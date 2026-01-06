Lo que no sabías de los Reyes Magos

Ciudad de México.- Los Reyes Magos son, quizás, el grupo de personajes más enigmáticos de la narrativa bíblica. Su llegada a Belén marca uno de los momentos más esperados de la temporada navideña y la ilusión máxima de millones de niños cada 6 de enero, Día de Reyes. Sin embargo, mucho de lo que creemos saber sobre ellos pertenece más a la tradición popular y al arte que al texto sagrado.

Aunque su aparición en las Escrituras es breve, la figura de los Reyes Magos ha cautivado la imaginación cristiana por siglos. Philip Kosloski recupera para Aleteia lo qué realmente está escrito en el Evangelio sobre estos sabios de Oriente.

Estos son cinco datos clave que han cambiado con la tradición a lo largo de los siglos:

Su única aparición es en el Evangelio de Mateo

A pesar de su enorme popularidad, los magos no aparecen en todos los textos bíblicos, solo el Evangelio de Mateo narra su llegada: “Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí que unos sabios del Oriente llegaron a Jerusalén”.

Llegaron años después del nacimiento

La iconografía clásica los muestra junto a los pastores frente al pesebre, pero los historiadores coinciden en que llegaron años después del nacimiento de Jesús. Se estima que el encuentro ocurrió entre uno y tres años más tarde. Esto explica por qué el rey Herodes mandó matar a todos los niños varones menores de dos años, intentando asegurar el fin del “Rey de los Judíos”.

¿Eran realmente tres?

La Biblia no especifica cuántos eran. El relato simplemente menciona a “unos sabios”. La tradición estableció que eran tres basándose únicamente en el número de regalos ofrecidos: oro, incienso y mirra. Sin embargo, pudo tratarse de una caravana mucho más numerosa de viajeros y eruditos.

El origen de sus nombres

¿Melchor, Gaspar y Baltasar? Estos nombres no aparecen en la Biblia. Fueron asignados por los primeros cristianos siglos después para darle identidad a la historia. Según el padre Dwight Longenecker en su obra The Mystery of the Magi, las denominaciones variaron según la región:

En Alejandría: Bithisarea, Melichior y Gathaspa.

Bithisarea, Melichior y Gathaspa. Cristianos etíopes: Hor, Karsudan y Basanater.

Hor, Karsudan y Basanater. Armenios: Kagpha, Badadakharida y Badadilma.

¿Eran reyes?

Aunque hoy los llamamos “Reyes Magos”, el relato original se refiere a ellos como “magoi” (sabios o astrólogos). No hay mención alguna a que poseyeran títulos reales. Eran hombres de ciencia de la época, probablemente de origen persa o babilonio, dedicados al estudio de los astros.

La estrella de Belén: ¿Fenómeno astronómico?

El Evangelio de Mateo afirma que fueron guiados por una estrella. Si bien para la fe es un milagro, muchos astrónomos sugieren que pudo tratarse de un fenómeno celeste real, como una conjunción planetaria o una supernova, que captó la atención de estos observadores del cielo y los motivó a emprender el viaje hacia Judea.

