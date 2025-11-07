Los domingos: La película que retrata la sed de Dios en la generación Z

Ciudad de México.- La cineasta española Alauda Ruiz de Azúa ha acaparado la atención de la crítica con Los domingos, una película que explora un tema sorprendente en el cine actual: la llamada a la vida religiosa. La cinta, que se ganó la prestigiosa Concha de Oro en el último Festival de San Sebastián, aborda la historia de Ainara, una joven vasca cuya decisión de entrar en un convento desata tensiones y asombro en su entorno familiar.

Según la perspectiva de Víctor Lenore, crítico de cine de InfoVaticana, la película plasma con maestría el choque espiritual entre una aspiración elevada y el mundo contemporáneo. La trama se centra en cómo la firmeza silenciosa de la adolescente Ainara, que recientemente perdió a su madre, desequilibra a su tía Maite, una gestora cultural progresista, exitosa, y retrata cómo la vocación, que hace décadas era motivo de alegría, hoy se vive socialmente como una tragedia.

El crítico de InfoVaticana enfatiza la calidad del reparto, señalando que la inmersión es tal que el espectador se siente un “intruso invisible en los conflictos familiares.” También subraya la potencia de los diálogos, que exponen sin dramatismos la enorme brecha entre la concepción materialista y la concepción devota de la existencia. La película desmitifica, a través del proceso de Ainara, la idea de la vocación como “secta,” dejando claro que se trata de un encierro voluntario y revocable en cualquier momento.

La propia Ruiz de Azúa, quien se ha declarado no creyente en diversas entrevistas, compartió que se animó a realizar esta obra tras vivir un caso similar en su entorno, lo que añade una capa de intensidad y honestidad a la narración, al presentar la fuerza del amor a Cristo a través de los ojos de una observadora externa.

Del reguetón a la belleza sobria del convento

Uno de los puntos más elogiados de la dirección es su habilidad para integrar elementos culturales aparentemente dispares, utilizando la música pop de manera ingeniosa.

Lenore destaca cómo éxitos pop contemporáneos como “Quédate” de Quevedo o “Callaíta” de Bad Bunny son incorporados, pero resignificados en clave católica. Por ejemplo, “Quédate” se convierte, según el análisis, en una canción que explica el dolor de una vida sin Dios, mientras que “Callaíta” funciona como un elogio a la fortaleza interior femenina.

La directora logra, además, un equilibrio visual entre “la belleza sobria de los conventos, las escenas de la incipiente sensualidad adolescente y las postales de la decadencia económica de la clase alta,” lo que subraya la amplitud de su visión artística.

¿Dónde podemos verla?

La película Los domingos estrenó en España en el Festival de San Sebastián, donde recibió su máximo galardón. Actualmente, se encuentra en cartelera en ese país, y se espera que próximamente llegue a plataformas de streaming en el resto de América Latina.

