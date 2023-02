Hoy es Día de la Lengua Materna y hay actividades para celebrarla

Ciudad de México.– El escritor Adalberto Ortiz Avalos presentó el libro infantil El mejor día a sus pequeños lectores de la comunidad de Capilla de Guadalupe, en Jalisco, el pasado fin de semana, a quienes conoció en la pasada FIL Guadalajara y les prometió visitarlos.

El escritor realizó varias actividades entre estas la firma de libros de El mejor día de Selector Infantil editado en español e inglés, además de la presentación de Las Luciérnagas.

A modo de metáfora Adal Ortiz recurre al helado para plasmar la necesidad de un niño solitario a tener una primera compañía, “los seres humanos siempre disfrutamos de los placeres sencillos cuando somos niños, pero estos tienen fecha de caducidad y son efímeros, se acaban, pero podemos regresar a ellos”, sostuvo.

Esta es su primera incursión en la literatura infantil, por lo que el autor desea que todos encontremos a nuestro mejor amigo, y aunque en algún momento no conectemos con las personas y creamos que estamos solos, es necesario saber que todo eso pasara.

El está cómodo con esa soledad, su personalidad y su carácter están desarrollados para vivir en esa soledad, pero tanto sus papás como sus profesores están preocupados. En sus solitarios juegos en el parque encuentra un perro miniatura y convence a sus padres de quedárselo; así el perro se convierte en su primer y mejor amigo.

El mejor día “habla del valor de la amistad, del valor de la compañía , de estas etapas que todos vivimos que no necesariamente son permanentes, no todo el tiempo somos extrovertidos o introvertidos o solitarios o sociables, y no necesariamente está mal”, nos dice el autor, quien comparte que se inspiró en s propia infancia para escribir este libro.

“Me ha tocado ser ese niño solitario. Es inevitable, sí totalmente, es en buena medida autobiográfico”.

Escribir para niños

Libro El Mejor Día

Adalberto Ortiz dice que escribir para niños requiere una sensibilidad muy especial, piensa que es también una obra social ya que involucra que los padres lean con sus hijos, lo cual en estos tiempos es aún más importante.

Una peculiaridad de este libro es que con solo girarlo se podrá leer la versión en Inglés, en esta ocasión el reconocido ilustrador infantil Juan Gedovius colaboró con el escritor.

La obra forma parte de un compendio de cuentos cortos, que escribió hace más de 15 años, justo ahora estos textos están en trabajo de revisión para seleccionarlos y publicarlos.

El autor considera que el material también debe ser leído por los padres, para completar la labor de orientación a toda la familia. Considera además que el texto llevará a los niños de un mundo de fantasía a la realidad, para de esa manera revalorar el sentido de la amistad.

