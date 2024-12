“Los Ilusionistas” ¿No los has visto? hay boletos a mitad de precio

Ciudad de México.- La famosa producción de ilusionismo Los Ilusionistas (The Illusionists) continúa en temporada en México con “Magic of the Holidays”, su nuevo espectáculo navideño. Desde el pasado 27 de noviembre, el Teatro Telcel es el escenario de este show que sorprende con un despliegue de trucos modernos e innovadores.

Este jueves de 2×1 en Ticketmaster hay oportunidad de adquirir algunos de los mejores lugares a mitad de precio, sorprende a tus seres queridos con un regalo de Navidad diferente, un espectáculo de Broadway.

Algunos de los lugares con esta promoción son:

Platino: $1,342 cada boleto

Orquesta 1: $1,159

PreVip: $1,220

¿No lo has visto? Te contamos de qué va

Los Ilusionistas es uno de los shows de magia más reconocidos en el mundo, con presentaciones en más de 20 países. En esta edición, los espectadores podrán disfrutar de una producción renovada que destaca por sus efectos visuales avanzados y un elenco internacional de siete destacados artistas, cada uno con un estilo propio que aporta originalidad al espectáculo.

Ellos son Los Ilusionistas

Uno de los artistas principales es Enzo Weyne, conocido como “The Unforgettable”. Con solo 34 años, Weyne se ha presentado en teatros de renombre mundial y ha participado en giras internacionales, incluyendo la producción “Now You See Me Live”. Su enfoque creativo y carismático ha hecho de él una figura destacada en el arte de la ilusión.

Andrew Basso, el ilusionista italiano apodado “The Escapologist”, es otro de los protagonistas. Basso es famoso por sus actos de escapismo extremo, en los cuales ha roto récords y desafiado los límites físicos. Su habilidad para crear suspenso y tensión lo ha posicionado como uno de los artistas más emocionantes del espectáculo, comparado incluso con el legendario Harry Houdini.

Sam Powers, llamado “The Enigma”, completa el elenco principal. Este ilusionista australiano ha ganado fama global por su participación en programas de televisión como “Australia’s Got Talent”, donde impresionó a millones de espectadores.

Hyunjoon Kim, un mago con gran habilidad para manipular objetos, y la pareja de ilusionistas Sos y Victoria Petrosyan también forman parte del elenco. Cada artista ofrece una propuesta única, lo que convierte a “Magic of the Holidays”.

El espectáculo “Magic of the Holidays” destaca además por incluir números como “Light Balance”, un acto visual que combina baile y tecnología en una coreografía de luces y efectos especiales. Este número promete ser uno de los más impactantes y visualmente atractivos del show.

El anfitrión del espectáculo es Joaquín Kotkin, quien introduce cada acto y guía a la audiencia a través de los diferentes números. Kotkin añade un toque especial a la experiencia, creando un ambiente festivo e integrando al público en el espíritu navideño.

Con efectos visuales que incluyen rayos láser, ilusiones de gran escala y actuaciones acrobáticas, Los Ilusionistas buscan no solo entretener, sino también envolver al espectador en una atmósfera mágica. Este espectáculo es apto para toda la familia y ofrece una propuesta artística ideal para la temporada decembrina.

La producción estará en el Teatro Telcel por una corta temporada.

