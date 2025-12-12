La Virgen de Guadalupe y las múltiples advocaciones marianas

Ciudad de México.- La devoción a la Virgen de Guadalupe es uno de los pilares de la fe católica, pero su manifestación es un mosaico de identidades, colores y lugares. ¿Por qué la madre de Cristo es venerada a través de tantas imágenes distintas alrededor del mundo? La Dra. Consuelo Maquívar, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), explica cómo el contexto cultural y geográfico conforma las diferentes advocaciones marianas.
La doctora Maquívar, especialista en Iconografía religiosa y arte colonial mexicano, explica que la multiplicidad de advocaciones responde a factores que van desde momentos cruciales de la vida de María hasta las tradiciones locales.
“A la Virgen María se le venera, se le invoca de muchas maneras, puede ser que se tenga en cuenta su vida, y entonces, según su vida, por el dolor que sufrió por la muerte de Cristo, es la Virgen de los Dolores. Por el hecho de que le pusieron al hijo difunto, es la Virgen de la Angustia”.
Todo tiene que ver con la forma en que se la venera, bajo qué atributos se la venera, señala la experta.
Pero la diversidad no se limita a los eventos biográficos. Maquívar subraya que las advocaciones también pueden surgir de sus atributos “Pero también puede ser que se trate de atributos, por ejemplo , la rosa mística”. O lo más interesante de los lugares específicos de sus apariciones.
“Así tenemos aquí a nuestra maravillosa Virgen de Guadalupe, o a la Virgen de la Salud en Michoacán, o a la Virgen de Zapopan en Jalisco. En resumen, “todo tiene que ver con la forma en que se la venera, bajo qué atributos se la venera”.
La Virgen de Guadalupe representa un caso paradigmático de cómo la fe se entrelaza con la identidad política y cultural de una nación. Su aparición, ocurrida en una época de plena evangelización, generó controversia inicial en el clero, el cual estaba “dividido, lo cual es interesante. Algunos están a favor del milagro, otros no, del culto a la Virgen Guadalupana.”
Sin embargo, su culto se establecería firmemente a partir de los siglos XVII y XVIII, impulsado especialmente, por órdenes religiosas como los jesuitas, explica la especialista en una entrevista con Arte & Cultura, Asociación que dirige Sergio Vela.
“Cuando la Virgen se aparece a Juan Diego, era una época de plena evangelización, donde iba a ser muy difícil que el clero atestiguara que un indígena se hubiera beneficiado de la aparición de la Virgen. El clero mismo está dividido, lo cual es interesante, algunos estaban a favor del milagro, otros no”.
Maquívar, quien fue directora del Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán, el cual fue el colegio noviciado de San Francisco Javier, construido por la Compañía de Jesús. Recuerda que en este recinto, construido en los siglos XVII y XVIII, se puede apreciar una pintura de Miguel Cabrera dedicada a la Virgen de Guadalupe, y destaca la influencia cultural que ejercieron los jesuitas en la promoción de su culto.
¿Qué es el Camarín de la Virgen?
La Dra. Maquívar, experta en iconografía religiosa también relata el origen y la función del “camarín de la Virgen”, una cámara o capilla detrás del altar principal, vinculada a una leyenda europea sobre el traslado milagroso de la Casa de la Virgen.
Iconográficamente, la función del camarín es práctica y ritual: “La cámara, lo que hace es servir de cobijo, precisamente. Porque entonces, donde está la imagen principal, se abre el abanico, se baja la imagen, se vuelve a vestir si es necesario”. Este espacio subraya la dignidad y el cuidado que se le otorga a la imagen principal de la advocación.
Las múltiples representaciones de la Virgen María, desde la Morena del Tepeyac hasta la Virgen de Dolores, son un reflejo de las necesidades humanas de consuelo y de la representación local. El 12 de diciembre no solo celebra un milagro, sino la profunda fe que le ha dado identidad a México.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
Cultura
“El Cascanueces” alcanzará a un millón de espectadores y seguirá creciendo
Es el buque insiginia de la CND
Ciudad de México.- El ballet El Cascanueces, la icónica producción navideña de la Compañía Nacional de Danza (CND), alcanzará en esta temporada 2025 un millón de espectadores, después de 22 años consecutivos. Además se imponen nuevos retos y se renueva con un enfoque de inclusión y expansión a nuevos públicos, para que todos puedan disfrutar de la danza.
El director artístico de la CND de Bellas Artes, Erick Rodríguez, destacó en una conferencia de prensa la magnitud de este clásico de la temporada navideña.
“Con las diez funciones de este año llegaremos a 228 presentaciones y esperamos alcanzar el millón de espectadores”.
Así lo señaló Rodríguez, subrayando que este montaje se ha convertido en un “buque insignia” para la compañía.
TE RECOMENDAMOS: Ya está listo El Cascanueces para su temporada 2025
Funciones incluyentes y expansión de sedes
El Cascanueces consolidado como el espectáculo familiar tradicional de la temporada navideña busca acercar el ballet a quienes no pueden ir al Auditorio Nacional.
El éxito y la longevidad de esta puesta en escena demuestra que el ballet es una obra para todo público, ideal para un primer acercamiento a la danza clásica. El director artístico explicó que la CND busca renovar el mensaje de esta obra clásica, que habla de sueños, festividad, amor al prójimo y la transición de niña a adolescente.
Con el objetivo de llegar a públicos más diversos, la compañía implementa estrategias innovadoras. Además de las tradicionales funciones en el Auditorio Nacional, este año el ballet se extiende a sedes como la FES Aragón y la FES Acatlán de la UNAM, siguiendo una filosofía de encuentro social.
Rodríguez también destacó una iniciativa clave: las funciones incluyen la apertura al público neurodiverso, “una iniciativa importante para incluirlos en el disfrute de las artes”. Este esfuerzo forma parte de una colaboración constante con instituciones como el Teletón para brindar un desarrollo integral a la mayor cantidad de personas posible.
YA VISTE: El Circo Atayde celebra 137 años de asombro con sus Galas de Invierno
¿Cuándo y dónde?
La temporada 2025 de El Cascanueces en el Auditorio Nacional se llevará a cabo del 18 al 23 de diciembre. Con funciones a doble horario los fines de semana (12 y 17 hrs. el domingo, 12 y 18 el sábado, lunes y martes).
La puesta en escena incluye a más de 240 artistas en total, incluyendo la participación en vivo de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y la colaboración de más de 60 estudiantes de danza.
npq
📲 Comparte con nosotros en WhatsApp
Cultura
Circo Atayde celebra 137 años de asombro con sus Galas de Invierno
El espectáculo familiar por excelencia
Ciudad de México.- El Circo Atayde, la empresa circense mexicana con 137 años de historia ininterrumpida, regresa con sus emblemáticas Galas de Invierno 2025, una cita obligada que celebra la magia y el asombro como espectáculo familiar por excelencia.
Presentado por Alfredo Atayde, representante de la cuarta generación familiar, el espectáculo ha sido cuidadosamente renovado con números inéditos a cargo de artistas de talla internacional y, por supuesto, talentos mexicanos. A pesar de las innovaciones, la meta es clara: mantener viva la llama de la tradición circense.
“Nos reinventamos pero no perdemos la esencia del circo”.
El arte del asombro y la fe en la tradición
El Circo Atayde no solo es una empresa, es una institución que ha pasado de padres a hijos, manteniendo la calidad y el espíritu. Para Alfredo Atayde, continuar con este legado es una elección personal, no una obligación, y una gran responsabilidad.
Su visión es clara y va más allá del entretenimiento infantil.
“El circo es el arte del asombro y es el espectáculo familiar por excelencia”, enfatizÓ Atayde en una entrevista previa con Siete24, no se trata solo de un show de “botargas para niños”, agregó.
El impacto de esta tradición se siente en cada función, al unir a distintas generaciones bajo la carpa. “Somos una gran familia, con un mismo fin, llevar entretenimiento sano a la familia mexicana”, comenta.
“Nos da gusto ver a parejas de jóvenes que van por primera vez, pero también a abuelitos con toda la familia, y adultos que llevan a sus hijos y recuerdan que sus papás los llevaban al Circo a la Arena México”.
El Circo Atayde supera la adversidad
La historia del Circo Atayde es también una historia de resiliencia. La prohibición de animales y después la pandemia supuso un gran reto, obligándolos a reinventarse.
Los años 2020 y 2021 fueron “muy malos económicamente” para la empresa, reveló Alfredo Atayde a Siete24 en diciembre de 2021. Tras el golpe, la compañía decidió cerrar definitivamente la icónica Carpa Astros y adoptar un nuevo modelo de presentación en teatros, sin sacrificar la calidad ni la esencia del espectáculo tradicional.
Galas de Invierno 2025: Un evento de temporada limitada
Las Galas de Invierno 2025 prometen ser un despliegue de acróbatas, malabaristas, equilibristas, clowns, contorsionistas y bailarinas de talla internacional. Además, por primera vez, el público podrá apreciar directamente a la “Orquesta El Artista Invisible”, dirigida por el Mtro. Carlos Alberto Ramírez, ubicada en el escenario.
Esta temporada será una celebración efímera, por lo que los interesados deberán apurarse. Las Galas se presentarán con dos funciones diarias, del 25 al 28 de diciembre, exclusivamente en el Centro Cultural Teatro 1. ¡Una tradición familiar que no te puedes perder!
npq
📲 Comparte con nosotros en WhatsApp
Cultura
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
Inicia temporada en Monterrey
Ciudad de México.- El musical familiar Un Cuento de Navidad, producido y protagonizado por Adal Ramones, regresa esta temporada decembrina e inicia gira en su natal Monterrey el proximo 13 de diciembre.
Es una puesta en escena para toda la familia con más de 30 artistas en escena y música en vivo, en la que Adal Ramones interpreta a Scrooge. Esta temporada está acompañado por Lisett.
El actor y productor ha dicho que se trata de un espectáculo completamente familiar para disfrutar en la temporada decembrina, pero sobre todo una oportunidad para convivir con la familia y reflexionar sobre la importancia de pasar tiempo de calidad juntos.
“Qué es Un cuento de Navidad? Realmente es un regalo al corazón, el mejor regalo en materia de espectáculos que le puedes dar a tu familia, es una bofetada milagrosa para despertar de esa hipnosis en la que estamos de que solo vivimos para trabajar, de estos influencers que nos dicen cómo ser millonarios, y no es así, la verdad. La vida es compartir, es estar con la familia, es buscar a los amigos, aunque sea algo intangible, es dar cariño, comprensión, prestar oídos, y para eso es este cuento”.adal ramones
Adal, que ya ha presentado la obra en temporadas anteriores, asegura que los espectadores salen flotando, es una certeza de que sí es posible vivir en un mundo mejor.
El actor interpreta a Scrooge, un gruñón para el que se caracteriza completamente y con el que muchos se van a identificar, “porque a veces refunfuñamos con la familia”.
Adal Ramones cumple su sueño de años de ponerse en la piel de Scrooge.
YA VISTE: Ya está lista la nueva temporada de El Cascanueces
¿De qué trata Un Cuento de Navidad?
Basado en el clásico de Charles Dickens, Un Cuento de Navidad, El Musical trae a las familias mexicanas un mensaje de caridad, esperanza y buena voluntad.
Narra la historia de Ebeneezer Scrooge, un viejo avaro que cree que la riqueza personal es más valiosa que vivir en armonía con la gente que le rodea, por lo que la idea de ayudar al prójimo y celebrar la Navidad es algo que aborrece. Sin embargo esto cambiará para Scrooge en la víspera de la Navidad con la llegada de tres espíritus que lo llevarán a reconciliarse con su pasado, entender su presente y cambiar su futuro.
Completan el elenco Áxel Alcántara, Mauricio Hernández, Caro Vélez, Óscar Piñeiro, Humberto Mont, Bobby Mendoza, Kike Cosío, Arturo Echeverría, entre otros actores.
La dirección escénica y coreografía de Oscar Carapia y la dirección musical de Analí Sánchez, con la producción de Adal Ramones.
En Monterrey el espectáculo se presenta el 13 de diciembre, en el Teatro Luis Elizondo con dos funciones a las 17:00 y a las 19:30 hrs.
En la Ciudad de México se presentará a partir del 20 y hasta el 28 de diciembre, excepto el día 24, en el Teatro Silvia Pinal.
Un Cuento de Navidad, El Musical cuenta con la música de Alan Menken (La Bella y la Bestia, Aladdín, La Sirenita), letras de Lynn Ahrens y libreto de Mike Ockrent y Lynn Ahrens (Anastasia).
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
Cultura
Premio FIL: La humanidad enfrenta un retroceso moral
Amin Maalouf
Ciudad de México.– La inauguración de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el máximo foro literario en habla hispana, se convirtió en un llamado urgente a retomar el humanismo. Al recibir el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025, el escritor Amin Maalouf puso en el centro del debate la paradoja de nuestro tiempo: la vertiginosa aceleración tecnológica y el retroceso moral de la humanidad.
En un discurso de profunda reflexión, Maalouf, situó el acto de leer y escribir no sólo como una celebración cultural, sino como una necesidad histórica para la supervivencia colectiva.
El salto tecnológico contra la regresión moral
Maalouf describió el momento actual como el periodo más “desconcertante y fascinante” de la historia. Subrayó que vivimos una brecha crítica: mientras que los avances científicos y la Inteligencia Artificial (IA) impulsan innovaciones, la evolución de la mentalidad humana colectiva va en retroceso.
“Ese salto tecnológico contrasta con una evolución moral que atraviesa una verdadera regresión”.
El autor franco-libanés también alertó sobre la fragilidad del progreso social.
“Cuando una sociedad pasa de la dictadura a la democracia, nunca se puede estar completamente seguro de que no volverá algún día a la dictadura”,
Así lo advirtió, señalando que los avances morales no son automáticos ni irreversibles.
Ante la rapidez de la innovación, que trae consigo riesgos como el uso dañino de biotecnologías, Maalouf hizo un llamado a asumir una responsabilidad colectiva. Para el escritor, el desafío no está en rechazar la tecnología, sino en comprenderla y “ponerla al servicio del ser humano”.
La literatura como brújula para el destino
En este panorama de incertidumbre, el galardonado con el Premio FIL 2025, colocó a las letras en un papel protagónico. La literatura, sostuvo, tiene tres funciones esenciales para el siglo XXI, todas ellas enfocadas en nuestro sentido de humanidad y convivencia:
Aportar claridad: Iluminar la complejidad del mundo contemporáneo.
Recordar el destino común: Subrayar que, como humanidad, “o sobrevivimos juntos, o desaparecemos juntos”.
Iluminar Valores: Ser la conciencia que guía la convivencia, la dignidad y el humanismo en un mundo hiperconectado pero moralmente disperso.
Para el autor, la única respuesta sensata a esta crisis de mentalidad es “acelerar, en paralelo, la evolución de nuestras mentalidades” a través de la educación, el diálogo y la creación.
Maalouf cerró su discurso con una convicción que resonó en el foro:
“La literatura es hoy más indispensable que nunca en la historia humana”.
Es en las páginas de los libros, afirmó, donde la humanidad no solo narra su presente, sino que encuentra el espacio para repararlo e imaginar un porvenir más digno.
Este 2025, la FIL abrió con Barcelona como ciudad invitada de honor y una oferta de más de 800 escritores, que la reafirma como una trinchera cultural. Continuará hasta el 7 de diciembre.
npq
📲 Comparte con nosotros en WhatsApp
La magia de la Navidad renace en casa y en familia
Colombia se une al ‘Baby Shower del Niño Jesús’ para apoyar a 70 mamás
Caminó ocho horas y rompió en llanto: Así recordó Natalia a su padre frente a la Virgen de Guadalupe
Educación básica tendrá nuevos protocolos obligatorios para la entrega y recepción de menores
La Virgen de Guadalupe y las múltiples advocaciones marianas
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
Henry Peralta: llega a Hermosillo para hablar de resiliencia
Hermosillo firma la Alianza por la Cultura de la Resiliencia
Caminó ocho horas y rompió en llanto: Así recordó Natalia a su padre frente a la Virgen de Guadalupe
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Te Recomendamos
-
Mundohace 3 días
Anuario Pontificio Digital: la Iglesia abre su información oficial en una sola plataforma
-
Techhace 2 días
El regreso del teléfono fijo en hogares que buscan limitar las pantallas
-
Culturahace 2 días
“El Cascanueces” alcanzará a un millón de espectadores y seguirá creciendo
-
Méxicohace 2 días
Hogares destinan más del 45 por ciento de su gasto en salud