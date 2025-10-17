“Jesús: Luz del Mundo” cine de animación con un mensaje de fe para los más pequeños

Ciudad de México.- La cartelera se ilumina con una propuesta para toda la familia, sobre todo para los más pequeños: Jesús: Luz del Mundo no solo es una película animada; es una declaración de principios. Es la alternativa ideal para quienes buscamos ver cine con un mensaje de esperanza y valores.

La gran fortaleza de la cinta reside en su enfoque narrativo, está centrada en la idea de que los discípulos de Jesús eran muy jóvenes, posiblemente adolescentes, esto permite que los niños se identifiquen fácilmente. El equipo de producción eligió contar la historia del Mesías a través de los ojos de Juan, el apóstol más joven. Juan es un adolescente, un joven con dudas, miedos, y una necesidad genuina de ayudar a su familia a pagar los voraces impuestos romanos.

¿De qué trata Jesús: Luz del Mundo?

Juan es un adolescente, un joven con dudas, miedos, y una necesidad genuina de ayudar a su familia, él y su hermano Santiago escuchan de su madre la fascinante historia de la creación del mundo. Y sí, sus padres son Zebedeo y Salomé.

La película transforma un relato bíblico conocido en una conmovedora historia de crecimiento personal. Los espectadores, especialmente los más pequeños, se identifican de inmediato con las ansiedades y la inexperiencia de Juan. Su búsqueda desesperada por una solución económica lo conduce a un encuentro inesperado con Jesús de Nazaret.

Un Mensaje de Vida y Valores

Foto: Cortesía de CanZión Films

La narrativa recorre los momentos cruciales de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Destaca su compasión y humanidad. La película presenta a los discípulos como jóvenes con entusiasmo y dudas. Ellos siguieron a Jesús en una aventura transformadora.

Figuras como Pedro, Santiago, y el mismo Juan, no son solo personajes bíblicos. Son jóvenes que emprendieron un viaje lleno de desafíos y aprendizajes. La cinta es una excelente herramienta de catequesis, narrada de forma ágil y cronológica. Esto facilita seguir la historia al público infantil.

La Magia de la Animación 2D Clásica

Foto: Cortesía de CanZión Films

El talento detrás de la producción respalda la calidad visual del proyecto. El director Tom Bancroft, junto con su hermano Tony (veterano de clásicos como Mulán y El Rey León), decidió regresar a la animación 2D dibujada a mano. Esta elección estética no es casual. En medio de producciones en 3D con infinitos efectos visuales, la animación tradicional ofrece una conexión emocional más directa.

Los productores explican que esta técnica preserva una belleza atemporal. Las sutiles “imperfecciones humanas” del dibujo otorgan autenticidad al relato. Este estilo visual cálido y cercano permite transmitir emociones profundas, conectando tanto con niños como con adultos nostálgicos. El equipo de Bancroft logró un resultado notable. Aplicaron las técnicas de Hollywood, pero se mantuvieron rigurosamente fieles al texto de los Evangelios.

La película pertenece a El Proyecto Poema de Salvación, una fundación dedicada a inspirar seguidores de Jesús de por vida.

Jesús: Luz del Mundo es una propuesta cinematográfica sencilla pero una opción necesaria en la cartelera. Ofrece una mirada nueva a la historia de Cristo y difunde valores esenciales para la vida y la familia.

Se puede ver en Cinépolis

npq