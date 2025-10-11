“Kit de Santidad”, la película sobre Carlo Acutis que inspira a una nueva generación

Ciudad de México.– En medio de un ambiente festivo, se llevó a cabo la premier de la película “Kit de Santidad”, una producción que ya se exhibe en salas Cinemex de todo el país. La cinta, dirigida por Pablo Casso y producida por Gaby Jácoba bajo el sello de Ave María Films, invita al público a reflexionar sobre la fe, la esperanza y la posibilidad de la conversión personal.

Está centrada en la vida y el mensaje de San Carlo Acutis, el joven italiano canonizado el pasado 7 de septiembre en el Vaticano por el Papa León XIV. la película retrata el camino interior de Sebastián, un adolescente que ha perdido el rumbo y, tras una crisis familiar, descubre el “kit de santidad” de Carlo, este hallazgo lo lleva a reencontrarse con su fe y a transformar su vida desde el interior.

Un estreno que reunió varios testimonios

Durante la premier en la Ciudad de México, el protagonista Antonio Mauri compartió cómo el proyecto tocó profundamente su vida personal y espiritual.

“En esta historia vemos como Sebastián se va acercando a Carlo y conociendo más de su kit, y pues también nosotros con el al mismo tiempo. Y es muy fácil identificarnos con este personaje”.



A través del formato de docudrama, que combina dramatización, testimonios y elementos documentales, “Kit de Santidad” muestra que la fe puede vivirse con alegría en el mundo contemporáneo. En el filme participan Antonia Salzano, madre de Carlo Acutis; el Dr. Ricardo Castañón Gómez, reconocido investigador de los milagros eucarísticos; y el sacerdote mexicano José Juan Montalvo, conocido como el Padre Borre, influyente en redes sociales por su mensaje de fe y su empatía con los jóvenes.

Así se vivió la premier de “Kit de Santidad”

El filme fue recibido con calidez por el público asistente, entre quienes se encontraban figuras del espectáculo como las actrices Graciela Mauri y Karyme Lozano, quienes destacaron la relevancia de promover producciones con valores.

“Quiero recomendarles Kit de Santidad… Si los jóvenes quieren venir, vengan, apoyemos el cine con valores, el camino bonito, a mí me encantó”, dijo Graciela Mauri.

“Quiero recomendarles que no dejen de venir a ver Kit de Santidad, una película hermosa que habla de un joven que pasa por situaciones de adolescente y que encuentra el camino. Como mamás, podemos traer a nuestros hijos, a los jóvenes. Apoyemos el cine católico y los valores”, expresó Lozano.

Una producción que promueve valores y fe

Además de su estreno nacional, “Kit de Santidad” forma parte del Festival Internacional de Cine Católico, donde ha sido recomendada por personalidades como Alexander Acha y Karyme Lozano.

Con esta cinta, Gaby Jácoba, directora del Festival, busca continuar la misión de acercar historias que transforman y conectan con la espiritualidad.

“El cine puede ser un instrumento de fe y esperanza; historias como la de Carlo nos recuerdan que todos podemos aspirar a la santidad desde la vida cotidiana”, afirmó durante la presentación.

La película puede verse actualmente en salas Cinemex de todo el país.

npq

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp