Intocable reunió a más de 30 mil en el Monumento a la Revolución

Ciudad de México.- Alejandro Fernández consideró la noche del sábado 20 de mayo como un nuevo reto superado al llenar la Plaza México, escenario en el que su padre triunfó en los años 80 y lo consagró como un ídolo. Por eso invitó a su hijo Alex Fernández para homenajear a Don Vicente.

El 15 de septiembre de 1984, la monumental Plaza de Toros fue ocupada por miles de espectadores; una fecha donde el “Charro de Huentitán” se convirtió en leyenda, ya que Don Vicente Fernández demostró que era el máximo cantante de música mexicana, quien se rodeó de una multitud que lo ovacionó.

La noche del sábado fueron 50 mil personas las que se rindieron ante Alejandro Fernández y su hijo.

Durante el homenaje a su padre, Alejandro Fernández cantó varios de los éxitos de “El Charro de Huentitán”. El artista compartió escenario con su hijo Alex Fernández en los temas “Perdón” y “Mujeres divinas”, y con el colombiano Jessie Uribe en “Qué digan misa”.

“El Potrillo” respondió al cariño de su público con un concierto de más de dos horas y un repertorio con el abarcó prácticamente toda su historia, incluido un gran homenaje a su padre.

El cantante estuvo acompañado de su banda, compuesta por más de 20 músicos, además de una producción visual que ha impactado a todos quienes han visto su espectáculo.

Alejandro Fernández inicio a su presentación con “Tantita pena” y a partir de ese momento la emoción fue aumentando con cada canción. “Estos celos”, “Hoy tengo ganas de ti”, “Mátalas”, “Me dediqué a perderte”, “Como quien pierde una estrella”, “Canta corazón” y “Nube viajera”, entre muchos más, incluidas canciones nuevas como “No lo beses” (versión mariachi), “Duele”, “Te olvidé”, “Decepciones” y “Mentí”. Justo en el punto más alto cantó uno de sus más recientes éxitos, “Caballero”, para despedirse con “Se me va la voz”.

‘El Potrillo’ mezcló su faceta pop con mariachi y algunos temas en acústico.

El pasado jueves 18 de mayo, Alejandro Fernández lanzó su nuevo sencillo “No es que me quiera ir”, una balada ranchera que tiene sabor a dolor y tequila. Tema realizado bajo el tradicional sonido del mariachi, pero con la inclusión del acordeón, es de la autoría de Edén Muñoz, quien retrata en la letra la reflexión de un hombre que tiene que abandonar una relación, pero no por voluntad propia, sino porque se dio cuenta que todo el amor que siente no tiene eco en la persona amada.

Durante febrero y marzo de este año, Alejandro Fernández realizó una gira por América Latina.

