas sedes de la capital y del Estado de México, como el Centro Cultural Juan Rulfo, el Instituto Mora, el Centro de Desarrollo Social Mixcoac y el Museo de la Acuarela del Estado de México.
El programa incluye cuatro concursos de pintura en vivo, demostraciones técnicas de artistas internacionales, así como una exposición colectiva con más de 100 piezas seleccionadas de diversas partes del mundo.
“Queremos acercar al público a técnicas que a veces son menos apreciadas por las tendencias actuales, pero que conservan un valor artístico enorme”, explicó Irina Yusmanova, artista plástica y directora del festival. “Habrá actividades para disfrutar, convivir y aprender directamente de los maestros”.
Talleres con maestros internacionales
Una de las principales novedades de esta edición es la presencia de cinco reconocidos artistas internacionales que impartirán talleres de técnicas realistas y acuarela:
-Thomas W. Schaller (EE.UU.), especialista en paisajes urbanos en acuarela.
-Ivan Loginov (San Petersburgo, Rusia), especialista en retrato: dibujo y óleo.
-David Condori (Arequipa, Perú), especialista en talleres de atmosferas en acuarela.
-Antonio Giacomin /Caxias de Sul, Brasil), especialista en paisaje natural en acuarela.
-Jung Hun Sung (Yeosu, Corea del Sur), especialista de retrato en acuarela.
Los talleres están dirigidos a adultos con interés en perfeccionar su técnica. La inscripción puede realizarse a través del sitio oficial del festival.
“Estos artistas son influyentes, con miles de seguidores y trayectorias consolidadas. Tomar un taller con ellos es una oportunidad para convivir, hacer preguntas y crecer artísticamente”, agregó Yusmanova.
Una comunidad para promover el arte como expresión de paz
La vocera del festival, Irina Yusmanova, también destacó que el jurado está integrado por 21 especialistas internacionales, provenientes de distintas regiones, culturas y estilos.
El festival está respaldado por ArtHuman, Pinceles y Más, Da Vinci, Instituto Mora, Daniel Smith y Tintoretto.
Además de los talleres y exposiciones, habrá charlas culturales, conferencias y actividades temáticas. Aunque el enfoque del festival está en artistas adultos, el público general está invitado a asistir a todas las demostraciones y convivencias.
Arte accesible
El Festival Ríos de Color busca hacer del arte algo vivo, cercano y accesible para todos. Más que un evento cerrado, es una plataforma para el encuentro entre culturas, generaciones y estilos. “El arte es uno de los grandes logros de la humanidad. Todos, sin importar la edad o el origen, podemos crear y disfrutar”, concluyó Yusmanova.
