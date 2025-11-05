Las Navidades de México del Ballet Folklórico están inspiradas en el nacimiento chiapaneco

Ciudad de México. El Ballet Folklórico de México, fundado por Amalia Hernández, anunció el regreso de su espectáculo Navidades en México, que en esta temporada está inspirado en Chiapas. El público podrá disfrutarlo en la explanada del Castillo de Chapultepec.

El montaje, que promueve la convivencia familiar, se consolida como un pilar en la agenda cultural decembrina porque reafirma valores como la apreciación de las tradiciones mexicanas. El Ballet tiene un compromiso con el desarrollo de proyectos que proveen sentido de arraigo, pertenencia e identidad nacional.

La identidad nacional y el legado cultural en un espectáculo

Salvador López López, director general y nieto de Amalia Hernández, destacó la responsabilidad de la compañía en la preservación y promoción de las costumbres mexicanas.

“El Ballet Folklórico de México tiene el honor de ser embajador de nuestras tradiciones, de llevar el colorido, la música y la danza que nos caracteriza más allá de nuestras fronteras”.

Con esta nueva temporada, la compañía agradece la oportunidad de seguir llevando “la alegría de la Navidad a todos los mexicanos en este icónico recinto, el Castillo de Chapultepec”, señaló López López.

El nacimiento en Chiapas simboliza fertilidad

La directora del Ballet Folklórico de México, Viviana Basanta Hernández, reveló en conferencia de prensa la novedad que enriquecerá el enfoque en las tradiciones: una profunda investigación de las costumbres navideñas en Chiapas.

La investigación se centró en la particular manera en que el estado del sur abrazó la Navidad.

“Hice una profunda investigación de Chiapas, a Chiapas no llegó la Conquista de una manera tan contundente, así que hay un sincretismo muy particular al generar su Navidad”.

Este enfoque se traduce en una escenografía con un significado de fertilidad. La directora detalló que en Chiapas, “se monta un pesebre con hojas de maíz y agua que simboliza la fertilidad”.

Con esta adición, el Ballet Foklórico busca un nuevo lenguaje escénico. “Vamos a empapar al público de ese otro México que queda un poco más lejano y tiene un lenguaje distinto. Hace mucho que Chiapas no está como protagonista en nuestros programas,” puntualizó.

El mensaje de fe: De la anunciación a la posada

El espectáculo está inspirado en las festividades tradicionales del país. Se traduce en tres actos que guían al público a través de un relato de valores y fe:

El Nacimiento: El primer acto recrea el momento de la anunciación, con el montaje de un nacimiento viviente que simboliza la llegada de la esperanza y la renovación.

Ofrendas y Danza Regional: El segundo acto celebra la visita de los Reyes Magos y su ofrenda al Niño Dios. Está representado con danzas provenientes de diferentes regiones del país, que muestran la riqueza cultural de las costumbres mexicanas.

La Posada: El acto final es una posada típica mexicana. Muestra la peregrinación, el canto de las letanías, y la luz de las velas que guían a los caminantes. La tradición culmina con la piñata, un elemento con profundo significado moral: sus siete picos simbolizan los siete pecados capitales, y la fuerza necesaria para romperla representa el triunfo del bien sobre el pecado y las tentaciones.

La riqueza de estos tres actos hace de Navidades en México del Ballet Folklórico, una experiencia completa que honra la tradición, refuerza el vínculo familiar y transmite los valores de la cultura mexicana de generación en generación.

Las funciones se llevarán a cabo en el Castillo de Chapultepec, del 25 al 30 de diciembre, y enero del 1 al 10.

