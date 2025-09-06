“Las Calcetas de mi Padre” un viaje para sanar la ausencia paterna

Ciudad de México.- La ausencia del padre no solo deja silencios, también heridas profundas que marcan la vida de quienes la padecen. Con esa honestidad, Daniel Ortiz Velázquez lleva a escena Las Calcetas de mi Padre, una obra que conmueve al cuestionar qué significa ser padre y cómo se construyen vínculos cuando la figura paterna estuvo ausente.
Una reflexión honesta sobre la paternidad
Las Calcetas de mi Padre es una obra unipersonal en la que Daniel, a punto de convertirse en padre, se enfrenta a sus propios miedos e inseguridades. La muerte de su papá ausente lo lleva a revisar sus recuerdos, a dialogar con su dolor, en un esfuerzo por sanar las heridas del abandono y buscar un nuevo sentido de la paternidad.
“Esta obra es un proceso de reconstrucción a través del diálogo. Aquí, la presencia se construye con palabras, en contraste con la ausencia de muchos padres”, comparte el actor y dramaturgo.
La chispa de un proceso personal
La obra nace de un testimonio real, su propia historia, su propio camino hacia la paternidad lo llevó a escribirla:
“La chispa de esta obra nació con mi hijo. Su llegada me llenó de preguntas sobre qué significa ser padre. Pero el verdadero detonante fue un mensaje de mi papá en el Día del Padre. Sentí rabia: ¿cómo se atreve a felicitarme cuando nunca estuvo? Ese enojo me llevó a un proceso terapéutico que inspiró esta obra y me hizo ver cuántas personas cargan esa misma herida”.
El montaje combina creatividad escénica con símbolos cargados de memoria. La escenografía, inspirada en un balón de fútbol, evoca tanto el cuarto de un niño como el vínculo frágil entre un padre y un hijo. Vestuario, objetos y proyecciones contribuyen a recrear la intimidad emocional de la historia.
El arte como un mensaje urgente sobre la paternidad
Ortiz no evade la dimensión social de su propuesta.
“En México, la figura materna es pilar, pero la paternidad a menudo queda en segundo plano. Hemos normalizado la ausencia del padre, asumiendo que la crianza es tarea exclusiva de las madres. Esta obra busca desafiar esa idea y abrir la conversación sobre el rol activo que los padres deben tener en la vida de sus hijos”.
Con ello, Las Calcetas de mi Padre se convierte no solo en teatro íntimo, sino también en un llamado urgente a replantearnos como ser padres, desde la presencia, la responsabilidad y el afecto.
La obra plantea preguntas incómodas, pero necesarias: ¿cómo se aprende a ser padre cuando no se tuvo un ejemplo presente?, ¿qué heridas deja la ausencia?, ¿cómo se transforma el dolor en legado positivo para los hijos? Desde esa sinceridad, Daniel Ortiz propone un camino de reconciliación para todos, hijos y padres, en la construcción de familias más sanas.
¿Dónde vemos Las calcetas de mi padre?
La segunda temporada inicia el sábado 13 de septiembre a las 17:30 h en el Teatro La Capilla, con dos padrinos muy especiales: los exfutbolistas y comentaristas deportivos Carlos Hermosillo y Cesilio de los Santos. La temporada continuará hasta el 13 de diciembre (excepto el 1 de noviembre), con funciones los sábados a las 18:00 hrs.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cultura
El Ballet Folklórico de México celebra a Amalia Hernández y su legado
Ciudad de México.– El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández conmemorará el 108 aniversario del natalicio de su fundadora con dos presentaciones magistrales en el Palacio de Bellas Artes, para honrar a la madre y promotora de la danza folklórica. El Ballet estará acompañado por dos de las instituciones artísticas más importantes del país: la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta Sinfónica Nacional.
Un homenaje con raíces familiares
Salvador López López, director general del Ballet e integrante de la tercera generación de la familia Hernández, subrayó que estas funciones son un homenaje no solo a la creadora, sino a la mujer que dejó una herencia de identidad y unidad.
“Cada función es también un acto de memoria familiar; no solo celebramos a Amalia como artista, sino a la abuela y a la madre que sembró en nosotros la convicción de que la danza puede transformar vidas”, señaló.
Por su parte, Viviana Basanta Hernández, hija de Amalia y actual directora artística, destacó que el legado de su madre sigue siendo vigente porque se construyó desde el seno familiar:
“Mi madre nos enseñó que el folklore es identidad, es bailar juntos para recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos”.
Diálogo entre tradición y modernidad
La Sala Principal del Palacio de Bellas Artes será escenario de un encuentro entre el folklore mexicano y el ballet clásico gracias a la colaboración con la Compañía Nacional de Danza; el domingo 21 de septiembre a las 20:30 horas.
Una semana después, el 28 de septiembre a las 20:30 horas, la Orquesta Sinfónica Nacional sumará su fuerza interpretativa al espectáculo.
Ambas galas consolidan la visión de Amalia Hernández de hacer dialogar a México con el mundo a través del arte, mostrando que la tradición y la modernidad no son opuestas, sino complementarias.
El legado vivo de Amalia Hernández
Fundado en 1952, el Ballet Folklórico de México ha llevado la riqueza cultural del país a los escenarios más importantes del mundo. Con 66 años de presentaciones ininterrumpidas en el Palacio de Bellas Artes, la compañía se ha convertido en un referente artístico y cultural, reconocido como un patrimonio vivo de la nación.
La propuesta estética de Amalia Hernández transformó la manera de mostrar la danza tradicional: la dotó de narrativa escénica, de color, de música y de carácter universal. Más de siete décadas después, su influencia sigue inspirando a nuevas generaciones.
Si bien el Ballet Folklórico es un símbolo artístico internacional, sus integrantes insisten en que el motor que lo mantiene vivo es la familia Hernández. La unión entre abuela, hija y nietos en la dirección ha preservado intacta la esencia de Amalia.
En palabras de Basanta Hernández, “el folklore es bailar en comunidad, pero también recordar que sin raíces no hay alas”. Esa visión familiar explica por qué cada presentación es un recordatorio de que la cultura mexicana no solo se baila, también se hereda.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cine
Leonora: la vida surrealista de Carrington llega a salas de arte
México le dio estabilidad, una familia y paz
Ciudad de México.– Leonora, la película que retrata la vida y el legado de la pintora surrealista Leonora Carrington, inspirada en la novela homónima de Elena Poniatowska ya está en salas de arte. La cinta, que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), donde recibió elogios de la crítica, ofrece un viaje entre el arte, la memoria y la resiliencia de una de las artistas más importantes del siglo XX.
La de Leonora, una vida de resiliencia
Protagonizada por la actriz británica Olivia Vinall, Leonora muestra a Carrington desde su infancia en la aristocracia inglesa hasta su integración al círculo surrealista en París en la década de 1930. La película no oculta los episodios más oscuros de su vida, como su internamiento en instituciones psiquiátricas tras la separación de su pareja, el pintor Max Ernst, ni las huellas que esos traumas dejaron en su obra.
El filme, codirigido por Thorsten Klein y Lena Vurma, recurre a un lenguaje visual en el que la figura de la hiena aparece como metáfora de los sufrimientos internos que la artista logró transformar en creación. “Leonora es una película sobre la resiliencia y la posibilidad de sanar”, señaló la crítica especializada tras su estreno en el FICG.
El encuentro con México y la búsqueda de libertad
Uno de los grandes aciertos de la película es mostrar cómo México se convirtió en el refugio creativo de Carrington. Al llegar a la Ciudad de México en la década de 1940, encontró un entorno fértil para desplegar su talento, rodeada de artistas y escritores que la inspiraron. Fue aquí donde estrechó su amistad con la pintora Remedios Varo y desarrolló una de las etapas más prolíficas de su carrera.
Rodada en locaciones como la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y el jardín surrealista de Edward James en Xilitla, la película recrea con detalle los espacios que marcaron su vida y su arte. El filme se concentra en el viaje artístico y psicológico de Carrington, sin profundizar en su faceta como madre.
La dimensión familiar de Carrington
Aunque la cinta omite esa parte de su biografía, la novela de Poniatowska y los testimonios históricos muestran que la estabilidad familiar que Leonora encontró en México fue decisiva para su desarrollo. Casada con el fotógrafo húngaro Emerico “Chiki” Weisz, con quien tuvo a sus hijos Gabriel y Pablo, Carrington halló en ese núcleo íntimo la paz que necesitaba para reconciliarse con su pasado y consolidar una obra única.
Incluso ya en la tercera edad, la pintora solía hacerse acompañar de sus hijos y con frecuencia se les veía hacer vida familiar cotidiana por las calles de la Colonia Roma.
Su vida familiar, poco abordada en el cine, fue un pilar silencioso que le permitió experimentar con libertad, trabajar sin concesiones y dejar un legado que hoy la coloca como una de las artistas más valiosas del mundo. En 2024, una de sus pinturas alcanzó 28 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s, superando a nombres como Dalí y el propio Max Ernst.
Un estreno imperdible
La película, una coproducción entre México, Alemania, Reino Unido y Rumanía, cuenta también con las actuaciones de Cassandra Ciangherotti como Remedios Varo, Alexander Scheer como Max Ernst, Ryan Gage como Edward James y Luis Gerardo Méndez en papeles clave.
Más allá de la biografía, Leonora se convierte en un manifiesto sobre el poder sanador del arte y la posibilidad de rehacer la vida en libertad. En palabras de los críticos, se trata de “una obra de arte que se convirtió en película”, un testimonio visual de que la creatividad puede surgir incluso de las heridas más profundas.
Leonora se estrena este 4 de septiembre en Sala de Arte Cinépolis.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cultura
Hermanos Isaac y Esteban Hernández se reúnen y brillan en Despertares 2025
La gala de ballet en el Auditorio Nacional
Ciudad de México.- La danza volvió a poner a México en el centro de la escena internacional con Despertares 2025, la gala dirigida por el bailarín mexicano Isaac Hernández que reunió a los máximos exponentes del ballet y la danza contemporánea el sobre el escenario del Auditorio Nacional. La función tuvo un sello entrañable: el talento compartido de los hermanos Isaac y Esteban Hernández, quienes bailaron en distintos momentos del programa y fueron recibidos con el mismo entusiasmo por el público mexicano.
Los hermanos Isaac y Esteban, orgullo de México
Aunque no compartieron un mismo número, la presencia de ambos en un escenario de esta magnitud fue una de las postales más significativas de la velada. Isaac, bailarín principal del American Ballet Theatre, abrió la gala con una interpretación de Giselle que ya había marcado su debut en el Metropolitan Opera House de Nueva York meses atrás.
Por su parte, Esteban Hernández, primer bailarín del San Francisco Ballet, conquistó a la audiencia con una ejecución llena de fuerza y elegancia que confirmó su lugar como una de las figuras emergentes más sólidas en la danza mundial.
El público reconoció en ambos no solo el talento individual, sino también la historia de una familia mexicana que, desde el patio de su casa en Guadalajara, supo acompañar y respaldar los sueños de sus hijos hasta convertirlos en referentes internacionales.
Despertares trasciende a la danza
Despertares no fue únicamente una gala de lujo, sino una auténtica celebración de la danza como lenguaje universal. Estrellas de Europa, Asia y Estados Unidos compartieron el escenario en piezas que entrelazaron ballet clásico, contemporáneo y música en vivo, confirmando el carácter global del proyecto que Isaac Hernández impulsa desde hace más de una década.
Pero lo que más conmovió fue el sentido humano detrás de la producción. Los asistentes destacaron el esfuerzo de Isaac por acercar a México espectáculos de primer nivel y, al mismo tiempo, inspirar a las nuevas generaciones con conferencias, clases magistrales y actividades formativas.
México en el mapa cultural del mundo
La respuesta del público fue contundente: ovaciones de pie, mensajes en redes sociales y un ambiente de orgullo compartido. Con esta edición, Despertares volvió a demostrar que México puede ser sede de espectáculos del más alto nivel artístico, pero también que el talento florece cuando encuentra raíces sólidas en la familia.
TE RECOMENDAMOS: Isaac Hernández celebra la danza junto a su hermano Esteban
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cultura
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
En el Domo Digital del Papalote
Ciudad de México.- Este Día de los Abuelos aprovecha que aún son vacaciones escolares y reúna a los nietos con sus abuelos, te proponemos el siguiente plan para disfrutar en familia: El Papalote Museo del Niño tiene en cartelera Abuelo en órbita, una película proyectada en el Domo Digital. Es para niñas, niños, padres, madres y abuelos. El filme de animación promueve el aprendizaje científico de forma entretenida.
¿De qué trata Abuelo en órbita?
La película cuenta la historia de Zoé, una dingo de 10 años, y su abuelo Koala, un astrónomo retirado. Ambos emprenden una misión galáctica para salvar el sol. En el camino enfrentan a Bogbog, un alien adolescente que amenaza con apagarlo. La aventura sucede en un formato fulldome de 360 grados, que sumerge al público en el universo del desierto australiano.
Abuelo en órbita impulsa el respeto a los adultos mayores y destaca cómo el cariño de los abuelos marca la infancia para siempre. Al mismo tiempo que entretiene ofrece una experiencia educativa, divertida y cercana.
YA VISTE: Alfonso Cuarón y otras mentes brillantes en el Festival de las Ideas
Abuelo en órbita tiene respaldo científico
Stéphanie Escoffier, astrofísica del CNRS en Francia, colaboró con el contenido. La historia se conecta con los programas de la Nueva Escuela Mexicana. Aporta al aprendizaje en las áreas de Saberes y Pensamiento Científico, así como De lo Humano y lo Comunitario.
El domo permite que las familias vivan la película en un entorno envolvente, mientras que la historia invita a reflexionar sobre el papel de los abuelos en la vida familiar. En un momento en que muchas veces se les descuida, esta historia rescata su importancia como figuras sabias, afectuosas y formadoras.
Abuelo en órbita estará disponible en el domo digital de Papalote. Las funciones están abiertas al público familiar y escolar. El museo recibe visitantes de todas las edades: desde grupos escolares hasta personas adultas mayores.
npq
“Las Calcetas de mi Padre” un viaje para sanar la ausencia paterna
El Ballet Folklórico de México celebra a Amalia Hernández y su legado
Un México en lista de espera: la esperanza que crece con la donación de órganos
SSPC advierte: videos con IA suplantan voces y engañan; descubre cómo cuidar tu confianza digital
Educación con Rumbo alerta sobre retrocesos en cobertura y calidad educativa
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Debemos abrazar la lactancia y apoyarla: Paulina Amozurrutia
Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Mundohace 3 días
Hospitalizaciones de salud mental se duplicaron tras abortos en Quebec, revela estudio
-
Méxicohace 2 días
“Empezó con un cigarro”; la historia de Alberto atrapado por el narco
-
Méxicohace 2 días
Líderes empresariales lanzan “Empresas por la Paz” para transformar a México
-
Estadoshace 3 días
Maestros salen a las calles para buscar alumnos