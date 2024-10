Liam Payne: El último emotivo mensaje que dedicó a su hijo

Ciudad de México.- Liam Payne, exintegrante de One Direction, siempre destacó el profundo amor por su hijo, Bear Grey Payne. A pesar de las dificultades personales y profesionales que enfrentó, Payne mantuvo una relación cercana con su hijo, expresando abiertamente sus sentimientos hacia él en entrevistas y redes sociales. Su rol como papá fue una de las facetas más importantes de su vida, volcaba todo su cariño y dedicación, a pesar de los retos que conlleva la fama y su apretada agenda.

“Mi pequeño hombrecito”

El último mensaje de Liam Payne hacia su hijo en redes sociales se dio en el contexto del cumpleaños de Bear, en agosto pasado. En un video, el cantante expresó su emoción al hablar con su hijo, describiéndolo como “muy grande ahora” y “un mini-yo… Como si necesitáramos más de mí en el mundo”.

Un año antes, en el sexto cumpleaños de Bear lo describió con un tono tierno y emotivo:

“Mi pequeño hombrecito es un año más viejo hoy. No puedo creer que ya han pasado seis años desde que llegaste a mi vida y cambiaste todo para siempre. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, hijo”.

Estas palabras resonaron profundamente entre sus seguidores, quienes siempre fueron testigos del vínculo especial entre el cantante y su hijo, destacando una vez más lo importante que Bear era para él.

Liam Payne y su hijo

Bear Grey Payne nació el 22 de marzo de 2017. Es fruto de la relación entre Liam Payne y la cantante británica Cheryl Cole, quienes estuvieron juntos desde 2016 hasta mediados de 2018. A pesar de su separación, ambos siempre se esforzaron por mantener una relación amigable para el bienestar de su hijo, priorizando la estabilidad emocional de Bear. En múltiples ocasiones, tanto Cheryl como Liam hablaron públicamente sobre su compromiso compartido en la crianza de su hijo, asegurando que siempre trabajarían en equipo para darle lo mejor.

Lamentablemente, Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires, tras caer desde el tercer piso de un hotel. Aunque los detalles exactos sobre las circunstancias de su caída aún están bajo investigación, su partida ha dejado una profunda tristeza en el mundo del entretenimiento.

Los fans e integrantes de One Direction se encuentran en shock tras la trágica noticia de la muerte de Liam, quien siempre será recordado no solo por su talento, sino también por el amor que sentía hacia su hijo, una luz en su vida que él mismo describió como “lo mejor que me ha pasado”.

