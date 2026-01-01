Cine, Series y TV
Jonathan Roumie: la fe detrás del actor que interpreta a Jesús
En entrevista con el P. Mike Schmitz
El actor estadounidense Jonathan Roumie, quien da vida a Jesús en la exitosa serie The Chosen, reveló que su experiencia al encarnar la Pasión de Cristo cambió su forma de vivir la fe, la Misa y el sentido del sufrimiento.
Jonathan Roumie no solo interpreta a Jesús en The Chosen; vive una transformación interior que va más allá de los guiones y los reflectores. En una conversación reciente con el sacerdote estadounidense Mike Schmitz, el actor compartió cómo su experiencia al representar la Pasión lo llevó a una fe más profunda y consciente.
Roumie confesó que antes de filmar las escenas finales pidió una gracia especial: “poder participar, aunque fuera mínimamente, en el sufrimiento de Cristo”. Esa oración, explicó, tuvo consecuencias reales. Durante el rodaje experimentó lesiones, cansancio y un fuerte impacto emocional que lo llevaron después a buscar silencio y oración en un monasterio.
“Ya no puedo vivir mi fe del mismo modo. La Cruz dejó de ser una imagen que contemplo desde fuera; ahora forma parte de mi vida cotidiana”.
Del set a la Eucaristía
Uno de los frutos más visibles de su proceso espiritual fue el cambio en su forma de participar en la Misa. Roumie explicó que, tras interpretar la Pasión, comprendió con mayor claridad la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por ello, decidió recibir la Comunión de rodillas, como signo de reverencia.
Incluso relató un momento en que un sacerdote le pidió ponerse de pie. “No lo viví como una polémica, sino como un llamado a discernir. Con mi director espiritual confirmé que debía mantenerme firme en lo que creo”, señaló.
Para el actor, esta decisión no es ideológica ni estética: “Es una respuesta de fe. Cristo está realmente presente en el altar”.
El sufrimiento ofrecido lo transformó
Roumie asegura que interpretar a Jesús cambió su manera de comprender el dolor humano. “Todos sufrimos, pero el sufrimiento solo tiene sentido cuando se ofrece unido al de Cristo”.
Su testimonio rescata una espiritualidad clásica del cristianismo: ofrecer el dolor por los demás, por la Iglesia, por las almas del purgatorio, y no huir de él, sino redimirlo.
Esta visión lo ha llevado a cultivar una fe más madura, centrada en la oración y en la Eucaristía.
YA VISTE: Jonathan Roumie comparte cómo la Eucaristía le ayudó a filmar la Crucifixión
Una experiencia que deja huella
Roumie reconoce que su proceso interior no ha terminado. Después de años de filmación y oración, asegura que necesita tiempo y silencio para seguir asimilando lo vivido. “No quiero desprenderme de esta experiencia, afirmó en la entrevista— porque me mantiene unido a Cristo, incluso cuando los focos se apaguen”.
Su testimonio muestra que, para algunos artistas, interpretar a Jesús no es un papel más, sino una oportunidad para vivir la fe desde dentro, con todo lo que implica de cruz, transformación y esperanza.
Cine, Series y TV
“Yo conocí a Jesús” regresa como un especial de Navidad
Un episodio cada día
Ciudad de México.- ¿Te la perdiste? Como parte de la programación especial que ofrece History para esta temporada navideña regresa la miniserie Yo conocí a Jesús, a través de su canal alternativo History 2.
Esta serie que recorre la vida de Jesús de una forma nunca antes vista, se transmite a lo largo de todo el mes de diciembre
Yo conocí a Jesús ofrece una visión única de la vida de Jesucristo a través desde la perspectiva de las ocho figuras fundamentales en su vida, como la Virgen María, José, Juan el Bautista, María Magdalena y Poncio Pilato, entre otros.
Cada personaje lleva a los espectadores a través de una historia épica y emocional del hombre más influyente de la historia, del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús, representado a través de un relato de ficción.
Yo conocí a Jesús es un retrato poderoso y auténtico sobre una de las personalidades más influyentes en la historia mundial.
TE RECOMENDAMOS: The Chosen: la última cena, la quinta temporada estrenará en cines en 2025
Esta miniserie de ocho episodios mezcla ficción con entrevistas a importantes religiosos y expertos historiadores.
Utilizando los textos bíblicos y reuniendo a algunos de los a expertos en teología más prestigiosos y líderes religiosos más respetados del mundo, la serie combina los Evangelios canónicos, fuentes históricas y contexto cultural para recrear un relato completo de Jesús: el hombre y el Mesías.
Yo conocí a Jesús, también, revela su viaje a través de un complejo mundo de reyes, políticos, reformistas y soldados en una lucha de poder turbulenta durante una época de cambio revolucionario y lleva a los espectadores a este mundo dramático para descubrir una historia jamás contada.
Además de la reveladora manera de retratar la historia de Jesús, a través de los ojos de las figuras principales en su vida, en Yo conocí a Jesús los expertos religiosos e historiadores expondrán y cuestionarán sobre algunos de los tradicionales relatos e historias expuestas en los principales textos bíblicos y los Santos Evangelios.
Por ejemplo la verdadera historia de los Reyes Magos, el lugar del nacimiento de Jesús, la auténtica relación entre Jesucristo y Juan Bautista.
Cine, Series y TV
Jonathan Roumie revela cómo la Eucaristía le ayudó al filmar la Crucifixión en “The Chosen 6”
“¡Sé católico!”
Ciudad de México. La serie The Chosen, no solo conmueve a millones de espectadores, sino que transformó profundamente a su protagonista. Jonathan Roumie, el actor católico que da vida a Jesús, compartió su testimonio sobre la Eucaristía como ancla espiritual, al enfrentar la ardua tarea de filmar la Crucifixión para la sexta temporada.
Roumie, conocido también por su devoción, ofreció su testimonio durante la reciente Procesión Eucarística de Nueva York. Ahí reveló que el rodaje de las escenas más intensas de la Pasión lo llevó al límite, tanto en su rol actoral como en su fe personal. Su discurso en ese evento fue un potente llamado a la vida sacramental y a seguir el ejemplo que promueve la popular producción.
El desafío de crucifición en The Chosen 6
El rodaje de la sexta temporada de The Chosen, la penúltima, se centró en los eventos que conducen a la crucifixión. Para Roumie, la interpretación de este peso histórico y divino requirió una entrega total que sobrepasó sus capacidades humanas.
El actor confesó que este proceso ha sido lo más demandante que ha intentado en su vida, “esto fue por lo menos la cosa más difícil que he intentado, tanto como actor y como hombre cristiano”.
Ante tal exigencia, el camino hacia la cruz lo obligó a buscar una fuente de fuerza externa a él, y la encontró en la Divinidad. Roumie afirmó:
“La intensidad y peso de la pasión, el sufrimiento y la muerte en una cruz me desafiaban y necesitaban un nivel de fuerza que yo no creo tener, solo Cristo mismo”.
La Eucaristía, su alimento
Para poder sostenerse y no naufragar en la oscuridad mental y espiritual que conlleva representar el sufrimiento de Nuestro Señor, Jonathan Roumie encontró refugio constante en los Sacramentos de la Fe Católica.
El actor explicó que esta inmersión casi diaria en la vida espiritual fue la única forma de culminar con éxito la temporada. La Eucaristía y la confesión se convirtieron en su alimento diario.
“La única manera de que pudiera sostenerme y lograr esta fuerza fue por participar en la Eucaristía tan frecuentemente como el tiempo permitiera. Confesión, adoración, y la Eucaristía, que se convirtió en mi comida y bebida. Y sin ellas seguramente me hubiera perdido en el abismo de mi propia aproximación mental de la crucifixión y la muerte de Jesús”.
Roumie enfatizó que al buscar la sanación de sus propias heridas a través del Sacramento de la Reconciliación, permitió que Cristo actuara directamente en su ser, para reflejar un poco de la luz que interpreta en pantalla.
“Buscando la cura de las profundas heridas del pecado dentro de mí a través del sacramento de reconciliación, y recibiendo la Eucaristía casi diariamente, fue Cristo quien modificó mi alma para reflejar más de él dentro de mí. Es Cristo, cuyo luz brilla dentro, este vaso pálido de piel y huesos. Es Cristo, cuyo corazón es nuestro corazón. Y es Cristo, al que el mundo ve y siente, no yo”.
“¡Sé católico!”
El punto culminante del discurso de Roumie fue una invitación a quienes aún no participan de la Comunión.
El actor de la serie producida por Dallas Jenkins lanzó un llamado directo y conmovedor, con un tono apasionado que resonó en la Catedral de San Patricio:
“Esto es solo posible a través de la promesa que nos dio dos mil años atrás, de que nunca nos dejaría y si no eres católico y no puedes recibir y quieres ¡sé católico! Eso es todo lo que tienes que hacer”.
El Legado de The Chosen en Latinoamérica
Mientras la sexta temporada, sobre laCrucifixión avanza en posproducción, la audiencia de México y Latinoamérica ya ha disfrutado de la quinta temporada, titulada La Última Cena. Esta entrega, que profundizó en los últimos días de Jesús desde la perspectiva de sus apóstoles, tuvo un exitoso estreno en plataformas durante el verano.
El impacto global de The Chosen es innegable. Su éxito en taquilla, con una recaudación global de casi 60 millones de dólares, demuestra que el público busca activamente entretenimiento con valores y contenido que fortalezca los lazos familiares y la vida espiritual.
The Chosen está planeada para siete temporadas. Con la sexta dedicada a la Pasión, la séptima y última explorará el misterio de la Resurrección. El testimonio de su protagonista consolida el mensaje de la serie: no se trata solo de una serie, sino de un vehículo para vivir la fe en familia.
Cine, Series y TV
La Casa de los Famosos busca ser entretenimiento familiar
La productora desea unir a las familias con su programa
Ciudad de México. — Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, respondió a las críticas y reafirmó su compromiso con el entretenimiento familiar.
En entrevista con Milenio, aclaró los rumores que han circulado sobre el reality show, especialmente sobre presuntos favoritismos y censura.
“Siempre tratamos que el casting sea lo más diverso posible para el público joven que no conoce quizá otras trayectorias”, afirmó Noguerón, al hablar del proceso de selección.
La tercera temporada de La Casa de los Famosos se estrenó en medio de comentarios sobre supuestos favoritismos en la elección de participantes. También circularon críticas sobre la edición del contenido para proteger la imagen de algunos concursantes.
Más para leer: Chespirito hizo reír a todos cuando en su familia lloraban: el triste final de serie
Noguerón rechazó estas versiones y explicó que el programa busca representar distintas edades, perfiles y profesiones para lograr una convivencia atractiva. “Queremos que los abuelitos, las mamás, los papás y los hijos se sienten a ver la televisión”, explicó.
La productora aseguró que el objetivo siempre ha sido atraer a toda la familia, especialmente los domingos. “Nuestro target es lo más abierto posible”, comentó.
“Doy gracias a Dios”: productora de La Casa de los Famosos
En ese sentido, enfatizó que el programa busca entretener, no generar división. “Sabemos que hay dimes y diretes como parte del show para divertirse, no para ofender a nadie”, dijo a Milenio.
Rosa María Noguerón ha trabajado 27 años en Televisa. En ese tiempo, construyó una carrera basada en valores que, según ella, también aplica en su vida personal. “Antes que otra cosa, estoy agradecida con Dios”, dijo.
También agradeció el respaldo de su jefa Andrea Barulata. “Desde el día uno me ha apoyado y ayudado a levantar la cara en todo momento”, reconoció.
Noguerón explicó que su equipo es clave en cada temporada del programa. “La vida me ha enseñado que uno no es nadie si no trabaja de la mano de su equipo”, compartió.
Sobre los señalamientos personales que ha recibido, dijo sentirse herida, pero fuerte. “Es verdad, hablan de mí sin conocerme. Soy una persona honorable”, respondió.
Finalmente, reveló qué la motiva a seguir: “Estoy hecha de pasión. Mi trabajo es mi hobby. Estoy hecha de gran fe y mucho amor por la televisión”.
Cine, Series y TV
Industria de doblaje mexicano, entre la espada y la IA
¿La IA podría sustituir a los actores?
Ciudad de México. — La industria del doblaje mexicano es legendaria y altamente reconocida en el mundo. Tiene figuras de talla internacional como Humberto Vélez, Mario Castañeda, Cristina Hernández y muchas otras más.
Sin embargo, de acuerdo con los propios actores, la inteligencia artificial se cimbra como una amenaza al gremio y a la industria.
En marzo pasado, Amazon Prime anunció un programa piloto de doblaje asistido por inteligencia artificial (IA).
Te interesa: Con IA, profanan a muertos para películas y comerciales
Con ello, busca hacer más “accesible” su catálogo de series y películas en distintos idiomas.
Según Amazon en un comunicado, este programa permitirá ofrecer doblaje en español latinoamericano e inglés para títulos que antes no contaban con esta opción.
Este no es el primer intento de Prime de tener doblaje con IA. Hace un año, lo intentó con dramas coreanos, pero retiró el trabajo ante las quejas de los fans.
Actores: “Nos quieren sustituir”
Distintos actores de doblaje expresaron su rechazo ante tal iniciativa, pues consideran que esta tecnología pone en riesgo su profesión y afecta la calidad de los productos audiovisuales.
Cristiana Hernández, reconocida por ser la voz de Alegría en Intensamente, dijo que la IA no debe usarse para sustituir al gremio.
En el mismo tenor está la opinión de Patricia Acevedo, conocida por interpretar a Lisa Simpson en Los Simpson.
“Estoy completamente en desacuerdo con lo que Prime Video intenta hacer porque quiere hacer doblaje con IA. Dice que una parte con IA y otra parte con nosotros, pero eso no se vale”.
Lili Barba, voz de Carlitos en Rugrats, advirtió que la medida puede costar empleos, reducir la calidad del trabajo y vulnerar los derechos de los actores.
En el último punto, Barba explica que las voces de los actores pueden ser clonadas sin autorización.
“Es fundamental que nos unamos para defender nuestra profesión y garantizar que la tecnología sea una herramienta que complemente, no que reemplace a la voz humana”.
En caso de que esto pase, se violentaría la dignidad y los derechos de los actores de doblaje.
Gerardo Reyero hizo un llamado a salvar el doblaje hecho por humanos.
En entrevista para Siete24.mx, el Dr. Prbo. Manuel Valeriano, coordinador de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de México, explicó que para la iglesia, el respeto al consentimiento y la dignidad de la persona humana son principios fundamentales en la doctrina social de la iglesia.
Por lo tanto, explica el sacerdote, el uso por lo tanto de imágenes o voces de personas fallecidas sin su consentimiento previo es éticamente problemático.
“La iglesia ha dejado claro que no es lícito usar la inteligencia artificial para manipular o explotar a las personas, especialmente cuando se instrumentaliza la imagen de fallecidos para intereses económicos o políticos”.
Busca el PT proteger la industria del doblaje
El diputado Santiago González Soto (PT) presentó una iniciativa para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria del doblaje en México. La propuesta busca proteger los derechos laborales, patrimoniales y culturales de actores y actrices.
González Soto explicó que la iniciativa plantea reformas a la Ley Federal de Cinematografía, la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley Federal del Trabajo.
La iniciativa pretende prohibir el uso exclusivo de IA para sustituir intérpretes humanos y evitar la clonación de voces sin consentimiento. También establece que se informe al público si el contenido fue generado con IA.
González Soto advirtió que la industria del doblaje enfrenta una amenaza sin precedentes. Señaló que plataformas como Amazon Prime comenzaron a usar voces clonadas mediante IA en México desde 2024. Esta práctica, dijo, reduce costos, pero afecta empleos y derechos autorales.
De acuerdo con el Observatorio del Ocio y el Entretenimiento Digital (Ocendi), en 2023 el 28 % del doblaje en plataformas digitales se hizo con IA. Se estima que esta cifra superará el 50 % en 2026.
La iniciativa propone que el uso de IA esté sujeto a licencias, remuneración proporcional y supervisión de la Secretaría de Cultura. Además, los fondos recaudados se destinarían al apoyo del doblaje nacional.
“El doblaje en México es parte de nuestra identidad cultural. No podemos permitir su reemplazo por voces sintéticas sin reglas”, concluyó González Soto.
JAHA
