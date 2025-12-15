‘La noche más venturosa’, la pastorela clásica con 20 años de tradición familiar

Ciudad de México.- La temporada navideña en México no está completa sin una pastorela. Espectáculos hay muchos, pero la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano ofrece una alternativa que se distingue por su carácter familiar y apego a la tradición. Se trata de “La noche más venturosa”.
La obra, escrita en 1817 por José Joaquín Fernández de Lizardi, se presenta con música en vivo y trajes de época, en el histórico Museo Casa del Risco, y ofrece una experiencia teatral familiar, libre de burlas y doble sentido.
Francisco Hernández, director y productor de la compañía, explica que al elegir este texto, busca resaltar una parte fundamental de la identidad teatral mexicana.
La Pastorela como identidad y tradición
Hernández subraya la importancia histórica de este género que nació en el Virreinato:
“La pastorela nace en la Nueva España en el siglo XVI con la finalidad de evangelizar en el Virreinato, y no ha dejado de representarse. pero ahora tiene la misión de hermanarnos, abrazarnos, sobre todo, de conjugar tres cosas muy importantes, verso, música en vivo, en espacio barroco y llevar al público a lo que es el teatro clásico”.
El texto en verso, dividido en dos actos, aborda la tentación de los siete pecados capitales a través de pastores que retratan las costumbres y maneras de percibir el mundo en el Virreinato, época en la que nacieron gran parte de nuestros gustos culinarios.
Una experiencia familiar
La puesta en escena, que este año dirige el actor Wlises Mendoza, cuenta con 11 actores y cantantes que visten trajes de época, prometiendo un viaje a Belén. A diferencia de las adaptaciones modernas que a menudo buscan la sátira política o el humor adulto, esta pastorela mantiene la fidelidad al clásico.
“Eso la hace diferente y el público va a disfrutar una pastorela blanca buscando siempre su inteligencia, divirtiéndose y sobre todo pueden asistir con toda la familia”.
El productor hace hincapié en el enfoque familiar y respetuoso de su versión, que busca un mensaje de esperanza en medio de la violencia global.
En un contexto donde muchas pastorelas recurren al lenguaje actual y a las referencias pop, esta obra se mantiene firme en el texto original, con una clara advertencia para quienes buscan la comedia fácil o irreverente:
“Lo que no van a encontrar, lo siento para el que se divierta con esas cosas, no vamos a encontrar doble sentido, no vamos a encontrar discriminación, no vamos a encontrar burlas al público o a los compañeros o a los personajes, vamos a encontrar una pastorela tradicional mexicana”.
La compañía lamenta que el público a veces espera ver elementos ajenos a la verdadera pastorela.
“El público de repente cree que va a ir a la pastorela a ver coreografías con música de Beyoncé, que va a ir a ver un diablo que representa a la comunidad gay, que va a ir a ver a un ángel que representa a la comunidad gay, que se van a burlar de los indígenas en el escenario, que van a hacer chistes hacia el público. Y en nuestro caso, nuestra pastorela es clásica, no hay nada de eso”.
La experiencia en el Museo Casa del Risco es multisensorial, ya que los 19 artistas en escena son acompañados por música en vivo a cargo de un cuarteto de cuerdas dirigido por Verónica Peralta (con África Santiago en el primer violín, Carlos Velarde en el chelo y Adriana Forcada en el segundo violín), además de una soprano que canta villancicos tradicionales.
Esta pastorela, que ya se ha presentado en recintos emblemáticos como el Zócalo capitalino y la Catedral Metropolitana, se convierte en una cita recomendada para toda la familia que desea preservar la rica tradición teatral mexicana en estas fechas decembrinas.
DÓNDE Y CUÁNDO VERLA
- Lugar: Museo Casa del Risco (Plaza de San Jacinto No. 5, Col. San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón).
- Fechas y Horarios: Del 18 al 20 de diciembre a las 19:00 horas, y el 21 de diciembre a las 18:00 horas.
- Costo: $500. Estudiantes e INAPAM 2×1 presentando credencial vigente.
Cultura
Las posadas ¿qué significan y cómo nació esta tradición?
Historiador del Tec de Monterrey explica
Ciudad de México.- Los mexicanos en todo el país disfrutan este fin de año de las tradicionales posadas, a partir de este 16 de diciembre. Los vecinos o la familia se reúnen con algunas velas para rezar a la Virgen María, los niños prenden velitas al momento de salir, cargan a los peregrinos y se inicia el recorrido, después de entonar al unísono el canto tradicional, los pequeños hacen fila para partir las piñatas, que fueron donadas por la comunidad.
¿Pero qué significan las posadas y cómo surgieron?
Alejandro Tovar, historiador y docente del Tec de Monterrey Campus Santa Fe, explica que esta tradición de las posadas se celebra desde hace dos siglos y nació con el nombfe de “fiestas de aguinaldo”, se realizaban con el recordatorio de parajes del nacimiento del Niño Jesús.
Las fiestas navideñas son una expresión de “sincretismo” (fusión de costumbres culturales). En ellas se conjuntan elementos de los pueblos originarios prehispánicos “así como la cultura occidental, e incluso asiática”.
El historiador señala que aunque en México existe una herencia histórica por celebrar la Navidad el 25 de diciembre, las festividades y ceremonias decembrinas se alargan durante todo el mes.
“Esto se percibe con mayor intensidad desde el 12 de diciembre, día en que se conmemora la advocación mariana a Nuestra Señora de Guadalupe y se incrementa a partir del 16 de diciembre, momento en que comienzan las tradicionales posadas”.
Las posadas, que llegaron con la conquista española, son representadas por grupos de personas que se dividen en dos, uno se coloca fuera de la casa y el otro adentro.
Los que se colocan afuera representan a la Virgen María y a José y con villancicos navideños piden asilo a los de la casa, quienes a su vez les contestan también con canciones de esta época.
Esta representación se lleva a cabo de esta manera porque, según la tradición, María y José tuvieron que ir de puerta en puerta pidiendo posada.
Tras esta escenificación, los presentes en la posada rompen la piñata, ollas de barro rellenas con fruta y forradas con papeles de colores, que según la tradición deben tener forma de estrella con 7 picos, pues cada uno de ellos representa a los pecados capitales.
Las personas, de una en una y con los ojos vendados -hecho que simboliza la fe-, tratan de romper la piñata con un palo que a su vez representa a Dios.
La posada concluye con una fiesta, en la que los anfitriones ofrecen a sus invitados diferentes platillos y ponche, bebida caliente hecha con fruta de la temporada, como caña de azúcar, manzana, ciruelas pasas, guayabas, entre otros.
Tradición de siglos
De acuerdo con Tovar, la tradición de las posadas comenzó bajo el nombre de “fiestas de aguinaldo”. Después de estas reuniones se daban regalos a los indígenas que acudían a este llamado de participación, quienes festejaban durante el invierno (“Panquetzaliztli”), el advenimiento de Huitzilopochtli, Dios de la Guerra azteca.
Los religiosos agustinos sustituyeron la imagen de Huitzilopochtli por la de José y María.
Durante estos días de posadas, muchas de las calles de México exhiben coloridos faroles, adornos y se rompen piñatas en las calles.
Cultura
La Virgen de Guadalupe y las múltiples advocaciones marianas
Ciudad de México.- La devoción a la Virgen de Guadalupe es uno de los pilares de la fe católica, pero su manifestación es un mosaico de identidades, colores y lugares. ¿Por qué la madre de Cristo es venerada a través de tantas imágenes distintas alrededor del mundo? La Dra. Consuelo Maquívar, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), explica cómo el contexto cultural y geográfico conforma las diferentes advocaciones marianas.
La doctora Maquívar, especialista en Iconografía religiosa y arte colonial mexicano, explica que la multiplicidad de advocaciones responde a factores que van desde momentos cruciales de la vida de María hasta las tradiciones locales.
“A la Virgen María se le venera, se le invoca de muchas maneras, puede ser que se tenga en cuenta su vida, y entonces, según su vida, por el dolor que sufrió por la muerte de Cristo, es la Virgen de los Dolores. Por el hecho de que le pusieron al hijo difunto, es la Virgen de la Angustia”.
Todo tiene que ver con la forma en que se la venera, bajo qué atributos se la venera, señala la experta.
Pero la diversidad no se limita a los eventos biográficos. Maquívar subraya que las advocaciones también pueden surgir de sus atributos “Pero también puede ser que se trate de atributos, por ejemplo , la rosa mística”. O lo más interesante de los lugares específicos de sus apariciones.
“Así tenemos aquí a nuestra maravillosa Virgen de Guadalupe, o a la Virgen de la Salud en Michoacán, o a la Virgen de Zapopan en Jalisco. En resumen, “todo tiene que ver con la forma en que se la venera, bajo qué atributos se la venera”.
La Virgen de Guadalupe representa un caso paradigmático de cómo la fe se entrelaza con la identidad política y cultural de una nación. Su aparición, ocurrida en una época de plena evangelización, generó controversia inicial en el clero, el cual estaba “dividido, lo cual es interesante. Algunos están a favor del milagro, otros no, del culto a la Virgen Guadalupana.”
Sin embargo, su culto se establecería firmemente a partir de los siglos XVII y XVIII, impulsado especialmente, por órdenes religiosas como los jesuitas, explica la especialista en una entrevista con Arte & Cultura, Asociación que dirige Sergio Vela.
“Cuando la Virgen se aparece a Juan Diego, era una época de plena evangelización, donde iba a ser muy difícil que el clero atestiguara que un indígena se hubiera beneficiado de la aparición de la Virgen. El clero mismo está dividido, lo cual es interesante, algunos estaban a favor del milagro, otros no”.
Maquívar, quien fue directora del Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán, el cual fue el colegio noviciado de San Francisco Javier, construido por la Compañía de Jesús. Recuerda que en este recinto, construido en los siglos XVII y XVIII, se puede apreciar una pintura de Miguel Cabrera dedicada a la Virgen de Guadalupe, y destaca la influencia cultural que ejercieron los jesuitas en la promoción de su culto.
¿Qué es el Camarín de la Virgen?
La Dra. Maquívar, experta en iconografía religiosa también relata el origen y la función del “camarín de la Virgen”, una cámara o capilla detrás del altar principal, vinculada a una leyenda europea sobre el traslado milagroso de la Casa de la Virgen.
Iconográficamente, la función del camarín es práctica y ritual: “La cámara, lo que hace es servir de cobijo, precisamente. Porque entonces, donde está la imagen principal, se abre el abanico, se baja la imagen, se vuelve a vestir si es necesario”. Este espacio subraya la dignidad y el cuidado que se le otorga a la imagen principal de la advocación.
Las múltiples representaciones de la Virgen María, desde la Morena del Tepeyac hasta la Virgen de Dolores, son un reflejo de las necesidades humanas de consuelo y de la representación local. El 12 de diciembre no solo celebra un milagro, sino la profunda fe que le ha dado identidad a México.
Cultura
“El Cascanueces” alcanzará a un millón de espectadores y seguirá creciendo
Es el buque insiginia de la CND
Ciudad de México.- El ballet El Cascanueces, la icónica producción navideña de la Compañía Nacional de Danza (CND), alcanzará en esta temporada 2025 un millón de espectadores, después de 22 años consecutivos. Además se imponen nuevos retos y se renueva con un enfoque de inclusión y expansión a nuevos públicos, para que todos puedan disfrutar de la danza.
El director artístico de la CND de Bellas Artes, Erick Rodríguez, destacó en una conferencia de prensa la magnitud de este clásico de la temporada navideña.
“Con las diez funciones de este año llegaremos a 228 presentaciones y esperamos alcanzar el millón de espectadores”.
Así lo señaló Rodríguez, subrayando que este montaje se ha convertido en un “buque insignia” para la compañía.
TE RECOMENDAMOS: Ya está listo El Cascanueces para su temporada 2025
Funciones incluyentes y expansión de sedes
El Cascanueces consolidado como el espectáculo familiar tradicional de la temporada navideña busca acercar el ballet a quienes no pueden ir al Auditorio Nacional.
El éxito y la longevidad de esta puesta en escena demuestra que el ballet es una obra para todo público, ideal para un primer acercamiento a la danza clásica. El director artístico explicó que la CND busca renovar el mensaje de esta obra clásica, que habla de sueños, festividad, amor al prójimo y la transición de niña a adolescente.
Con el objetivo de llegar a públicos más diversos, la compañía implementa estrategias innovadoras. Además de las tradicionales funciones en el Auditorio Nacional, este año el ballet se extiende a sedes como la FES Aragón y la FES Acatlán de la UNAM, siguiendo una filosofía de encuentro social.
Rodríguez también destacó una iniciativa clave: las funciones incluyen la apertura al público neurodiverso, “una iniciativa importante para incluirlos en el disfrute de las artes”. Este esfuerzo forma parte de una colaboración constante con instituciones como el Teletón para brindar un desarrollo integral a la mayor cantidad de personas posible.
YA VISTE: El Circo Atayde celebra 137 años de asombro con sus Galas de Invierno
¿Cuándo y dónde?
La temporada 2025 de El Cascanueces en el Auditorio Nacional se llevará a cabo del 18 al 23 de diciembre. Con funciones a doble horario los fines de semana (12 y 17 hrs. el domingo, 12 y 18 el sábado, lunes y martes).
La puesta en escena incluye a más de 240 artistas en total, incluyendo la participación en vivo de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y la colaboración de más de 60 estudiantes de danza.
Cultura
Circo Atayde celebra 137 años de asombro con sus Galas de Invierno
El espectáculo familiar por excelencia
Ciudad de México.- El Circo Atayde, la empresa circense mexicana con 137 años de historia ininterrumpida, regresa con sus emblemáticas Galas de Invierno 2025, una cita obligada que celebra la magia y el asombro como espectáculo familiar por excelencia.
Presentado por Alfredo Atayde, representante de la cuarta generación familiar, el espectáculo ha sido cuidadosamente renovado con números inéditos a cargo de artistas de talla internacional y, por supuesto, talentos mexicanos. A pesar de las innovaciones, la meta es clara: mantener viva la llama de la tradición circense.
“Nos reinventamos pero no perdemos la esencia del circo”.
El arte del asombro y la fe en la tradición
El Circo Atayde no solo es una empresa, es una institución que ha pasado de padres a hijos, manteniendo la calidad y el espíritu. Para Alfredo Atayde, continuar con este legado es una elección personal, no una obligación, y una gran responsabilidad.
Su visión es clara y va más allá del entretenimiento infantil.
“El circo es el arte del asombro y es el espectáculo familiar por excelencia”, enfatizÓ Atayde en una entrevista previa con Siete24, no se trata solo de un show de “botargas para niños”, agregó.
El impacto de esta tradición se siente en cada función, al unir a distintas generaciones bajo la carpa. “Somos una gran familia, con un mismo fin, llevar entretenimiento sano a la familia mexicana”, comenta.
“Nos da gusto ver a parejas de jóvenes que van por primera vez, pero también a abuelitos con toda la familia, y adultos que llevan a sus hijos y recuerdan que sus papás los llevaban al Circo a la Arena México”.
El Circo Atayde supera la adversidad
La historia del Circo Atayde es también una historia de resiliencia. La prohibición de animales y después la pandemia supuso un gran reto, obligándolos a reinventarse.
Los años 2020 y 2021 fueron “muy malos económicamente” para la empresa, reveló Alfredo Atayde a Siete24 en diciembre de 2021. Tras el golpe, la compañía decidió cerrar definitivamente la icónica Carpa Astros y adoptar un nuevo modelo de presentación en teatros, sin sacrificar la calidad ni la esencia del espectáculo tradicional.
Galas de Invierno 2025: Un evento de temporada limitada
Las Galas de Invierno 2025 prometen ser un despliegue de acróbatas, malabaristas, equilibristas, clowns, contorsionistas y bailarinas de talla internacional. Además, por primera vez, el público podrá apreciar directamente a la “Orquesta El Artista Invisible”, dirigida por el Mtro. Carlos Alberto Ramírez, ubicada en el escenario.
Esta temporada será una celebración efímera, por lo que los interesados deberán apurarse. Las Galas se presentarán con dos funciones diarias, del 25 al 28 de diciembre, exclusivamente en el Centro Cultural Teatro 1. ¡Una tradición familiar que no te puedes perder!
