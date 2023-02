Livia Brito busca embarazarse y espera pronto “acariciar una pancita”

Ciudad de México.- La actriz Livia Brito reveló que está en un tratamiento para poder embarazarse pues desde hace varios años desea ser madre, por lo que no podrá asistir a la gala de los premios “Lo Nuestro“, pues en este momento es prioridad su vida familiar.

Livia Brito, junto con su esposo, ha decidido darse tiempo para planear su familia y desea tener dos hijos.

“Me invitaron a los Premios Lo Nuestro el 23 de febrero, ya lo había anunciado, pero fui al ginecólogo y me comentó que mis ovulos todavía no están totalmente maduros y que me tengo que esperar un poco más y que posiblemente el día 26 lo podremos hacer y les podré dar la noticia de que si Dios quiere estaré embarazada.