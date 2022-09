“Querida”: Juan Gabriel tendrá su musical, con teatro y circo

Ciudad de México.- Para el cantante italiano Eros Ramazzotti México es muy importante en su carrera, por ello en su nuevo álbum titulado “Latido infinito” incluyó una canción dedicada a la Virgen de Guadalupe.

El cantautor italiano cumple ya 35 años de carrera musical, en la que cosechó éxitos globales como “La cosa más bella” y “Cosas de la vida”. Ahora presenta su nuevo disco, en el que incluye una colaboración con el español Alejandro Sanz en el tema “Soy”, el sencillo que está sonando.

Entrevistado por el periodista Javier Poza, Eros Ramazzotti explicó cómo nació la canción “Virgen de Guadalupe”.

“Es una canción particular porque nació de una colaboración con el hijo de un cantante muy conocido, un amigo mío, la compuso Paolo, pero la letra era muy general, hablaba vagamente de Nuestra señora de Guadalupe. Cuando yo me di cuenta de la importancia del personaje para México y el mexicano, lo mítico, intente de manera respetuosa mejorar la letra porque era muy general y no me gustaba, me parecía que no respetaba al pueblo mexicano”.