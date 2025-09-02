Hermanos Isaac y Esteban Hernández se reúnen y brillan en Despertares 2025

Ciudad de México.- La danza volvió a poner a México en el centro de la escena internacional con Despertares 2025, la gala dirigida por el bailarín mexicano Isaac Hernández que reunió a los máximos exponentes del ballet y la danza contemporánea el sobre el escenario del Auditorio Nacional. La función tuvo un sello entrañable: el talento compartido de los hermanos Isaac y Esteban Hernández, quienes bailaron en distintos momentos del programa y fueron recibidos con el mismo entusiasmo por el público mexicano.

Los hermanos Isaac y Esteban, orgullo de México

Aunque no compartieron un mismo número, la presencia de ambos en un escenario de esta magnitud fue una de las postales más significativas de la velada. Isaac, bailarín principal del American Ballet Theatre, abrió la gala con una interpretación de Giselle que ya había marcado su debut en el Metropolitan Opera House de Nueva York meses atrás.

Foto: Cortesía de Ángel Reyes para Siete24

Por su parte, Esteban Hernández, primer bailarín del San Francisco Ballet, conquistó a la audiencia con una ejecución llena de fuerza y elegancia que confirmó su lugar como una de las figuras emergentes más sólidas en la danza mundial.

Foto: Cortesía de Ángel Reyes para Siete24

El público reconoció en ambos no solo el talento individual, sino también la historia de una familia mexicana que, desde el patio de su casa en Guadalajara, supo acompañar y respaldar los sueños de sus hijos hasta convertirlos en referentes internacionales.

Despertares trasciende a la danza

Despertares no fue únicamente una gala de lujo, sino una auténtica celebración de la danza como lenguaje universal. Estrellas de Europa, Asia y Estados Unidos compartieron el escenario en piezas que entrelazaron ballet clásico, contemporáneo y música en vivo, confirmando el carácter global del proyecto que Isaac Hernández impulsa desde hace más de una década.

Foto: Cortesía de Ángel Reyes para Siete24

Pero lo que más conmovió fue el sentido humano detrás de la producción. Los asistentes destacaron el esfuerzo de Isaac por acercar a México espectáculos de primer nivel y, al mismo tiempo, inspirar a las nuevas generaciones con conferencias, clases magistrales y actividades formativas.

México en el mapa cultural del mundo

La respuesta del público fue contundente: ovaciones de pie, mensajes en redes sociales y un ambiente de orgullo compartido. Con esta edición, Despertares volvió a demostrar que México puede ser sede de espectáculos del más alto nivel artístico, pero también que el talento florece cuando encuentra raíces sólidas en la familia.

TE RECOMENDAMOS: Isaac Hernández celebra la danza junto a su hermano Esteban

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp