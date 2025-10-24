Cultura
“La Nota”, comedia teatral sobre un matrimonio al límite
Es la obra “La Nota” con Tiaré Scanda
Ciudad de México.- El telón se abre, pero no para un drama o tragedia, sino para un estallido de honestidad. La obra “La Nota”, escrita por la dramaturga francesa Audrey Schebat, estrena en esta ciudad, y lo hace con un sencillo pero importante mensaje: la vida y sus segundas oportunidades. Incluso al borde del abismo, la vida siempre nos ofrece una oportunidad para volver a empezar. Esta obra se convierte en una valiosa reflexión sobre la salud mental y la importancia de la comunicación en el matrimonio.
¿De qué trata?
La trama arranca de forma impactante: Julián, un psicoanalista en plena crisis existencial, ha decidido terminar con todo, pero su esposa Magda llega justo a tiempo para encontrarlo con la soga al cuello. Este inicio trágico se transforma, contra todo pronóstico, en una comedia llena de sarcasmo y, curiosamente, de ternura. Es una guerra de pareja donde las verdades que nunca se dijeron salen a la luz, obligando a ambos a renovar, o romper, su matrimonio.
La honestidad de una nota que quiso ser póstuma
El enfoque de la obra resuena directamente con las preocupaciones actuales sobre la salud mental y la rutina. Magda, interpretada por Tiaré Scanda, pianista reconocida que aún siente insatisfacción con su vida, y Julián, el analista que se cuestiona su propósito, representan a un matrimonio cansado que busca una motivación genuina.
En conferencia de prensa, la actriz señaló la importancia de esta pausa reflexiva que ofrece el teatro: “El teatro ayuda a que la gente se empiece a dar cuenta que ese camino (la rutina y la inmediatez) no nos lleva a ningún buen lugar de salud mental”. Subrayó que el arte cumple una misión superior al simple entretenimiento, ya que su objetivo es “tocar las almas de la gente” y recordarles lo que es ser un humano en tiempo real, fuera de las pantallas.
El arte, según Tiaré, es un proceso que no se puede crear “en cinco minutos en la computadora”. La reflexión, el diálogo y la propuesta de un camino distinto son el verdadero propósito, y es justo lo que el público encontrará en “La Nota”.
La renovación del amor
El director del montaje en México, Cristian Magaloni, aportó una visión sobre la pareja. Explicó que un matrimonio largo inevitablemente requiere renovar el vínculo, los acuerdos y las rutinas para seguir adelante.
“Lo que me enternece mucho es que, luego de estar tanto tiempo conociendo a alguien, saber sus defectos y virtudes, aun así sigas volviéndolo a elegir; eso es amor romántico”, afirmó.
La obra retrata con lucidez cómo la honestidad, aunque dolorosa, se convierte en el catalizador para la transformación de la relación.
La producción es de Morris Gilbert, quien celebra su 50 aniversario.
¿Qué dijo de La Nota la prensa parisina?
La crítica francesa la describió así en su estreno:
“Unas cuantas líneas en un papel, como nota de despedida, hacen la diferencia, la gran diferencia en una historia que inicia como una tragedia y se transforma en una comedia que aborda temas como el amor propio, el gusto por la vida, la honestidad en una pareja, todo con un humor negro. Se trata de una exploración en lo más oscuro de las personas. Y con un final inesperado”.
¿Cuándo y dónde?
El montaje mexicano de “La Nota”, con las actuaciones de Tiaré Scanda y Enrique Arreola, se convierte en la segunda producción mundial de la obra. Se estrena el martes 11 de noviembre en el Nuevo Teatro Libanés.
Es una obra que inicia casi tragedia, que va del drama a la comedia de humor negro, con un final inesperado.
Cultura
“Giselle”, el clásico del ballet, reinterpretado en una versión renovada
Ciudad de México.- La Compañía Nacional de Danza (CND) regresa al Palacio de Bellas Artes con una de las joyas más emblemáticas del ballet romántico: Giselle. En esta ocasión, el clásico será interpretado en una nueva versión de la maestra Svetlana Ballester, quien promete una mirada fresca, sin perder la esencia que ha cautivado al público por más de 180 años.
Giselle, un clásico renovado para nuevas generaciones
Estrenada en París en 1841, Giselle es considerada una de las obras más representativas del ballet clásico y del Romanticismo. Su historia, dividida en dos actos, combina el amor, la traición y lo espiritual, narrando el paso de la protagonista —una joven campesina traicionada— del mundo terrenal al espiritual.
En conferencia de prensa, Svetlana Ballester, reconocida bailarina y pedagoga del Ballet Nacional de Cuba, explicó que su propuesta busca mantener la pureza del estilo romántico, pero con una interpretación más dinámica:
“Durante años como bailarina y maestra, siempre pensé en desempolvar Giselle un poco, actualizando gestos y pasos sin perder su esencia. Respeto la estructura original, la leyenda, la historia y, sobre todo, la música, que por sí sola narra la obra. Los ajustes están en la pantomima, más movida y refrescada, usando acentos musicales para decir lo mismo de forma actual”.
La nueva puesta en escena enfatiza la emoción y narrativa sobre el virtuosismo técnico, buscando acercar la historia a públicos contemporáneos y mantener la vigencia de un ballet que ha sido símbolo del amor eterno.
Elencos destacados y tradición viva
El elenco principal de esta temporada reúne a primeras figuras de la CND, entre ellas Valeria Mariaud, Ana Elisa Mena, Mayuko Nihei y Yoali Souza, quienes alternarán en el papel de Giselle.
En el rol de Albrecht, el conde de Silesia, participarán Alejandro Hidalgo, Alejandro Mendoza, Argenis Montalvo y Roberto Rodríguez, mientras que Myrtha, la reina de las Willis, será interpretada por Greta Elizondo, Corinne Jarvis, Ana Paula Montero y Elisa Ramos.
La obra se distingue por su exigente demanda técnica y expresiva, en especial en el segundo acto, donde el ballet se sumerge en un bosque encantado dominado por las misteriosas Willis —espíritus de novias traicionadas que castigan a los infieles—.
Con esta temporada, la Compañía Nacional de Danza reafirma su compromiso de preservar y revitalizar los grandes clásicos del repertorio mundial, ofreciendo al público mexicano una producción de alto nivel artístico y musical.
Las funciones se llevarán a cabo del 4 al 23 de noviembre en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, acompañadas por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la batuta del maestro Yhovani Duarte Pérez, director titular de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana.
Esta nueva temporada promete ser una experiencia inolvidable para los amantes de la danza, y una oportunidad única para redescubrir un clásico del Romanticismo, interpretado por una de las compañías más importantes de México.
Cultura
Guía familiar para el Día de Muertos: ofrendas, desfiles y paseos
Ciudad de México.— La Ciudad de México se prepara para uno de los festejos más esperados del año. Las calles, plazas y parques se llenarán de color, música y tradición con más de 500 actividades programadas para conmemorar el Día de Muertos, en medio de un hecho histórico: la capital rompió récord en la producción de cempasúchil con más de seis millones de plantas cultivadas.
Récord de cempasúchil en la capital
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que la producción de cempasúchil alcanzó una cifra sin precedentes, resultado del esfuerzo de los productores locales. Subrayó la importancia de impulsar la venta directa para que el trabajo de los floricultores se traduzca en beneficios reales.
Una ciudad vestida de tradición
La titular de la Secretaría de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, informó que este año la ciudad ofrecerá 414 actividades en espacios públicos entre el 18 de octubre y el 2 de noviembre, con una asistencia esperada de cinco millones de personas.
La Ofrenda Monumental en el Zócalo abrirá el 25 de octubre y estará dedicada a Tonanzin, en homenaje a las diosas mesoamericanas. Además, habrá megaofrendas en la Plaza de las Tres Culturas, el Deportivo Xochimilco y el Parque Tezozómoc.
El Desfile de Alebrijes recorrerá Paseo de la Reforma el 18 de octubre, seguido de la Procesión de Catrinas el 26 y el baile monumental en el Zócalo el 30. Los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre se presentará la ópera Cuautemoctzin en la Plaza de la Constitución.
Cultura, arte y memoria en todos los rincones
Las actividades abarcarán desde cine y teatro hasta desfiles comunitarios y ofrendas en barrios tradicionales. El objetivo es invitar a las familias a reflexionar sobre la memoria y las raíces, a través de expresiones artísticas que unen generaciones.
La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, explicó que la siembra del cempasúchil comenzó en julio y que este año se abrirán rutas de venta directa para los floricultores, con el fin de promover el consumo local.
Por su parte, la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, señaló que la celebración incluirá paseos en trajineras, concursos de ofrendas y el Festival de Esculturas Lumínicas, además de la Feria del Cempasúchil, en zonas emblemáticas como Polanco, Reforma, el Centro Histórico y la Zona Rosa.
Tradición viva que une a millones
El Día de Muertos volverá a llenar de vida a la capital con desfiles, música, flores y arte popular. Entre luces, altares y catrinas, la Ciudad de México rendirá homenaje a sus raíces y a quienes ya partieron, reafirmando su papel como epicentro cultural del país y guardiana de una de las tradiciones más entrañables de México.
Cultura
La radio que se ve: Crean el primer programa para personas con discapacidad auditiva
“Entre Sonidos y Silencios” con Lengua de Señas Mexicano
Ciudad de México.- Yael Yancelson es hija de un músico y su madre no puede escuchar; en su familia prevalece la empatía y el respeto. Esa experiencia de vida la motivo a trabajar con el equipo de la estación de radio IBERO 90.9, juntos dieron un paso histórico: Entre Sonidos y Silencios, el primer programa de radio pensado especialmente para personas con discapacidad auditiva.
El programa puede verse a través de YouTube, combina traducción en Lengua de Señas Mexicana, subtítulos y elementos gráficos que permiten disfrutar la radio con la vista.
“Lo que queremos es acercarnos y dar visibilidad a la gente que vive con discapacidad auditiva”, expresó Yael Yancelson, creadora del concepto y egresada de la Universidad Iberoamericana.
“Vengo del mundo del sonido y del silencio”, compartió al explicar que su madre tiene discapacidad auditiva, una experiencia de vida que inspiró el título y la esencia del programa.
“Lo que queremos es acercarnos y dar visibilidad a la gente que vive con discapacidad auditiva”.
Una propuesta pionera en México
Entre sonidos y silencios forma parte de la apuesta de la radio IBERO 90.9 por generar contenidos accesibles y de calidad. Consta de ocho episodios que abordan temas de divulgación cultural y científica: el primer programa se hizo en colaboración con la recién fallecida astrónoma Julieta Fierro. Hay episodios de experiencia sensorial como mirar las nubes o explorar los sabores de la comida mexicana.
La Directora de Contenido, Sofía Garfias, explicó que el proyecto nació de una colaboración entre el equipo de la estación universitaria y el Director de la Biblioteca de la IBERO, Luis Felipe Canudas.
Entre los elementos esenciales del formato, destacó que los episodios debían ser inclusivos, protagonizados por personas que se comunican con lenguaje de señas, acompañados de subtítulos y producidos con el rigor característico de la emisora.
El hecho de que el programa Entre sonidos y silencios incluya la Lengua de Señas Mexicana no es únicamente un gesto de empatía, es un acto de responsabilidad social, consideran sus creadores.
Comunicar desde la empatía
Para Beatriz Ulloa, Coordinadora de Atención a Personas con Discapacidad de la IBERO, este proyecto refleja el compromiso de la universidad con la inclusión.
“Poner en el centro la experiencia de las personas con discapacidad es vital para enseñar que hay más formas de comunicar”, aseguró. También enfatizó la necesidad de fomentar la inclusión desde las aulas, para que las nuevas generaciones asuman la diversidad como parte natural de la vida cotidiana.
Una comunidad que aprende a ver la radio
Con esta iniciativa, radio IBERO 90.9 se convierte en pionera de una nueva forma de comunicar: una radio que no sólo se escucha.
Cada episodio de radio tiene una duración de entre 15 y 20 minutos y está disponible de manera quincenal en el canal de IBERO 90.9 en YouTube.
Cultura
Regresan los Piratas al Acuario Inbursa en el Holandés Errante
Experiencia inmersiva para toda la familia
Ciudad e México.- Una misteriosa niebla ha comenzado a rodear las profundidades del Acuario Inbursa. Algunos dicen haber visto una embarcación antigua, cubierta de algas y huesos marinos, acechando entre las sombras. Otros susurran el nombre de una leyenda que jamás debió volver a la superficie… el Holandés errante ha despertado.
Así comienza la narrativa de la nueva atracción de temporada del Acuario Inbursa, “La maldición de los piratas”, a propósito del Día de Muertos. Se trata de una experiencia inmersiva para toda la familia, inspirada en el legendario mito del barco fantasma condenado a navegar eternamente.
El espectáculo interactivo transformará al Acuario Inbursa en un reino submarino de aventura, misterio y descubrimientos asombrosos.
¿De qué se trata La maldición de los piratas?
Los mares oscuros llegan al Mar de la Ciudad, el Acuario Inbursa, donde encontrarás: Animales marinos sorprendentes que acompañan la travesía; personajes en vivo; una narrativa inmersiva basada en el mito del Holandés errante, y la posibilidad de interactuar con los personajes.
Convertirse en pirata era una forma de vida y todos competían por tener un lugar en sus barcos. Era una verdadera aventura surcar los mares en lo que en ese momento era la manera de comunicación y negocios más importante del mundo, pero algo sucedió en esa embarcación.
Recordarás los mitos que se enfrentaban, como las sirenas que envolvían con sus cantos a los valientes guerreros que caían rendidos y nunca más se volvía a saber de ellos.
Los mares oscuros en el Acuario Inbursa
Los piratas y sirenas estarán navegando las aguas del Acuario Inbursa solamente los fines de semana de octubre, y por supuesto el 1 y 2 de noviembre. Miembros de la mítica tripulación del Holandés Errante convivirán con los visitantes durante todo el recorrido.
Una vez más, el Acuario Interactivo ofrece una exhibición temporal diseñada para toda la familia. La atracción está incluida en el boleto de acceso general y en el Shark Pass.
