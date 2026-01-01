Jonathan Roumie: la fe detrás del actor que interpreta a Jesús

Ciudad de México. — La industria del doblaje mexicano es legendaria y altamente reconocida en el mundo. Tiene figuras de talla internacional como Humberto Vélez, Mario Castañeda, Cristina Hernández y muchas otras más.

Sin embargo, de acuerdo con los propios actores, la inteligencia artificial se cimbra como una amenaza al gremio y a la industria.

En marzo pasado, Amazon Prime anunció un programa piloto de doblaje asistido por inteligencia artificial (IA).

Con ello, busca hacer más “accesible” su catálogo de series y películas en distintos idiomas.

Según Amazon en un comunicado, este programa permitirá ofrecer doblaje en español latinoamericano e inglés para títulos que antes no contaban con esta opción.

Este no es el primer intento de Prime de tener doblaje con IA. Hace un año, lo intentó con dramas coreanos, pero retiró el trabajo ante las quejas de los fans.

Prime Video ha dado el primer paso en doblar una serie con IA y este es el resultado:



Un bodrio como una catedral.



Nos insultan como publico haciendo que nos traguemos esto y lo vamos a aceptar? Tan poco vale nuestro criterio?



Esto es una falta de respeto a la humanidad. pic.twitter.com/ujoH38lkUp — Sendo Babyface (@JoelSendo) May 25, 2024

Actores: “Nos quieren sustituir”

Distintos actores de doblaje expresaron su rechazo ante tal iniciativa, pues consideran que esta tecnología pone en riesgo su profesión y afecta la calidad de los productos audiovisuales.

Cristiana Hernández, reconocida por ser la voz de Alegría en Intensamente, dijo que la IA no debe usarse para sustituir al gremio.

En el mismo tenor está la opinión de Patricia Acevedo, conocida por interpretar a Lisa Simpson en Los Simpson.

“Estoy completamente en desacuerdo con lo que Prime Video intenta hacer porque quiere hacer doblaje con IA. Dice que una parte con IA y otra parte con nosotros, pero eso no se vale”.

Lili Barba, voz de Carlitos en Rugrats, advirtió que la medida puede costar empleos, reducir la calidad del trabajo y vulnerar los derechos de los actores.

En el último punto, Barba explica que las voces de los actores pueden ser clonadas sin autorización.

“Es fundamental que nos unamos para defender nuestra profesión y garantizar que la tecnología sea una herramienta que complemente, no que reemplace a la voz humana”.

En caso de que esto pase, se violentaría la dignidad y los derechos de los actores de doblaje.

Gerardo Reyero hizo un llamado a salvar el doblaje hecho por humanos.

Salvemos el doblaje hecho por humanos🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/NDHHhGlmVI — Gerardo Reyero Muñoz (@GerardoReyero) March 13, 2025

En entrevista para Siete24.mx, el Dr. Prbo. Manuel Valeriano, coordinador de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de México, explicó que para la iglesia, el respeto al consentimiento y la dignidad de la persona humana son principios fundamentales en la doctrina social de la iglesia.

Por lo tanto, explica el sacerdote, el uso por lo tanto de imágenes o voces de personas fallecidas sin su consentimiento previo es éticamente problemático.

“La iglesia ha dejado claro que no es lícito usar la inteligencia artificial para manipular o explotar a las personas, especialmente cuando se instrumentaliza la imagen de fallecidos para intereses económicos o políticos”.

Busca el PT proteger la industria del doblaje

El diputado Santiago González Soto (PT) presentó una iniciativa para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria del doblaje en México. La propuesta busca proteger los derechos laborales, patrimoniales y culturales de actores y actrices.

González Soto explicó que la iniciativa plantea reformas a la Ley Federal de Cinematografía, la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley Federal del Trabajo.

La iniciativa pretende prohibir el uso exclusivo de IA para sustituir intérpretes humanos y evitar la clonación de voces sin consentimiento. También establece que se informe al público si el contenido fue generado con IA.

González Soto advirtió que la industria del doblaje enfrenta una amenaza sin precedentes. Señaló que plataformas como Amazon Prime comenzaron a usar voces clonadas mediante IA en México desde 2024. Esta práctica, dijo, reduce costos, pero afecta empleos y derechos autorales.

De acuerdo con el Observatorio del Ocio y el Entretenimiento Digital (Ocendi), en 2023 el 28 % del doblaje en plataformas digitales se hizo con IA. Se estima que esta cifra superará el 50 % en 2026.

La iniciativa propone que el uso de IA esté sujeto a licencias, remuneración proporcional y supervisión de la Secretaría de Cultura. Además, los fondos recaudados se destinarían al apoyo del doblaje nacional.

“El doblaje en México es parte de nuestra identidad cultural. No podemos permitir su reemplazo por voces sintéticas sin reglas”, concluyó González Soto.

