James Cameron se pierde premier de Avatar en Hollywood por covid

Ciudad de México.- Los actores mexicanos Diego Calva y Diego Luna fueron nominados en la categorías principales para los premios Globos de Oro 2023, que organiza la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood y volverán a ser televisados después de cumplir las sanciones por falta de diversidad.

Con nuevos integrantes, los Globos de Oro dieron a conocer a los nominados para la edición 2023, en la que los actores mexicanos aspiran a obtener las estatuillas:

Diego Calva fue nominado en la categoría de mejor actor en un filme musical o de comedia por Babylon ; mientras que Diego Luna compite en la rama de mejor actorde serie dramática por Andor.

Diego Calva (Babylon), nominado a los Globos de Oro

En su primera incursión en Hollywood, compartiendo créditos con Margot Robbie y Brad Pitt, el joven mexicano, que lleva el tercer crédito, en realidad es protagonista solo después de Margot. Fue nominado por su papel de Manny, un latino que llega a la meca del cine, en Babylon, la nueva y esperada película del cineasta Damien Chazelle (La la land, Wiplash).

Babylon estrena en EU el 23 de diciembre, pero en México llega hasta enero.

Diego Calvo disputa el galardón con Daniel Craig (Glass Onion: A Knives Out Mystery), Adam Driver (White Noise), Colin Farrell (The Banashees of Inisherin) y Ralph Fiennes (The Menu), nominados a los Globos de Oro en la categoría de mejor intérprete de comedia o musical.

Diego Luna (Andor), nominado a los Globos de Oro

El papel de Cassian Andor le ha traído elogios a Diego Luna por su sobresaliente desempeño en la serie alterna del Universo de Star Wars, Andor, que narra lo que ocurrió antes de la historia de Rogue One (2016), que también protagonizó el mexicano.

Luna disputará el Globo de Oro con Jeff Bridges (The Old Man), Kevin Costner (Yellowstone), Bob Odenkirk (Better Call Saul) y Adam Scott (Severance).

La 80ª edición de los Globos de Oro será retransmitida en la cadena NBC después de que en su última entrega no fuera televisada por el rechazo de la industria cinematográfica estadounidense.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood fue acusada hace unos años por prácticas de corrupción y tráfico de influencias entre sus miembros, entre los qe no había una sola persona de raza negra. Despés de eso la organización despidió a su presidente y trabajaron en una renovación.

La gala de los Globos de Oro, que se celebrarán el 10 de enero en el hotel Hilton de Beverly Hills.

