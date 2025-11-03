Cine, Series y TV
Jonathan Roumie revela cómo la Eucaristía le ayudó al filmar la Crucifixión en “The Chosen 6”
Ciudad de México. La serie The Chosen, no solo conmueve a millones de espectadores, sino que transformó profundamente a su protagonista. Jonathan Roumie, el actor católico que da vida a Jesús, compartió su testimonio sobre la Eucaristía como ancla espiritual, al enfrentar la ardua tarea de filmar la Crucifixión para la sexta temporada.
Roumie, conocido también por su devoción, ofreció su testimonio durante la reciente Procesión Eucarística de Nueva York. Ahí reveló que el rodaje de las escenas más intensas de la Pasión lo llevó al límite, tanto en su rol actoral como en su fe personal. Su discurso en ese evento fue un potente llamado a la vida sacramental y a seguir el ejemplo que promueve la popular producción.
El desafío de crucifición en The Chosen 6
El rodaje de la sexta temporada de The Chosen, la penúltima, se centró en los eventos que conducen a la crucifixión. Para Roumie, la interpretación de este peso histórico y divino requirió una entrega total que sobrepasó sus capacidades humanas.
El actor confesó que este proceso ha sido lo más demandante que ha intentado en su vida, “esto fue por lo menos la cosa más difícil que he intentado, tanto como actor y como hombre cristiano”.
Ante tal exigencia, el camino hacia la cruz lo obligó a buscar una fuente de fuerza externa a él, y la encontró en la Divinidad. Roumie afirmó:
“La intensidad y peso de la pasión, el sufrimiento y la muerte en una cruz me desafiaban y necesitaban un nivel de fuerza que yo no creo tener, solo Cristo mismo”.
La Eucaristía, su alimento
Para poder sostenerse y no naufragar en la oscuridad mental y espiritual que conlleva representar el sufrimiento de Nuestro Señor, Jonathan Roumie encontró refugio constante en los Sacramentos de la Fe Católica.
El actor explicó que esta inmersión casi diaria en la vida espiritual fue la única forma de culminar con éxito la temporada. La Eucaristía y la confesión se convirtieron en su alimento diario.
“La única manera de que pudiera sostenerme y lograr esta fuerza fue por participar en la Eucaristía tan frecuentemente como el tiempo permitiera. Confesión, adoración, y la Eucaristía, que se convirtió en mi comida y bebida. Y sin ellas seguramente me hubiera perdido en el abismo de mi propia aproximación mental de la crucifixión y la muerte de Jesús”.
Roumie enfatizó que al buscar la sanación de sus propias heridas a través del Sacramento de la Reconciliación, permitió que Cristo actuara directamente en su ser, para reflejar un poco de la luz que interpreta en pantalla.
“Buscando la cura de las profundas heridas del pecado dentro de mí a través del sacramento de reconciliación, y recibiendo la Eucaristía casi diariamente, fue Cristo quien modificó mi alma para reflejar más de él dentro de mí. Es Cristo, cuyo luz brilla dentro, este vaso pálido de piel y huesos. Es Cristo, cuyo corazón es nuestro corazón. Y es Cristo, al que el mundo ve y siente, no yo”.
El punto culminante del discurso de Roumie fue una invitación a quienes aún no participan de la Comunión.
El actor de la serie producida por Dallas Jenkins lanzó un llamado directo y conmovedor, con un tono apasionado que resonó en la Catedral de San Patricio:
“Esto es solo posible a través de la promesa que nos dio dos mil años atrás, de que nunca nos dejaría y si no eres católico y no puedes recibir y quieres ¡sé católico! Eso es todo lo que tienes que hacer”.
El Legado de The Chosen en Latinoamérica
Mientras la sexta temporada, sobre laCrucifixión avanza en posproducción, la audiencia de México y Latinoamérica ya ha disfrutado de la quinta temporada, titulada La Última Cena. Esta entrega, que profundizó en los últimos días de Jesús desde la perspectiva de sus apóstoles, tuvo un exitoso estreno en plataformas durante el verano.
El impacto global de The Chosen es innegable. Su éxito en taquilla, con una recaudación global de casi 60 millones de dólares, demuestra que el público busca activamente entretenimiento con valores y contenido que fortalezca los lazos familiares y la vida espiritual.
The Chosen está planeada para siete temporadas. Con la sexta dedicada a la Pasión, la séptima y última explorará el misterio de la Resurrección. El testimonio de su protagonista consolida el mensaje de la serie: no se trata solo de una serie, sino de un vehículo para vivir la fe en familia.
Cine, Series y TV
La Casa de los Famosos busca ser entretenimiento familiar
La productora desea unir a las familias con su programa
Ciudad de México. — Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, respondió a las críticas y reafirmó su compromiso con el entretenimiento familiar.
En entrevista con Milenio, aclaró los rumores que han circulado sobre el reality show, especialmente sobre presuntos favoritismos y censura.
“Siempre tratamos que el casting sea lo más diverso posible para el público joven que no conoce quizá otras trayectorias”, afirmó Noguerón, al hablar del proceso de selección.
La tercera temporada de La Casa de los Famosos se estrenó en medio de comentarios sobre supuestos favoritismos en la elección de participantes. También circularon críticas sobre la edición del contenido para proteger la imagen de algunos concursantes.
Más para leer: Chespirito hizo reír a todos cuando en su familia lloraban: el triste final de serie
Noguerón rechazó estas versiones y explicó que el programa busca representar distintas edades, perfiles y profesiones para lograr una convivencia atractiva. “Queremos que los abuelitos, las mamás, los papás y los hijos se sienten a ver la televisión”, explicó.
La productora aseguró que el objetivo siempre ha sido atraer a toda la familia, especialmente los domingos. “Nuestro target es lo más abierto posible”, comentó.
“Doy gracias a Dios”: productora de La Casa de los Famosos
En ese sentido, enfatizó que el programa busca entretener, no generar división. “Sabemos que hay dimes y diretes como parte del show para divertirse, no para ofender a nadie”, dijo a Milenio.
Rosa María Noguerón ha trabajado 27 años en Televisa. En ese tiempo, construyó una carrera basada en valores que, según ella, también aplica en su vida personal. “Antes que otra cosa, estoy agradecida con Dios”, dijo.
También agradeció el respaldo de su jefa Andrea Barulata. “Desde el día uno me ha apoyado y ayudado a levantar la cara en todo momento”, reconoció.
Noguerón explicó que su equipo es clave en cada temporada del programa. “La vida me ha enseñado que uno no es nadie si no trabaja de la mano de su equipo”, compartió.
Sobre los señalamientos personales que ha recibido, dijo sentirse herida, pero fuerte. “Es verdad, hablan de mí sin conocerme. Soy una persona honorable”, respondió.
Finalmente, reveló qué la motiva a seguir: “Estoy hecha de pasión. Mi trabajo es mi hobby. Estoy hecha de gran fe y mucho amor por la televisión”.
Cine, Series y TV
Industria de doblaje mexicano, entre la espada y la IA
¿La IA podría sustituir a los actores?
Ciudad de México. — La industria del doblaje mexicano es legendaria y altamente reconocida en el mundo. Tiene figuras de talla internacional como Humberto Vélez, Mario Castañeda, Cristina Hernández y muchas otras más.
Sin embargo, de acuerdo con los propios actores, la inteligencia artificial se cimbra como una amenaza al gremio y a la industria.
En marzo pasado, Amazon Prime anunció un programa piloto de doblaje asistido por inteligencia artificial (IA).
Te interesa: Con IA, profanan a muertos para películas y comerciales
Con ello, busca hacer más “accesible” su catálogo de series y películas en distintos idiomas.
Según Amazon en un comunicado, este programa permitirá ofrecer doblaje en español latinoamericano e inglés para títulos que antes no contaban con esta opción.
Este no es el primer intento de Prime de tener doblaje con IA. Hace un año, lo intentó con dramas coreanos, pero retiró el trabajo ante las quejas de los fans.
Actores: “Nos quieren sustituir”
Distintos actores de doblaje expresaron su rechazo ante tal iniciativa, pues consideran que esta tecnología pone en riesgo su profesión y afecta la calidad de los productos audiovisuales.
Cristiana Hernández, reconocida por ser la voz de Alegría en Intensamente, dijo que la IA no debe usarse para sustituir al gremio.
En el mismo tenor está la opinión de Patricia Acevedo, conocida por interpretar a Lisa Simpson en Los Simpson.
“Estoy completamente en desacuerdo con lo que Prime Video intenta hacer porque quiere hacer doblaje con IA. Dice que una parte con IA y otra parte con nosotros, pero eso no se vale”.
Lili Barba, voz de Carlitos en Rugrats, advirtió que la medida puede costar empleos, reducir la calidad del trabajo y vulnerar los derechos de los actores.
En el último punto, Barba explica que las voces de los actores pueden ser clonadas sin autorización.
“Es fundamental que nos unamos para defender nuestra profesión y garantizar que la tecnología sea una herramienta que complemente, no que reemplace a la voz humana”.
En caso de que esto pase, se violentaría la dignidad y los derechos de los actores de doblaje.
Gerardo Reyero hizo un llamado a salvar el doblaje hecho por humanos.
En entrevista para Siete24.mx, el Dr. Prbo. Manuel Valeriano, coordinador de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de México, explicó que para la iglesia, el respeto al consentimiento y la dignidad de la persona humana son principios fundamentales en la doctrina social de la iglesia.
Por lo tanto, explica el sacerdote, el uso por lo tanto de imágenes o voces de personas fallecidas sin su consentimiento previo es éticamente problemático.
“La iglesia ha dejado claro que no es lícito usar la inteligencia artificial para manipular o explotar a las personas, especialmente cuando se instrumentaliza la imagen de fallecidos para intereses económicos o políticos”.
Busca el PT proteger la industria del doblaje
El diputado Santiago González Soto (PT) presentó una iniciativa para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria del doblaje en México. La propuesta busca proteger los derechos laborales, patrimoniales y culturales de actores y actrices.
González Soto explicó que la iniciativa plantea reformas a la Ley Federal de Cinematografía, la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley Federal del Trabajo.
La iniciativa pretende prohibir el uso exclusivo de IA para sustituir intérpretes humanos y evitar la clonación de voces sin consentimiento. También establece que se informe al público si el contenido fue generado con IA.
González Soto advirtió que la industria del doblaje enfrenta una amenaza sin precedentes. Señaló que plataformas como Amazon Prime comenzaron a usar voces clonadas mediante IA en México desde 2024. Esta práctica, dijo, reduce costos, pero afecta empleos y derechos autorales.
De acuerdo con el Observatorio del Ocio y el Entretenimiento Digital (Ocendi), en 2023 el 28 % del doblaje en plataformas digitales se hizo con IA. Se estima que esta cifra superará el 50 % en 2026.
La iniciativa propone que el uso de IA esté sujeto a licencias, remuneración proporcional y supervisión de la Secretaría de Cultura. Además, los fondos recaudados se destinarían al apoyo del doblaje nacional.
“El doblaje en México es parte de nuestra identidad cultural. No podemos permitir su reemplazo por voces sintéticas sin reglas”, concluyó González Soto.
Cine, Series y TV
Papa Francisco: Siete series y películas para conocerlo
Distintas perspectivas de su vida
Ciudad de México. — Tras el fallecimiento del papa Francisco, diversas producciones audiovisuales permiten conocer su vida y legado.
A continuación, te recomendamos siete producciones destacadas sobre el pontífice y te decimos dónde verlas:
1. Francisco: El Jesuita (2015)
Miniserie documental ganadora de premios como el Emmy Internacional al mejor programa extranjero en horario estelar dirigido por Matías Gueilburt. Disponible en Claro y transmitido por History.
2. Francisco: el padre Jorge (2015)
Biopic argentino basado en el libro de Elisabetta Piqué. Relata la vida de Bergoglio antes del papado. Disponible en Amazon Prime Video y Apple TV.
3. Llámame Francisco (2016)
Miniserie de cuatro capítulos que narra la juventud de Bergoglio en Argentina. Disponible en Netflix.
4. El Papa Francisco: un hombre de palabra (2018)
Documental dirigido por Wim Wenders que presenta entrevistas con el pontífice. Disponible en Apple TV y Amazon Prime Video.
5. In Viaggio (2022)
Documental de Gianfranco Rosi que sigue los viajes del papa Francisco por el mundo. Disponible en Amazon Prime Video y Apple TV.
6. Amén: Francisco Responde (2023)
Disney produjo este documental en el que el Papa Francisco se reúne y charla con distintos jóvenes de manera muy atenta y reflexiva. Se puede ver en Disney+.
- 7. El papa del fin del mundo (2013)
- Producción de History Channel que traza un perfil profundo del papa Francisco. Disponible en plataformas de streaming.
Estas producciones ofrecen diversas perspectivas sobre la vida y obra del papa Francisco. Están disponibles en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV y Filmin.
Cine, Series y TV
Fans conviven con los actores de The Chosen en la premier en México
El elenco saludó a sus seguidores en una alfombra turquesa
La emoción por The Chosen se sintió en la premier de la quinta temporada en México. Cientos de seguidores asistieron a Cinépolis Plaza Carso para ver los primeros episodios de la nueva entrega y convivir con los protagonistas de la serie.
Shahar Isaac (Pedro), Paras Patel (Mateo), Abe Bueno-Jallad (Santiago el Mayor), Vanessa Benavente (María) y Luke Dimyan (Judas) recorrieron la alfombra turquesa, donde se tomaron fotos, firmaron autógrafos y compartieron momentos con los fans antes de la función.
La energía del público era palpable: gritos, aplausos y ovaciones acompañaron a los actores mientras se acercaban a sus seguidores. El entusiasmo no se limitó a la alfombra, pues dentro de la sala la emoción continuó. Antes de la proyección, Vanessa Benavente agradeció la asistencia y habló sobre lo que los fans pueden esperar de la nueva temporada.
“En estos episodios van a ver esa entrada triunfal de Jesús, con Jerusalén replicada. Es enorme la temporada en general, pero este primer episodio arranca por todo lo alto”.
YA VISTE: Aquí puedes ver las primeras cuatro temporadas
¿Dónde nos quedamos?
La temporada anterior de The Chosen terminó con la llegada de Jesús a Jerusalén en medio de la celebración de la Pascua. Miles de personas se reunieron en la ciudad. Algunos lo recibieron como el Mesías. Otros, sobre todo los líderes religiosos, lo vieron como una amenaza.
Los discípulos estaban emocionados, pero también enfrentaban incertidumbre. Sabían que algo importante estaba por suceder, aunque no imaginaban el verdadero alcance de los eventos que estaban por vivir.
Lo que veremos en la quinta temporada
La historia sigue con Jesús en Jerusalén. Sus enseñanzas impactan a más personas, pero también generan conflictos. Sus enemigos buscan una forma de detenerlo.
Sus discípulos se enfrentarán a nuevas pruebas. Sus creencias serán cuestionadas. El destino de su maestro se vuelve más claro, y la tensión crece en cada episodio.
La premier en México dejó claro que The Chosen sigue siendo un fenómeno. La quinta temporada llegará a los cines el 10 de abril y promete ser una de las más intensas hasta ahora.
