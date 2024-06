Karol Sevilla amadrina fiesta de XV años para niñas de escasos recursos

Ciudad de México.- Paul McCartney anuncio este jueves que regresa a México, y estará por primera vez en Monterrey, con su Got Back Tour en noviembre próximo “porque el público mexicano es muy especial”, simplemente por eso. Así lo dio a conocer el artista en sus redes sociales, lo confirmó la empresa promotora Ocesa.

“Los shows en el Foro Sol fueron un punto culminante del año pasado para mí. Qué momento tan mágico pasamos todos. ¡Todavía puedo oír su canto resonando en mis oídos! El público mexicano es muy especial. Siempre armamos una fiesta increíble juntos. Tengo muchas ganas de volver, de rockear y rodar con todos ustedes, así como de mi primera visita a Monterrey”. Paul McCartney, junio de 2024.

Estas son las fechas de Paul McCartney en México

Viernes 8 de noviembre – Estadio BBVA -Monterrey

Martes 12 de noviembre – Estadio GNP Seguros -Ciudad de México

Los boletos salen a la venta el 28 de junio.

Foto: Cuartoscuro

Debido al éxito de la gira Got Back en México el año pasado, Paul McCartney regresará para shows adicionales en Monterrey y Ciudad de México como parte de la etapa sudamericana de 2024 de la gira, que se lanzó en los Estados Unidos en 2022.

Paul McCartney es uno de los cantautores e intérpretes más exitosos de todos los tiempos, además de estar detrás del catálogo más querido de la música.

Con canciones Hey Jude, Live and Let Die, Let It Be y muchísimas más, la experiencia en vivo de Paul McCartney es todo lo que cualquier amante de la música podría desear de un espectáculo de rock: horas reviviendo los grandes momentos de los últimos 60 años de la música; decenas de canciones de su carrera solista, con Wings y, por supuesto, de The Beatles, que han conformado la banda sonora de nuestras vidas.

Estas fechas marcarán el regreso de McCartney a nuestro país después de los fantásticos shows del año pasado en la Ciudad de México, en donde se ha presentado 11 veces hasta la fecha y esta, será su primera visita a Monterrey.

Paul McCartney lanzó su gira Got Back en 2022, completando 16 grandes espectáculos en todo Estados Unidos antes de realizar lo que el periódico British Times describió como: el “mejor concierto de la historia” con su histórico set en Glastonbury en junio de 2022. En 2023, Paul realizó 18 shows mientras la gira Got Back recorría Australia, México y Brasil.

