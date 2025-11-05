Cine
La maternidad incondicional, el tema de la primera película juntos de Ludwika y su hijo
En su primera película juntos
Ciudad de México. El cine mexicano lleva a la gran pantalla una de las reflexiones más profundas sobre el caracter incondicional de la maternidad. La actriz Ludwika Paleta y su hijo Nicolás Haza protagonizan Después, la nueva cinta de la directora Sofía Gómez Córdova que aborda la entrega total de una madre y su lucha para encontrar un sentido tras la pérdida devastadora de su hijo.
El largometraje marca el debut cinematográfico conjunto de madre e hijo, una experiencia que, según Paleta, quedará grabada en su historia personal y profesional.
¿De qué trata Después?
Ludwika Paleta interpreta a Carmen, una madre que enfrenta la sorpresiva e inquietante muerte de su único hijo, Jorge (Nicolás Haza).
Jorge se convirtió en el mejor amigo de su madre después de que su padre a la familia cuando él era niño. Esta cercanía hace que la pérdida sea aún más demoledora para Carmen.
En conferencia de prensa la actriz describió esta producción como un proyecto íntimo que trasciende el tiempo:
“Es y será para siempre nuestra película”.
La directora Sofía Gómez Córdova comentó que, aunque la elección de Nicolás Haza se basó en su talento y madurez y no en su parentesco, la relación real funcionó a favor del filme. La realizadora reconoció que trabajar con una relación tan cercana es un arma de doble filo:
“Todos los elementos que pudieran haber sido obstáculos no estuvieron ahí y al contrario tuvieron la sabiduría, la intuición y la inteligencia para usar las cosas de su relación que sí funcionan para la película”.
Maternidad y sacrificio
La trama se enfoca en Carmen y en su intento por rehacer su vida, un proceso que la lleva a descubrir aspectos desconocidos de su hijo y a cuestionar todo lo que creía saber sobre él. El largometraje enfatiza la maternidad y los sacrificios que conlleva.
Paleta reflexiona sobre cómo el rol de madre muchas veces obliga a dejar de lado la vida personal en favor del hijo.
“Lejos de cuestionar tu maternidad, simplemente te vuelcas hacia alguien y dejas tu vida, tus pasiones y tus relaciones de lado, y ese elemento era clave para entender que después (de la pérdida) te quedas sin nada”.
La pérdida y sus múltiples versiones
La pérdida familiar en Después es incomprensible y ambigua. La película no ofrece respuestas fáciles, sino que obliga al espectador a participar en el cierre emocional de la historia. El filme es, como explica Paleta, “con muchas lecturas” y hecho para que “cada uno decida cómo cerrar la historia.”
La historia también muestra cómo una misma persona puede tener diferentes versiones según quién la cuente, un detalle crucial para el personaje de Jorge. La directora Gómez Córdova detalló que esto era “uno de los objetivos de la película”.
“Ese es uno de los muchos sentimientos que viven las personas cercanas a quienes mueren en circunstancias incomprensibles. Simplemente no pueden saber ni darle sentido a piezas que no van a encajar,” lamentó la cineasta, abordando la complejidad del duelo que enfrentan las familias.
La película Después se estrena en los cines el próximo 13 de noviembre, es un drama conmovedor.
Cine
Todo nació de una charla íntima sobre nuestros padres: Guillermo del Toro
Presenta “Frankenstein” a fans en CDMX
Ciudad de México. El ganador del Oscar, Guillermo del Toro, regresó a la capital mexicana para presentar a los fanáticos y al público el proyecto que calificó como el sueño de toda su vida: su adaptación de Frankenstein para Netflix.
La celebración, que reunió a miles de seguidores, tuvo lugar la noche del lunes 3 de noviembre en el histórico Colegio de San Ildefonso. El evento contó con la presencia de los protagonistas Oscar Isaac (Víctor Frankenstein) y Jacob Elordi (La Criatura).
Si bien la presencia del cineasta generó una ovación, el momento más memorable llegó durante el conversatorio. Del Toro y Oscar Isaac conmovieron a los asistentes al revelar que la nueva adaptación de Frankenstein nació de una conversación íntima sobre sus propios padres, el dolor y la religión.
El cineasta confirmó que Frankenstein es una reflexión íntima sobre la paternidad y el perdón.
Inspirada en sus propios padres
El actor Oscar Isaac compartió cómo se gestó su participación en el filme, una idea que el cineasta tapatío le propuso hace tres años. La conversación inicial no trató sobre el guión, sino sobre los cimientos emocionales de sus vidas.
“Cuando nos reunimos en casa de Guillermo hace tres años, nunca me imaginaba que me fuera a proponer darle vida a Víctor Frankenstein”, relató Isaac. El actor detalló que todo inició con una conversación sumamente personal.
“Todo inició con una conversación muy íntima sobre nuestros padres, de su dolor y la religión… al momento de verlo reflejado en un guión y después de haberlo leído acabamos en lágrimas pues se sentía tan personal, estábamos hablando de nuestras historias.”
Esta confesión subrayó que la complejidad de las relaciones familiares son el verdadero motor de esta versión del cuento de Mary Shelley.
Frankenstein, la película definitiva de su filmografía
El cineasta, que califica esta película como un sueño cumplido, explicó la relevancia de este proyecto.
“Me emociona más allá de las palabras el poder estar en mi país presentando Frankenstein, un proyecto que deseé realizar desde que comencé a soñar con traer a la vida seres fantásticos”, expresó Del Toro.
TE RECOMENDAMOS: Frankenstein es una reflexión sobre la pérdida de la humanidad
Para Del Toro, la adaptación de esta historia fundamental supuso un riesgo necesario, que, aseguró, valió la pena.
“Creo firmemente que para estar ante la presencia del arte necesitamos arriesgarnos y para mí, el reto de adaptar una de las historias que creo más fundamentales dentro de toda la historia del cine, fue un riesgo que valió la pena correr. No sólo a nivel personal sino también a nivel artístico, esta película es un momento monumentalmente definitivo en mi vida”.
Finalmente, el director resumió el poderoso tema de la película, destacando que su mensaje central radica en el vínculo humano y el anhelo de pertenencia
“Esta historia sobre el perdón, la paternidad y la búsqueda de un lugar en el mundo habla el lenguaje más universal, el de ser humano”.
La criatura de su infancia
El actor australiano Jacob Elordi, quien interpreta a la Criatura, también compartió su experiencia de rodaje. Si bien el proceso resultó ser un desafío físico y mental, Elordi lo relegó a un segundo plano por la alegría compartida en el set.
Guillermo del Toro, conmovido, describió el momento exacto en que sintió que su sueño de infancia se materializó al ver a su Criatura en acción: “Con Jacob hubo un momento muy hermoso, cuando entró a la cabaña, lo tomé de la mano y en ese momento sentí que la criatura que yo había visto de niño acababa de entrar a mi set.”
Convive con fans
Guillermo del Toro, con su ya característico carisma, convivió con decenas de fans antes de la proyección, recibiendo innumerables muestras de cariño.
La celebración de Frankenstein en el antiguo hogar del arte, la ciencia y el pensamiento, San Ildefonso , confirma la visión del cineasta: sus historias de monstruos son, en el fondo, los relatos más puros y emotivos sobre la condición humana.
Cine
Un regalo del cielo: El equipo de “Solo Javier” se reúne con el Papa León XIV
Confirmó la misión de la película
Ciudad de México.-La conmovedora historia de Javier Sartorius, el joven español que cambió una prometedora carrera en el tenis por la vocación misionera, llegó hasta el corazón del Vaticano. El equipo de la película Solo Javier tuvo un significativo encuentro con el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro.
Este evento marca un hito para la producción de Bosco Films y confirma la trascendencia y el sentido humano del documental. La película estrena en México el próximo 13 de noviembre.
Un encuentro “De Padre” en San Pedro
El encuentro se produjo al finalizar la Audiencia General de los miércoles. El joven director español de la cinta, Josepmaria Anglès, encabezó la delegación. Estaba acompañado por miembros de la familia de Javier y la Asociación que honra su memoria. Entre ellos se encontraban Fernando Sartorius Milans del Bosch, hermano de Javier, y Rosa Muguiro Sartorius, su prima. También asistieron Jordi Bosch y Jordi Puigdellivol Vila.
Como obsequios simbólicos, el equipo entregó al Pontífice una pelota de tenis y un libro. El contenido del libro narra la historia del joven que lo dejó todo por una vida entregada a la oración, el silencio y la pobreza.
Jordi Bosch, Presidente de la Asociación Javier Sartorius, relató el emotivo momento. Señaló que Su Santidad ya se acordaba de haber escuchado la historia de Javier. El Papa lo escuchó en un encuentro previo con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Además, Bosch enfatizó la calidez del momento:
“La acogida del Papa fue sencilla, cordial y humana, una acogida de Padre en su mirada y en su actitud”.
La confirmación de un servicio espiritual
El director Josepmaria Anglès expresó su asombro ante la oportunidad. Considera este encuentro como una bendición que confirma el propósito de la producción.
“Inesperado porque cuando empezamos a trabajar en la película, jamás nos imaginamos tener la oportunidad de hablarle al Santo Padre sobre esta historia. Para nosotros es confirmar que este es un proyecto que ha nacido en el seno de la iglesia como un servicio a los demás, para ser alimento espiritual.”
El hermano de Javier, Fernando Sartorius bromeó un momento con el Papa sobre el tenis. Mencionó al tenista español Carlos Alcaraz. El Pontífice le respondió que recordaba su encuentro con el tenista italiano Jannik Sinner.
Fernando Sartorius calificó este momento como “un bonito regalo y una bendición que me ha mandado mi querido hermano Javier del cielo”.
Durante el encuentro, Jordi Bosch también solicitó al Santo Padre una bendición especial. Pidió que bendijera una imagen de la Virgen de Lord. Esta advocación mariana es del Santuario ubicado en el pre-Pirineo leridano. Fue el lugar donde Javier pasó una parte importante de su vida monástica.
Del Vaticano a México
Un día antes del encuentro con el Papa, la cinta tuvo una proyección especial en Roma. La mítica sala del Cine Farnese fue el escenario elegido. Este cine es famoso por haber estrenado la película Cinema Paradiso.
Al pase asistieron vaticanistas, periodistas, sacerdotes, religiosas, influencers y público en general. La directora de Bosco Films, Lucía González-Barandiarán, y el equipo sostuvieron un diálogo con los asistentes.
Con esta presentación Solo Javier comienza su gira a más países de habla española. El estreno en México es el 13 de noviembre. Le seguirán Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá el 20 de noviembre. Posteriormente, llegará a más territorios.
La historia de Javier Sartorius, que renuncia al éxito terrenal por el llamado de la Fe, se consolida como un mensaje de esperanza y servicio a los demás para todo el público.
Cine
“Solo Javier”, la historia de Javier Sartorius, que prefirió ser misionero, llegará a cines
Renunció al éxito y el dinero
Ciudad de México.- La conmovedora historia de Javier Sartorius, un joven español de familia acomodada llegará pronto a los cines de México. La película, titulada Solo Javier, es un documental que va más allá de un simple relato biográfico. Busca inspirar y atraer al espectador con el testimonio de fe de un hombre exitoso que huyó de la comodidad para convertirse en misionero.
El documental que estrena el próximo 13 de noviembre narra la vida real de un hombre que lo tenía todo, pero renunció a todo por seguir a Dios. Javier Sartorius es interpretado por el joven actor Tomás Farell, quien debuta en cine con este papel.
¿De qué trata Solo Javier?
Javier Sartorius Milans del Bosch provenía de la aristocracia madrileña. Era joven, guapo, carismático y tenía una prometedora carrera como tenista profesional. Se graduó en Administración de Empresas en Estados Unidos. De hecho, fue campeón de pádel-tenis en ese país.
Cuando estaba en la cumbre del éxito comenzó a sentir un profundo vacío existencial. Su despertar inicial se dio en Los Ángeles. Quedó impactado por la pobreza de las personas sin techo. Esta experiencia despertó su inquietud por la vida espiritual. Comenzó explorando caminos como el yoga y la meditación.
La vida de Javier dio un giro radical al aceptar una invitación. Fue de misiones a Cuzco, Perú. Ahí, finalmente encontró la luz de la Fe. Empezó el camino más difícil: el recorrido dentro de sí mismo en la búsqueda del sentido más profundo de la vida. Dejó atrás el éxito para abrazar la oración, el silencio y la pobreza.
El documental Solo Javier nos muestra este viaje: Expone una fe que rompe esquemas y que se confía completamente del amor pleno.
Un retrato fiel en tres países
Producido por Adauge y dirigido por Josepmaria Anglès, la película es un testimonio conmovedor de la vida de Sartorius.
Para seguir fielmente los pasos de Javier, la producción se rodó en tres países: España, Estados Unidos y Perú. El equipo visitó lugares emblemáticos en la vida del misionero. Entre ellos, destacan el Seminario de Toledo y el Monasterio Cisterciense de San Miguel de Dueñas.
En este último lugar, Sartorius vivió sus últimos días. Falleció de un repentino ataque al corazón. Esto ocurrió poco antes de recibir el Sacramento del Orden Sacerdotal.
Cine con valores
La película, distribuida por Bosco Films, cumple con el objetivo de la productora de llevar al cine historias de alta calidad artística que defienden los valores humanos.
La historia de Javier Sartorius nos recuerda que el éxito terrenal no siempre llena el vacío espiritual, es una invitación a la reflexión. Los espectadores conocerán la historia de una vida entregada a la oración y a hacer el bien.
La película Solo Javier tiene dura hora y media y cuenta con la producción de Albert Escuder (Faraway Land) y la música de Luis Mir Filizzola (Children of God).
Para aquellos que deseen solicitar proyecciones en sus ciudades, pueden llenar una solicitud a través del sitio web oficial de la película: www.solojavier.com.
Cine
“Frankenstein” de Guillermo del Toro, una reflexión sobre la pérdida de la humanidad y el perdón
La humanidad del ‘monstruo’ y el pecado del padre
Ciudad de México.- Guillermo del Toro finalmente cumplió el sueño que “ocupado la mayor parte de su vida”. Su adaptación de Frankenstein ya está en cines y no es una simple película de terror gótico; es un profundo tratado existencial que desmantela el mito del monstruo para exhibir su corazón sensible. Esta versión está centrada en la responsabilidad, la ética, la paternidad fallida, el perdón y la búsqueda de la humanidad en un mundo que rechaza la diferencia.
El dilema moral de desafiar a Dios
La cinta, protagonizada por Oscar Isaac como el Dr. Víctor Frankenstein y Jacob Elordi como La Criatura, invierte la lógica del relato clásico de Mary Shelley. Del Toro no nos pide que temamos al monstruo, sino que juzguemos al creador.
El verdadero drama moral y ético reside en la relación trágica entre el “padre” y el “hijo”. Víctor Frankenstein, el “moderno Prometeo”, es impulsado por la ambición científica y la soberbia de querer desafiar a Dios. Pero, una vez que su creación está viva, el pecado más grande de Víctor no es la creación, sino el abandono. Rechaza a su hijo por su apariencia, condenándolo a una vida de soledad y dolor.
El director mexicano es categórico al explicar su fascinación:
“Explorar la relación entre la humanidad y los monstruos, entre creador y creación, entre padre e hijo, ha consumido mis historias una y otra vez”.
En esta película, ese conflicto se presenta de manera íntima y dolorosa, obligándonos a preguntar: ¿Quién es el verdadero monstruo, el que es creado imperfecto o el que es incapaz de amar?
Frankenstein, la criatura que solo pide amor
La grandeza de esta adaptación reside en el retrato sensible de La Criatura. El monstruo, interpretado con una conmovedora fragilidad por Jacob Elordi, se descubre como un ser sensible, ávido de conocimiento y, sobre todo, desesperado por amor. Lo vemos cuestionar su identidad, implorar por un lugar en el mundo y reaccionar con rabia solo ante el rechazo constante de la sociedad y, crucialmente, de su creador.
Lo que dice la crítica de Frankenstein
Varias voces de la crítica han señalado que:
- “Del Toro convierte el terror en un “cuento impresionante sobre el perdón” (The Wrap).
- “La capacidad de perdonar parece lo más humano que les puede ocurrir a esos personajes fracturados.” (El Hype).
El filme es un recordatorio de que la capacidad de perdonar y de mostrar empatía son, quizás, los actos más humanos que existen.
Frankenstein de Guillermo del Toro es una invitación urgente a reflexionar sobre la responsabilidad ética de nuestros actos y la ineludible obligación moral de un padre hacia su hijo. Es un filme que trasciende el género y nos recuerda: “No tenemos tarea más urgente que la de permanecer humanos”.
Vayan a verla en pantalla grande, ya está en cines selectos. El 7 de noviembre estrena en Netflix.
