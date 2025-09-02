Cine
“La maestra Violet”: cine francés para reflexionar en familia
Como parte del 29 Tour de Cine Francés
Ciudad de México.- El próximo 11 de septiembre inicia el 29º Tour de Cine Francés, una de las citas más esperadas del calendario cultural en México, que este año trae siete películas inéditas a 76 ciudades del país. Entre ellas destaca La maestra Violet (Louise Violet), una conmovedora historia inspirada en hechos reales que invita a reflexionar sobre el valor de la educación y que se presenta como una opción ideal para disfrutar en familia.
La maestra Violet, una historia de coraje y esperanza
Dirigida por Éric Besnard y protagonizada por Alexandra Lamy, la cinta se sitúa en la Francia rural de 1889, cuando Louise Violet, una joven maestra parisina, es enviada a un pueblo para implementar la primera escuela gratuita y obligatoria. Su llegada despierta desconfianza en los habitantes y resistencia en el alcalde, pero también abre la puerta a nuevas oportunidades para los niños de la comunidad.
La película muestra con sensibilidad la lucha de una mujer que, en medio de obstáculos, defiende el derecho de todos los pequeños a recibir educación. Aunque ambientada en el siglo XIX, la trama toca fibras actuales: la importancia de los maestros, la necesidad de unir fuerzas entre comunidad y familia, y la certeza de que la educación es clave para el futuro de cualquier sociedad.
Cine accesible y cercano a la vida cotidiana
Para Sofía Llorente, vocera del Tour de Cine Francés, La maestra Violet es una de las películas que no se deben perder en esta edición, especialmente si se busca una opción para ver en familia, destacó en entrevista con Siete24.mx.
“Te recomiendo Los colores del tiempo, y si vas a ir con los más chiquitos vayan a ver La maestra Violeta. Es la historia de la primera escuela en Francia, cuando la educación se convirtió en un derecho y no en un privilegio”.
Llorente explicó además que el cine francés conecta con el público porque cuenta historias cercanas y humanas: “Son películas en las que uno puede decir: eso me pudo haber pasado a mí. Tienen la capacidad de encontrar lo extraordinario en lo ordinario”.
Las películas que no te debes perder
Los colores del tiempo es la cautivadora historia de una familia cuyo destino se entrelaza con el nacimiento del París moderno y del movimiento impresionista.
Mientras que Los lazos que nos unen es la historia e Sandra, una mujer que disfruta plenamente de su trabajo y de su independencia, se ve envuelta en una situación inesperada que la lleva a compartir la vida de su vecino y sus dos hijos. Poco a poco y contra todo pronóstico, Sandra se encariña con esta familia adoptiva formando una hermosa relación en la que todos deberán aprender a respetar los límites de los demás.
El 29º Tour de Cine Francés se realizará del 11 de septiembre al 15 de octubre en más de 210 salas de cine de todo el país, incluyendo las cadenas Cinépolis y salas independientes. La muestra incluirá también películas de cineastas como François Ozon y Cédric Klapisch, así como el debut en la dirección del actor Daniel Auteuil.
Con casi tres décadas de historia, el Tour se ha consolidado como una institución en la agenda cultural mexicana, acercando a miles de familias a historias que entretienen, emocionan y dejan un mensaje. Este año, La maestra Violet promete ser la opción más entrañable para compartir con los hijos y reflexionar juntos sobre la importancia de la escuela, la familia y los valores.
Cine
“Cómo ganar millones antes que muera la abuela”, la película más emotiva para ver en el Día de los Abuelos
“La película más bonita del año” está en streaming
Ciudad de México. Este 28 de agosto se celebra en México el Día de los Abuelos, y una de las recomendaciones más emotivas para esta fecha es la película tailandesa Cómo ganar millones antes que muera la abuela, una historia que ha conquistado a las audiencias en todo el mundo con un mensaje profundo sobre la importancia de la familia y el amor entre un nieto y su abuela.
La cinta, dirigida por Pat Boonnitipat, ya está disponible en Netflix y Prime Video, lo que ha permitido que llegue a un público mucho más amplio, luego de que su estreno en cines, en salas de arte, con el título Cómo ser millonario antes de que muera la abuela, pasara prácticamente desapercibido.
Una historia que conecta con la familia
La trama sigue a “M”, un joven que deja su sueño de ser streamer de videojuegos para cuidar a su abuela enferma. Lo que empieza como un intento por ganarse su herencia se transforma en un viaje íntimo sobre el valor insustituible de los abuelos, los sacrificios y el amor familiar.
El director ha descrito su obra como un homenaje:
“Esta película es un tributo a las conexiones familiares que nos definen, y espero que inspire a las audiencias a valorar los momentos compartidos con sus seres queridos”.
Aplausos de la crítica y del público
Desde su estreno internacional, Cómo ganar millones antes que muera la abuela ha recibido reconocimiento unánime: mantiene un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes y fue elegida por Tailandia como su representante para los Premios Óscar 2025 en la categoría de Mejor Película Internacional.
En México, el crítico de cine Krystoff Raczynski la destacó como una de las cintas más conmovedoras del año, que “nos recuerda que las herencias más valiosas no son las propiedades sino las huellas que dejamos en los demás”.
Los usuarios en Google también la han calificado con 4.9 de 5 estrellas, compartiendo reseñas llenas de emociones:
- “En lo personal yo sí lloré de lo emotiva que me pareció, pues hace poco pasé por algo similar. Me gusta cómo aborda la soledad en adultos de la tercera edad” (Edith).
- “Extraordinaria película, me hizo recordar a mi familia, también a mi abuela… maneja un buen humor a pesar del gran peso dramático” (Aarón Romero).
- “Es un disfrute total. Un viaje por paisajes y costumbres tailandesas, además de tratar un tema muy real en las familias de forma tranquila y nada agresiva” (Gemma Laguna).
- “Me rompió el corazón de la forma más bonita… mientras la veía, no podía dejar de pensar en mi abuela que murió hace 8 años”.
- “Esta película me sacó sollozos… me hizo conectar con el sentido de la vida y de la muerte, el amar sin condiciones. Hermoso el mensaje entre un nieto y su abuela” (Viviana Bustamante).
¿Dónde puedo ver Cómo ser millonario antes de que muera la abuela?
Si en su estreno no tuviste la oportunidad de verla en cines, ahora puedes disfrutarla desde casa, la película está disponible en Netflix y Prime Video, justo a tiempo para reflexionar en este Día de los Abuelos sobre el amor, la memoria y el valor de la familia.
Más allá de las lágrimas, esta película nos recuerda una verdad sencilla y poderosa: nuestros abuelos son un tesoro irrepetible, y aprovechar el tiempo con ellos es el mayor regalo que podemos dar y recibir.
Cine
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Estrena el 21 de agosto en Cinemex
Ciudad de México.- Lo que inició como un registro audiovisual de un taller de oración en Magdala, Tierra Santa, terminó convertido en un testimonio espiritual de sobrevivencia que se verá en cines. El documental Rabbuní, producido por Marian Reynoso y dirigido por Ramiro Martínez, que ya se puede ver en cines, como parte del Festival Internacional de Cine Católico.
“Nadie está preparado para vivir una guerra. En medio del caos decidimos seguir grabando, y de algo tan adverso nació este proyecto que hoy queremos compartir con el público”, relató Ramiro Martínez en entrevista con Siete24.mx.
De un taller de oración a un documental histórico
El 7 de octubre de 2023, mientras un grupo de mujeres mexicanas participaba en un taller de contemplación en Magdala, por invitación del P. Juan Solana, estalló el conflicto armado entre Israel y Hamás. Con vuelos cancelados, aeropuertos cerrados y el estruendo de bombas en el cielo, las participantes tuvieron que decidir entre detenerse o continuar.
“Podíamos encerrarnos a llorar o seguir adelante en oración. Optamos por vivir cada día de frente, con serenidad, con la certeza de que Jesús es nuestra paz”, compartió Reynoso.
Para Martínez, la experiencia significó una conversión:
“Llegué como un cineasta y regresé transformado. Viví un antes y un después. Rabbuní es honesto, esperanzador, y muestra que aun en medio de la guerra se pueden encontrar momentos de luz”.
¿Qué significa Rabbuní?
El título hace referencia a la respuesta de María Magdalena al reconocer a Jesús resucitado: “Rabbuní”, que significa maestro en hebreo. Para su creadora, ese mensaje es el corazón de la película:
“Queremos que el público experimente lo mismo que aquellas mujeres en Magdala: saberse profundamente amadas por Dios, incluso en medio de la incertidumbre y el dolor”.
Para sus creadores, Rabbuní no es solo una película sobre la guerra en Medio Oriente, sino un llamado a reflexionar sobre las batallas personales:
“No se trata solo de la guerra en Israel, sino de las guerras de nuestros corazones. Todos vivimos conflictos, pero con fe podemos encontrar serenidad y esperanza”, expresó la productora.
Rabbuní estrena en cines
La película fue acogida por Gaby Jacoba, directora del Festival Internacional de Cine Católico, quien tras verla declaró: “No se lo enseñen a nadie más, esto es para el festival”.
“Es un documental orgánico, sin guion previo, nacido de la vida real. Verán no solo el impacto del conflicto, sino también la riqueza espiritual de Magdala y la fuerza de la oración compartida”, explicó Martínez.
La invitación es clara:
“Queremos que la gente salga del cine con una sonrisa, sabiendo que el amor de Dios es real y que su paz transforma incluso la mayor adversidad”.
Cine
Secuela de La Pasión de Cristo se estrenará el Viernes Santo de 2027
La resurrección de Cristo tendrá dos partes
Ciudad de México.- Veintitrés años después de su impactante proyección en cines, La Pasión de Cristo estrenará la secuela. El director Mel Gibson confirmó que su nueva película, titulada La resurrección de Cristo:, llegará a los cines en dos partes: la primera el Viernes Santo de 2027 (26 de marzo), y la segunda el 6 de mayo del mismo año, Día de la Ascención.
La historia no será una continuación lineal, sino un acercamiento espiritual y narrativo de los tres días entre la crucifixión y la resurrección de Jesús, un periodo poco visto en el cine, pero con profundo simbolismo para los creyentes.
Mel Gibson dijo que el reto creativo de esta película fue “dar forma visual a lo que es invisible y sagrado”.
Una obra dividida en dos partes
La decisión de dividir la película en dos entregas no es casual. Gibson explicó que la historia abarca eventos bíblicos y teológicos complejos, como las apariciones de Jesús resucitado y el inicio de la expansión del cristianismo primitivo, hasta llegar a la muerte del último apóstol.
Estas dos partes buscarán capturar no solo el dramatismo, sino también la dimensión espiritual del misterio pascual, desde una perspectiva cinematográfica e íntima.
Repite Jim Caviezel como Jesús
El actor Jim Caviezel, quien dio vida a Jesús en la cinta original de 2004, vuelve para encarnar al Nazareno en esta nueva etapa. Caviezel aseguró en varias entrevistas que la secuela será “la película más grande de la historia”, tanto por el impacto espiritual como por el nivel de producción.
Un fenómeno cultural y religioso
El anuncio generó gran expectativa entre el público religioso y cinéfilo. La primera película, La Pasión de Cristo (2004), fue un fenómeno de taquilla con más de 600 millones de dólares recaudados globalmente. A pesar de la controversia por su crudeza, fue alabada por millones como una representación fiel y conmovedora del sacrificio de Cristo.
La secuela buscará profundizar en el mensaje de esperanza y vida eterna, uno de los pilares fundamentales del cristianismo, según adelantó el propio director.
Un viaje cinematográfico hacia la fe
Con esta ambiciosa producción, Gibson y Caviezel retoman su legado en el cine espiritual. La Pasión de Cristo: Resurrección no será solo una continuación, sino una meditación visual sobre el misterio más sagrado del cristianismo: la victoria de la vida sobre la muerte.
Fechas de estreno
- 🎬 Título: La Pasión de Cristo: Resurrección
- Primera parte: 26 de marzo de 2027 (Viernes Santo)
- 📅 Segunda parte: 6 de mayo de 2027
- 🎭 Protagonista: Jim Caviezel
- 🎥 Dirección: Mel Gibson
Ambas entregas llegarán a salas comerciales con distribución internacional y se espera que sean un acontecimiento cultural global.
Cine
El arte y la oración como vía espiritual: la propuesta de Descalzos
Una cinta sin igual
Bogotá.– La película Descalzos, producida por Hakuna Producciones, explora la conexión entre la creación artística y la experiencia espiritual. A través de testimonios reales, muestra cómo la música, el silencio y la belleza pueden conducir hacia Dios.
La cinta, dirigida por Santos Blanco, combina relatos de personas que, desde diferentes contextos, descubrieron una dimensión trascendente en el arte. Incluye la voz de laicos, consagrados y religiosos, así como personas mayores que narran su vínculo íntimo con la música como forma de oración.
“El relato parte de la experiencia del grupo musical Hakuna, pero mantuvimos el enfoque universal del arte como lenguaje transformador”, explicó Blanco en declaraciones difundidas por Hakuna Producciones.
Más para leer: ¿Cómo se hizo ‘Descalzos’? La nueva película de Hakuna
En una nota enviada a ACI Prensa, los productores afirmaron que Descalzos “presenta el auténtico poder de una canción cuando el que inspira la composición es Otro”. Enfatizaron que el silencio actúa como canal de oración y la oración como potencia creadora que transforma la música en un medio que trasciende.
Descalzos llegará a Colombia
El próximo 14 de agosto llegará a salas de Cinemark en Colombia la película Descalzos, una producción española que explora cómo el arte puede ser una vía hacia Dios.
Mónica Rubio, representante de Hakuna en Bogotá, señaló que la película invita a reconocer el valor espiritual del arte. “Descalzos se adentra en el misterio de la creación artística, sustentado en la oración, el silencio y la búsqueda de la verdad y la belleza”, explicó.
El largometraje muestra cómo personas de distintas edades han redescubierto a Dios a través del arte. Un caso destacado es el de un hombre de la tercera edad que encontró en la música tradicional de su cultura un camino hacia la fe.
Rubio afirmó que el público católico conectará profundamente con la cinta, pero que su alcance es más amplio. “Está dirigida a todos los que tengan sensibilidad por la música, el arte plástico o por una búsqueda espiritual”, dijo.
La película tiene una duración de 105 minutos y fue producida por Fundación Hakuna, organización católica conocida también por el documental Vivo. Este filme anterior, centrado en experiencias eucarísticas, logró amplia repercusión internacional.
Descalzos propone que la belleza no es solo estética, sino espiritual. Sugiere que el arte puede ser oración y que una canción, inspirada en Dios, puede tocar lo más profundo del alma.
