Jonathan Roumie revela cómo la Eucaristía le ayudó al filmar la Crucifixión en “The Chosen 6”

Ciudad de México. La serie The Chosen, no solo conmueve a millones de espectadores, sino que transformó profundamente a su protagonista. Jonathan Roumie, el actor católico que da vida a Jesús, compartió su testimonio sobre la Eucaristía como ancla espiritual, al enfrentar la ardua tarea de filmar la Crucifixión para la sexta temporada.

Roumie, conocido también por su devoción, ofreció su testimonio durante la reciente Procesión Eucarística de Nueva York. Ahí reveló que el rodaje de las escenas más intensas de la Pasión lo llevó al límite, tanto en su rol actoral como en su fe personal. Su discurso en ese evento fue un potente llamado a la vida sacramental y a seguir el ejemplo que promueve la popular producción.

El desafío de crucifición en The Chosen 6

El rodaje de la sexta temporada de The Chosen, la penúltima, se centró en los eventos que conducen a la crucifixión. Para Roumie, la interpretación de este peso histórico y divino requirió una entrega total que sobrepasó sus capacidades humanas.

El actor confesó que este proceso ha sido lo más demandante que ha intentado en su vida, “esto fue por lo menos la cosa más difícil que he intentado, tanto como actor y como hombre cristiano”.

Ante tal exigencia, el camino hacia la cruz lo obligó a buscar una fuente de fuerza externa a él, y la encontró en la Divinidad. Roumie afirmó:

“La intensidad y peso de la pasión, el sufrimiento y la muerte en una cruz me desafiaban y necesitaban un nivel de fuerza que yo no creo tener, solo Cristo mismo”.

La Eucaristía, su alimento

Para poder sostenerse y no naufragar en la oscuridad mental y espiritual que conlleva representar el sufrimiento de Nuestro Señor, Jonathan Roumie encontró refugio constante en los Sacramentos de la Fe Católica.

El actor explicó que esta inmersión casi diaria en la vida espiritual fue la única forma de culminar con éxito la temporada. La Eucaristía y la confesión se convirtieron en su alimento diario.

“La única manera de que pudiera sostenerme y lograr esta fuerza fue por participar en la Eucaristía tan frecuentemente como el tiempo permitiera. Confesión, adoración, y la Eucaristía, que se convirtió en mi comida y bebida. Y sin ellas seguramente me hubiera perdido en el abismo de mi propia aproximación mental de la crucifixión y la muerte de Jesús”.

Roumie enfatizó que al buscar la sanación de sus propias heridas a través del Sacramento de la Reconciliación, permitió que Cristo actuara directamente en su ser, para reflejar un poco de la luz que interpreta en pantalla.

“Buscando la cura de las profundas heridas del pecado dentro de mí a través del sacramento de reconciliación, y recibiendo la Eucaristía casi diariamente, fue Cristo quien modificó mi alma para reflejar más de él dentro de mí. Es Cristo, cuyo luz brilla dentro, este vaso pálido de piel y huesos. Es Cristo, cuyo corazón es nuestro corazón. Y es Cristo, al que el mundo ve y siente, no yo”.

“¡Sé católico!”

El punto culminante del discurso de Roumie fue una invitación a quienes aún no participan de la Comunión.

El actor de la serie producida por Dallas Jenkins lanzó un llamado directo y conmovedor, con un tono apasionado que resonó en la Catedral de San Patricio:

“Esto es solo posible a través de la promesa que nos dio dos mil años atrás, de que nunca nos dejaría y si no eres católico y no puedes recibir y quieres ¡sé católico! Eso es todo lo que tienes que hacer”.

La última cena, The Chosen, quinta temporada

El Legado de The Chosen en Latinoamérica

Mientras la sexta temporada, sobre laCrucifixión avanza en posproducción, la audiencia de México y Latinoamérica ya ha disfrutado de la quinta temporada, titulada La Última Cena. Esta entrega, que profundizó en los últimos días de Jesús desde la perspectiva de sus apóstoles, tuvo un exitoso estreno en plataformas durante el verano.

El impacto global de The Chosen es innegable. Su éxito en taquilla, con una recaudación global de casi 60 millones de dólares, demuestra que el público busca activamente entretenimiento con valores y contenido que fortalezca los lazos familiares y la vida espiritual.

The Chosen está planeada para siete temporadas. Con la sexta dedicada a la Pasión, la séptima y última explorará el misterio de la Resurrección. El testimonio de su protagonista consolida el mensaje de la serie: no se trata solo de una serie, sino de un vehículo para vivir la fe en familia.

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp