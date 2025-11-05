La maternidad incondicional, el tema de la primera película juntos de Ludwika y su hijo

Ciudad de México. El cine mexicano lleva a la gran pantalla una de las reflexiones más profundas sobre el caracter incondicional de la maternidad. La actriz Ludwika Paleta y su hijo Nicolás Haza protagonizan Después, la nueva cinta de la directora Sofía Gómez Córdova que aborda la entrega total de una madre y su lucha para encontrar un sentido tras la pérdida devastadora de su hijo.

El largometraje marca el debut cinematográfico conjunto de madre e hijo, una experiencia que, según Paleta, quedará grabada en su historia personal y profesional.

¿De qué trata Después?

Ludwika Paleta interpreta a Carmen, una madre que enfrenta la sorpresiva e inquietante muerte de su único hijo, Jorge (Nicolás Haza).

Jorge se convirtió en el mejor amigo de su madre después de que su padre a la familia cuando él era niño. Esta cercanía hace que la pérdida sea aún más demoledora para Carmen.

En conferencia de prensa la actriz describió esta producción como un proyecto íntimo que trasciende el tiempo:

“Es y será para siempre nuestra película”.

La directora Sofía Gómez Córdova comentó que, aunque la elección de Nicolás Haza se basó en su talento y madurez y no en su parentesco, la relación real funcionó a favor del filme. La realizadora reconoció que trabajar con una relación tan cercana es un arma de doble filo:

“Todos los elementos que pudieran haber sido obstáculos no estuvieron ahí y al contrario tuvieron la sabiduría, la intuición y la inteligencia para usar las cosas de su relación que sí funcionan para la película”.

Maternidad y sacrificio

La trama se enfoca en Carmen y en su intento por rehacer su vida, un proceso que la lleva a descubrir aspectos desconocidos de su hijo y a cuestionar todo lo que creía saber sobre él. El largometraje enfatiza la maternidad y los sacrificios que conlleva.

Paleta reflexiona sobre cómo el rol de madre muchas veces obliga a dejar de lado la vida personal en favor del hijo.

“Lejos de cuestionar tu maternidad, simplemente te vuelcas hacia alguien y dejas tu vida, tus pasiones y tus relaciones de lado, y ese elemento era clave para entender que después (de la pérdida) te quedas sin nada”.

La pérdida y sus múltiples versiones

La pérdida familiar en Después es incomprensible y ambigua. La película no ofrece respuestas fáciles, sino que obliga al espectador a participar en el cierre emocional de la historia. El filme es, como explica Paleta, “con muchas lecturas” y hecho para que “cada uno decida cómo cerrar la historia.”

La historia también muestra cómo una misma persona puede tener diferentes versiones según quién la cuente, un detalle crucial para el personaje de Jorge. La directora Gómez Córdova detalló que esto era “uno de los objetivos de la película”.

“Ese es uno de los muchos sentimientos que viven las personas cercanas a quienes mueren en circunstancias incomprensibles. Simplemente no pueden saber ni darle sentido a piezas que no van a encajar,” lamentó la cineasta, abordando la complejidad del duelo que enfrentan las familias.

La película Después se estrena en los cines el próximo 13 de noviembre, es un drama conmovedor.

