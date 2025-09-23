“Jesús, Luz del Mundo”: la película animada con talento Disney que llega a México

Ciudad de México.– Muy pronto llegará a México la película animada Jesús, Luz del Mundo, una emotiva historia que narra la vida, muerte y resurrección de Jesús a través de los ojos del apóstol Juan. El filme, producido por CanZión Films, cuenta con la colaboración artística de animadores de Disney que trabajaron en clásicos como Mulán y El Rey León.

Centrada en la idea de que los discípulos de Jesús eran muy jóvenes, posiblemente adolescentes, la historia se enfoca en Juan, el más pequeño de ellos. Esto permite que los niños se identifiquen con facilidad, gracias a una narrativa novedosa que acerca el relato bíblico a las nuevas generaciones.

Foto: Cortesía de CanZion Films

¿De qué trata Jesús, Luz del Mundo?

Cuando un joven llamado Juan busca ayuda para pagar los impuestos de su familia, se encuentra con un hombre que cambiará su vida para siempre: Jesús. A partir de ese momento, junto a Pedro, Santiago y otros discípulos, Juan vivirá una aventura que transformará la historia.

De los animadores de El Rey León

Foto: Cortesía de CanZion Films

La película fue dirigida por Tom Bancroft, animador en producciones de Disney como La Bella y la Bestia y El Rey León, con la dirección de animación de Tony Bancroft, responsable de Mulán, y quien trabajó junto al equipo detrás de Mary Poppins Returns.

A diferencia de las técnicas actuales de 3D o inteligencia artificial, Jesús, Luz del Mundo fue realizada en animación 2D. Según Tom Bancroft, la decisión busca conectar más directamente con las emociones del espectador:

“Ha sido una tremenda bendición ser parte de contar la historia de Jesús a través de la mirada de uno de sus discípulos”.

Los productores Matt y Brennan McPherson señalaron que la animación dibujada a mano conserva su belleza a lo largo de los años, con sutiles imperfecciones “humanas” que le otorgan autenticidad.

“Usar animación 2D para transmitir esta narrativa promete evocar nostalgia y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia fresca y emocionante”, agregó Bancroft.

Voces que dan vida a los discípulos

La cinta cuenta con las voces en español del cantautor Marcos Witt y del actor colombiano Sebastián Caicedo, quien interpreta al apóstol Pedro.

“Participar en esta película animada y darle vida a Pedro es un honor y un placer que va más allá de la actuación; es ser parte de un legado cargado de fe y esperanza, que tocará millones de corazones para conocer el amor de Jesús”.

Un proyecto con misión

Foto: Cortesía de CanZion Films

La película está producida por El Proyecto Poema de Salvación, un estudio creativo independiente perteneciente a una fundación. Su misión es apoyar a quienes ya comparten el Evangelio para “inspirar a seguidores de Jesús de por vida y equipar a otros para hacer lo mismo”.

Dirigida a toda la familia, Jesús, Luz del Mundo busca especialmente acercar a los más pequeños a las Sagradas Escrituras, presentando a los discípulos como jóvenes que, con dudas y entusiasmo, siguieron a Jesús en una aventura transformadora.

Estreno en México

Foto: Cortesía de CanZion Films

Tras su estreno comercial en Estados Unidos el 5 de septiembre, la película llegará a México el 16 de octubre en Cinépolis.

Con un mensaje de fe, la cinta promete convertirse en una experiencia que combina la emoción del cine con una enseñanza espiritual para toda la familia.

