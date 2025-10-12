“Kit de Santidad”: la película inspirada en el ejemplo de Carlo Acutis, ya está en cines

Ciudad de México.- La película “Kit de Santidad” inspirada en la vida del santo Carlo Acutis, el joven italiano canonizado por el Papa León XIV en septiembre pasado, ya se proyecta en cines mexicanos para invitar al público a un viaje de fe y reflexión.

Dirigida por Pablo Casso y producida por Gaby Jácoba, esta cinta de Ave María Films en colaboración con Hollywood Catholic Films combina elementos de ficción con testimonios reales para presentar una historia profundamente humana.

¿De qué trata “Kit de Santidad”?

El protagonista, Sebastián, interpretado por Antonio Mauri, es un joven que ha perdido el rumbo tras una crisis familiar. Al acercarse al mensaje de Carlo Acutis y conocer su “kit de santidad”, Sebastián emprende un camino de transformación y conversión espiritual, que lo llevará a reencontrarse con la fe y esperanza.

De la pantalla a la vida real: el mensaje que trasciende

El actor Antonio Mauri compartió sobre el estreno del filme, que este proyecto lo transformó tanto personal como espiritualmente.

“En lo personal, este acercamiento a Carlo, a conocer más de su vida y sus investigaciones, me ha acercado más a Dios. Y en lo profesional, hay algo muy especial: me inspira a hacer proyectos que sé que le van a ayudar a la gente”.

El docudrama de 93 minutos combina la ficción con actuaciones como la de Mauri y testimonios de figuras como Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis; el científico Ricardo Castañón Gómez, conocido por sus estudios sobre milagros eucarísticos, y el sacerdote mexicano Padre Borre, popular en redes sociales por su estilo evangelizador cercano.

La película destaca por su mensaje accesible y universal, especialmente dirigido a jóvenes y familias que buscan inspiración en medio de los desafíos actuales y entre la oferta de cine llena de propuestas estridentes. Con una narrativa sensible y una propuesta cinematografía muy sencilla, “Kit de Santidad” se suma a una nueva ola de producciones de cine católico que buscan tocar corazones y fortalecer valores.

YA VISTE: Así fue la premier de Kit de Santidad

Una propuesta de fe y esperanza en tiempos difíciles

Más allá de la biografía del joven santo, “Kit de Santidad” plantea una reflexión sobre el sentido de la vida y el poder del testimonio. El filme muestra que la santidad no es un ideal inalcanzable, sino un camino posible para cualquiera que desee vivir con amor, autenticidad y servicio.

YA VISTE: “Jesús: Luz del Mundo”, película animada para toda la familia, muy pronto en cines

“Kit de Santidad” ya está disponible en Cinemex a nivel nacional con un cine que promueve los valores y la fe.

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp