La Virgen de Guadalupe y las múltiples advocaciones marianas

Ciudad de México.- La devoción a la Virgen de Guadalupe es uno de los pilares de la fe católica, pero su manifestación es un mosaico de identidades, colores y lugares. ¿Por qué la madre de Cristo es venerada a través de tantas imágenes distintas alrededor del mundo? La Dra. Consuelo Maquívar, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), explica cómo el contexto cultural y geográfico conforma las diferentes advocaciones marianas.

La doctora Maquívar, especialista en Iconografía religiosa y arte colonial mexicano, explica que la multiplicidad de advocaciones responde a factores que van desde momentos cruciales de la vida de María hasta las tradiciones locales.

“A la Virgen María se le venera, se le invoca de muchas maneras, puede ser que se tenga en cuenta su vida, y entonces, según su vida, por el dolor que sufrió por la muerte de Cristo, es la Virgen de los Dolores. Por el hecho de que le pusieron al hijo difunto, es la Virgen de la Angustia”.

Todo tiene que ver con la forma en que se la venera, bajo qué atributos se la venera, señala la experta.

Pero la diversidad no se limita a los eventos biográficos. Maquívar subraya que las advocaciones también pueden surgir de sus atributos “Pero también puede ser que se trate de atributos, por ejemplo , la rosa mística”. O lo más interesante de los lugares específicos de sus apariciones.

“Así tenemos aquí a nuestra maravillosa Virgen de Guadalupe, o a la Virgen de la Salud en Michoacán, o a la Virgen de Zapopan en Jalisco. En resumen, “todo tiene que ver con la forma en que se la venera, bajo qué atributos se la venera”.

La Virgen de Guadalupe representa un caso paradigmático de cómo la fe se entrelaza con la identidad política y cultural de una nación. Su aparición, ocurrida en una época de plena evangelización, generó controversia inicial en el clero, el cual estaba “dividido, lo cual es interesante. Algunos están a favor del milagro, otros no, del culto a la Virgen Guadalupana.”

Sin embargo, su culto se establecería firmemente a partir de los siglos XVII y XVIII, impulsado especialmente, por órdenes religiosas como los jesuitas, explica la especialista en una entrevista con Arte & Cultura, Asociación que dirige Sergio Vela.

“Cuando la Virgen se aparece a Juan Diego, era una época de plena evangelización, donde iba a ser muy difícil que el clero atestiguara que un indígena se hubiera beneficiado de la aparición de la Virgen. El clero mismo está dividido, lo cual es interesante, algunos estaban a favor del milagro, otros no”.

Maquívar, quien fue directora del Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán, el cual fue el colegio noviciado de San Francisco Javier, construido por la Compañía de Jesús. Recuerda que en este recinto, construido en los siglos XVII y XVIII, se puede apreciar una pintura de Miguel Cabrera dedicada a la Virgen de Guadalupe, y destaca la influencia cultural que ejercieron los jesuitas en la promoción de su culto.

¿Qué es el Camarín de la Virgen?

La Dra. Maquívar, experta en iconografía religiosa también relata el origen y la función del “camarín de la Virgen”, una cámara o capilla detrás del altar principal, vinculada a una leyenda europea sobre el traslado milagroso de la Casa de la Virgen.

Iconográficamente, la función del camarín es práctica y ritual: “La cámara, lo que hace es servir de cobijo, precisamente. Porque entonces, donde está la imagen principal, se abre el abanico, se baja la imagen, se vuelve a vestir si es necesario”. Este espacio subraya la dignidad y el cuidado que se le otorga a la imagen principal de la advocación.

Las múltiples representaciones de la Virgen María, desde la Morena del Tepeyac hasta la Virgen de Dolores, son un reflejo de las necesidades humanas de consuelo y de la representación local. El 12 de diciembre no solo celebra un milagro, sino la profunda fe que le ha dado identidad a México.

