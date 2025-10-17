Cine
“Jesús: Luz del Mundo” cine de animación con un mensaje de fe para los más pequeños
La vida de Cristo desde los ojos del apóstol Juan niño
Ciudad de México.- La cartelera se ilumina con una propuesta para toda la familia, sobre todo para los más pequeños: Jesús: Luz del Mundo no solo es una película animada; es una declaración de principios. Es la alternativa ideal para quienes buscamos ver cine con un mensaje de esperanza y valores.
La gran fortaleza de la cinta reside en su enfoque narrativo, está centrada en la idea de que los discípulos de Jesús eran muy jóvenes, posiblemente adolescentes, esto permite que los niños se identifiquen fácilmente. El equipo de producción eligió contar la historia del Mesías a través de los ojos de Juan, el apóstol más joven. Juan es un adolescente, un joven con dudas, miedos, y una necesidad genuina de ayudar a su familia a pagar los voraces impuestos romanos.
¿De qué trata Jesús: Luz del Mundo?
Juan es un adolescente, un joven con dudas, miedos, y una necesidad genuina de ayudar a su familia, él y su hermano Santiago escuchan de su madre la fascinante historia de la creación del mundo. Y sí, sus padres son Zebedeo y Salomé.
La película transforma un relato bíblico conocido en una conmovedora historia de crecimiento personal. Los espectadores, especialmente los más pequeños, se identifican de inmediato con las ansiedades y la inexperiencia de Juan. Su búsqueda desesperada por una solución económica lo conduce a un encuentro inesperado con Jesús de Nazaret.
Un Mensaje de Vida y Valores
La narrativa recorre los momentos cruciales de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Destaca su compasión y humanidad. La película presenta a los discípulos como jóvenes con entusiasmo y dudas. Ellos siguieron a Jesús en una aventura transformadora.
Figuras como Pedro, Santiago, y el mismo Juan, no son solo personajes bíblicos. Son jóvenes que emprendieron un viaje lleno de desafíos y aprendizajes. La cinta es una excelente herramienta de catequesis, narrada de forma ágil y cronológica. Esto facilita seguir la historia al público infantil.
La Magia de la Animación 2D Clásica
El talento detrás de la producción respalda la calidad visual del proyecto. El director Tom Bancroft, junto con su hermano Tony (veterano de clásicos como Mulán y El Rey León), decidió regresar a la animación 2D dibujada a mano. Esta elección estética no es casual. En medio de producciones en 3D con infinitos efectos visuales, la animación tradicional ofrece una conexión emocional más directa.
Los productores explican que esta técnica preserva una belleza atemporal. Las sutiles “imperfecciones humanas” del dibujo otorgan autenticidad al relato. Este estilo visual cálido y cercano permite transmitir emociones profundas, conectando tanto con niños como con adultos nostálgicos. El equipo de Bancroft logró un resultado notable. Aplicaron las técnicas de Hollywood, pero se mantuvieron rigurosamente fieles al texto de los Evangelios.
La película pertenece a El Proyecto Poema de Salvación, una fundación dedicada a inspirar seguidores de Jesús de por vida.
Jesús: Luz del Mundo es una propuesta cinematográfica sencilla pero una opción necesaria en la cartelera. Ofrece una mirada nueva a la historia de Cristo y difunde valores esenciales para la vida y la familia.
Se puede ver en Cinépolis
Alertan sobre nuevas estafas digitales que usan películas de anime para robar datos personales
Estafa digital disfrazada de entretenimiento
Ciudad de México.- La emoción por el estreno mundial de la más reciente película de anime se ha convertido también en un terreno fértil para el engaño. Miles de fans en todo el mundo son atraídos por sitios falsos que prometen acceso gratuito a la película Demos Slayer: Kimetsu no Yaiba: Infinity Castle, pero en realidad buscan robar información personal y financiera, advirtió la firma de ciberseguridad Kaspersky.
En su más reciente informe denuncian que los estafadores lanzaron campañas en varios idiomas, simulando plataformas oficiales de streaming o páginas de fans. Cuando el usuario intenta reproducir el contenido, aparece un reproductor falso que le pide registrarse y compartir datos personales, incluidos su correo electrónico, número telefónico y, en algunos casos, datos bancarios.
Ciberseguridad con enfoque familiar: proteger empieza en casa
Para Lisandro Ubiedo, analista Senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, estos fraudes aprovechan la emoción de los seguidores más jóvenes.
“Los lanzamientos de gran impacto representan un terreno fértil para las operaciones fraudulentas. Los atacantes aprovechan la urgencia de los fans por acceder antes que nadie al nuevo contenido, especialmente de los adolescentes, mediante técnicas de ingeniería social”.
El experto subraya que el objetivo de estos ataques no siempre es solo robar dinero, sino crear bases de datos personales que luego se usan para fraudes más sofisticados:
“En este tipo de campañas, el objetivo no es solo robar credenciales o datos financieros, sino construir bases de información que luego se reutilizan en ataques más dirigidos. Por eso, recomendamos extremar precauciones y consumir contenido únicamente a través de fuentes oficiales y verificadas”.
El especialista insistió en que la educación digital es clave para evitar este tipo de fraudes, sobre todo cuando los más pequeños tienen acceso a internet sin supervisión.
Recomendaciones para padres: cómo prevenir los fraudes digitales
- – Verificar siempre la autenticidad de los sitios web
- – Utilizar plataformas de streaming reconocidas y seguras, y no compartir datos personales en formularios sospechosos.
- – Activar la autenticación multifactor (2FA) y monitorear regularmente las cuentas bancarias o digitales.
- – Instalar alguna solución de certificadas con el sello “Approved”.
Una invitación a disfrutar con seguridad y valores
Aunque el entorno digital puede ser riesgoso, no tiene por qué ser un enemigo de la familia. Con información, diálogo y acompañamiento, padres e hijos pueden disfrutar de la cultura digital con confianza.
Las películas, los videojuegos y las plataformas de entretenimiento pueden ser espacios de encuentro y aprendizaje, siempre que se consuman de forma responsable.
La próxima vez que tus hijos te pidan ver una “película gratis” en internet, recuerda que detrás de un simple clic puede haber una amenaza invisible.
El mejor antivirus sigue siendo la educación en casa.
“Kit de Santidad”: la película inspirada en el ejemplo de Carlo Acutis, ya está en cines
Ficción y testimonio real para mostrar el poder transformador de la fe
Ciudad de México.- La película “Kit de Santidad” inspirada en la vida del santo Carlo Acutis, el joven italiano canonizado por el Papa León XIV en septiembre pasado, ya se proyecta en cines mexicanos para invitar al público a un viaje de fe y reflexión.
Dirigida por Pablo Casso y producida por Gaby Jácoba, esta cinta de Ave María Films en colaboración con Hollywood Catholic Films combina elementos de ficción con testimonios reales para presentar una historia profundamente humana.
¿De qué trata “Kit de Santidad”?
El protagonista, Sebastián, interpretado por Antonio Mauri, es un joven que ha perdido el rumbo tras una crisis familiar. Al acercarse al mensaje de Carlo Acutis y conocer su “kit de santidad”, Sebastián emprende un camino de transformación y conversión espiritual, que lo llevará a reencontrarse con la fe y esperanza.
De la pantalla a la vida real: el mensaje que trasciende
El actor Antonio Mauri compartió sobre el estreno del filme, que este proyecto lo transformó tanto personal como espiritualmente.
“En lo personal, este acercamiento a Carlo, a conocer más de su vida y sus investigaciones, me ha acercado más a Dios. Y en lo profesional, hay algo muy especial: me inspira a hacer proyectos que sé que le van a ayudar a la gente”.
El docudrama de 93 minutos combina la ficción con actuaciones como la de Mauri y testimonios de figuras como Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis; el científico Ricardo Castañón Gómez, conocido por sus estudios sobre milagros eucarísticos, y el sacerdote mexicano Padre Borre, popular en redes sociales por su estilo evangelizador cercano.
La película destaca por su mensaje accesible y universal, especialmente dirigido a jóvenes y familias que buscan inspiración en medio de los desafíos actuales y entre la oferta de cine llena de propuestas estridentes. Con una narrativa sensible y una propuesta cinematografía muy sencilla, “Kit de Santidad” se suma a una nueva ola de producciones de cine católico que buscan tocar corazones y fortalecer valores.
YA VISTE: Así fue la premier de Kit de Santidad
Una propuesta de fe y esperanza en tiempos difíciles
Más allá de la biografía del joven santo, “Kit de Santidad” plantea una reflexión sobre el sentido de la vida y el poder del testimonio. El filme muestra que la santidad no es un ideal inalcanzable, sino un camino posible para cualquiera que desee vivir con amor, autenticidad y servicio.
YA VISTE: “Jesús: Luz del Mundo”, película animada para toda la familia, muy pronto en cines
“Kit de Santidad” ya está disponible en Cinemex a nivel nacional con un cine que promueve los valores y la fe.
“Kit de Santidad”, la película sobre Carlo Acutis que inspira a una nueva generación
Ciudad de México.– En medio de un ambiente festivo, se llevó a cabo la premier de la película “Kit de Santidad”, una producción que ya se exhibe en salas Cinemex de todo el país. La cinta, dirigida por Pablo Casso y producida por Gaby Jácoba bajo el sello de Ave María Films, invita al público a reflexionar sobre la fe, la esperanza y la posibilidad de la conversión personal.
Está centrada en la vida y el mensaje de San Carlo Acutis, el joven italiano canonizado el pasado 7 de septiembre en el Vaticano por el Papa León XIV. la película retrata el camino interior de Sebastián, un adolescente que ha perdido el rumbo y, tras una crisis familiar, descubre el “kit de santidad” de Carlo, este hallazgo lo lleva a reencontrarse con su fe y a transformar su vida desde el interior.
Un estreno que reunió varios testimonios
Durante la premier en la Ciudad de México, el protagonista Antonio Mauri compartió cómo el proyecto tocó profundamente su vida personal y espiritual.
“En esta historia vemos como Sebastián se va acercando a Carlo y conociendo más de su kit, y pues también nosotros con el al mismo tiempo. Y es muy fácil identificarnos con este personaje”.
A través del formato de docudrama, que combina dramatización, testimonios y elementos documentales, “Kit de Santidad” muestra que la fe puede vivirse con alegría en el mundo contemporáneo. En el filme participan Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis; el Dr. Ricardo Castañón Gómez, reconocido investigador de los milagros eucarísticos; y el sacerdote mexicano José Juan Montalvo, conocido como el Padre Borre, influyente en redes sociales por su mensaje de fe y su empatía con los jóvenes.
Así se vivió la premier de “Kit de Santidad”
El filme fue recibido con calidez por el público asistente, entre quienes se encontraban figuras del espectáculo como las actrices Graciela Mauri y Karyme Lozano, quienes destacaron la relevancia de promover producciones con valores.
“Quiero recomendarles Kit de Santidad… Si los jóvenes quieren venir, vengan, apoyemos el cine con valores, el camino bonito, a mí me encantó”, dijo Graciela Mauri.
“Quiero recomendarles que no dejen de venir a ver Kit de Santidad, una película hermosa que habla de un joven que pasa por situaciones de adolescente y que encuentra el camino. Como mamás, podemos traer a nuestros hijos, a los jóvenes. Apoyemos el cine católico y los valores”, expresó Lozano.
Una producción que promueve valores y fe
Además de su estreno nacional, “Kit de Santidad” forma parte del Festival Internacional de Cine Católico, donde ha sido recomendada por personalidades como Alexander Acha y Karyme Lozano.
Con esta cinta, Gaby Jácoba, directora del Festival, busca continuar la misión de acercar historias que transforman y conectan con la espiritualidad.
“El cine puede ser un instrumento de fe y esperanza; historias como la de Carlo nos recuerdan que todos podemos aspirar a la santidad desde la vida cotidiana”, afirmó durante la presentación.
La película puede verse actualmente en salas Cinemex de todo el país.
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
La puedes ver en Netflix
Ciudad de México.- Marca de Vida (Lifemark) es una conmovedora película que aborda temas, como la adopción, el dilema del aborto y la importancia de la vida. Basada en hechos reales, esta historia llegó a la pantalla grande gracias a los hermanos Stephen y Alex Kendrick, quienes la vieron en el documental I Lived on Parker Avenue, sobre la vida de David Scotton, al que su madre biológico dio la oportunidad de vivir.
¿De qué trata Marca de Vida?
La historia sigue a David, un joven de 18 años que, al igual que muchos adolescentes, está por terminar el último año de preparatoria, mientras disfruta de su vida con sus padres adoptivos. David no tiene dudas sobre su vida y la familia que lo crio, pero cuando llega a la mayoría de edad, tiene la oportunidad de conocer a su mamá biológica.
El relato toma un giro emotivo cuando Melissa, la madre biológica de David, decide dar un paso valiente y actualizar su información de contacto en la agencia de adopción, 18 años después de dar a su hijo en adopción, en lugar de abortar.
La película no solo destaca la vulnerabilidad de las decisiones de una joven madre, sino también el valor de la vida y destaca el camino para ofrecer una nueva oportunidad, al dar a su hijo en adopción. Este es un relato que también honra la vida, al mostrar cómo dos familias se unen en un acto de empatía y amor.
La conexión entre David y Melissa se establece a través de mensajes en redes sociales y, finalmente, en persona, lo que permite que ambos se enfrenten a su pasado y tengan un reencuentro de aceptación y perdón. La relación de David con sus padres adoptivos, quienes lo apoyan a lo largo de este proceso, refuerza el mensaje de que, aunque la biología puede ser importante, el amor es fundamental en la crianza.
El verdadero “protagonista” le dio un plus al filme
El propio David Scotton estuvo involucrado en la pre producción del filme y se reunió varias veces con el protagonista, Raphael Ruggero, para orientarlo en su interpretación.
TE RECOMENDAMOS: Los niños invisibles narra la espera de miles de pequeños en casas hogar
El filme, dirigido por Kevin Peeples, cuenta con una excelente dirección y un elenco talentoso, que hace que esta historia se sienta cercana. Kirk Cameron, conocido por su trabajo en películas basadas en la fe, aporta una gran humanidad a su rol como el padre adoptivo. Marisa Lynae Hampton y Raphael Ruggero ofrecen interpretaciones convincentes, mientras que los toques de comedia de Justin Sterner como el mejor amigo de David, Nate, tonos de humor que equilibran el drama del argumento.
TE RECOMENDAMOS: El filme animado Jesús. Luz del mundo estrena el 16 de octubre, mira de qué trata
Marca de Vida es un testimonio de las opciones que tenemos en la vida y el significado de la familia. La película destaca la importancia de tomar decisiones responsables y valientes, más allá de las circunstancias difíciles que puedan rodearla. Con momentos tiernos, emotivos y hasta divertidos, la película es una obra cinematográfica que invita a reflexionar sobre el valor de cada vida humana.
Actualmente se encuentra disponible en Netflix y en América Latina tiene varios récords de audiencia: En su estreno en la plataforma en México se colocó dentro del top 10 de las más vistas, lo mismo ocurrió en Argentina y Venezuela. Mientras que en su estreno en cines de EU, en 2022, tuvo un buen recibimiento.
