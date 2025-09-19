La maternidad inspira nuevo álbum de Ximena Sariñana: Existencia Kamikaze

Ciudad de México.- La maternidad no solo transformó su vida, también su música. Ximena Sariñana, reconocida cantante y actriz mexicana, celebrará sus 40 años con el lanzamiento de Existencia Kamikaze, un álbum inspirado en los ciclos de la vida y la fuerza de ser madre y creadora en una industria que no es fácil para las mujeres.

La artista, que cumple años el próximo 29 de octubre tiene más de 20 años de trayectoria, y su voz se suma a la de otras mujeres que han abierto espacios en la industria musical.

Maternidad que inspira

La maternidad marcó un antes y un después en su vida personal y artística. Ximena Sariñana confesó que los primeros meses de crianza fueron una auténtica “experiencia kamikaze”.

“Quise seguir trabajando de tiempo completo y amamanté cinco años sin parar mientras tenía que ir a premios, shows, conferencias de prensa, hace apenas un año volví a dormir una noche entera”.

Ese ritmo intenso, lleno de amor y resiliencia, se convirtió en parte de la esencia de su nuevo disco. Existencia Kamikaze surge como una metáfora de la vida misma.

El álbum también representa una declaración de madurez artística. A punto de cumplir cuatro décadas, Sariñana asegura que hoy es más apasionada que nunca. “Soy más apasionada que cuando era adolescente”, compartió, reconociendo que la maternidad no ha apagado su chispa creativa, sino que la ha potenciado.

Además de ser madre y artista, la cantante reafirma su papel como referente femenino en la música mexicana.

La celebración de este nuevo ciclo llegará también a los escenarios. Ximena Sariñana ofrecerá un concierto en el Teatro Metropólitan el próximo 14 de noviembre, donde compartirá con su público la fuerza volcánica de su Existencia Kamikaze.

