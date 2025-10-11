“Kit de Santidad”, la película sobre Carlo Acutis que inspira a una nueva generación

Ciudad de México.– En medio de un ambiente festivo, se llevó a cabo la premier de la película “Kit de Santidad”, una producción que ya se exhibe en salas Cinemex de todo el país. La cinta, dirigida por Pablo Casso y producida por Gaby Jácoba bajo el sello de Ave María Films, invita al público a reflexionar sobre la fe, la esperanza y la posibilidad de la conversión personal.
Está centrada en la vida y el mensaje de San Carlo Acutis, el joven italiano canonizado el pasado 7 de septiembre en el Vaticano por el Papa León XIV. la película retrata el camino interior de Sebastián, un adolescente que ha perdido el rumbo y, tras una crisis familiar, descubre el “kit de santidad” de Carlo, este hallazgo lo lleva a reencontrarse con su fe y a transformar su vida desde el interior.
Un estreno que reunió varios testimonios
Durante la premier en la Ciudad de México, el protagonista Antonio Mauri compartió cómo el proyecto tocó profundamente su vida personal y espiritual.
“En esta historia vemos como Sebastián se va acercando a Carlo y conociendo más de su kit, y pues también nosotros con el al mismo tiempo. Y es muy fácil identificarnos con este personaje”.
A través del formato de docudrama, que combina dramatización, testimonios y elementos documentales, “Kit de Santidad” muestra que la fe puede vivirse con alegría en el mundo contemporáneo. En el filme participan Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis; el Dr. Ricardo Castañón Gómez, reconocido investigador de los milagros eucarísticos; y el sacerdote mexicano José Juan Montalvo, conocido como el Padre Borre, influyente en redes sociales por su mensaje de fe y su empatía con los jóvenes.
Así se vivió la premier de “Kit de Santidad”
El filme fue recibido con calidez por el público asistente, entre quienes se encontraban figuras del espectáculo como las actrices Graciela Mauri y Karyme Lozano, quienes destacaron la relevancia de promover producciones con valores.
“Quiero recomendarles Kit de Santidad… Si los jóvenes quieren venir, vengan, apoyemos el cine con valores, el camino bonito, a mí me encantó”, dijo Graciela Mauri.
“Quiero recomendarles que no dejen de venir a ver Kit de Santidad, una película hermosa que habla de un joven que pasa por situaciones de adolescente y que encuentra el camino. Como mamás, podemos traer a nuestros hijos, a los jóvenes. Apoyemos el cine católico y los valores”, expresó Lozano.
Una producción que promueve valores y fe
Además de su estreno nacional, “Kit de Santidad” forma parte del Festival Internacional de Cine Católico, donde ha sido recomendada por personalidades como Alexander Acha y Karyme Lozano.
Con esta cinta, Gaby Jácoba, directora del Festival, busca continuar la misión de acercar historias que transforman y conectan con la espiritualidad.
“El cine puede ser un instrumento de fe y esperanza; historias como la de Carlo nos recuerdan que todos podemos aspirar a la santidad desde la vida cotidiana”, afirmó durante la presentación.
La película puede verse actualmente en salas Cinemex de todo el país.
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
La puedes ver en Netflix
Ciudad de México.- Marca de Vida (Lifemark) es una conmovedora película que aborda temas, como la adopción, el dilema del aborto y la importancia de la vida. Basada en hechos reales, esta historia llegó a la pantalla grande gracias a los hermanos Stephen y Alex Kendrick, quienes la vieron en el documental I Lived on Parker Avenue, sobre la vida de David Scotton, al que su madre biológico dio la oportunidad de vivir.
¿De qué trata Marca de Vida?
La historia sigue a David, un joven de 18 años que, al igual que muchos adolescentes, está por terminar el último año de preparatoria, mientras disfruta de su vida con sus padres adoptivos. David no tiene dudas sobre su vida y la familia que lo crio, pero cuando llega a la mayoría de edad, tiene la oportunidad de conocer a su mamá biológica.
El relato toma un giro emotivo cuando Melissa, la madre biológica de David, decide dar un paso valiente y actualizar su información de contacto en la agencia de adopción, 18 años después de dar a su hijo en adopción, en lugar de abortar.
La película no solo destaca la vulnerabilidad de las decisiones de una joven madre, sino también el valor de la vida y destaca el camino para ofrecer una nueva oportunidad, al dar a su hijo en adopción. Este es un relato que también honra la vida, al mostrar cómo dos familias se unen en un acto de empatía y amor.
La conexión entre David y Melissa se establece a través de mensajes en redes sociales y, finalmente, en persona, lo que permite que ambos se enfrenten a su pasado y tengan un reencuentro de aceptación y perdón. La relación de David con sus padres adoptivos, quienes lo apoyan a lo largo de este proceso, refuerza el mensaje de que, aunque la biología puede ser importante, el amor es fundamental en la crianza.
El verdadero “protagonista” le dio un plus al filme
El propio David Scotton estuvo involucrado en la pre producción del filme y se reunió varias veces con el protagonista, Raphael Ruggero, para orientarlo en su interpretación.
TE RECOMENDAMOS: Los niños invisibles narra la espera de miles de pequeños en casas hogar
El filme, dirigido por Kevin Peeples, cuenta con una excelente dirección y un elenco talentoso, que hace que esta historia se sienta cercana. Kirk Cameron, conocido por su trabajo en películas basadas en la fe, aporta una gran humanidad a su rol como el padre adoptivo. Marisa Lynae Hampton y Raphael Ruggero ofrecen interpretaciones convincentes, mientras que los toques de comedia de Justin Sterner como el mejor amigo de David, Nate, tonos de humor que equilibran el drama del argumento.
TE RECOMENDAMOS: El filme animado Jesús. Luz del mundo estrena el 16 de octubre, mira de qué trata
Marca de Vida es un testimonio de las opciones que tenemos en la vida y el significado de la familia. La película destaca la importancia de tomar decisiones responsables y valientes, más allá de las circunstancias difíciles que puedan rodearla. Con momentos tiernos, emotivos y hasta divertidos, la película es una obra cinematográfica que invita a reflexionar sobre el valor de cada vida humana.
Actualmente se encuentra disponible en Netflix y en América Latina tiene varios récords de audiencia: En su estreno en la plataforma en México se colocó dentro del top 10 de las más vistas, lo mismo ocurrió en Argentina y Venezuela. Mientras que en su estreno en cines de EU, en 2022, tuvo un buen recibimiento.
npq
Cine
¡Se reconcilian! Iñárritu y Arriaga recuperan su amistad en los 25 años de “Amores perros”
“Elegimos escuchar a nuestras familias”
Ciudad de México.- En la celebración por el 25 aniversario de la película Amores Perros, su director Alejandro González Iñárritu y su guionista Guillermo Arriaga se reencontraron públicamente. Los creadores dejaron atrás años de distanciamiento y celebraron en el Palacio de Bellas Artes, lo que provocó un momento de profunda emoción para el público.
La noche inició con la presentación de Alejandro González Iñárritu, quien subió al escenario entre aplausos y, con visible emoción, invitó a Guillermo Arriaga a unirse a él. Ambos compartieron el escenario ante una sala llena que los recibió con una ovación por su reencuentro.
Escuchar a la familia los unió nuevamente
Los talentosos cineastas, que con tres películas realizadas en mancuerna, marcaron una época de éxito en el cine mexicano, compartieron que eligieron escuchar a sus respectivas familias y recuperar su amistad.
“A lo largo de los años, y aun de manera reciente, diversas voces nos azuzaron para confrontarnos. Hoy pesan más las voces de nuestras familias y las de la gente que nos quiere, que nos impulsaron a reconocer la valía del afecto perdido entre nosotros y que hemos decidido recuperar”.
Previo al inicio de la proyección de Amores perros, Iñárritu y Arriaga compartieron unas palabras en conjunto para anunciar su reconciliación:
“Luego de años enemistados, hemos resuelto dejar atrás nuestras desavenencias y retornar a la amistad que nos unió y que nos permitió realizar tres películas juntos de las cuales nos sentimos orgullosos”.
Los creadores, que se conocieron en los noventas y se embarcaron juntos en la aventura del cine, expresaron que “los veinticinco años de Amores Perros se convirtieron en la coyuntura ideal para que volviéramos a dialogar y a rescatar puntos de encuentro”.
Y agregaron que decidieron compartir su decisión con su público porque creen “que dar este paso puede brindar un ejemplo de concordia y de voluntad”.
El público les respondió con una ovación prolongada que marcó un inicio emocionante de la velada, con la proyección de una versión restaurada de Amores Perros, realizada en 2020 con motivo del 20 aniversario. Ese año se había preparado una gran celebración en el Zócalo, que ya no fue posible debido a la pandemia.
El proceso de la nueva versión de la película contó con la supervisión del propio González Iñárritu y del director de fotografía Rodrigo Prieto.
La celebración culminó con un concierto especial de Gustavo Santaolalla, compositor de la banda sonora original, quien interpretó en vivo las piezas que acompañaron los momentos más emblemáticos del filme.
npq
Cine
Guillermo del Toro revela el tráiler de Frankenstein: un retrato humano y ético del monstruo clásico
El clásico de Mary Shelley
Ciudad de México.- El monstruo de Mary Shelley está de regreso, pero visto a través de los ojos de Guillermo del Toro. Netflix publicó hoy el primer tráiler oficial de Frankenstein, uno de los proyectos más personales del director mexicano y, sin duda, uno de los estrenos más esperados del año. La película llegará a cines el 17 de octubre y se estrenará en la plataforma el 7 de noviembre.
En este adelanto, la historia clásica se reinventa con Oscar Isaac en el papel de Victor Frankenstein, el científico que desafía los límites de la naturaleza, y Jacob Elordi como la criatura que nace de ese experimento. Desde los primeros segundos, la atmósfera es intensa y conmovedora: “Algunas cosas son ciertas. Algunas no lo son. Pero todo es cierto”, escuchamos decir a Isaac, marcando el tono de un relato que, en palabras del propio Del Toro, busca ir más allá del terror.
Un sueño de infancia convertido en película
Esta película representa “la culminación de un viaje que ha ocupado la mayor parte de mi vida”, compartió Del Toro durante el evento Tudum 2025. Su fascinación por Frankenstein comenzó cuando era niño, al ver a Boris Karloff en la versión de 1931. Desde entonces, explicó, los monstruos se convirtieron en una especie de “sistema de creencias personal”.
Ese amor por lo monstruoso ha impregnado toda su obra, desde El laberinto del fauno hasta Pinocho, y finalmente encuentra su máxima expresión en esta adaptación.
“Explorar la relación entre la humanidad y los monstruos, entre creador y creación, entre padre e hijo, ha consumido mis historias una y otra vez”.
Más allá del terror: la visión humanista de Del Toro
En el Festival Internacional de Cine de Venecia, Del Toro dejó claro que no pretendía hacer una película de horror convencional. En declaraciones recogidas por Reuters, aseguró que lo que buscaba era mostrar la belleza en la criatura y explorar la condición humana detrás del mito.
“Muchas interpretaciones muestran a la criatura como víctimas de un accidente, y yo quería belleza”.
El cineasta tapatío describió el proyecto como una exploración ética y emocional de la relación entre creador y criatura, un tema que ha perseguido en gran parte de su carrera. Para Del Toro, Frankenstein no es solo un monstruo, sino una metáfora de nuestras propias heridas, fragilidades y búsquedas de amor y pertenencia, reportó desde venecia la BBC.
Del Toro también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a Mary Shelley, a quien ha llamado “una de las figuras más importantes” de su vida artística. La escritora británica, que tenía apenas 19 años cuando publicó la novela en 1818, inspiró no solo esta película, sino también la trayectoria entera de un creador que nunca ha dejado de buscar humanidad en lo monstruoso.
Frankenstein, una película para ver con el corazón
El tráiler promete una experiencia visual y emocional que conecta con lo más profundo de la condición humana. Lejos de limitarse a provocar miedo, Del Toro propone un relato de amor, ética y redención.
Frankenstein se presenta como una obra que invita a reflexionar sobre qué significa crear, ser creado y ser visto como un monstruo. Un recordatorio de que, como dice Del Toro, “los monstruos hablan de lo que somos, de lo que tememos… y de lo que amamos”.
npq
