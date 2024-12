La Tradicional Pastorela Mexicana reúne a las familias para celebrar el nacimiento de Jesús

Este fin de semana en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 2024, el escritor Adal Ortiz Ávalos presentó su segundo libro infantil, titulado El Grillo, una obra ilustrada por el reconocido artista mexicano Gabriel Pacheco, que se inspira en un sueño del autor y combina un lenguaje poético con ilustraciones que evocan un mundo de imaginación y ensueño.

La narrativa de El Grillo, de la editorial Almadía, comienza con el canto del insecto desde el cielo, acompañado por la luna y las nubes; y cuando desciende a la tierra, el grillo reflexiona sobre la fugacidad de la vida.

Al responder preguntas de niñas y niños, Ortiz Ávalos explicó que la historia de El Grillo la escribió a los 20 años de edad, sin embargo, permaneció archivada hasta que decidió transformarlo en un libro ilustrado.

“El tema de los sueños siempre me ha acompañado y siempre, al menos al inicio de cuando escribía, me basaba en los sueños (…) un día, mientras tomaba una siesta, soñé que le estaba regalando a unas personas algo muy bello, pero no sabía qué era, solo sabía que era algo muy bello y me llenó de mucha dicha; antes de despertar vi que era ‘El Grillo’, el libro”.