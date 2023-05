Luis Miguel recuerda a su mamá Marcela Basteri

Ciudad de México.- Tan solo con su inseparable guitarra, un micrófono y una bocina, Juanes sorprendió a los transeuntes de la Zona Rosa con un improvisado mini concierto de algunos de sus éxitos.

Al principio el cantautor colombiano pasó desapercibido con gorra negra y lentes oscuros, pero en cuanto comenzó a cantar lo reconocieron y quienes pasaban por ahí se detuvieron para corear temas como A Dios le pido.

Juanes llegó caminando y se apostó en una esquina a unos metros de Avenida Insurgentes, conectó su guitarra eléctrica y comenzó a cantar temas como La camisa negra.

Fue su disquera Universal Music la que difundió en redes sociales el momento. Juanes se encuentra en México para promover el lanzamiento de su nuevo disco Vida cotidiana, que sale el 19 de mayo, y del cual se escucha el tema Veneno, cuyo video es protagonizado por su hijo Dante.

“Veneno” es una canción sobre una relación tóxica del pasado. Ya sea un antiguo amigo, compañero de trabajo o pareja romántica, es alguien cuya traición fue tan traumática que causó problemas de salud. Pero, con una frase como ‘Tu veneno ya no me hace mal’, transmite el mensaje de un crecimiento mental tan profundo que lleva a una fortaleza que hace que el ‘veneno’ de esa traición ya no pueda hacer daño. Este lanzamiento también es extremadamente especial para mí, ya que pude trabajar con mi hijo Dante en el video, quien hizo un trabajo maravilloso al representar al niño interior en nosotros, que lucha y finalmente supera al ‘gigante’ del dolor que ha dejado esa traición”.

JUANES