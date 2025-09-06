“Las Calcetas de mi Padre” un viaje para sanar la ausencia paterna

Ciudad de México.- La ausencia del padre no solo deja silencios, también heridas profundas que marcan la vida de quienes la padecen. Con esa honestidad, Daniel Ortiz Velázquez lleva a escena Las Calcetas de mi Padre, una obra que conmueve al cuestionar qué significa ser padre y cómo se construyen vínculos cuando la figura paterna estuvo ausente.

Una reflexión honesta sobre la paternidad

Las Calcetas de mi Padre es una obra unipersonal en la que Daniel, a punto de convertirse en padre, se enfrenta a sus propios miedos e inseguridades. La muerte de su papá ausente lo lleva a revisar sus recuerdos, a dialogar con su dolor, en un esfuerzo por sanar las heridas del abandono y buscar un nuevo sentido de la paternidad.

“Esta obra es un proceso de reconstrucción a través del diálogo. Aquí, la presencia se construye con palabras, en contraste con la ausencia de muchos padres”, comparte el actor y dramaturgo.

La chispa de un proceso personal

La obra nace de un testimonio real, su propia historia, su propio camino hacia la paternidad lo llevó a escribirla:

“La chispa de esta obra nació con mi hijo. Su llegada me llenó de preguntas sobre qué significa ser padre. Pero el verdadero detonante fue un mensaje de mi papá en el Día del Padre. Sentí rabia: ¿cómo se atreve a felicitarme cuando nunca estuvo? Ese enojo me llevó a un proceso terapéutico que inspiró esta obra y me hizo ver cuántas personas cargan esa misma herida”.

El montaje combina creatividad escénica con símbolos cargados de memoria. La escenografía, inspirada en un balón de fútbol, evoca tanto el cuarto de un niño como el vínculo frágil entre un padre y un hijo. Vestuario, objetos y proyecciones contribuyen a recrear la intimidad emocional de la historia.

El arte como un mensaje urgente sobre la paternidad

Ortiz no evade la dimensión social de su propuesta.

“En México, la figura materna es pilar, pero la paternidad a menudo queda en segundo plano. Hemos normalizado la ausencia del padre, asumiendo que la crianza es tarea exclusiva de las madres. Esta obra busca desafiar esa idea y abrir la conversación sobre el rol activo que los padres deben tener en la vida de sus hijos”.

Con ello, Las Calcetas de mi Padre se convierte no solo en teatro íntimo, sino también en un llamado urgente a replantearnos como ser padres, desde la presencia, la responsabilidad y el afecto.

La obra plantea preguntas incómodas, pero necesarias: ¿cómo se aprende a ser padre cuando no se tuvo un ejemplo presente?, ¿qué heridas deja la ausencia?, ¿cómo se transforma el dolor en legado positivo para los hijos? Desde esa sinceridad, Daniel Ortiz propone un camino de reconciliación para todos, hijos y padres, en la construcción de familias más sanas.

¿Dónde vemos Las calcetas de mi padre?

La segunda temporada inicia el sábado 13 de septiembre a las 17:30 h en el Teatro La Capilla, con dos padrinos muy especiales: los exfutbolistas y comentaristas deportivos Carlos Hermosillo y Cesilio de los Santos. La temporada continuará hasta el 13 de diciembre (excepto el 1 de noviembre), con funciones los sábados a las 18:00 hrs.

npq

