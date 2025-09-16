La Independencia de México, única en América liderada por sacerdotes: Alejandro Rosas

Ciudad de México.– La madrugada del 16 de septiembre de 1810 cambió la historia de México para siempre. Lo que comenzó como una conspiración criolla encabezada por militares, terminó convirtiéndose en un levantamiento popular dirigido por un sacerdote: Miguel Hidalgo y Costilla. Ese giro, según explica el historiador y divulgador Alejandro Rosas, es lo que hace única a la Independencia de México en toda la región.

Rosas, autor de obras como Érase una vez México y Mitos de la historia mexicana, recordó que en el resto de América los movimientos insurgentes fueron encabezados por militares criollos, como José de San Martín en Argentina o Simón Bolívar en Colombia. México, en cambio, tuvo como caudillos a sacerdotes: primero Miguel Hidalgo y luego José María Morelos.

“Acá fue un movimiento encabezado por un cura y el pueblo, porque al cura con el estandarte de la Virgen de Guadalupe sí lo sigue el pueblo”, explicó Rosas en una charla transmitida en YouTube.

¿Por qué Hidalgo tomó las riendas?

El especialista relató que en un principio el líder militar iba a ser Ignacio Allende, pues tenía el respaldo de otros oficiales criollos. Sin embargo, al descubrirse la conspiración en septiembre de 1810, Allende dudó y decidió posponer el levantamiento. Fue entonces cuando Hidalgo asumió el mando y convocó a la población, transformando un movimiento militar en una rebelión popular.

La madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo mandó tocar la campana de su parroquia en Dolores y pronunció el histórico llamado a las armas. Rosas precisó:

“No era una plaza vacía porque era la madrugada del domingo, llegaban los pobladores a comerciar, y todo el mundo salió. Salieron de sus casas al sonido de la campana. Entonces dijo que había llegado el momento de luchar por la libertad: ‘¡Muera el mal gobierno!’”.

“No grito ¡Viva México! Ese grito de Independencia fue muchos años después, pero sí arengó ¡Muera el mal gobierno!”

Ese “mal gobierno”, aclaró el divulgador, no se refería directamente a la Corona española, sino a las autoridades novohispanas que marginaban a los criollos.

El rostro humano de los caudillos

Más allá del mito, Alejandro Rosas recordó que Miguel Hidalgo era un hombre aún con gran vitalidad, “no era un viejito encorvado como lo han pintado”: tenía 57 años cuando tomó las armas, era un excelente jinete, fuerte y de carácter decidido.

La historia nos la han contado como de héroes y villanos y no fue así, hay matices, señaló el historiador.

“No hay héroes impolutos en la independencia, no hay el superhéroe, pero tampoco está el supervillano. Como en toda guerra, hay diversos matices y así hay que entenderlos. Hidalgo supo entender el dolor y la situación del pueblo”.

Tras la primera etapa encabezada por Hidalgo, el liderazgo insurgente recayó en Morelos, quien llevó la lucha a un plano político más claro. En sus Sentimientos de la Nación propuso una república, la división de poderes y una constitución, bases del México moderno.

Y si bien, Hidalgo inició el movimiento de Independencia, el que la culminó fue Iturbide junto con Guerrero, precisó Rosas, y “ahora Iturbide es señalado como villano”.

Así nació del Grito de Independencia

Foto: Cuartoscuro

Alejandro Rosas también relató cómo el Grito de Dolores se convirtió en ceremonia nacional. Aunque la primera celebración de la Independencia ocurrió en 1812, fue hasta 1896 cuando Porfirio Díaz ordenó trasladar la campana original de Dolores a Palacio Nacional.

“A partir de la noche del 15 de septiembre de 1896, el primer presidente que dio el Grito de Independencia fue Porfirio Díaz”, señaló Rosas.

Desde entonces, cada año los mexicanos celebramos no solo el inicio de nuestra independencia, sino también la memoria de los hombres que dieron el primer paso hacia la libertad.

Foto: Cuartoscuro

Una independencia diferente

La gran peculiaridad, insiste Rosas, es que la Independencia de México fue la única en toda América encabezada por sacerdotes. Mientras otros países tuvieron generales y militares al frente, aquí fueron curas quienes levantaron la voz, acompañados por el pueblo.

Esa diferencia marcó profundamente el carácter del movimiento y el papel de la religión en la vida pública de México durante los siglos XIX y XX.

