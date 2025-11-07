Los domingos: La película que retrata la sed de Dios en la generación Z

Ciudad de México.- La cineasta española Alauda Ruiz de Azúa ha acaparado la atención de la crítica con Los domingos, una película que explora un tema sorprendente en el cine actual: la llamada a la vida religiosa. La cinta, que se ganó la prestigiosa Concha de Oro en el último Festival de San Sebastián, aborda la historia de Ainara, una joven vasca cuya decisión de entrar en un convento desata tensiones y asombro en su entorno familiar.
Según la perspectiva de Víctor Lenore, crítico de cine de InfoVaticana, la película plasma con maestría el choque espiritual entre una aspiración elevada y el mundo contemporáneo. La trama se centra en cómo la firmeza silenciosa de la adolescente Ainara, que recientemente perdió a su madre, desequilibra a su tía Maite, una gestora cultural progresista, exitosa, y retrata cómo la vocación, que hace décadas era motivo de alegría, hoy se vive socialmente como una tragedia.
El crítico de InfoVaticana enfatiza la calidad del reparto, señalando que la inmersión es tal que el espectador se siente un “intruso invisible en los conflictos familiares.” También subraya la potencia de los diálogos, que exponen sin dramatismos la enorme brecha entre la concepción materialista y la concepción devota de la existencia. La película desmitifica, a través del proceso de Ainara, la idea de la vocación como “secta,” dejando claro que se trata de un encierro voluntario y revocable en cualquier momento.
La propia Ruiz de Azúa, quien se ha declarado no creyente en diversas entrevistas, compartió que se animó a realizar esta obra tras vivir un caso similar en su entorno, lo que añade una capa de intensidad y honestidad a la narración, al presentar la fuerza del amor a Cristo a través de los ojos de una observadora externa.
Del reguetón a la belleza sobria del convento
Uno de los puntos más elogiados de la dirección es su habilidad para integrar elementos culturales aparentemente dispares, utilizando la música pop de manera ingeniosa.
Lenore destaca cómo éxitos pop contemporáneos como “Quédate” de Quevedo o “Callaíta” de Bad Bunny son incorporados, pero resignificados en clave católica. Por ejemplo, “Quédate” se convierte, según el análisis, en una canción que explica el dolor de una vida sin Dios, mientras que “Callaíta” funciona como un elogio a la fortaleza interior femenina.
La directora logra, además, un equilibrio visual entre “la belleza sobria de los conventos, las escenas de la incipiente sensualidad adolescente y las postales de la decadencia económica de la clase alta,” lo que subraya la amplitud de su visión artística.
¿Dónde podemos verla?
La película Los domingos estrenó en España en el Festival de San Sebastián, donde recibió su máximo galardón. Actualmente, se encuentra en cartelera en ese país, y se espera que próximamente llegue a plataformas de streaming en el resto de América Latina.
La maternidad incondicional, el tema de la primera película juntos de Ludwika y su hijo
En su primera película juntos
Ciudad de México. El cine mexicano lleva a la gran pantalla una de las reflexiones más profundas sobre el caracter incondicional de la maternidad. La actriz Ludwika Paleta y su hijo Nicolás Haza protagonizan Después, la nueva cinta de la directora Sofía Gómez Córdova que aborda la entrega total de una madre y su lucha para encontrar un sentido tras la pérdida devastadora de su hijo.
El largometraje marca el debut cinematográfico conjunto de madre e hijo, una experiencia que, según Paleta, quedará grabada en su historia personal y profesional.
¿De qué trata Después?
Ludwika Paleta interpreta a Carmen, una madre que enfrenta la sorpresiva e inquietante muerte de su único hijo, Jorge (Nicolás Haza).
Jorge se convirtió en el mejor amigo de su madre después de que su padre a la familia cuando él era niño. Esta cercanía hace que la pérdida sea aún más demoledora para Carmen.
En conferencia de prensa la actriz describió esta producción como un proyecto íntimo que trasciende el tiempo:
“Es y será para siempre nuestra película”.
La directora Sofía Gómez Córdova comentó que, aunque la elección de Nicolás Haza se basó en su talento y madurez y no en su parentesco, la relación real funcionó a favor del filme. La realizadora reconoció que trabajar con una relación tan cercana es un arma de doble filo:
“Todos los elementos que pudieran haber sido obstáculos no estuvieron ahí y al contrario tuvieron la sabiduría, la intuición y la inteligencia para usar las cosas de su relación que sí funcionan para la película”.
Maternidad y sacrificio
La trama se enfoca en Carmen y en su intento por rehacer su vida, un proceso que la lleva a descubrir aspectos desconocidos de su hijo y a cuestionar todo lo que creía saber sobre él. El largometraje enfatiza la maternidad y los sacrificios que conlleva.
Paleta reflexiona sobre cómo el rol de madre muchas veces obliga a dejar de lado la vida personal en favor del hijo.
“Lejos de cuestionar tu maternidad, simplemente te vuelcas hacia alguien y dejas tu vida, tus pasiones y tus relaciones de lado, y ese elemento era clave para entender que después (de la pérdida) te quedas sin nada”.
La pérdida y sus múltiples versiones
La pérdida familiar en Después es incomprensible y ambigua. La película no ofrece respuestas fáciles, sino que obliga al espectador a participar en el cierre emocional de la historia. El filme es, como explica Paleta, “con muchas lecturas” y hecho para que “cada uno decida cómo cerrar la historia.”
La historia también muestra cómo una misma persona puede tener diferentes versiones según quién la cuente, un detalle crucial para el personaje de Jorge. La directora Gómez Córdova detalló que esto era “uno de los objetivos de la película”.
“Ese es uno de los muchos sentimientos que viven las personas cercanas a quienes mueren en circunstancias incomprensibles. Simplemente no pueden saber ni darle sentido a piezas que no van a encajar,” lamentó la cineasta, abordando la complejidad del duelo que enfrentan las familias.
La película Después se estrena en los cines el próximo 13 de noviembre, es un drama conmovedor.
Todo nació de una charla íntima sobre nuestros padres: Guillermo del Toro
Presenta “Frankenstein” a fans en CDMX
Ciudad de México. El ganador del Oscar, Guillermo del Toro, regresó a la capital mexicana para presentar a los fanáticos y al público el proyecto que calificó como el sueño de toda su vida: su adaptación de Frankenstein para Netflix.
La celebración, que reunió a miles de seguidores, tuvo lugar la noche del lunes 3 de noviembre en el histórico Colegio de San Ildefonso. El evento contó con la presencia de los protagonistas Oscar Isaac (Víctor Frankenstein) y Jacob Elordi (La Criatura).
Si bien la presencia del cineasta generó una ovación, el momento más memorable llegó durante el conversatorio. Del Toro y Oscar Isaac conmovieron a los asistentes al revelar que la nueva adaptación de Frankenstein nació de una conversación íntima sobre sus propios padres, el dolor y la religión.
El cineasta confirmó que Frankenstein es una reflexión íntima sobre la paternidad y el perdón.
Inspirada en sus propios padres
El actor Oscar Isaac compartió cómo se gestó su participación en el filme, una idea que el cineasta tapatío le propuso hace tres años. La conversación inicial no trató sobre el guión, sino sobre los cimientos emocionales de sus vidas.
“Cuando nos reunimos en casa de Guillermo hace tres años, nunca me imaginaba que me fuera a proponer darle vida a Víctor Frankenstein”, relató Isaac. El actor detalló que todo inició con una conversación sumamente personal.
“Todo inició con una conversación muy íntima sobre nuestros padres, de su dolor y la religión… al momento de verlo reflejado en un guión y después de haberlo leído acabamos en lágrimas pues se sentía tan personal, estábamos hablando de nuestras historias.”
Esta confesión subrayó que la complejidad de las relaciones familiares son el verdadero motor de esta versión del cuento de Mary Shelley.
Frankenstein, la película definitiva de su filmografía
El cineasta, que califica esta película como un sueño cumplido, explicó la relevancia de este proyecto.
“Me emociona más allá de las palabras el poder estar en mi país presentando Frankenstein, un proyecto que deseé realizar desde que comencé a soñar con traer a la vida seres fantásticos”, expresó Del Toro.
Para Del Toro, la adaptación de esta historia fundamental supuso un riesgo necesario, que, aseguró, valió la pena.
“Creo firmemente que para estar ante la presencia del arte necesitamos arriesgarnos y para mí, el reto de adaptar una de las historias que creo más fundamentales dentro de toda la historia del cine, fue un riesgo que valió la pena correr. No sólo a nivel personal sino también a nivel artístico, esta película es un momento monumentalmente definitivo en mi vida”.
Finalmente, el director resumió el poderoso tema de la película, destacando que su mensaje central radica en el vínculo humano y el anhelo de pertenencia
“Esta historia sobre el perdón, la paternidad y la búsqueda de un lugar en el mundo habla el lenguaje más universal, el de ser humano”.
La criatura de su infancia
El actor australiano Jacob Elordi, quien interpreta a la Criatura, también compartió su experiencia de rodaje. Si bien el proceso resultó ser un desafío físico y mental, Elordi lo relegó a un segundo plano por la alegría compartida en el set.
Guillermo del Toro, conmovido, describió el momento exacto en que sintió que su sueño de infancia se materializó al ver a su Criatura en acción: “Con Jacob hubo un momento muy hermoso, cuando entró a la cabaña, lo tomé de la mano y en ese momento sentí que la criatura que yo había visto de niño acababa de entrar a mi set.”
Convive con fans
Guillermo del Toro, con su ya característico carisma, convivió con decenas de fans antes de la proyección, recibiendo innumerables muestras de cariño.
La celebración de Frankenstein en el antiguo hogar del arte, la ciencia y el pensamiento, San Ildefonso , confirma la visión del cineasta: sus historias de monstruos son, en el fondo, los relatos más puros y emotivos sobre la condición humana.
Un regalo del cielo: El equipo de “Solo Javier” se reúne con el Papa León XIV
Confirmó la misión de la película
Ciudad de México.-La conmovedora historia de Javier Sartorius, el joven español que cambió una prometedora carrera en el tenis por la vocación misionera, llegó hasta el corazón del Vaticano. El equipo de la película Solo Javier tuvo un significativo encuentro con el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro.
Este evento marca un hito para la producción de Bosco Films y confirma la trascendencia y el sentido humano del documental. La película estrena en México el próximo 13 de noviembre.
Un encuentro “De Padre” en San Pedro
El encuentro se produjo al finalizar la Audiencia General de los miércoles. El joven director español de la cinta, Josepmaria Anglès, encabezó la delegación. Estaba acompañado por miembros de la familia de Javier y la Asociación que honra su memoria. Entre ellos se encontraban Fernando Sartorius Milans del Bosch, hermano de Javier, y Rosa Muguiro Sartorius, su prima. También asistieron Jordi Bosch y Jordi Puigdellivol Vila.
Como obsequios simbólicos, el equipo entregó al Pontífice una pelota de tenis y un libro. El contenido del libro narra la historia del joven que lo dejó todo por una vida entregada a la oración, el silencio y la pobreza.
Jordi Bosch, Presidente de la Asociación Javier Sartorius, relató el emotivo momento. Señaló que Su Santidad ya se acordaba de haber escuchado la historia de Javier. El Papa lo escuchó en un encuentro previo con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Además, Bosch enfatizó la calidez del momento:
“La acogida del Papa fue sencilla, cordial y humana, una acogida de Padre en su mirada y en su actitud”.
La confirmación de un servicio espiritual
El director Josepmaria Anglès expresó su asombro ante la oportunidad. Considera este encuentro como una bendición que confirma el propósito de la producción.
“Inesperado porque cuando empezamos a trabajar en la película, jamás nos imaginamos tener la oportunidad de hablarle al Santo Padre sobre esta historia. Para nosotros es confirmar que este es un proyecto que ha nacido en el seno de la iglesia como un servicio a los demás, para ser alimento espiritual.”
El hermano de Javier, Fernando Sartorius bromeó un momento con el Papa sobre el tenis. Mencionó al tenista español Carlos Alcaraz. El Pontífice le respondió que recordaba su encuentro con el tenista italiano Jannik Sinner.
Fernando Sartorius calificó este momento como “un bonito regalo y una bendición que me ha mandado mi querido hermano Javier del cielo”.
Durante el encuentro, Jordi Bosch también solicitó al Santo Padre una bendición especial. Pidió que bendijera una imagen de la Virgen de Lord. Esta advocación mariana es del Santuario ubicado en el pre-Pirineo leridano. Fue el lugar donde Javier pasó una parte importante de su vida monástica.
Del Vaticano a México
Un día antes del encuentro con el Papa, la cinta tuvo una proyección especial en Roma. La mítica sala del Cine Farnese fue el escenario elegido. Este cine es famoso por haber estrenado la película Cinema Paradiso.
Al pase asistieron vaticanistas, periodistas, sacerdotes, religiosas, influencers y público en general. La directora de Bosco Films, Lucía González-Barandiarán, y el equipo sostuvieron un diálogo con los asistentes.
Con esta presentación Solo Javier comienza su gira a más países de habla española. El estreno en México es el 13 de noviembre. Le seguirán Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá el 20 de noviembre. Posteriormente, llegará a más territorios.
La historia de Javier Sartorius, que renuncia al éxito terrenal por el llamado de la Fe, se consolida como un mensaje de esperanza y servicio a los demás para todo el público.
Cine
“Solo Javier”, la historia de Javier Sartorius, que prefirió ser misionero, llegará a cines
Renunció al éxito y el dinero
Ciudad de México.- La conmovedora historia de Javier Sartorius, un joven español de familia acomodada llegará pronto a los cines de México. La película, titulada Solo Javier, es un documental que va más allá de un simple relato biográfico. Busca inspirar y atraer al espectador con el testimonio de fe de un hombre exitoso que huyó de la comodidad para convertirse en misionero.
El documental que estrena el próximo 13 de noviembre narra la vida real de un hombre que lo tenía todo, pero renunció a todo por seguir a Dios. Javier Sartorius es interpretado por el joven actor Tomás Farell, quien debuta en cine con este papel.
¿De qué trata Solo Javier?
Javier Sartorius Milans del Bosch provenía de la aristocracia madrileña. Era joven, guapo, carismático y tenía una prometedora carrera como tenista profesional. Se graduó en Administración de Empresas en Estados Unidos. De hecho, fue campeón de pádel-tenis en ese país.
Cuando estaba en la cumbre del éxito comenzó a sentir un profundo vacío existencial. Su despertar inicial se dio en Los Ángeles. Quedó impactado por la pobreza de las personas sin techo. Esta experiencia despertó su inquietud por la vida espiritual. Comenzó explorando caminos como el yoga y la meditación.
La vida de Javier dio un giro radical al aceptar una invitación. Fue de misiones a Cuzco, Perú. Ahí, finalmente encontró la luz de la Fe. Empezó el camino más difícil: el recorrido dentro de sí mismo en la búsqueda del sentido más profundo de la vida. Dejó atrás el éxito para abrazar la oración, el silencio y la pobreza.
El documental Solo Javier nos muestra este viaje: Expone una fe que rompe esquemas y que se confía completamente del amor pleno.
Un retrato fiel en tres países
Producido por Adauge y dirigido por Josepmaria Anglès, la película es un testimonio conmovedor de la vida de Sartorius.
Para seguir fielmente los pasos de Javier, la producción se rodó en tres países: España, Estados Unidos y Perú. El equipo visitó lugares emblemáticos en la vida del misionero. Entre ellos, destacan el Seminario de Toledo y el Monasterio Cisterciense de San Miguel de Dueñas.
En este último lugar, Sartorius vivió sus últimos días. Falleció de un repentino ataque al corazón. Esto ocurrió poco antes de recibir el Sacramento del Orden Sacerdotal.
Cine con valores
La película, distribuida por Bosco Films, cumple con el objetivo de la productora de llevar al cine historias de alta calidad artística que defienden los valores humanos.
La historia de Javier Sartorius nos recuerda que el éxito terrenal no siempre llena el vacío espiritual, es una invitación a la reflexión. Los espectadores conocerán la historia de una vida entregada a la oración y a hacer el bien.
La película Solo Javier tiene dura hora y media y cuenta con la producción de Albert Escuder (Faraway Land) y la música de Luis Mir Filizzola (Children of God).
Para aquellos que deseen solicitar proyecciones en sus ciudades, pueden llenar una solicitud a través del sitio web oficial de la película: www.solojavier.com.
