Lo que no sabías de los Reyes Magos

Ciudad de México.- Los Reyes Magos son, quizás, el grupo de personajes más enigmáticos de la narrativa bíblica. Su llegada a Belén marca uno de los momentos más esperados de la temporada navideña y la ilusión máxima de millones de niños cada 6 de enero, Día de Reyes. Sin embargo, mucho de lo que creemos saber sobre ellos pertenece más a la tradición popular y al arte que al texto sagrado.
Aunque su aparición en las Escrituras es breve, la figura de los Reyes Magos ha cautivado la imaginación cristiana por siglos. Philip Kosloski recupera para Aleteia lo qué realmente está escrito en el Evangelio sobre estos sabios de Oriente.
Estos son cinco datos clave que han cambiado con la tradición a lo largo de los siglos:
Su única aparición es en el Evangelio de Mateo
A pesar de su enorme popularidad, los magos no aparecen en todos los textos bíblicos, solo el Evangelio de Mateo narra su llegada: “Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí que unos sabios del Oriente llegaron a Jerusalén”.
Llegaron años después del nacimiento
La iconografía clásica los muestra junto a los pastores frente al pesebre, pero los historiadores coinciden en que llegaron años después del nacimiento de Jesús. Se estima que el encuentro ocurrió entre uno y tres años más tarde. Esto explica por qué el rey Herodes mandó matar a todos los niños varones menores de dos años, intentando asegurar el fin del “Rey de los Judíos”.
¿Eran realmente tres?
La Biblia no especifica cuántos eran. El relato simplemente menciona a “unos sabios”. La tradición estableció que eran tres basándose únicamente en el número de regalos ofrecidos: oro, incienso y mirra. Sin embargo, pudo tratarse de una caravana mucho más numerosa de viajeros y eruditos.
El origen de sus nombres
¿Melchor, Gaspar y Baltasar? Estos nombres no aparecen en la Biblia. Fueron asignados por los primeros cristianos siglos después para darle identidad a la historia. Según el padre Dwight Longenecker en su obra The Mystery of the Magi, las denominaciones variaron según la región:
- En Alejandría: Bithisarea, Melichior y Gathaspa.
- Cristianos etíopes: Hor, Karsudan y Basanater.
- Armenios: Kagpha, Badadakharida y Badadilma.
¿Eran reyes?
Aunque hoy los llamamos “Reyes Magos”, el relato original se refiere a ellos como “magoi” (sabios o astrólogos). No hay mención alguna a que poseyeran títulos reales. Eran hombres de ciencia de la época, probablemente de origen persa o babilonio, dedicados al estudio de los astros.
La estrella de Belén: ¿Fenómeno astronómico?
El Evangelio de Mateo afirma que fueron guiados por una estrella. Si bien para la fe es un milagro, muchos astrónomos sugieren que pudo tratarse de un fenómeno celeste real, como una conjunción planetaria o una supernova, que captó la atención de estos observadores del cielo y los motivó a emprender el viaje hacia Judea.
Ya puedes visitar a los pingüinos que nacieron la víspera de Navidad
Conócelos en el Acuario Inbursa
Ciudad de México.- La víspera de Navidad trajo consigo un regalo especial para la biodiversidad del Acuario Inbursa, con el nacimiento de una nueva generación de pingüinos de la especie Gentoo, un acontecimiento que no solo emociona a los visitantes, sino que consolida el éxito de su programa de reproducción y conservación de aves marinas fuera de su hábitat natural.
Estos cuatro nuevos integrantes de la familia, llamados cariñosamente “pingüinos chilangos”, ya se pueden visitar en una recreación de su hábitat natural; un entorno creado con todas las condiciones necesarias para su sobrevivencia. Además los niños pueden participar en la dinámica para ponerles nombre.
Su nacimiento representa un avance significativo para la educación ambiental en la capital. Su llegada es el resultado de años de monitoreo por parte de biólogos y veterinarios que han logrado recrear con precisión las condiciones extremas de la Antártida en el corazón de la ciudad.
Ciencia y cuidado detrás del nacimiento de los pingüinos chilangos
Lograr que esta especie se reproduzca en cautiverio requiere una precisión quirúrgica en el manejo del entorno. Desde el control estricto de la temperatura hasta la iluminación que imita los ciclos solares del polo sur, cada detalle cuenta para el bienestar de la colonia.
Sobre este logro, Miguel Ángel López, Director Operativo de Acuario Inbursa, destacó la importancia de la infraestructura técnica:
“La réplica de las condiciones de su hábitat antártico, con temperaturas controladas y espacios adecuados para su desarrollo, ha permitido no solo sostener a ejemplares adultos, sino también fomentar la reproducción en cautiverio”.
El cuidado de los polluelos incluye revisiones médicas diarias, una higiene rigurosa de las instalaciones y dietas individualizadas. Este régimen nutricional busca imitar los requerimientos que estas aves tendrían en libertad, garantizando que los pequeños desarrollen los comportamientos naturales de su especie.
Una experiencia educativa para este Día de Reyes
Para las familias que aún disfrutan del periodo vacacional y celebran la llegada de los Reyes Magos, la visita al acuario se convierte en una opción didáctica. Más allá de la observación, el recinto ofrece actividades diseñadas para que los niños comprendan la biología de estos ejemplares y la importancia de proteger a las especies vulnerables ante el cambio climático.
¿Cómo visitar a los nuevos pingüinos?
La exhibición está diseñada para que los asistentes puedan observar el desarrollo de los polluelos en un entorno que prioriza su comodidad. Al ser una de las especies favoritas del público, se recomienda planear la visita con antelación, especialmente en estas fechas de alta afluencia familiar.
El uso de tecnología avanzada en el soporte de vida del acuario asegura que tanto los pingüinos Gentoo como el resto de las especies marinas vivan en condiciones óptimas.
CDMX
El Palacio de los Deseos recibe hoy las últimas cartas para los Reyes Magos
De puño y letra
Ciudad de México.- En las víspera de la noche más esperada del año, el Palacio Postal, convertido para esta temporada en el Palacio de los Deseos, vibra con la emoción de miles de niñas y niños que buscan asegurar que sus peticiones lleguen a tiempo a los Reyes Magos. Hoy, 5 de enero, es la fecha límite para participar en esta tradición que une la historia de México con la ilusión infantil.
Desde temprano, las puertas de la “Quinta Casa de Correos” se abrieron para recibir a las familias que, cargadas de sueños y sobres coloridos, buscan a Melchor, Gaspar y Baltazar. Este esfuerzo del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) tiene un objetivo claro: conservar la magia de la ilusión y fomentar la unión familiar a través de la escritura.
Una pausa del celular: Escribir a puño y letra
En un mundo dominado por la inmediatez digital, el taller “Escribe tu carta a los Reyes Magos” se presenta como un refugio de nostalgia y aprendizaje. Aquí, personal capacitado acompaña a los menores en la redacción de sus mensajes, enseñándoles no solo a pedir juguetes, sino a estructurar correctamente un sobre con los datos del remitente, el destinatario y la importancia de colocar la estampilla postal.
Esta experiencia emocionó hasta a incluso en los adultos. La usuaria de Instagram y creadora de contenido, Soy Maleen, compartió su testimonio tras visitar el recinto:
“¿Te acuerdas cuando escribías tu carta para los Reyes Magos? Por primera vez me van a responder. El Palacio Postal es el Palacio de los Deseos, pero también es un museo. Escribí una carta para los Reyes Magos y ahora estoy esperando la respuesta que va a llegar hasta mi casa.
Después hice el recorrido en el museo y se convirtió en uno de mis lugares favoritos de la Ciudad de México. Está lleno de historia, arte y donde sea que voltees está hermoso. A veces necesitamos una pausa de la ciudad, del internet, de los celulares, volver a escribir una carta a puño y letra, darnos el tiempo de apreciar algo fuera de una pantalla y visitar lugares que nos inspiran”.
¿Cómo participar en el Palacio de los Deseos?
Para depositar la carta en los buzones mágicos, es necesario adquirir el kit navideño, tiene un costo accesible de 30 pesos e incluye una hoja-sobre y el timbre postal conmemorativo. Una vez redactada, se deposita en los buzones habilitados tanto dentro como fuera del edificio, garantizando que el Servicio Postal Mexicano haga la entrega especial a los Reyes.
Además de la carta, el gran atractivo de este último día es la presencia física de los Reyes Magos. Las familias pueden tomarse una fotografía con ellos de forma totalmente gratuita utilizando sus propios teléfonos o cámaras, creando un recuerdo imborrable de este 2026.
El Palacio Postal es más que una oficina de correos
Visitar el Palacio de los Deseos es también una oportunidad para admirar la arquitectura de la Quinta Casa de Correos, construida en 1907. Esta obra maestra del ingeniero mexicano Gonzalo Garita y Frontera y el arquitecto italiano Adamo Boari (quien también diseñó Bellas Artes), es una joya de arquitectura ecléctica.
Con 115 años de historia, el edificio deslumbra con su cantera de Chiluca, mármoles mexicanos y su emblemática herrería traída desde Florencia, Italia. Es una mezcla fascinante de Gótico isabelino, Gótico veneciano y Art Nouveau. Además, los visitantes pueden recorrer el Museo Postal, que tras su reciente reapertura, ofrece un viaje por más de 500 años de historia de la comunicación en México.
Cultura
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
Le ofrecieron oro por ser rey, mirra por ser hombre e incienso por ser Dios.
La tradición popular del Día de Reyes forma parte vital de las celebraciones de Año Nuevo en México. Su origen se vincula con el nacimiento y adoración del Niño Dios, sostienen las investigadoras Marta Turok, Cecilia Jurado y Lucina Jiménez.
Cuenta la Biblia que cuando Jesús nació en Belén, en tiempos del tirano Rey Herodes, llegaron del Oriente tres reyes ricamente ataviados, llamados Melchor Gaspar y Baltazar en el imaginario mexicano. Venían siguiendo una estrella que los guiaba al lugar exacto del nacimiento del Niño Dios.
Las autoras del estudio “Diciembre en la tradición popular”, sostienen que así fue como los tres Reyes Magos cruzaron el firmamento montados en un camello, un caballo y un elefante. Al llegar ante el niño se postraron frente a él y bajaron su cargamento de regalos.
“Le ofrecieron oro por ser rey, mirra por ser hombre e incienso por ser Dios. A manera de recompensa, los tres magos recibieron gozo, amor y paz”.
Explican en su libro, sobre la tradición del Día de Reyes, Marta Turok, Cecilia Jurado y Lucina Jiménez.
“Es por eso que los días 6 de enero de cada año los niños mexicanos reciben regalos”.
Día de Reyes
Para eso, los niños y niñas deben portarse bien durante todo el año anterior, la víspera del Día de Reyes dejar sus zapatitos en la ventana, y escribir una carta donde dejan ver sus deseos. Casi siempre, se piden juguetes. Además, en el Nacimiento que se coloca días antes en casa, se ponen las figuras de los tres reyes.
Tras lo anterior, los niños se van a la cama llenos de ilusiones y emoción. Nunca falta quien intente aguantar despierto todo el tiempo que sea necesario con tal de ver llegar a Melchor, Gaspar y Baltazar, sin embargo, hasta la fecha nadie ha logrado ver el arribo de esos tres magos.
Ellos, en su paso hacia Belén -porque siguen haciendo ese recorrido en evocación al viaje que los llevó al Niño Dios-, premian el buen comportamiento de los pequeños, dejando a un lado de sus zapatos obsequios como dulces, juguetes, ropa, dinero, zapatos nuevos y otras cosas atractivas más.
El 6 de enero, fecha que se conoce en México como “Día de Reyes”, amanece con la algarabía de los niños y niñas, quienes alegres y risueños salen a las calles o se limitan al reducido espacio de sus patios o salas, para jugar y presumir los regalos que les trajeron esos viejos magos de Oriente.
Cultura
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
El origen de la tradición
Ciudad de México.– El 6 de enero pero por la noche, acostumbramos partir la “Rosca de Reyes”, elaborada con pan dulce y frutas secas. Tradicionalmente, llevaba escondida una haba, pero eso ha caído en desuso para dar paso a una figurita humana que evoca al Niño Dios, de acuerdo con el libro “Diciembre en la tradición popular”.
Esa figura era originalmente de porcelana, pero por razones económicas poco a poco fue reemplazada por otras elaboradas de plástico, como hasta la fecha. Al partir de la rosca, cada miembro de la familia corta su trozo.
En ese momento, quien encuentre al Niño Dios en su pedazo de rosca, debe protegerlo y en México se compromete a invitar a una fiesta el 2 de febrero, Día de la Candelaria, con la que se conmemora la cuarentena de la Virgen María, madre del Niño Dios. Con esa fiesta termina el ciclo navideño, explican las autoras del ensayo, Marta Turok, Cecilia Jurado y Lucina Jiménez.
El Día de Reyes se levanta el Nacimiento, se llevan velas a bendecir, se hace la presentación del Niño Dios en el templo que cada quien elija, sentado o acostado en una charola adornada con flores y dos velas que luego servirán como protección frente a las tempestades. El padrino del niño lo debe vestir.
Ya entrada la noche, familiares, padrinos e invitados, cenan tamales y atole a expensas de quien haya encontrado al Niño Dios en su rosca.
El origen de la tradición se remonta a la Edad Media, en el siglo XIV, en Europa
Su forma circular tiene dos significados, el primero es el amor infinito de Dios, amor eterno que no tiene fin y que protege al niño Dios oculto; el segundo es que representa la corona de los reyes del oriente que llegaron a visitar al Niño Jesús a Belén.
Las frutas secas cristalizadas que adornan el pan, simbolizan las joyas incrustadas en las coronas de los Reyes Magos, la figura escondida, representa al Niño Jesús. Y el cuchillo que parte el pan la intención de Herodes de matarlo.
La historia cristiana
Los tres Reyes del Oriente cruzaron el firmamento montados en un camello, un caballo y un elefante. Al llegar ante el niño se postraron frente a él y le dieron tres ofrendas:
“Le ofrecieron oro por ser rey, mirra por ser hombre e incienso por ser Dios. A manera de recompensa, los tres magos recibieron gozo, amor y paz”.
El día en que finalmente los Reyes Magos conocen al Niño Jesús, se le denomina como epifanía, encuentro que simboliza la Rosca de Reyes.
