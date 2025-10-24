“La Nota”, comedia teatral sobre un matrimonio al límite

Ciudad de México.- El telón se abre, pero no para un drama o tragedia, sino para un estallido de honestidad. La obra “La Nota”, escrita por la dramaturga francesa Audrey Schebat, estrena en esta ciudad, y lo hace con un sencillo pero importante mensaje: la vida y sus segundas oportunidades. Incluso al borde del abismo, la vida siempre nos ofrece una oportunidad para volver a empezar. Esta obra se convierte en una valiosa reflexión sobre la salud mental y la importancia de la comunicación en el matrimonio.

¿De qué trata?

La trama arranca de forma impactante: Julián, un psicoanalista en plena crisis existencial, ha decidido terminar con todo, pero su esposa Magda llega justo a tiempo para encontrarlo con la soga al cuello. Este inicio trágico se transforma, contra todo pronóstico, en una comedia llena de sarcasmo y, curiosamente, de ternura. Es una guerra de pareja donde las verdades que nunca se dijeron salen a la luz, obligando a ambos a renovar, o romper, su matrimonio.

La honestidad de una nota que quiso ser póstuma

El enfoque de la obra resuena directamente con las preocupaciones actuales sobre la salud mental y la rutina. Magda, interpretada por Tiaré Scanda, pianista reconocida que aún siente insatisfacción con su vida, y Julián, el analista que se cuestiona su propósito, representan a un matrimonio cansado que busca una motivación genuina.

En conferencia de prensa, la actriz señaló la importancia de esta pausa reflexiva que ofrece el teatro: “El teatro ayuda a que la gente se empiece a dar cuenta que ese camino (la rutina y la inmediatez) no nos lleva a ningún buen lugar de salud mental”. Subrayó que el arte cumple una misión superior al simple entretenimiento, ya que su objetivo es “tocar las almas de la gente” y recordarles lo que es ser un humano en tiempo real, fuera de las pantallas.

El arte, según Tiaré, es un proceso que no se puede crear “en cinco minutos en la computadora”. La reflexión, el diálogo y la propuesta de un camino distinto son el verdadero propósito, y es justo lo que el público encontrará en “La Nota”.

La renovación del amor

El director del montaje en México, Cristian Magaloni, aportó una visión sobre la pareja. Explicó que un matrimonio largo inevitablemente requiere renovar el vínculo, los acuerdos y las rutinas para seguir adelante.

“Lo que me enternece mucho es que, luego de estar tanto tiempo conociendo a alguien, saber sus defectos y virtudes, aun así sigas volviéndolo a elegir; eso es amor romántico”, afirmó.

La obra retrata con lucidez cómo la honestidad, aunque dolorosa, se convierte en el catalizador para la transformación de la relación.

La producción es de Morris Gilbert, quien celebra su 50 aniversario.

¿Qué dijo de La Nota la prensa parisina?

La crítica francesa la describió así en su estreno:



“Unas cuantas líneas en un papel, como nota de despedida, hacen la diferencia, la gran diferencia en una historia que inicia como una tragedia y se transforma en una comedia que aborda temas como el amor propio, el gusto por la vida, la honestidad en una pareja, todo con un humor negro. Se trata de una exploración en lo más oscuro de las personas. Y con un final inesperado”.

¿Cuándo y dónde?

El montaje mexicano de “La Nota”, con las actuaciones de Tiaré Scanda y Enrique Arreola, se convierte en la segunda producción mundial de la obra. Se estrena el martes 11 de noviembre en el Nuevo Teatro Libanés.

Es una obra que inicia casi tragedia, que va del drama a la comedia de humor negro, con un final inesperado.

npq

